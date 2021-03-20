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"Красная" Одесса пока не собирается вводить карантин из-за COVID-19

Сегодня, 20 марта Одесская область попала в "красную" зону эпидемической опасности. В Одессе вводить строгие карантинные ограничения пока не собираются.

Об этом "Думской" сообщили в мэрии Одессы, передает Цензор.НЕТ.

Официальных распоряжений по поводу "красной" зоны пока нет. "Красный" уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе Министра здравоохранения в течение 48 часов.

"Для того, чтобы город и регион был в красной зоне, количество заболевших и уменьшение койкомест должно продержаться три дня. При этом, если завтра условно откроют 100 новых мест, то соответственно не попадем в красную зону. Только после трех дней показателей комиссия будет рассматривать вопрос об ограничениях для красной зоны, поэтому мы пока не в красной зоне", - отметила пресс-секретарь мэрии Наталья Мальцева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: Одесская область перешла в "красную" зону, в "оранжевой" - 11 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 20 марта в Одесской области зафиксировано 1037 новых случаев заболевания коронавирусом и 11 смертей от осложнений. Новых случаев выздоровления за сутки нет.

Всего с начала пандемии в области 96844 случая COVID-19 и 1606 летальных исходов.

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"красная Одесса" - звучит отвратительно.
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20.03.2021 13:59 Ответить
а Я думал Белые в городе
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20.03.2021 14:00 Ответить
ЗЕлёные в ахуэ в ауте ))
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20.03.2021 14:54 Ответить
Нехай всі кацапи та "любители" русского мира сдохнут в агонии.
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20.03.2021 14:02 Ответить
Картина ясная,
Одесса красная.
И с той Одессой
Мне не по пути.

Привіт Лайфу.
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20.03.2021 14:06 Ответить
Придет курортный сезон и в Одессе начнется полный халоймес, вирусу негде упасть.

"Червона" Одеса поки не збирається запроваджувати карантин через COVID-19 - Цензор.НЕТ 4570
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20.03.2021 15:10 Ответить
, поэтому мы пока не в красной зоне", - отметила пресс-секретарь мэрии Наталья Мальцева.

А прессекретарь знает, что очередь скорых для сдачи больных ковидом больше полсуток и ксли не принять меры будет еще хуже?
И инфа для одессита Степанова-может где и ковид лечат бесплатно, но у нас таки четкие тарифы от 10 до 100 тысяч в тяжелом случае!
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20.03.2021 15:14 Ответить
 
 