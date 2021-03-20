Україна посіла 110-е місце в світовому рейтингу щастя
Фінляндія четвертий раз поспіль очолила рейтинг найщасливіших країн світу, Україна ж в світовому рейтингу щастя посіла сто десяте місце.
Про це свідчить "Всесвітній звіт щастя-2021" (World Happiness Report 2021), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У п'ятірку "найщасливіших" країн також увійшли Данія, Швейцарія, Ісландія і Норвегія.
Україна в цьому році піднялася на 13 позицій у порівнянні з 2020 роком і посіла сто десяте місце.
"Найнещаснішою" країною світу є Афганістан, перед яким йдуть африканські країни Лесото, Ботсвана, Руанда і Зімбабве.
З 2013 року з ініціативи ООН 20 березня відзначається Міжнародний день щастя. Свято було встановлено для визначення важливості щастя в житті людей в усьому світі.
Щорічно в цей день публікується Міжнародний індекс щастя, що враховує рівень прибутку, очікувану тривалість життя, ступінь соціальної підтримки, особистої свободи, ставлення людей до корупції і щедрість народу.
Рейтинг охоплює 153 країни. У 2020 році Україна піднялася на 10 сходинок рейтингу і посіла 123-тє місце.
Будь ласка, зачекайте...
это как - по выпуску танчиков - первые в Европе, но ходим в одном пальто 10 лет и визжим от радости когда "достали" ********* на н.г.
это скорее за рулем ржавой тарахтелки сидел дед Вася бомж и кричал шо размер "авто" почти как у Мерседеса, а у Васи - тоже две руки и две ноги как у водилы Мерседеса - владельца "Мерседеса"(заводов))
никакого определения нет, но копья поломать? - поле непаханое.....
видимо все немного проще - у каждого оно свое...
одной с милым в шалаше счастье, другому бутылка пива в понедельник...
вийди звідси, розбійник!
санитары без премии за недогляд ...
такой и будет результат - чистая бухгалтерия.
Это ж каким несчастным должен быть человек, чтоб скучать по такой колбасе!
- Ну как сухой..
- Блины ели?
- Их тоже было мало..
Абсолютное большинство граждан Украины даже не подозревают, что страна уже как 20 лет не принадлежит гражданам Украины
Мы расскажем вам то о чем молчат все телеканалы страны, поскольку все телеканалы страны принадлежат этим кланам.
Знали ли вы, что 20 семей в Украине богаче чем вся страна вместе взятая и все они между собой кумовья и сваты.
Знали ли вы, что эти семьи контролируют все земли и все ресурсы страны?
Власть передается из рук в руки и народ абсолютно ничего не решал до появляения несистемного Владимира Зеленского.
27 лет власть циркулярно передавалась из рук в руки, но на деле кланы просто на время подменяли друг друга.
￼
Так кто кому кум-брат-сват в украинской политике, или кто сегодня являются «хозяевами» страны? Полный список семей и кланов, которые управляют Украиной.
Клан Порошенко:
1. Петр Порошенко, экс-президент Украины
2. Алексей Порошенко, отец Петра Алексеевича, бывший депутат Винницкого облсовета, управляющий кланом Порошенко.
3. Алексей Порошенко, сын Петра Алексеевича, экс-народный депутат Украины, управляющий Рошеном.
Клан Балоги
1. Виктор Балога, народный депутат Украины
2. Оксана Балога, жена В. Балоги, депутат Закарпатского облсовета
3. Иван Балога, родной брат Балоги, народный депутат Украины
4. Павел Балога, родной брат Балоги, народный депутат Украины
5. Василий Петевка, двоюродный брат Балоги, народный депутат Украины
6. Андрей Балога, сын В. Балоги, мэр Мукачево
Клан Королевских:
1. Наталья Королевская, народный депутат Украины
2. Юрий Солод, муж Королевской, народный депутат Украины
Клан Левочкиных:
1. Сергей Левочкин, бывший глава администрации президента Януковича, народный депутат Украины.
