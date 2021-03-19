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Новости Агрессия России против Украины
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Науседа передал ВСУ "ловца дронов" - радиоэлектронный комплекс противодействия беспилотникам

Науседа передал ВСУ

Литовский президент Гитанас Науседа во время официального визита в Украину передал начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку "ловца дронов" – радиоэлектронный комплекс противодействия беспилотникам EDM4S от литовской компании NT-Servise.

Науседа заявил, что это "повысит безопасность украинских солдат", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Генерал-полковник поблагодарил лидера союзников и заверил, что комплекс "попадет в правильные руки" на фронт.

"Ценим и всегда будем помнить, кто первым пришел на помощь в 2014 году", – добавил Хомчак, поблагодарив Литву также за помощь с военными инструкторами.

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В конце 2020 года Хомчак заявлял, что Литва вскоре передаст ВСУ партию антидрон-ружей собственного производства, которые прошли испытания в том числе на Донбассе. Минобороны закупило ее через Агентство по поддержке и снабжению НАТО.

Сколько комплексов страна-союзник продала Украине, не сообщается.

Науседа передал ВСУ ловца дронов - радиоэлектронный комплекс противодействия беспилотникам 01

Автор: 

беспилотник (3576) Литва (2458) оборона (5204) оружие (10210) ВСУ (6577) Хомчак Руслан (250) Науседа Гитанас (263)


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Буде тепер чим над маєтком Зеленського дрони активістів збивати..
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19.03.2021 14:17 Ответить
Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату над позициями ВСУ, ранен один воин. Теперь вреда от израильских беспилотников будет меньше. /Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще 10 лет .
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19.03.2021 14:25 Ответить
Говорят он в Конче-Заспе уже завтра на патрулирование выезжать будет!
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19.03.2021 14:34 Ответить
Дякуємо
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19.03.2021 15:01 Ответить
Удачной охоты...
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19.03.2021 15:43 Ответить
ДЯКУЄМО ЗА ДРУЖНЮ ПІДТРИМКУ !!
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19.03.2021 15:50 Ответить
Так от чому Лєнка буха прийшла ! Ловця дронів обмивали !
https://youtu.be/ONRxTvnN5B0?t=285
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19.03.2021 16:36 Ответить
То її від Гімна трохи качнуло Наголос тільки правильно поставте, а то мене знову модератори забанять на три доби
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19.03.2021 19:22 Ответить
 
 