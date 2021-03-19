Науседа передал ВСУ "ловца дронов" - радиоэлектронный комплекс противодействия беспилотникам

Литовский президент Гитанас Науседа во время официального визита в Украину передал начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку "ловца дронов" – радиоэлектронный комплекс противодействия беспилотникам EDM4S от литовской компании NT-Servise.

Науседа заявил, что это "повысит безопасность украинских солдат", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Генерал-полковник поблагодарил лидера союзников и заверил, что комплекс "попадет в правильные руки" на фронт.

"Ценим и всегда будем помнить, кто первым пришел на помощь в 2014 году", – добавил Хомчак, поблагодарив Литву также за помощь с военными инструкторами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Литвы Науседа выступил на украинском языке в Раде: "Крим - це Україна". ВИДЕО

В конце 2020 года Хомчак заявлял, что Литва вскоре передаст ВСУ партию антидрон-ружей собственного производства, которые прошли испытания в том числе на Донбассе. Минобороны закупило ее через Агентство по поддержке и снабжению НАТО.

Сколько комплексов страна-союзник продала Украине, не сообщается.