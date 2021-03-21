Чотирьох підлітків госпіталізовано після наркотичної вечірки на Рівненщині: один у комі

20 березня, на Рівненщині чотирьох неповнолітніх госпіталізовано в лікарню у важкому стані після вживання наркотичних речовин під час спільної вечірки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

"20 березня, на лінію 103 (о 3:08, о 4:04 й о 4:19) надійшло кілька ідентичних викликів. Медичної допомоги потребували неповнолітні з с. Федорівка, Гощанського району (Рівненська область). Бригади Гощанської підстанції екстреної медичної допомоги прибули за вказаними адресами. У пацієнтів віком 15-17 років були однакові симптоми. Неповнолітні під час спільної вечірки вживали небезпечні для організму наркотичні речовини (амфетамін і метадон)", - сказано в повідомленні.

Після наданої медичної допомоги працівники швидкої транспортували трьох пацієнтів у непритомному стані в Гощанську центральну районну лікарню в реанімаційне відділення. Четвертого привезли батьки. Одного пацієнта медики підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

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Четвертий підліток у значно кращому стані, оскільки батьки промили йому шлунок відразу як тільки помітили, що синові зле.

Близько 6 ранку 20 березня двох неповнолітніх пацієнтів у важкому стані транспортували в Рівненську обласну дитячу лікарню. Одному з них лікарі ввели антидот. З'явилася м'язова активність, проте він залишається в комі.

Про подію повідомлено в поліцію.