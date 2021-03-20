Украина заняла 110-е место в мировом рейтинге счастья

Финляндия в четвертый раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира, Украина же в мировом рейтинге счастья заняла сто десятое место.

Об этом свидетельствует "Всемирный отчет счастья-2021" (World Happiness Report 2021), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В пятерку "самых счастливых" стран также вошли Дания, Швейцария, Исландия и Норвегия.

Украина в этом году поднялась на 13 позиций по сравнению с 2020 годом и заняла сто десятое место.

"Самой несчастной" страной мира является Афганистан, перед которым идут африканские страны Лесото, Ботсвана, Руанда и Зимбабве.

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С 2013 года по инициативе ООН 20 марта отмечается Международный день счастья. Праздник был установлен для определения важности счастья в жизни людей во всем мире.

Ежегодно в этот день публикуется Международный индекс счастья, учитывающий уровень прибыли, ожидаемую продолжительность жизни, степень социальной поддержки, личной свободы, отношение людей к коррупции и щедрость народа.

Рейтинг охватывает 153 страны. В 2020 году Украина поднялась на 10 пунктов рейтинга и заняла 123-е место.

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