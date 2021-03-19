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Ветеранці Котеленець змінили запобіжний захід, тепер вона під нічним домашнім арештом

Ветеранці Котеленець змінили запобіжний захід, тепер вона під нічним домашнім арештом

Вікторії Котеленець пом'якшили запобіжний захід, тепер під домашнім арештом вона має перебувати тільки вночі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Фейсбук-сторінку "Свободу Фортуні - Вікторії Котеленець".

"Ура! Тактична перемога! Вікторії Фортуні Котеленець пом'якшено запобіжний захід. Тепер це не цілодобовий, а тільки нічний домашній арешт!" - сказано в повідомленні.

Суд розглядав питання продовження Котеленець запобіжного заходу. Прокурор просив продовжити їй домашній арешт. За Котеленець заступилися поручителі - Оксана Корчинська, Андрій Тетерук, Ігор Луценко, Олена Білозерська, Яна Зінкевич. І суддя Сергій Вовк, який розглядав справу замість Світлани Волкової, вирішив пом'якшити запобіжний захід.

Читайте також: Апеляційний суд змінив запобіжний захід Котеленець (Фортуні) на домашній арешт: її звільнили з-під варти в залі суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, ветеранку Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоювання українських полонених на "параді" в Донецьку. Котеленець поліція затримала через зовнішню схожість з терористкою "ДНР", яка конвоювала українських військових на "параді полонених" в окупованому Донецьку влітку 2014 року. Спочатку суд відправив матір двох малолітніх дітей у СІЗО на 60 діб без права внесення застави, але 3 лютого запобіжний захід їй змінили на домашній арешт.

Ветеранці Котеленець змінили запобіжний захід, тепер вона під нічним домашнім арештом 01

Автор: 

ветерани (1069) запобіжний захід (487) Котеленець Вікторія (11)


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Топ коментарі
+23
Ту нашли за 10 минут. Миротворец нашел. Но наши судьи добровольцев ненавидят. Поиздеваться над добровольцами им всласть.
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19.03.2021 22:35
+10
А можно чтобы по итогу следователь Дима Баренчук, который ее закрыл, присел годика на три строгого режима?
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20.03.2021 00:53
+9
Одни саботажники и колаборанты. Тут явно дело зауши притянули.
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19.03.2021 22:42
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ПЭРЭМОГА!!!
дебилыпля...
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19.03.2021 22:29 Відповісти
Это конечно хорошо, если она на самом деле не та, за которую её принимают...
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19.03.2021 22:30 Відповісти
Ту нашли за 10 минут. Миротворец нашел. Но наши судьи добровольцев ненавидят. Поиздеваться над добровольцами им всласть.
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19.03.2021 22:35 Відповісти
Одни саботажники и колаборанты. Тут явно дело зауши притянули.
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19.03.2021 22:42 Відповісти
https://censor.net/ru/user/481813 - "Миротворец нашел."

https://myrotvorets.center/criminal/sukhova-olga-aleksandrovna/

Ветеранці Котеленець змінили запобіжний захід, тепер вона під домашнім арештом - Цензор.НЕТ 2321
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19.03.2021 22:55 Відповісти
Втече . Саме вона і була на тій -нимці з Донецька. А наші патріоти просто лохи. Гм…- лохині.
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19.03.2021 22:38 Відповісти
А Вовка могут привести?
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19.03.2021 22:40 Відповісти
Дурдом....
Чому її і досі тримають ?
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19.03.2021 22:51 Відповісти
Таке враження, що вони всі з Суховою Ольгою дуже сильно пов'язані.
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19.03.2021 23:13 Відповісти
Тому що Україну захищала.
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20.03.2021 21:10 Відповісти
https://myrotvorets.news/huchne-zatrymannia-veteranky-verdykt-neuroid/?fbclid=IwAR1DuMVrjYM4LoP7cMnMavzxfttL_G-h3s4QFSieNoFhhf30TbbBy_Ke1J4

Ветеранці Котеленець змінили запобіжний захід, тепер вона під домашнім арештом - Цензор.НЕТ 5004
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19.03.2021 23:18 Відповісти
А можно чтобы по итогу следователь Дима Баренчук, который ее закрыл, присел годика на три строгого режима?
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20.03.2021 00:53 Відповісти
Волк принял решение вместо Волковой. В судах, что волчий рассадник?
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20.03.2021 01:10 Відповісти
 
 