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рейтинг (1622) щастя (21) Україна (5684)

Україна посіла 110-е місце в світовому рейтингу щастя

Україна посіла 110-е місце в світовому рейтингу щастя

Фінляндія четвертий раз поспіль очолила рейтинг найщасливіших країн світу, Україна ж в світовому рейтингу щастя посіла сто десяте місце.

Про це свідчить "Всесвітній звіт щастя-2021" (World Happiness Report 2021), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У п'ятірку "найщасливіших" країн також увійшли Данія, Швейцарія, Ісландія і Норвегія.

Україна в цьому році піднялася на 13 позицій у порівнянні з 2020 роком і посіла сто десяте місце.

"Найнещаснішою" країною світу є Афганістан, перед яким йдуть африканські країни Лесото, Ботсвана, Руанда і Зімбабве.

Також читайте: Індекс щастя в Україні за рік упав у 2,5 раза: країна опинилася серед найбільш нещасливих, - опитування Gallup. ІНФОГРАФІКА

З 2013 року з ініціативи ООН 20 березня відзначається Міжнародний день щастя. Свято було встановлено для визначення важливості щастя в житті людей в усьому світі.

Щорічно в цей день публікується Міжнародний індекс щастя, що враховує рівень прибутку, очікувану тривалість життя, ступінь соціальної підтримки, особистої свободи, ставлення людей до корупції і щедрість народу.

Рейтинг охоплює 153 країни. У 2020 році Україна піднялася на 10 сходинок рейтингу і посіла 123-тє місце.
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Топ коментарі
+45
Фины первые свалили с рускаго мира и до сих пор счастливы)
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20.03.2021 19:11
+22
https://twitter.com/tendertorg21
https://twitter.com/tendertorg21

