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наркотики (1430) підлітки (373) Рівненщина (1133)

Чотирьох підлітків госпіталізовано після наркотичної вечірки на Рівненщині: один у комі

Чотирьох підлітків госпіталізовано після наркотичної вечірки на Рівненщині: один у комі

20 березня, на Рівненщині чотирьох неповнолітніх госпіталізовано в лікарню у важкому стані після вживання наркотичних речовин під час спільної вечірки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

"20 березня, на лінію 103 (о 3:08, о 4:04 й о 4:19) надійшло кілька ідентичних викликів. Медичної допомоги потребували неповнолітні з с. Федорівка, Гощанського району (Рівненська область). Бригади Гощанської підстанції екстреної медичної допомоги прибули за вказаними адресами. У пацієнтів віком 15-17 років були однакові симптоми. Неповнолітні під час спільної вечірки вживали небезпечні для організму наркотичні речовини (амфетамін і метадон)", - сказано в повідомленні.

Після наданої медичної допомоги працівники швидкої транспортували трьох пацієнтів у непритомному стані в Гощанську центральну районну лікарню в реанімаційне відділення. Четвертого привезли батьки. Одного пацієнта медики підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

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Четвертий підліток у значно кращому стані, оскільки батьки промили йому шлунок відразу як тільки помітили, що синові зле.

Близько 6 ранку 20 березня двох неповнолітніх пацієнтів у важкому стані транспортували в Рівненську обласну дитячу лікарню. Одному з них лікарі ввели антидот. З'явилася м'язова активність, проте він залишається в комі.

Про подію повідомлено в поліцію.
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Топ коментарі
+30
Четверо подростков госпитализированы после наркотической вечеринки на Ривненщине: один в коме - Цензор.НЕТ 3166
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21.03.2021 13:07
+17
удалась вечеринка...судя по результату...
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21.03.2021 13:10
+9
"Наркотической вечеринки" у Рівному - це український новий тренд!
А де в цей час була нові "українські" поліцаї?

Ловила патріотів, що захищають Україну на Донбасі!!!
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21.03.2021 13:11
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Четверо подростков госпитализированы после наркотической вечеринки на Ривненщине: один в коме - Цензор.НЕТ 3166
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21.03.2021 13:07 Відповісти
Свиночолих також .чи тут про нього заборонено писати?)
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21.03.2021 16:39 Відповісти
удалась вечеринка...судя по результату...
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21.03.2021 13:10 Відповісти
будущие макоеды
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21.03.2021 13:46 Відповісти
Брысь в конец 70-х ))) какие будущие макоеды и планокуры ????
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21.03.2021 14:02 Відповісти
может они мечтали стать Президентами?
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21.03.2021 13:47 Відповісти
так кожен з них вже презЕдент
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21.03.2021 15:45 Відповісти
Да,хорошо посидели.😂
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21.03.2021 14:54 Відповісти
теперь полежат...
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21.03.2021 14:55 Відповісти
"Наркотической вечеринки" у Рівному - це український новий тренд!
А де в цей час була нові "українські" поліцаї?

Ловила патріотів, що захищають Україну на Донбасі!!!
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21.03.2021 13:11 Відповісти
Навіть не в Рівному, в селі Гощанського району, взагалі то це тривожний симптом, раніше по селах цієї зара не було.
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21.03.2021 14:00 Відповісти
тобі скільки років .пердуняра?
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21.03.2021 16:37 Відповісти
чув що ти страшно "смертельним хворів"? .як бачу не здох...
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21.03.2021 16:38 Відповісти
Як то - де? А під чиєю "кришею" їм продали те паскудство?
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21.03.2021 15:59 Відповісти
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21.03.2021 21:46 Відповісти
Аваков черт?
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21.03.2021 13:12 Відповісти
Погуляли на славу.
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21.03.2021 13:15 Відповісти
наркотична вечірка - це не те слово, яким треба називати це неподобство
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21.03.2021 13:22 Відповісти
В воспитательных целях, как наглядный пример для всех остальных любопытных деток, пусть бы все четверо не выжили...
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21.03.2021 13:24 Відповісти
Так розумію, у вас дітей нема, вже виховали.
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21.03.2021 14:01 Відповісти
Страх и ненависть на Ривненщине.
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21.03.2021 13:27 Відповісти
Навіть якщо виживуть тоїхнє життя закінчене,тепер їх чекає життя наркомана та смерть в віці25-35 років
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21.03.2021 13:29 Відповісти
(амфетамин и метадон) ну не героїн вони вживали, чо ж то відразу в трупаки записувати дітей дебілів.

Цю заразу в клубешниках жруть, от тільки дивно як вона в село потрапила, це вже тривожний звоник.
Хоча у нас през нарік, діти й беруть приклад.
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21.03.2021 14:58 Відповісти
Зря .Рано или поздно это случится.
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21.03.2021 14:37 Відповісти
Чотирьох підлітків госпіталізовано після наркотичної вечірки на Рівненщині: один у комі - Цензор.НЕТ 2591
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21.03.2021 14:41 Відповісти
лучше бы огород вскопали
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21.03.2021 15:02 Відповісти
Естественный отбор никто не отменял.
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21.03.2021 15:08 Відповісти
Дебилы малолетние...
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21.03.2021 15:24 Відповісти
Аніжедєті потужно розважилися. Один з них замахнувся навіть на Премію Дарвіна.
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21.03.2021 15:57 Відповісти
Одного пациента медики подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ти тільки подивись .яке чудо ЗНАЙШОВСЯ ВІЛЬНИЙ ШВЛ) Чи йому відразу автоматично діагноз .барановірус поставили?)
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21.03.2021 16:35 Відповісти
Промыли желудок )). Они, что, фен ложками жрали? )
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21.03.2021 17:42 Відповісти
Гадаєте, там був лише "фен"?
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21.03.2021 21:56 Відповісти
А ты прикинь...а вдруг))))
Фен ложками,а метадон по ноздре))))
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21.03.2021 23:49 Відповісти
Ну что же здесь скажешь, ума нет и не будет, его не купишь ни за какие деньги.
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21.03.2021 22:43 Відповісти
у местных оленят начинают ветвиться рога
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22.03.2021 03:11 Відповісти
Просто зебилоидам нужно было думать не о легализации игрового гадюшника,а о том что с наркотой нужно бороться. Нужна смертная казнь за торговлю.
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22.03.2021 05:11 Відповісти
 
 