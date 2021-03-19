РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4470 посетителей онлайн
Новости Закрытие каналов Медведчука
6 265 28

На подконтрольных родственникам Медведчука и Козака фирмах ведутся обыски, - СМИ

На подконтрольных родственникам Медведчука и Козака фирмах ведутся обыски, - СМИ

18-19 марта на фирмах родственников попавших под санкции народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака проходят обыски. Следственные действия проводят сотрудники полиции и прокуратуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"Сейчас идут обыски. Задействованы прокуратура и Нацполиция", - сообщил он.

Обыски проходят на Закарпатье в рамках расследования дела о незаконном завладении земельным участком компанией жены Медведчука Оксаны Марченко. На участке был построен оздоровительный комплекс "Паражин". По данным следствия, неустановленные должностные лица Воловецкой РГА в результате незаконного сговора передали в частную собственность ООО "Спорт-Тур" земельные участки, выведя их из государственной собственности, чем нанесли ущерб государству.

Кроме того, проведены обыски на предприятии "Керамбуд", которое пренадлежит брату Медведчука Сергею и брату Тараса Козака Богдану. Расследуется факт самовольного захвата земли и незаконной добычи полезных ископаемых этой фирмой. Следствие установило, что завод по добыче песка и суглинка самовольно занял смежные с карьерами земли запаса сельских общин и частные земли граждан во Львовской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жены Медведчука и Козака оспаривают санкции против себя в Верховном Суде

По данным СМИ, также следствие установило, что "Керамбуд" получил в аренду земельные участки площадью 16,66 га и 3,8 га для разработки карьера глины, однако, проводил работы за пределами предоставленных им земельных участков без учета забора и использования воды из скважины.

С целью изъятия документации, имеющей значение по делу, правоохранители провели ряд обысков и других процессуальных действий в ООО "Керамбуд".

По изъятой документации и результатам проведенных осмотров земельных участков назначена проверка специалистами Государственной экологической инспекции и Госгеокадастра.

В дальнейшем планируется проведение инженерно-экологической судебной экспертизы с целью установления нанесенного ущерба.

До этого правоохранители провели ряд обысков на объектах сети АЗС Glusco. Эту АЗС связывают с нардепом Медведчуком. Обыски проходили по делу об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью или служебным положением, а также незаконном производстве топлива.