Олекса Моцно Лютий

@tendertorg21

·https://twitter.com/tendertorg21/status/1373213653500059649 7 год

Про борщовий набір знаєте, знаєте, що в порівнянні з сезоном минулого року яйця подорожчали на 60%, цукор на50%, олія на 35%, хліб на 12% , макарони на 9%, сир, масло, молоко на 5%.
ЛюдиЗе боролися за дешеву цибулю і капусту ! Це ж основні продукти харчування!!! Смачного,їжте ..
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20.03.2021 19:11
+16
У них есть своя "птица счастья".
Украина заняла 110-е место в мировом рейтинге счастья - Цензор.НЕТ 9419
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20.03.2021 19:26
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Сторінка 2 з 2
Какого такого "лучшего"?
это как - по выпуску танчиков - первые в Европе, но ходим в одном пальто 10 лет и визжим от радости когда "достали" ********* на н.г.
это скорее за рулем ржавой тарахтелки сидел дед Вася бомж и кричал шо размер "авто" почти как у Мерседеса, а у Васи - тоже две руки и две ноги как у водилы Мерседеса - владельца "Мерседеса"(заводов))
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20.03.2021 21:26 Відповісти
мне нравится "рейтинг счастья" - никто толком не понимает, шо ето такое,
никакого определения нет, но копья поломать? - поле непаханое.....
видимо все немного проще - у каждого оно свое...
одной с милым в шалаше счастье, другому бутылка пива в понедельник...
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20.03.2021 19:37 Відповісти
Ну а тебе кредит на курятник из ваты и палок.
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20.03.2021 19:59 Відповісти
тебя еще к спинке койки не прикрутили?
вийди звідси, розбійник!
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20.03.2021 20:10 Відповісти
не твой уровин, дарагой.. тут вопроси я задаю.
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20.03.2021 21:40 Відповісти
та вижу твой уровин.
санитары без премии за недогляд ...
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20.03.2021 21:42 Відповісти
сам ти недогляд своєйи родини...
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20.03.2021 22:21 Відповісти
Ну эти журналюхи, не 110 а 69 место (явно пороботский сайт и надо тут нагнать туч, что все пропало надо опять Пороха к рулю), при этом непонятно как они определяют счастье уровень, турция к примеру 79
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21.03.2021 12:50 Відповісти
Воно і не дивно. Коли в тебе президент наркозалежний клоун із командою людей з вулиці, які думають, що вони професіонали, про яке щастя може йти мова ? )
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20.03.2021 19:38 Відповісти
При попереднику була гордість, а тут іспанський стид та крінж.
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20.03.2021 19:42 Відповісти
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20.03.2021 19:57 Відповісти
в спам я тебя, от сразу.
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20.03.2021 19:41 Відповісти
спешу расстроить - та да!
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20.03.2021 19:44 Відповісти
я бы тоже но жаль нельзя заспамить уже заспамленного еще поглубже
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20.03.2021 21:07 Відповісти
на самом деле можна - уже заспамленого ваш спам отправляет заспамленого в еще более глубокий спам... - программа считает спамы и отспамливания - и кто из них перевесит,
такой и будет результат - чистая бухгалтерия.
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20.03.2021 21:38 Відповісти
Україна посіла 110-е місце в світовому рейтингу щастя - Цензор.НЕТ 5815
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20.03.2021 19:42 Відповісти
по 2,20
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20.03.2021 20:03 Відповісти
О, я помню колбасу по 2-20! Теперешняя "колбаса" по 80 грн - самое то!
Это ж каким несчастным должен быть человек, чтоб скучать по такой колбасе!
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20.03.2021 21:35 Відповісти
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20.03.2021 22:10 Відповісти
А почему Афганистан самый несчастный? Бедняк сидящий у обочины счастливее того кто бежит за богатой каретой подбирая объедки. Бедняк то знает свое место, но он более достойный.
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20.03.2021 19:54 Відповісти
Вот сразу видно лишнехромосомного крепостного по его аллегориям: или бедняк, или объедки
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20.03.2021 22:21 Відповісти
- А чай сухой?
- Ну как сухой..
- Блины ели?
- Их тоже было мало..
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20.03.2021 19:58 Відповісти
Зробити тебе щасливим можеш лише ти сам- ніхто інший. Так що цей рейтинг просто каже про неспроможність людей робити себе щасливими- ні про що інше.
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20.03.2021 19:59 Відповісти
Коли щодня треба думати, що буде завтра, то щасливим не легко стати.
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20.03.2021 20:10 Відповісти
А коли щодня не думати то так мавпою і помреш.
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20.03.2021 20:11 Відповісти
прийми нарешті вєщество і вернись до щастя
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20.03.2021 20:12 Відповісти
На тверезу ти унилий хам) А щасливі люди не хамлять. Тому не корч тут з себе більше ніж ти вартий, тобто 0.
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20.03.2021 20:20 Відповісти
Я винний в тому, що ти тверезе? Ти диви...)))
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20.03.2021 20:27 Відповісти
Ти жалюгідний, навіть пожартувати не можеш вдало. Примітивний.
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20.03.2021 22:40 Відповісти
Я знал, что там есть Швейцария. Алмир и Дамир Ахметовы хде попало жить не будут.
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20.03.2021 20:08 Відповісти
Дивно. Я думав, Зебіли щасливі, що бачать вічно довольну і ситу пику свого презедента.
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20.03.2021 20:08 Відповісти
Главное, что надо знать всем украинцам! Полный список "семей" и кланов, которым принадлежит вся Украина
Абсолютное большинство граждан Украины даже не подозревают, что страна уже как 20 лет не принадлежит гражданам Украины

Мы расскажем вам то о чем молчат все телеканалы страны, поскольку все телеканалы страны принадлежат этим кланам.

Знали ли вы, что 20 семей в Украине богаче чем вся страна вместе взятая и все они между собой кумовья и сваты.

Знали ли вы, что эти семьи контролируют все земли и все ресурсы страны?

Власть передается из рук в руки и народ абсолютно ничего не решал до появляения несистемного Владимира Зеленского.

27 лет власть циркулярно передавалась из рук в руки, но на деле кланы просто на время подменяли друг друга.


Так кто кому кум-брат-сват в украинской политике, или кто сегодня являются «хозяевами» страны? Полный список семей и кланов, которые управляют Украиной.