2. Юлия Левочкина, народный депутат Украины.
Клан Литвинов:
1. Владимир Литвин, экс-народный депутат Украины, бывший председатель Верховной Рады Украины
2. Николай Литвин, брат В. Литвина, бывший председатель Государственной пограничной службы Украины, генерал армии Украины;
3. Петр Литвин, командир 8 армейского корпуса.
4. Иван Литвин, сын В. Литвина, был кандидатом в народные депутаты Украины
Клан Луценко:
1. Юрий Луценко, экс- Генеральный прокурор Украины
2. Ирина Луценко, экс-жена Луценко, народный депутат Украины
Клан Матвиенко:
1. Анатолий Матвиенко, народный депутат Украины
2. Сергей Березенко, племянник А. Матвиенко, экс-народный депутат Украины, экс-глава ГУД
Клан Добкиных
1. Михаил Добкин, экс-народный депутат Украины
2. Дмитрий Добкин, родной брат Добкина, экс-народный депутат Украины
Клан Богословских:
1. Инна Богословская, экс-народный депутат Украины
2. Владимир Мельниченко, муж И. Богословской, экс-народный депутат Украины
Клан Калетников
1. Оксана Калетник, экс-народный депутат Украины
2. Игорь Калетник, двоюродный брат А. Калетник, экс-вице-спикер парламента
3. Григорий Калетник, отец И. Калетника, экс-народный депутат Украины
Клан Дубневичей
1. Ярослав Дубневич, народный депутат Украины
2. Богдан Дубневич, родной брат Я. Дубневича, экс-народный депутат Украины
Клан Ющенко
1. Виктор Ющенко, экс-президент Украины
2. Петр Ющенко, брат Ющенко, экс-народный депутат Украины
3. Ярослав Ющенко, сын П. Ющенко, экс-заместитель председателя Харьковской ОГА
Клан Матиос
1. Анатолий Матиос - экс-Главный военный прокурор Украины
2. Мария Матиос - экс-народный депутат Украины
Клан Долгих-Гориных
1. Станислав Довгий, экс-народный депутат Украины
2. Тарас Довгий, экс-народный депутат Украины
3. Олесь Довгий, сын С. Довгого, народный депутат Украины
4. Ирина Горина, теща А. Довгого, экс-народный депутат Украины
Клан Тягнибок
1. Олег Тягнибок, лидер ВО «Свобода»
2. Андрей Тягнибок, брат Тягнибока, экс-народный депутат Украины
Клан Герег
1. Александр Герега, экс-народный депутат Украины
2. Галина Герега, жена А. Гереги, экс-секретарь Киевсовета, бывший народный депутат Украины
Семейсво Барн
1. Степан Барна, председатель Тернопольской ОГА
2. Олег Барна, брат С.БАРНА, экс-народный депутат Украины
Семейство Онопенко
1. Василий Онопенко, судья гражданской палаты Верховного Суда Украины, экс-председатель Верховного Суда Украины
2. Евгений Корнийчук, зять В. Онопенко, экс-замминистра юстиции
Семейство Костусева
1. Алексей Костусев, экс-мэр Одессы
2. Алексей Гончаренко, сын А. Костусева, народный депутат Украины
Семейство Билозиров
1. Оксана Билозир, экс-министр культуры, экс-народный депутат Украины
2. Роман Недзельский, гендиректор дворца Украины - человек Билозир
3. Андрей Билозир, сын О. Билозир, депутат Киевсовета
Семейство Васюников
1. Иван Васюник, экс-вице-премьер-министр Украины
2. Игорь Васюник, родной брат И. Васюника, народный депутат Украины
Семейство Васильевых
1. Александр Васильев, экс-народный депутат Украины
2. Геннадий Васильев, родной брат А. Васильева, бывший и.о. Генерального прокурора Украины
Семейство Буряков
