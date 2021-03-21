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наркотики (2099) подростки (412) Ривненщина (1194)

Четверо подростков госпитализированы после наркотической вечеринки на Ривненщине: один в коме

Четверо подростков госпитализированы после наркотической вечеринки на Ривненщине: один в коме

20 марта, на Ривненщине четверо несовершеннолетних госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии после употребления наркотических веществ во время совместной вечеринки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ривненский областной центр экстренной медицинской помощи.

"20 марта, на линию 103 (в 3:08, в 4:04 и в 4:19) поступило несколько идентичных вызовов. В медицинской помощи нуждались несовершеннолетние из с. Федоровка, Гощанского района (Ривненская область). Бригады Гощанской подстанции экстренной медицинской помощи прибыли по указанным адресам. У пациентов в возрасте 15-17 лет были одинаковые симптомы. Несовершеннолетние во время совместной вечеринки употребляли опасные для организма наркотические вещества (амфетамин и метадон)", - сказано в сообщении.

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После оказанной медицинской помощи работники скорой транспортировали троих пациентов в безсознательном состоянии в Гощанскую центральную районную больницу в реанимационное отделение. Четвертого привезли родители. Одного пациента медики подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Четвертый подросток в значительно лучшем состоянии, поскольку родители промыли ему желудок сразу как только заметили, что сыну плохо.

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Около 6 утра 20 марта двоих несовершеннолетних пациентов в тяжелом состоянии транспортировали в Ривненскую областную детскую больницу. Одному из них врачи ввели антидот. Появилась мышечная активность, однако он оставался в коме.

О происшествии сообщено в полицию.
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Топ комментарии
+30
Четверо подростков госпитализированы после наркотической вечеринки на Ривненщине: один в коме - Цензор.НЕТ 3166
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21.03.2021 13:07
+17
удалась вечеринка...судя по результату...
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21.03.2021 13:10
+9
"Наркотической вечеринки" у Рівному - це український новий тренд!
А де в цей час була нові "українські" поліцаї?

Ловила патріотів, що захищають Україну на Донбасі!!!
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21.03.2021 13:11
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Четверо подростков госпитализированы после наркотической вечеринки на Ривненщине: один в коме - Цензор.НЕТ 3166
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21.03.2021 13:07 Ответить
Свиночолих також .чи тут про нього заборонено писати?)
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21.03.2021 16:39 Ответить
удалась вечеринка...судя по результату...
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21.03.2021 13:10 Ответить
будущие макоеды
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21.03.2021 13:46 Ответить
Брысь в конец 70-х ))) какие будущие макоеды и планокуры ????
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21.03.2021 14:02 Ответить
может они мечтали стать Президентами?
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21.03.2021 13:47 Ответить
так кожен з них вже презЕдент
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21.03.2021 15:45 Ответить
Да,хорошо посидели.😂
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21.03.2021 14:54 Ответить
теперь полежат...
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21.03.2021 14:55 Ответить
"Наркотической вечеринки" у Рівному - це український новий тренд!
А де в цей час була нові "українські" поліцаї?

Ловила патріотів, що захищають Україну на Донбасі!!!
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21.03.2021 13:11 Ответить
Навіть не в Рівному, в селі Гощанського району, взагалі то це тривожний симптом, раніше по селах цієї зара не було.
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21.03.2021 14:00 Ответить
тобі скільки років .пердуняра?
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21.03.2021 16:37 Ответить
чув що ти страшно "смертельним хворів"? .як бачу не здох...
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21.03.2021 16:38 Ответить
Як то - де? А під чиєю "кришею" їм продали те паскудство?
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21.03.2021 15:59 Ответить
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21.03.2021 21:46 Ответить
Аваков черт?
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21.03.2021 13:12 Ответить
Погуляли на славу.
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21.03.2021 13:15 Ответить
наркотична вечірка - це не те слово, яким треба називати це неподобство
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21.03.2021 13:22 Ответить
В воспитательных целях, как наглядный пример для всех остальных любопытных деток, пусть бы все четверо не выжили...
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21.03.2021 13:24 Ответить
Так розумію, у вас дітей нема, вже виховали.
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21.03.2021 14:01 Ответить
Страх и ненависть на Ривненщине.
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21.03.2021 13:27 Ответить
Навіть якщо виживуть тоїхнє життя закінчене,тепер їх чекає життя наркомана та смерть в віці25-35 років
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21.03.2021 13:29 Ответить
(амфетамин и метадон) ну не героїн вони вживали, чо ж то відразу в трупаки записувати дітей дебілів.

Цю заразу в клубешниках жруть, от тільки дивно як вона в село потрапила, це вже тривожний звоник.
Хоча у нас през нарік, діти й беруть приклад.
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21.03.2021 14:58 Ответить
Зря .Рано или поздно это случится.
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21.03.2021 14:37 Ответить
Чотирьох підлітків госпіталізовано після наркотичної вечірки на Рівненщині: один у комі - Цензор.НЕТ 2591
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21.03.2021 14:41 Ответить
лучше бы огород вскопали
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21.03.2021 15:02 Ответить
Естественный отбор никто не отменял.
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21.03.2021 15:08 Ответить
Дебилы малолетние...
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21.03.2021 15:24 Ответить
Аніжедєті потужно розважилися. Один з них замахнувся навіть на Премію Дарвіна.
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21.03.2021 15:57 Ответить
Одного пациента медики подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ти тільки подивись .яке чудо ЗНАЙШОВСЯ ВІЛЬНИЙ ШВЛ) Чи йому відразу автоматично діагноз .барановірус поставили?)
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21.03.2021 16:35 Ответить
Промыли желудок )). Они, что, фен ложками жрали? )
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21.03.2021 17:42 Ответить
Гадаєте, там був лише "фен"?
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21.03.2021 21:56 Ответить
А ты прикинь...а вдруг))))
Фен ложками,а метадон по ноздре))))
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21.03.2021 23:49 Ответить
Ну что же здесь скажешь, ума нет и не будет, его не купишь ни за какие деньги.
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21.03.2021 22:43 Ответить
у местных оленят начинают ветвиться рога
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22.03.2021 03:11 Ответить
Просто зебилоидам нужно было думать не о легализации игрового гадюшника,а о том что с наркотой нужно бороться. Нужна смертная казнь за торговлю.
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22.03.2021 05:11 Ответить
 
 