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На підконтрольних родичам Медведчука і Козака фірмах ведуться обшуки, - ЗМІ

На підконтрольних родичам Медведчука і Козака фірмах ведуться обшуки, - ЗМІ

18-19 березня на фірмах родичів потрапили під санкції народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака проходять обшуки. Слідчі дії проводять співробітники поліції і прокуратури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

"Зараз тривають обшуки. Задіяні прокуратура і Нацполіція", - повідомив він.

Обшуки проходять на Закарпатті в рамках розслідування справи про можливе незаконне заволодіння земельною ділянкою компанією дружини Медведчука Оксани Марченко. На ділянці був побудований оздоровчий комплекс "Паражин".

Крім того, проведені обшуки на підприємстві "Керамбуд", яке належить братові Медведчука Сергію і братові Тараса Козака Богдану. Розслідується факт самовільного захоплення землі та незаконного видобутку корисних копалин цією фірмою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружини Медведчука і Козака оскаржують санкції проти себе у Верховному Суді

За даними ЗМІ, також слідство встановило, що "Керамбуд" отримав в оренду земельні ділянки площею 16,66 га та 3,8 га для розробки кар'єру глини, однак, проводив роботи за межами наданих їм земельних ділянок без урахування забору і використання води зі свердловини .

З метою вилучення документації, що має значення у справі, правоохоронці провели низку обшуків та інших процесуальних дій в ТОВ "Керамбуд".

Щодо вилученої документації та результатів проведених оглядів земельних ділянок призначена перевірка фахівцями Державної екологічної інспекції та Держгеокадастру.

Надалі планується проведення інженерно - екологічної судової експертизи з метою встановлення завданих збитків.

До цього правоохоронці провели низку обшуків на об'єктах мережі АЗС Glusco. Цю АЗС пов'язують з нардепом Медведчуком. Обшуки проходили у справі про відмивання грошей, ухилення від сплати податків, зловживання владою або службовим становищем, а також незаконне виробництво палива.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) обшук (1971) санкції (11816) Марченко Оксана (146) Козак (161)


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Топ коментарі
+12
Супер! Якраз в тему про Мертвечука і з приводу істерики в шоколадній публіці!На підконтрольних родичам Медведчука і Козака фірмах ведуться обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4625
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19.03.2021 16:34
+8
Подивимось чи не завершиться все пшиком, як завжди. Було вже: і віртальтами корупціонерів звозили, і 2 лярди насірова, і прокурори з брилями...
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19.03.2021 16:22
+7
Сраный совок. Начали обнаруживать преступления по команде сверху. А до этого он типа были добропорядочными бизнесменами.
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19.03.2021 16:25
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Дави їх блад...На подконтрольных родственникам Медведчука и Козака фирмах ведутся обыски, - СМИ - Цензор.НЕТ 158
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19.03.2021 16:20 Відповісти
Супер! Якраз в тему про Мертвечука і з приводу істерики в шоколадній публіці!На підконтрольних родичам Медведчука і Козака фірмах ведуться обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4625
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19.03.2021 16:34 Відповісти
А їм байдуже, де повтря псувати, аби псувати!
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19.03.2021 17:45 Відповісти
Подивимось чи не завершиться все пшиком, як завжди. Було вже: і віртальтами корупціонерів звозили, і 2 лярди насірова, і прокурори з брилями...
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19.03.2021 16:22 Відповісти
шоу будет продолжаться вечно пока народ хавает а вот когда их начнуть вівзить на катафалках тогда оно резко прекратится они кроме физической расправі ничего не боятся и єто факт подверженный временем
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19.03.2021 16:34 Відповісти
В этом году юбилей, ровно 300 лет как московия стала россией.
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19.03.2021 16:22 Відповісти
и как всем стать?
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19.03.2021 16:24 Відповісти
В ОПЗЖ ТАМ ТОБІ РОЗКАЖУТЬ І СТАНЬ І СТІЙ.
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19.03.2021 18:06 Відповісти
але московія соромливо мовчить
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19.03.2021 16:43 Відповісти
В этом году юбилей, ровно 300 лет как россия стала московией.
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19.03.2021 18:01 Відповісти
Да там уже все давно спрятано и переписано. Надо бы параллельно и других вражин трясти. А то это так для видимости . Это как папередники вертолётами под ТВ картинку собирали коррупционеров по Укратине. А закончилось все пшиком мыльной бульбашки.
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19.03.2021 16:23 Відповісти
Сраный совок. Начали обнаруживать преступления по команде сверху. А до этого он типа были добропорядочными бизнесменами.
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19.03.2021 16:25 Відповісти
политические конкуренты и неугодные каналы ТВ....Папа и мама Зелёного не могут слушать что их еврейский мальчик плохой.
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19.03.2021 16:26 Відповісти
Возможно дела просто шьют. Совки очень исполнительные. Для них закон слово насяльника.
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19.03.2021 16:30 Відповісти
Согласен, это zradus ordinarius.
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19.03.2021 17:57 Відповісти
По данным следствия, неустановленные должностные лица Воловецкой РГА...
Это как? Подписей под документами нет? Или родственники нынешних можновладцев?
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19.03.2021 16:33 Відповісти
неустановленные должностные лица Воловецкой РГА ... как только должностные , так сразу не установленные
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19.03.2021 16:36 Відповісти
Ви шо, не бачили, як вєдьмєччуківська оксанко по печерах черепи смоктало?!!!)))
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19.03.2021 16:39 Відповісти
а семейство медведчуков всё такое идейное , за русский мир коптящее , за славянские народы ... а по факту крысы , тырящее всё что в государстве плохо лежит , как впрочем и вся наша недоолигархия
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19.03.2021 16:39 Відповісти
зрєліщ обкраденим глядачам Медведчуківських каналів - тепер вже тільки в них це зайде!
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19.03.2021 16:39 Відповісти
Вот откуда у секретаря Кучмы яхта за 200 лимов евро ?

На підконтрольних родичам Медведчука і Козака фірмах ведуться обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3098
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19.03.2021 16:40 Відповісти
так оно же кум путлера. И 30 лет грабежа сьраны...вот такие вот яхты и замки ахметова во Франции за 200 лямов.
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19.03.2021 17:40 Відповісти
Це яким патріотом треба бути щоб робити на Ведмедьчука ?
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19.03.2021 16:52 Відповісти
А сиськи у Оксаны настоящие? Друг спрашивает.
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19.03.2021 17:01 Відповісти
А на Украина-24 крутять рекламу Глуско.Ой.
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19.03.2021 17:02 Відповісти
Велика подяка президенту України Джозефу Байдену,
Далі буде набагато цікавіше...
To be continued
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19.03.2021 17:04 Відповісти
Прыпарашэнкутакогонэбуло!!!
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19.03.2021 22:15 Відповісти
..как будь-то.."не знали""...привет "свиночёлому!"э...
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26.03.2021 16:53 Відповісти
 
 