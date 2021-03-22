В Раде зарегистрировали законопроект о санкционной политике, - "слуга народа" Ясько
Члены межфракционного объединения "Украина 603,7" разработали и зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о санкционной политике.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила нардеп "Слуги народа" Елизавета Ясько.
"Одна из инициатив (межфракционного объединения "Украина 603,7". - Ред.) касается санкционной политики... Мы зарегистрировали законопроект и большинство депутатов, которые входят в наше межфракционное объединение подписали и поддержали его, мы ждём сейчас заключение экспертных групп. Мы работали над ним, консультируясь с международным сообществом, и Министерством иностранных дел Украины, и СНБО", - отметила парламентарий.
По ее словам, этот законопроект предлагает создать новую философию санкционной политики, которая является инструментом защиты национальных интересов. Авторы предлагают разделить санкционный режим на два блока - национальный и международный, а также определить конкретные таймлайны рассмотрения представления о включении в санкционный список и установить ответственность за нарушение.
"Главное - мы создаем аналитическое бюро, которое занимается мониторингом, и создается Единый государственный реестр, которого на сегодняшний день нет в Украине", - уточнила Ясько.
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Дві цілі: дискредитація будь яких протестів і дискредитація Петра Порошенка.
Першу ціль вони вважають досягнутою. Другою поки незадоволені - Петра Порошенка ніяк не вдається прив'язати до радикалів. Попри те, що вірний слуга Арсена Авакова Антон Геращенко старається з усіх сил.
Він вже заявив що Порошенко причетний до організації акції.
Майже теж саме заявив керівник Нацкорпусу підконтрольного Авакову - Андрій Білецький.
Синхронно цей меседж понесли телеграм-канали підконтрольні ОП.