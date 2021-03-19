Ветеранці Котеленець змінили запобіжний захід, тепер вона під нічним домашнім арештом

Вікторії Котеленець пом'якшили запобіжний захід, тепер під домашнім арештом вона має перебувати тільки вночі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Фейсбук-сторінку "Свободу Фортуні - Вікторії Котеленець".

"Ура! Тактична перемога! Вікторії Фортуні Котеленець пом'якшено запобіжний захід. Тепер це не цілодобовий, а тільки нічний домашній арешт!" - сказано в повідомленні.

Суд розглядав питання продовження Котеленець запобіжного заходу. Прокурор просив продовжити їй домашній арешт. За Котеленець заступилися поручителі - Оксана Корчинська, Андрій Тетерук, Ігор Луценко, Олена Білозерська, Яна Зінкевич. І суддя Сергій Вовк, який розглядав справу замість Світлани Волкової, вирішив пом'якшити запобіжний захід.

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Нагадаємо, ветеранку Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоювання українських полонених на "параді" в Донецьку. Котеленець поліція затримала через зовнішню схожість з терористкою "ДНР", яка конвоювала українських військових на "параді полонених" в окупованому Донецьку влітку 2014 року. Спочатку суд відправив матір двох малолітніх дітей у СІЗО на 60 діб без права внесення застави, але 3 лютого запобіжний захід їй змінили на домашній арешт.