1. Сергей Буряк, экс-народный депутат Украины, бывший председатель Государственной налоговой администрации Украины
2. Александр Буряк, экс-народный депутат Украины, банкир
Семейство Вилкул
1. Юрий Вилкул, мэр Кривого Рога
2. Александр Вилкул, сын Ю. Вилкула, экс-вице-премьер-министр Украины, экс-народный депутат Украины
Семейство Франчуков
1. Анатолий Франчук, бывший председатель Совета АРК
3. Игорь Франчук, сын А. Франчук и бывший муж Елены Франчук, дочери Леонида Кучмы
Клан Кучмы
1. Леонид Кучма, экс-президент Украины, переговорщик от Украины от Украины
2. Елена Пинчук, дочь Л. Кучмы
3. Виктор Пинчук, зять Леонида Кучмы и муж А. Пинчук
Cемейство ЗБИТНЕВ
1. Рена Назарова, экс-депутат Киевсовета
2. Юрий Збитнев, муж Г. Назаровой, экс-народный депутат Украины
Семейство Пилипенко
1. Филипп Пилипенко, депутат Львовского областного совета, отец
2. Владимир Пилипенко, представитель Украины в Венецианской комиссии, экс-депутат Верховной Рады, сын
Семейство Парубия
1. Владимир Парубий, экс-заместитель председателя Львовского областного совета, отец
2. Андрей Парубий, председатель Верховной Рады, сын В. Парубия
Семейство Панькевич
1. Олег Панькевич, экс-народный депутат Украины, экс-председатель Львовского областного совета
2. Ирина Сех, экс-народный депутат Украины, экс-председатель Львовской ОГА, сестра Олега Панькевича
Знали ли вы, что все вышеперечисленные семьи и кланы на самом деле кумовья и родственники между собой? Знали ли вы, что они формируют общий общак на правое дело и вместе делят награбленное по сферам влияния? Не знали? Ну тогда читайте дальше…
СВАТЫ
1. Петр Симоненко (КПУ) и Екатерина Ващук, экс-народный депутат Украины
2. Андрей Деркач, экс-народный депутат Украины и Владимир Литвин, экс-народный депутат Украины
Якщо ти нарікаєш на життя,
Тобі здається, що усе погано…
Згадай - на цьому світі є дитя,
Яке ніколи не побачить мами!
Можливо, ти сумуєш що хвилини,
Тебе тривожать болісні думки?
Згадай - що десь на світі є людина,
Яка живе без ніг, або руки.
Якщо тобі буває часом тяжко,
Дірявлять душу сірі почуття
Згадай - що десь маля, неначе пташка
В важкій хворобі б'ється за життя!
Якщо буває ліньки щось робити,
Тоді лише задумайся на мить -
Хтось все життя лиш мріє говорити,
Комусь цей світ побачити кортить!
Якщо тебе обурюють проблеми,
Тоді подумай щиро, без вагань -
Скільки людей випрошують у Неба
Хоча би день прожити без страждань!!!
Руслана Дудич
Поки пів України чипляються за фєдєрашку та вигадані єю легенди, не буде ні достатку, ні щастя.
а від боротьби з нею..
😎
Дуже наочна ілюстрація, того, що гірше війни з Росією може бути тільки дружба з Росією.
Коли ніяка лядь не вчить як Мені жити, заробляти..
Платнику податків- Мені виживати..
Не змушувати(владі) Мені порушувати Конституцію, як вона це робить..кожного свого
"гааласування"..
За 30-ть років просрали все..
Я не за ссСраку...
Вже дістали...
Різниці не бачу - що впопуредники , що зараз...
Розділяй та владарюй...
🤣
76. Russia
77. Hong Kong S.A.R. of China
105. Pakistan
106. Morocco
107. Venezuela
108. Georgia
109. Algeria
110. Ukraine
111. Iraq
112. Gabon
113. Burkina Faso
114. Cambodia
115. Mozambique
116. Nigeria
117. Mali
118. Iran
119. Uganda