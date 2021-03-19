На подконтрольных родственникам Медведчука и Козака фирмах ведутся обыски, - СМИ

18-19 марта на фирмах родственников попавших под санкции народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака проходят обыски. Следственные действия проводят сотрудники полиции и прокуратуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"Сейчас идут обыски. Задействованы прокуратура и Нацполиция", - сообщил он.

Обыски проходят на Закарпатье в рамках расследования дела о незаконном завладении земельным участком компанией жены Медведчука Оксаны Марченко. На участке был построен оздоровительный комплекс "Паражин". По данным следствия, неустановленные должностные лица Воловецкой РГА в результате незаконного сговора передали в частную собственность ООО "Спорт-Тур" земельные участки, выведя их из государственной собственности, чем нанесли ущерб государству.

Кроме того, проведены обыски на предприятии "Керамбуд", которое пренадлежит брату Медведчука Сергею и брату Тараса Козака Богдану. Расследуется факт самовольного захвата земли и незаконной добычи полезных ископаемых этой фирмой. Следствие установило, что завод по добыче песка и суглинка самовольно занял смежные с карьерами земли запаса сельских общин и частные земли граждан во Львовской области.

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По данным СМИ, также следствие установило, что "Керамбуд" получил в аренду земельные участки площадью 16,66 га и 3,8 га для разработки карьера глины, однако, проводил работы за пределами предоставленных им земельных участков без учета забора и использования воды из скважины.

С целью изъятия документации, имеющей значение по делу, правоохранители провели ряд обысков и других процессуальных действий в ООО "Керамбуд".

По изъятой документации и результатам проведенных осмотров земельных участков назначена проверка специалистами Государственной экологической инспекции и Госгеокадастра.

В дальнейшем планируется проведение инженерно-экологической судебной экспертизы с целью установления нанесенного ущерба.

До этого правоохранители провели ряд обысков на объектах сети АЗС Glusco. Эту АЗС связывают с нардепом Медведчуком. Обыски проходили по делу об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью или служебным положением, а также незаконном производстве топлива.