На підконтрольних родичам Медведчука і Козака фірмах ведуться обшуки, - ЗМІ

18-19 березня на фірмах родичів потрапили під санкції народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака проходять обшуки. Слідчі дії проводять співробітники поліції і прокуратури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

"Зараз тривають обшуки. Задіяні прокуратура і Нацполіція", - повідомив він.

Обшуки проходять на Закарпатті в рамках розслідування справи про можливе незаконне заволодіння земельною ділянкою компанією дружини Медведчука Оксани Марченко. На ділянці був побудований оздоровчий комплекс "Паражин".

Крім того, проведені обшуки на підприємстві "Керамбуд", яке належить братові Медведчука Сергію і братові Тараса Козака Богдану. Розслідується факт самовільного захоплення землі та незаконного видобутку корисних копалин цією фірмою.

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За даними ЗМІ, також слідство встановило, що "Керамбуд" отримав в оренду земельні ділянки площею 16,66 га та 3,8 га для розробки кар'єру глини, однак, проводив роботи за межами наданих їм земельних ділянок без урахування забору і використання води зі свердловини .

З метою вилучення документації, що має значення у справі, правоохоронці провели низку обшуків та інших процесуальних дій в ТОВ "Керамбуд".

Щодо вилученої документації та результатів проведених оглядів земельних ділянок призначена перевірка фахівцями Державної екологічної інспекції та Держгеокадастру.

Надалі планується проведення інженерно - екологічної судової експертизи з метою встановлення завданих збитків.

До цього правоохоронці провели низку обшуків на об'єктах мережі АЗС Glusco. Цю АЗС пов'язують з нардепом Медведчуком. Обшуки проходили у справі про відмивання грошей, ухилення від сплати податків, зловживання владою або службовим становищем, а також незаконне виробництво палива.