"Красная" Одесса пока не собирается вводить карантин из-за COVID-19
Сегодня, 20 марта Одесская область попала в "красную" зону эпидемической опасности. В Одессе вводить строгие карантинные ограничения пока не собираются.
Об этом "Думской" сообщили в мэрии Одессы, передает Цензор.НЕТ.
Официальных распоряжений по поводу "красной" зоны пока нет. "Красный" уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе Министра здравоохранения в течение 48 часов.
"Для того, чтобы город и регион был в красной зоне, количество заболевших и уменьшение койкомест должно продержаться три дня. При этом, если завтра условно откроют 100 новых мест, то соответственно не попадем в красную зону. Только после трех дней показателей комиссия будет рассматривать вопрос об ограничениях для красной зоны, поэтому мы пока не в красной зоне", - отметила пресс-секретарь мэрии Наталья Мальцева.
По состоянию на 20 марта в Одесской области зафиксировано 1037 новых случаев заболевания коронавирусом и 11 смертей от осложнений. Новых случаев выздоровления за сутки нет.
Всего с начала пандемии в области 96844 случая COVID-19 и 1606 летальных исходов.
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в ахуэв ауте ))
Одесса красная.
И с той Одессой
Мне не по пути.
Привіт Лайфу.
А прессекретарь знает, что очередь скорых для сдачи больных ковидом больше полсуток и ксли не принять меры будет еще хуже?
И инфа для одессита Степанова-может где и ковид лечат бесплатно, но у нас таки четкие тарифы от 10 до 100 тысяч в тяжелом случае!