Клан Порошенко:
1. Петр Порошенко, экс-президент Украины

2. Алексей Порошенко, отец Петра Алексеевича, бывший депутат Винницкого облсовета, управляющий кланом Порошенко.

3. Алексей Порошенко, сын Петра Алексеевича, экс-народный депутат Украины, управляющий Рошеном.

Клан Балоги
1. Виктор Балога, народный депутат Украины
2. Оксана Балога, жена В. Балоги, депутат Закарпатского облсовета
3. Иван Балога, родной брат Балоги, народный депутат Украины
4. Павел Балога, родной брат Балоги, народный депутат Украины
5. Василий Петевка, двоюродный брат Балоги, народный депутат Украины
6. Андрей Балога, сын В. Балоги, мэр Мукачево

Клан Королевских:
1. Наталья Королевская, народный депутат Украины

2. Юрий Солод, муж Королевской, народный депутат Украины

Клан Левочкиных:
1. Сергей Левочкин, бывший глава администрации президента Януковича, народный депутат Украины.

2. Юлия Левочкина, народный депутат Украины.

Клан Литвинов:
1. Владимир Литвин, экс-народный депутат Украины, бывший председатель Верховной Рады Украины

2. Николай Литвин, брат В. Литвина, бывший председатель Государственной пограничной службы Украины, генерал армии Украины;

3. Петр Литвин, командир 8 армейского корпуса.

4. Иван Литвин, сын В. Литвина, был кандидатом в народные депутаты Украины

Клан Луценко:
1. Юрий Луценко, экс- Генеральный прокурор Украины
2. Ирина Луценко, экс-жена Луценко, народный депутат Украины

Клан Матвиенко:
1. Анатолий Матвиенко, народный депутат Украины
2. Сергей Березенко, племянник А. Матвиенко, экс-народный депутат Украины, экс-глава ГУД

Клан Добкиных
1. Михаил Добкин, экс-народный депутат Украины
2. Дмитрий Добкин, родной брат Добкина, экс-народный депутат Украины

Клан Богословских:
1. Инна Богословская, экс-народный депутат Украины
2. Владимир Мельниченко, муж И. Богословской, экс-народный депутат Украины

Клан Калетников
1. Оксана Калетник, экс-народный депутат Украины

2. Игорь Калетник, двоюродный брат А. Калетник, экс-вице-спикер парламента

3. Григорий Калетник, отец И. Калетника, экс-народный депутат Украины

Клан Дубневичей
1. Ярослав Дубневич, народный депутат Украины

2. Богдан Дубневич, родной брат Я. Дубневича, экс-народный депутат Украины

Клан Ющенко
1. Виктор Ющенко, экс-президент Украины
2. Петр Ющенко, брат Ющенко, экс-народный депутат Украины
3. Ярослав Ющенко, сын П. Ющенко, экс-заместитель председателя Харьковской ОГА

Клан Матиос
1. Анатолий Матиос - экс-Главный военный прокурор Украины
2. Мария Матиос - экс-народный депутат Украины

Клан Долгих-Гориных
1. Станислав Довгий, экс-народный депутат Украины
2. Тарас Довгий, экс-народный депутат Украины
3. Олесь Довгий, сын С. Довгого, народный депутат Украины
4. Ирина Горина, теща А. Довгого, экс-народный депутат Украины

Клан Тягнибок
1. Олег Тягнибок, лидер ВО «Свобода»
2. Андрей Тягнибок, брат Тягнибока, экс-народный депутат Украины

Клан Герег
1. Александр Герега, экс-народный депутат Украины
2. Галина Герега, жена А. Гереги, экс-секретарь Киевсовета, бывший народный депутат Украины

Семейсво Барн
1. Степан Барна, председатель Тернопольской ОГА
2. Олег Барна, брат С.БАРНА, экс-народный депутат Украины

Семейство Онопенко
1. Василий Онопенко, судья гражданской палаты Верховного Суда Украины, экс-председатель Верховного Суда Украины