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) обыск (1896) санкции (11285) Марченко Оксана (109) Козак (137)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Супер! Якраз в тему про Мертвечука і з приводу істерики в шоколадній публіці!На підконтрольних родичам Медведчука і Козака фірмах ведуться обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4625
показать весь комментарий
19.03.2021 16:34
+8
Подивимось чи не завершиться все пшиком, як завжди. Було вже: і віртальтами корупціонерів звозили, і 2 лярди насірова, і прокурори з брилями...
показать весь комментарий
19.03.2021 16:22
+7
Сраный совок. Начали обнаруживать преступления по команде сверху. А до этого он типа были добропорядочными бизнесменами.
показать весь комментарий
19.03.2021 16:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дави їх блад...На подконтрольных родственникам Медведчука и Козака фирмах ведутся обыски, - СМИ - Цензор.НЕТ 158
показать весь комментарий
19.03.2021 16:20 Ответить
Супер! Якраз в тему про Мертвечука і з приводу істерики в шоколадній публіці!На підконтрольних родичам Медведчука і Козака фірмах ведуться обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4625
показать весь комментарий
19.03.2021 16:34 Ответить
А їм байдуже, де повтря псувати, аби псувати!
показать весь комментарий
19.03.2021 17:45 Ответить
Подивимось чи не завершиться все пшиком, як завжди. Було вже: і віртальтами корупціонерів звозили, і 2 лярди насірова, і прокурори з брилями...
показать весь комментарий
19.03.2021 16:22 Ответить
шоу будет продолжаться вечно пока народ хавает а вот когда их начнуть вівзить на катафалках тогда оно резко прекратится они кроме физической расправі ничего не боятся и єто факт подверженный временем
показать весь комментарий
19.03.2021 16:34 Ответить
В этом году юбилей, ровно 300 лет как московия стала россией.
показать весь комментарий
19.03.2021 16:22 Ответить
и как всем стать?
показать весь комментарий
19.03.2021 16:24 Ответить
В ОПЗЖ ТАМ ТОБІ РОЗКАЖУТЬ І СТАНЬ І СТІЙ.
показать весь комментарий
19.03.2021 18:06 Ответить
але московія соромливо мовчить
показать весь комментарий
19.03.2021 16:43 Ответить
В этом году юбилей, ровно 300 лет как россия стала московией.
показать весь комментарий
19.03.2021 18:01 Ответить
Да там уже все давно спрятано и переписано. Надо бы параллельно и других вражин трясти. А то это так для видимости . Это как папередники вертолётами под ТВ картинку собирали коррупционеров по Укратине. А закончилось все пшиком мыльной бульбашки.
показать весь комментарий
19.03.2021 16:23 Ответить
Сраный совок. Начали обнаруживать преступления по команде сверху. А до этого он типа были добропорядочными бизнесменами.
показать весь комментарий
19.03.2021 16:25 Ответить
политические конкуренты и неугодные каналы ТВ....Папа и мама Зелёного не могут слушать что их еврейский мальчик плохой.
показать весь комментарий
19.03.2021 16:26 Ответить
Возможно дела просто шьют. Совки очень исполнительные. Для них закон слово насяльника.
показать весь комментарий
19.03.2021 16:30 Ответить
Согласен, это zradus ordinarius.
показать весь комментарий
19.03.2021 17:57 Ответить
По данным следствия, неустановленные должностные лица Воловецкой РГА...
Это как? Подписей под документами нет? Или родственники нынешних можновладцев?
показать весь комментарий
19.03.2021 16:33 Ответить
неустановленные должностные лица Воловецкой РГА ... как только должностные , так сразу не установленные
показать весь комментарий
19.03.2021 16:36 Ответить
Ви шо, не бачили, як вєдьмєччуківська оксанко по печерах черепи смоктало?!!!)))
показать весь комментарий
19.03.2021 16:39 Ответить
а семейство медведчуков всё такое идейное , за русский мир коптящее , за славянские народы ... а по факту крысы , тырящее всё что в государстве плохо лежит , как впрочем и вся наша недоолигархия
показать весь комментарий
19.03.2021 16:39 Ответить
зрєліщ обкраденим глядачам Медведчуківських каналів - тепер вже тільки в них це зайде!
показать весь комментарий
19.03.2021 16:39 Ответить
Вот откуда у секретаря Кучмы яхта за 200 лимов евро ?

На підконтрольних родичам Медведчука і Козака фірмах ведуться обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3098
показать весь комментарий
19.03.2021 16:40 Ответить
так оно же кум путлера. И 30 лет грабежа сьраны...вот такие вот яхты и замки ахметова во Франции за 200 лямов.
показать весь комментарий
19.03.2021 17:40 Ответить
Це яким патріотом треба бути щоб робити на Ведмедьчука ?
показать весь комментарий
19.03.2021 16:52 Ответить
А сиськи у Оксаны настоящие? Друг спрашивает.
показать весь комментарий
19.03.2021 17:01 Ответить
А на Украина-24 крутять рекламу Глуско.Ой.
показать весь комментарий
19.03.2021 17:02 Ответить
Велика подяка президенту України Джозефу Байдену,
Далі буде набагато цікавіше...
To be continued
показать весь комментарий
19.03.2021 17:04 Ответить
Прыпарашэнкутакогонэбуло!!!
показать весь комментарий
19.03.2021 22:15 Ответить
..как будь-то.."не знали""...привет "свиночёлому!"э...
показать весь комментарий
26.03.2021 16:53 Ответить
 
 