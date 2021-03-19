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Ветерану Котеленец изменили меру пресечения, теперь она под ночным домашним арестом

Ветерану Котеленец изменили меру пресечения, теперь она под ночным домашним арестом

Виктории Котеленец смягчили меру пресечения, теперь под домашним арестом она должна находиться только ночью.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Фейсбук-страницу "Свободу Фортуні - Вікторії Котеленець".

"Ура! Тактическая победа! Виктории Фортуне Котеленец смягчена мера пресечения. Теперь это не круглосуточный, а только ночной домашний арест!" - сказано в сообщении.

Суд рассматривал вопрос продления Котеленец меры пресечения. Прокурор просил продлить ей домашний арест. За Котеленец вступились поручители - Оксана Корчинская, Андрей Тетерук, Игорь Луценко, Елена Билозерская, Яна Зинкевич. И судья Сергей Вовк, который рассматривал дело вместо Светланы Волковой, решил смягчить меру пресечения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке, - Билозерская. ФОТО

Напоминаем, ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке. Котеленец была задержана из-за внешнего сходства с террористкой "ДНР", которая конвоировала украинских военных на "параде пленных" в оккупированном Донецке летом 2014 года. Изначально суд отправил мать двоих малолетних детей в СИЗО на 60 суток без права внесения залога, но 3 февраля меру пресечения ей изменили на домашний арест.

Также на Цензор.НЕТ: Программа распознавания лиц установила, что конвоир с "парада" в Донецке Ольга Сухова, а не ветеран Виктория Котеленец, - Билозерская. ФОТО

Ветерану Котеленец изменили меру пресечения, теперь она под ночным домашним арестом 01

Автор: 

ветераны (1107) мера пресечения (456) Котеленец Виктория (11)


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Топ комментарии
+23
Ту нашли за 10 минут. Миротворец нашел. Но наши судьи добровольцев ненавидят. Поиздеваться над добровольцами им всласть.
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19.03.2021 22:35
+10
А можно чтобы по итогу следователь Дима Баренчук, который ее закрыл, присел годика на три строгого режима?
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20.03.2021 00:53
+9
Одни саботажники и колаборанты. Тут явно дело зауши притянули.
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19.03.2021 22:42
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ПЭРЭМОГА!!!
дебилыпля...
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19.03.2021 22:29 Ответить
Это конечно хорошо, если она на самом деле не та, за которую её принимают...
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19.03.2021 22:30 Ответить
Ту нашли за 10 минут. Миротворец нашел. Но наши судьи добровольцев ненавидят. Поиздеваться над добровольцами им всласть.
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19.03.2021 22:35 Ответить
Одни саботажники и колаборанты. Тут явно дело зауши притянули.
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19.03.2021 22:42 Ответить
https://censor.net/ru/user/481813 - "Миротворец нашел."

https://myrotvorets.center/criminal/sukhova-olga-aleksandrovna/

Ветеранці Котеленець змінили запобіжний захід, тепер вона під домашнім арештом - Цензор.НЕТ 2321
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19.03.2021 22:55 Ответить
Втече . Саме вона і була на тій -нимці з Донецька. А наші патріоти просто лохи. Гм…- лохині.
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19.03.2021 22:38 Ответить
А Вовка могут привести?
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19.03.2021 22:40 Ответить
Дурдом....
Чому її і досі тримають ?
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19.03.2021 22:51 Ответить
Таке враження, що вони всі з Суховою Ольгою дуже сильно пов'язані.
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19.03.2021 23:13 Ответить
Тому що Україну захищала.
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20.03.2021 21:10 Ответить
https://myrotvorets.news/huchne-zatrymannia-veteranky-verdykt-neuroid/?fbclid=IwAR1DuMVrjYM4LoP7cMnMavzxfttL_G-h3s4QFSieNoFhhf30TbbBy_Ke1J4

Ветеранці Котеленець змінили запобіжний захід, тепер вона під домашнім арештом - Цензор.НЕТ 5004
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19.03.2021 23:18 Ответить
А можно чтобы по итогу следователь Дима Баренчук, который ее закрыл, присел годика на три строгого режима?
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20.03.2021 00:53 Ответить
Волк принял решение вместо Волковой. В судах, что волчий рассадник?
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20.03.2021 01:10 Ответить
 
 