2. Евгений Корнийчук, зять В. Онопенко, экс-замминистра юстиции

Семейство Костусева
1. Алексей Костусев, экс-мэр Одессы
2. Алексей Гончаренко, сын А. Костусева, народный депутат Украины

Семейство Билозиров
1. Оксана Билозир, экс-министр культуры, экс-народный депутат Украины

2. Роман Недзельский, гендиректор дворца Украины - человек Билозир

3. Андрей Билозир, сын О. Билозир, депутат Киевсовета

Семейство Васюников
1. Иван Васюник, экс-вице-премьер-министр Украины
2. Игорь Васюник, родной брат И. Васюника, народный депутат Украины

Семейство Васильевых
1. Александр Васильев, экс-народный депутат Украины
2. Геннадий Васильев, родной брат А. Васильева, бывший и.о. Генерального прокурора Украины

Семейство Буряков
1. Сергей Буряк, экс-народный депутат Украины, бывший председатель Государственной налоговой администрации Украины
2. Александр Буряк, экс-народный депутат Украины, банкир

Семейство Вилкул
1. Юрий Вилкул, мэр Кривого Рога
2. Александр Вилкул, сын Ю. Вилкула, экс-вице-премьер-министр Украины, экс-народный депутат Украины

Семейство Франчуков
1. Анатолий Франчук, бывший председатель Совета АРК
3. Игорь Франчук, сын А. Франчук и бывший муж Елены Франчук, дочери Леонида Кучмы

Клан Кучмы
1. Леонид Кучма, экс-президент Украины, переговорщик от Украины от Украины
2. Елена Пинчук, дочь Л. Кучмы
3. Виктор Пинчук, зять Леонида Кучмы и муж А. Пинчук

Cемейство ЗБИТНЕВ
1. Рена Назарова, экс-депутат Киевсовета
2. Юрий Збитнев, муж Г. Назаровой, экс-народный депутат Украины

Семейство Пилипенко
1. Филипп Пилипенко, депутат Львовского областного совета, отец
2. Владимир Пилипенко, представитель Украины в Венецианской комиссии, экс-депутат Верховной Рады, сын

Семейство Парубия
1. Владимир Парубий, экс-заместитель председателя Львовского областного совета, отец

2. Андрей Парубий, председатель Верховной Рады, сын В. Парубия

Семейство Панькевич
1. Олег Панькевич, экс-народный депутат Украины, экс-председатель Львовского областного совета

2. Ирина Сех, экс-народный депутат Украины, экс-председатель Львовской ОГА, сестра Олега Панькевича

Знали ли вы, что все вышеперечисленные семьи и кланы на самом деле кумовья и родственники между собой? Знали ли вы, что они формируют общий общак на правое дело и вместе делят награбленное по сферам влияния? Не знали? Ну тогда читайте дальше…

СВАТЫ
1. Петр Симоненко (КПУ) и Екатерина Ващук, экс-народный депутат Украины

2. Андрей Деркач, экс-народный депутат Украины и Владимир Литвин, экс-народный депутат Украины
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20.03.2021 20:11 Відповісти
После "несистемного Зеленского" дальше эту хрень можно не читать. Про Коломойшу почему-то забыли. Он точно не олигарх и его бабло не украинского происхождения- под Тель-Авивом апельсины выращивал с детства.
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20.03.2021 22:13 Відповісти
І про ахметку, фірташа та інших кравасісь..))
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20.03.2021 22:23 Відповісти
За то Порошенко первый. Ты от удовольствия аж коробку Рошена распечатал...)))
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21.03.2021 22:13 Відповісти
Все це зрозуміло, єдине, незрозуміло, чому вони і досі мають всю Україну? Дві революції, начебто, відбулося...
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20.03.2021 22:17 Відповісти
Какие то кланы у вас чмошные - из двух человек как правило
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20.03.2021 22:24 Відповісти
С такими аферистами-кассаппатчиками как гетьманович это ещё хорошо,что мы выше Лесото и Ботсваны.
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20.03.2021 20:12 Відповісти
А на якому місці Росія?
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20.03.2021 20:19 Відповісти
Подивився,та трохи засумував Каци на 76ому,одразу після Білуросії.Але цікаво,хто після нас.А то Ірак та Габон.Гадаю цю новину треба було опустити.Бо це-соромно...https://worldhappiness.report/ed/2021/happiness-trust-and-deaths-under-covid-19/
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20.03.2021 23:32 Відповісти
Молдова аж на 65-ом месте.
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20.03.2021 23:40 Відповісти
***
Якщо ти нарікаєш на життя,
Тобі здається, що усе погано…
Згадай - на цьому світі є дитя,
Яке ніколи не побачить мами!

