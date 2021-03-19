Ветерану Котеленец изменили меру пресечения, теперь она под ночным домашним арестом

Виктории Котеленец смягчили меру пресечения, теперь под домашним арестом она должна находиться только ночью.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Фейсбук-страницу "Свободу Фортуні - Вікторії Котеленець".

"Ура! Тактическая победа! Виктории Фортуне Котеленец смягчена мера пресечения. Теперь это не круглосуточный, а только ночной домашний арест!" - сказано в сообщении.

Суд рассматривал вопрос продления Котеленец меры пресечения. Прокурор просил продлить ей домашний арест. За Котеленец вступились поручители - Оксана Корчинская, Андрей Тетерук, Игорь Луценко, Елена Билозерская, Яна Зинкевич. И судья Сергей Вовк, который рассматривал дело вместо Светланы Волковой, решил смягчить меру пресечения.

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Напоминаем, ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке. Котеленец была задержана из-за внешнего сходства с террористкой "ДНР", которая конвоировала украинских военных на "параде пленных" в оккупированном Донецке летом 2014 года. Изначально суд отправил мать двоих малолетних детей в СИЗО на 60 суток без права внесения залога, но 3 февраля меру пресечения ей изменили на домашний арест.

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