"Червона" Одеса поки не збирається запроваджувати карантин через COVID-19
Сьогодні 20 березня Одеська область потрапила в "червону" зону епідемічної небезпеки. В Одесі вводити суворі карантинні обмеження поки не збираються.
Про це "Думской" повідомили в мерії Одеси, передає Цензор.НЕТ.
Офіційних розпоряджень з приводу "червоної" зони поки немає. "Червоний" рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативою Міністра охорони здоров'я впродовж 48 годин.
"Для того, щоб місто і регіон був у червоній зоні, кількість хворих і зменшення ліжкомісць має протриматися три дні. При цьому, якщо завтра умовно відкриють 100 нових місць, то відповідно не потрапимо в червону зону. Тільки після трьох днів показників комісія розглядатиме питання про обмеження для червоної зони, тому ми поки не в червоній зоні", - зазначила прессекретарка мерії Наталія Мальцева.
Станом на 20 березня в Одеській області зафіксовано +1037 нових випадків захворювання коронавірусом і 11 смертей від ускладнень. Нових випадків одужання за добу немає.
Загалом від початку пандемії в області 96844 випадки COVID-19 і 1606 смертей.
Будь ласка, зачекайте...
в ахуэв ауте ))
Одесса красная.
И с той Одессой
Мне не по пути.
Привіт Лайфу.
А прессекретарь знает, что очередь скорых для сдачи больных ковидом больше полсуток и ксли не принять меры будет еще хуже?
И инфа для одессита Степанова-может где и ковид лечат бесплатно, но у нас таки четкие тарифы от 10 до 100 тысяч в тяжелом случае!