Можливо, ти сумуєш що хвилини,
Тебе тривожать болісні думки?
Згадай - що десь на світі є людина,
Яка живе без ніг, або руки.

Якщо тобі буває часом тяжко,
Дірявлять душу сірі почуття
Згадай - що десь маля, неначе пташка
В важкій хворобі б'ється за життя!

Якщо буває ліньки щось робити,
Тоді лише задумайся на мить -
Хтось все життя лиш мріє говорити,
Комусь цей світ побачити кортить!

Якщо тебе обурюють проблеми,
Тоді подумай щиро, без вагань -
Скільки людей випрошують у Неба
Хоча би день прожити без страждань!!!

Руслана Дудич
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20.03.2021 20:20 Відповісти
Вчасно фіни відбились від московитів - це і є рецепт щастя.
Поки пів України чипляються за фєдєрашку та вигадані єю легенди, не буде ні достатку, ні щастя.
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20.03.2021 20:32 Відповісти
Так чисто интересно, что для населения является счастьем? Шаровое бухло? Кокс? Евробляха? Квартира в Киеве? $4000 зарплата? Клоун - президент? "Санкции" против мертведчука? Никуя не делать на работе и получать зарплату? Свалить в польшу и работать городником? Поехать в египетский оллинклюзив зимой? Что нужно для счастья этим идиотам, которые ходят на выборы по-приколу?!!
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20.03.2021 20:36 Відповісти
При Пороху я був щасливіший, бо був на 6 років молодший.
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20.03.2021 20:54 Відповісти
Шось пішло не так. Люмпени вибрали шута президентом, щоб посміятись, але їм не весело🤔
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20.03.2021 21:10 Відповісти
Україна страждає не від коррупції..
а від боротьби з нею..
😎
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20.03.2021 21:12 Відповісти
Фінляндія четвертий раз поспіль очолила рейтинг найщасливіших країн світу, Україна ж в світовому рейтингу щастя посіла сто десяте місце.

Дуже наочна ілюстрація, того, що гірше війни з Росією може бути тільки дружба з Росією.
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20.03.2021 21:36 Відповісти
Расея, конечно, говно и от нее надо подальше держаться, но насчет счастья фиников у меня большие сомнения. Та же Финляндия если не возглавляет , то в первых рядах в Европе в списке количества суицидов на 100000 жителей. Я так понимаю счастье им обеспечивает паром Хельсинки -Таллинн, когда можно съездить на выходные и недорого нажраться до поросячего визга и заснуть перед дверью в собственный номер.
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20.03.2021 22:21 Відповісти
От счастья и суицидят! Чего еще в жизни желать, если и так счастлив?
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20.03.2021 22:25 Відповісти
Там есть покруче паром Хельсинки - Петербург.
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21.03.2021 02:18 Відповісти
Не сомневаюсь, рассказы помню еще с совка, но пишу только о том, что сам видел уже сейчас. Подозреваю, что финики меньше пить не стали.
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21.03.2021 22:20 Відповісти
Хочешь быть счастливым - будь им!
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20.03.2021 21:49 Відповісти
110 место - То бишь "СЧАСТЯ" на Украине не хрена нет.
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20.03.2021 21:50 Відповісти
Украинцы на своей земле живут как крепостные им почти ничего не принадлежит, у украинцев даже нет своих СМИ, назовите хоть один телеканал ,который принадлежит украинцу, всё законодательство подработано не для украинского народа, украинцы от этого не в состоянии строить своё государство на своей земле
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20.03.2021 21:56 Відповісти
Был суд в 2015 году и судья мне говорит Конституция Украины здесь не причём, у нас есть постанова кабинета Министров ,только благодаря таким постановам, ей обеспечена пенсия 60 000 грн..
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20.03.2021 22:00 Відповісти
А чого тоді виходили двічі на майдан, якщо і досі їм нічого так і не належить? За чиє щастя?
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20.03.2021 22:22 Відповісти
И что, ты сразу сдулся? Аппеляцию подавал? Кассацию? В Верховный суд?
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20.03.2021 22:26 Відповісти
Это и была апелляция без права подавать дальше, точка
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21.03.2021 00:36 Відповісти
Моя знакомая врач была в 80 годах в Финляндии то говорила, что у финов медицина уже в 21 веке, прошло 40 лет наверное у них всё хорошо, кочевой народ московской Орды только через забор наблюдают и думают под каким предлогом проникнуть к финам ,чтобы они поделились счастьем.
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20.03.2021 21:51 Відповісти
Щастя..
Коли ніяка лядь не вчить як Мені жити, заробляти..
Платнику податків- Мені виживати..
Не змушувати(владі) Мені порушувати Конституцію, як вона це робить..кожного свого
"гааласування"..
За 30-ть років просрали все..
Я не за ссСраку...
Вже дістали...
Різниці не бачу - що впопуредники , що зараз...
Розділяй та владарюй...
🤣
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20.03.2021 21:54 Відповісти
75. Belarus
76. Russia
77. Hong Kong S.A.R. of China

