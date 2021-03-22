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У Раді зареєстрували законопроєкт про санкційну політику, - "слуга народу" Ясько

У Раді зареєстрували законопроєкт про санкційну політику, -

Члени міжфракційного об'єднання "Україна 603,7" розробили і зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт про санкційну політику.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила нардепка "Слуги народу" Єлизавета Ясько.

"Одна з ініціатив (міжфракційного об'єднання "Україна 603,7". - Ред.) стосується санкційної політики ... Ми зареєстрували законопроєкт і більшість депутатів, які входять до нашого міжфракційного об'єднання підписали і підтримали його, ми чекаємо зараз висновок експертних груп. Ми працювали над ним, консультуючись з міжнародним співтовариством, і Міністерством закордонних справ України, і РНБО", - зазначила парламентарійка.

За її словами, цей законопроєкт пропонує створити нову філософію санкційної політики, яка є інструментом захисту національних інтересів. Автори пропонують розділити режим санкцій на два блоки - національний і міжнародний, а також визначити конкретні таймлайни розгляду подання про включення до списку санкцій і встановити відповідальність за порушення.

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"Головне - ми створюємо аналітичне бюро, яке займається моніторингом, і створюється Єдиний державний реєстр, якого на сьогоднішній день немає в Україні", - уточнила Ясько.

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"Прозаседавшиеся"...
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22.03.2021 12:43 Відповісти
Акція біля Офісу Президента була спровокована самим офісом за підтримки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова
https://spilno.net/akciya-bilya-ofisu-prezidenta-bula-sprovokovana-samim-ofisom-za-pidtrimki-ministra-vnutrishnix-sprav-arsena-avakova/ та: https://spilno.net/tag/andrij-bileckij/ Андрій Білецький , https://spilno.net/tag/%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be/ Антон Геращенко , , https://spilno.net/tag/nackorpus/ Нацкорпус , https://spilno.net/tag/ofis-prezidenta/ Офіс Президента
https://spilno.net/akciya-bilya-ofisu-prezidenta-bula-sprovokovana-samim-ofisom-za-pidtrimki-ministra-vnutrishnix-sprav-arsena-avakova/ ЧИТАТИ ТУТ

Дві цілі: дискредитація будь яких протестів і дискредитація Петра Порошенка.
Першу ціль вони вважають досягнутою. Другою поки незадоволені - Петра Порошенка ніяк не вдається прив'язати до радикалів. Попри те, що вірний слуга Арсена Авакова Антон Геращенко старається з усіх сил.
Він вже заявив що Порошенко причетний до організації акції.
Майже теж саме заявив керівник Нацкорпусу підконтрольного Авакову - Андрій Білецький.
Синхронно цей меседж понесли телеграм-канали підконтрольні ОП.
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22.03.2021 12:46 Відповісти
Санкції - наше "фьсьйо"!!!
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22.03.2021 12:46 Відповісти
"Главное - мы создаем аналитическое бюро, которое занимается мониторингом, и создается Единый государственный реестр, которого на сегодняшний день нет в Украине - Правильно. Еще, баба Люся, уборщица с 95-го кагала не пристроенаИсточник: https://censor.net/ru/n3254784
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22.03.2021 12:47 Відповісти
Это всё хрень! Оруэл рулит. Подменяются институты государства и все переходит в ручной режим непонятных персонажей...Это как суды троек при совке.
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22.03.2021 12:56 Відповісти
"Главное - мы создаем аналитическое бюро, которое занимается мониторингом, и создается Единый государственный реестр, которого на сегодняшний день нет в Украине", - уточнила Ясько.- что ,нет в реестр експорт електричества от белоруского диктатора и рашистского оккупанта?Так есть реальные платежи , без реестра
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22.03.2021 13:26 Відповісти
То есть , вместо Конституции, Уголовного кодекса и судов - тепепрь решение 10 человек ? А почему не тройка , как в 37-мом году ? Замена права на приговоры хунты сообщников сути не меняет: 10... 3... Но им не отломится. Украина не рашка...
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22.03.2021 15:19 Відповісти
 
 