Україна посіла 110-е місце в світовому рейтингу щастя

Фінляндія четвертий раз поспіль очолила рейтинг найщасливіших країн світу, Україна ж в світовому рейтингу щастя посіла сто десяте місце.

Про це свідчить "Всесвітній звіт щастя-2021" (World Happiness Report 2021), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У п'ятірку "найщасливіших" країн також увійшли Данія, Швейцарія, Ісландія і Норвегія.

Україна в цьому році піднялася на 13 позицій у порівнянні з 2020 роком і посіла сто десяте місце.

"Найнещаснішою" країною світу є Афганістан, перед яким йдуть африканські країни Лесото, Ботсвана, Руанда і Зімбабве.

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З 2013 року з ініціативи ООН 20 березня відзначається Міжнародний день щастя. Свято було встановлено для визначення важливості щастя в житті людей в усьому світі.

Щорічно в цей день публікується Міжнародний індекс щастя, що враховує рівень прибутку, очікувану тривалість життя, ступінь соціальної підтримки, особистої свободи, ставлення людей до корупції і щедрість народу.

Рейтинг охоплює 153 країни. У 2020 році Україна піднялася на 10 сходинок рейтингу і посіла 123-тє місце.