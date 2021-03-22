РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10466 посетителей онлайн
Новости
1 001 7
ВР (27377) законопроект (3204) санкции (11042) Елизавета Ясько (78)

В Раде зарегистрировали законопроект о санкционной политике, - "слуга народа" Ясько

В Раде зарегистрировали законопроект о санкционной политике, -

Члены межфракционного объединения "Украина 603,7" разработали и зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о санкционной политике.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила нардеп "Слуги народа" Елизавета Ясько.

"Одна из инициатив (межфракционного объединения "Украина 603,7". - Ред.) касается санкционной политики... Мы зарегистрировали законопроект и большинство депутатов, которые входят в наше межфракционное объединение подписали и поддержали его, мы ждём сейчас заключение экспертных групп. Мы работали над ним, консультируясь с международным сообществом, и Министерством иностранных дел Украины, и СНБО", - отметила парламентарий.

По ее словам, этот законопроект предлагает создать новую философию санкционной политики, которая является инструментом защиты национальных интересов. Авторы предлагают разделить санкционный режим на два блока - национальный и международный, а также определить конкретные таймлайны рассмотрения представления о включении в санкционный список и установить ответственность за нарушение.

"Главное - мы создаем аналитическое бюро, которое занимается мониторингом, и создается Единый государственный реестр, которого на сегодняшний день нет в Украине", - уточнила Ясько.

Также читайте: 17 "слуг народа" подписали заявление о приговоре Стерненко: требуют прозрачного судебного процесса во всех следующих инстанциях

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Прозаседавшиеся"...
показать весь комментарий
22.03.2021 12:43 Ответить
Акція біля Офісу Президента була спровокована самим офісом за підтримки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова
https://spilno.net/akciya-bilya-ofisu-prezidenta-bula-sprovokovana-samim-ofisom-za-pidtrimki-ministra-vnutrishnix-sprav-arsena-avakova/ та: https://spilno.net/tag/andrij-bileckij/ Андрій Білецький , https://spilno.net/tag/%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be/ Антон Геращенко , , https://spilno.net/tag/nackorpus/ Нацкорпус , https://spilno.net/tag/ofis-prezidenta/ Офіс Президента
https://spilno.net/akciya-bilya-ofisu-prezidenta-bula-sprovokovana-samim-ofisom-za-pidtrimki-ministra-vnutrishnix-sprav-arsena-avakova/ ЧИТАТИ ТУТ

Дві цілі: дискредитація будь яких протестів і дискредитація Петра Порошенка.
Першу ціль вони вважають досягнутою. Другою поки незадоволені - Петра Порошенка ніяк не вдається прив'язати до радикалів. Попри те, що вірний слуга Арсена Авакова Антон Геращенко старається з усіх сил.
Він вже заявив що Порошенко причетний до організації акції.
Майже теж саме заявив керівник Нацкорпусу підконтрольного Авакову - Андрій Білецький.
Синхронно цей меседж понесли телеграм-канали підконтрольні ОП.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:46 Ответить
Санкції - наше "фьсьйо"!!!
показать весь комментарий
22.03.2021 12:46 Ответить
"Главное - мы создаем аналитическое бюро, которое занимается мониторингом, и создается Единый государственный реестр, которого на сегодняшний день нет в Украине - Правильно. Еще, баба Люся, уборщица с 95-го кагала не пристроенаИсточник: https://censor.net/ru/n3254784
показать весь комментарий
22.03.2021 12:47 Ответить
Это всё хрень! Оруэл рулит. Подменяются институты государства и все переходит в ручной режим непонятных персонажей...Это как суды троек при совке.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:56 Ответить
"Главное - мы создаем аналитическое бюро, которое занимается мониторингом, и создается Единый государственный реестр, которого на сегодняшний день нет в Украине", - уточнила Ясько.- что ,нет в реестр експорт електричества от белоруского диктатора и рашистского оккупанта?Так есть реальные платежи , без реестра
показать весь комментарий
22.03.2021 13:26 Ответить
То есть , вместо Конституции, Уголовного кодекса и судов - тепепрь решение 10 человек ? А почему не тройка , как в 37-мом году ? Замена права на приговоры хунты сообщников сути не меняет: 10... 3... Но им не отломится. Украина не рашка...
показать весь комментарий
22.03.2021 15:19 Ответить
 
 