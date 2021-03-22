Київ у "червоній" зоні карантину: Кабмін рекомендував міністерствам перейти на дистанційку

Кабмін рекомендував міністерствам та іншим органам виконавчої влади, які розташовані в Києві, перейти на дистанційну форму роботи через введення в столиці жорсткого карантину.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Міністр нагадав, що 20 березня 2021 Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення, що з 00 годин 00 хвилин 23 березня 2021 місто Київ переходить до "червоної" зони.

"У зв'язку з цим сьогодні під час позачергового засідання Кабінету Міністрів України було прийнято протокольне доручення за рекомендацією Міністерствам та іншим органам виконавчої влади, розташованих на території міста Києва, перевести роботу максимальної кількості працівників на віддалений режим роботи", - написав Немчінов.

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