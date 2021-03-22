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Київ у "червоній" зоні карантину: Кабмін рекомендував міністерствам перейти на дистанційку

Київ у

Кабмін рекомендував міністерствам та іншим органам виконавчої влади, які розташовані в Києві, перейти на дистанційну форму роботи через введення в столиці жорсткого карантину.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Міністр нагадав, що 20 березня 2021 Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення, що з 00 годин 00 хвилин 23 березня 2021 місто Київ переходить до "червоної" зони.

"У зв'язку з цим сьогодні під час позачергового засідання Кабінету Міністрів України було прийнято протокольне доручення за рекомендацією Міністерствам та іншим органам виконавчої влади, розташованих на території міста Києва, перевести роботу максимальної кількості працівників на віддалений режим роботи", - написав Немчінов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З 23 березня в Києві та Одеській області вводяться обмеження "червоної" зони карантину, - Немчінов
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Ось так треба відстоювати конституційне право на підприємницьку діяльність. Ніяка постанова не може його обмежити. Надзвичайного стану в Україні немає, отже і карантину бути не може.
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22.03.2021 13:33 Відповісти
Ось що під ОП сталося в суботу. Поліція просто дистанційно працювала.
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22.03.2021 13:34 Відповісти
Дармоеды!
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22.03.2021 13:35 Відповісти
іх усіх взагалі можно на простой відправити, та зекномити трошки грошей
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22.03.2021 13:38 Відповісти
 
 