105. Pakistan

106. Morocco
107. Venezuela
108. Georgia
109. Algeria
110. Ukraine
111. Iraq
112. Gabon
113. Burkina Faso
114. Cambodia
115. Mozambique
116. Nigeria
117. Mali
118. Iran
119. Uganda
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20.03.2021 21:55 Відповісти
Ми впевнено обійшли екваторіальну Африку? А Лукашенко вставив білорусам пігулку щастя?
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20.03.2021 22:02 Відповісти
У білорусів є стабільна робота, хоч і невелика, але стабільна зарплата, гарантована освіта і медицина, доступна кожному білорусу, не зважаючи на його статки.
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20.03.2021 22:28 Відповісти
Сомнительный список конечно...
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20.03.2021 22:27 Відповісти
Как и многие похожие рейтинги абсолютно субъективно и ничем, по всем опросам на первом месте должна быть Северная Корея, там 200% процентов населения скажет, что они живут в лучшей стране😁😁😁😁
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20.03.2021 22:14 Відповісти
ЩВЕЙЦАРИЯ !) НО У СЕВЕРНЫХ СТРАН ДЕПРЕСНЯК ЭТО ДОКАЗАНО ПСИХОЛОГАМИ !!!
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20.03.2021 22:26 Відповісти
Учитывая сколько скандинавских стран на первых местах - дело очевидно больше в менталитете а не в экономике и государственном устройстве.
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20.03.2021 22:28 Відповісти
Вот был бы Порохатый у власти - были бы намного счастливее!
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20.03.2021 22:58 Відповісти
За#бісь....рейтинг!!!
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20.03.2021 23:22 Відповісти
Україна посіла 110-е місце в світовому рейтингу щастя - Цензор.НЕТ 2185
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20.03.2021 23:46 Відповісти
Если бы узаконили канабис, украинцы были еще счастливей.
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21.03.2021 05:29 Відповісти
Это не рейтинг счастья, так как не является интерактивным. Теоретики отняли, сложили, умножили и поделили. Обычный рейтинг качества жизни - таких десятки с разными методиками подсчета. Публиковали в этом году аж два рейтинга счастья по опросам граждан. Там в первой двадцатке попадались отсталые африканские страны, а несколько европейских - во второй сотне. К сожалению, и там наша страна не на высоких позициях.
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21.03.2021 09:10 Відповісти
украіна прекрасна просто ми спочатку захворіли на зелений ковід потім ковід 19 і ще війна так що важко бути щасливим
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21.03.2021 11:59 Відповісти
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