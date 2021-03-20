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"Червона" Одеса поки не збирається запроваджувати карантин через COVID-19

Сьогодні 20 березня Одеська область потрапила в "червону" зону епідемічної небезпеки. В Одесі вводити суворі карантинні обмеження поки не збираються.

Про це "Думской" повідомили в мерії Одеси, передає Цензор.НЕТ.

Офіційних розпоряджень з приводу "червоної" зони поки немає. "Червоний" рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ ​​та НС за ініціативою Міністра охорони здоров'я впродовж 48 годин.

"Для того, щоб місто і регіон був у червоній зоні, кількість хворих і зменшення ліжкомісць має протриматися три дні. При цьому, якщо завтра умовно відкриють 100 нових місць, то відповідно не потрапимо в червону зону. Тільки після трьох днів показників комісія розглядатиме питання про обмеження для червоної зони, тому ми поки не в червоній зоні", - зазначила прессекретарка мерії Наталія Мальцева.

Читайте також: Епідзонування України: Одеська область перейшла в "червону" зону, в "помаранчевій" - 11 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 20 березня в Одеській області зафіксовано +1037 нових випадків захворювання коронавірусом і 11 смертей від ускладнень. Нових випадків одужання за добу немає.

Загалом від початку пандемії в області 96844 випадки COVID-19 і 1606 смертей.
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"красная Одесса" - звучит отвратительно.
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20.03.2021 13:59 Відповісти
а Я думал Белые в городе
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20.03.2021 14:00 Відповісти
ЗЕлёные в ахуэ в ауте ))
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20.03.2021 14:54 Відповісти
Нехай всі кацапи та "любители" русского мира сдохнут в агонии.
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20.03.2021 14:02 Відповісти
Картина ясная,
Одесса красная.
И с той Одессой
Мне не по пути.

Привіт Лайфу.
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20.03.2021 14:06 Відповісти
Придет курортный сезон и в Одессе начнется полный халоймес, вирусу негде упасть.

"Червона" Одеса поки не збирається запроваджувати карантин через COVID-19 - Цензор.НЕТ 4570
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20.03.2021 15:10 Відповісти
, поэтому мы пока не в красной зоне", - отметила пресс-секретарь мэрии Наталья Мальцева.

А прессекретарь знает, что очередь скорых для сдачи больных ковидом больше полсуток и ксли не принять меры будет еще хуже?
И инфа для одессита Степанова-может где и ковид лечат бесплатно, но у нас таки четкие тарифы от 10 до 100 тысяч в тяжелом случае!
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20.03.2021 15:14 Відповісти
 
 