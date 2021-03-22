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МКІП вніс російського телеведучого Дружка в перелік осіб, які загрожують нацбезпеці

МКІП вніс російського телеведучого Дружка в перелік осіб, які загрожують нацбезпеці

Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України внесло до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, російського телеведучого Сергія Дружка - колишнього ведучого телепрограми "Необъяснимо, но факт".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На даний момент у цьому переліку 179 осіб.

Видання нагадує, що з моменту створення переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, з нього було виключено чотири людини: російський актор Федір Добронравов, італійський співак Альбано Каррізі (творчий псевдонім Аль Бано), російська актриса, телеведуча і комік Катерина Варнава та російський виконавець Василь Вакуленко (творчий псевдонім "Баста").

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Топ коментарі
+19
МКІП вніс російського телеведучого Дружка в перелік осіб, які загрожують нацбезпеці - Цензор.НЕТ 4958.
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22.03.2021 18:21
+9
Можно было короче-весь куйлостан.Поддерживаю👍😂
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22.03.2021 18:04
+8
а с этого начинали...вещал про потустороннее и необьяснимое.расшатывал психику и критическое мышление.создавал фкндамент легковерности.
теперь на этом фундаменте можно строить какие хош кострукции из альтернативной истории,географии и прочих наук.
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22.03.2021 18:08
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Предлагаю внести в списки всех росийских актёров певцов артистов, ну и заодно и всех остальных - слесарей токарей сварщиков и тд
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22.03.2021 18:01 Відповісти
Можно было короче-весь куйлостан.Поддерживаю👍😂
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22.03.2021 18:04 Відповісти
В стране-помойке есть люди?
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22.03.2021 18:09 Відповісти
Попытался,не получилось...И заодно вспомнил, какие ты текстики строчило 3 года назад, беспозвоночное
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22.03.2021 18:19 Відповісти
Конечно не выйдет.По определению. Страну-помойку населяют дикие племена русни. Людей там нет.
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22.03.2021 18:58 Відповісти
Где? Мне там не надо быть, шоб знать. Это беспозвоночные на 7-м годе войны с русней вдруг обнаруживают в стране-помойке людей. Ты, кстати, шо там делал?
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22.03.2021 19:03 Відповісти
Да куда уж мне.У меня же не возникает желания разбираться в сортах руснявого дерьма. Это для беспозвоночных работа .
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22.03.2021 19:14 Відповісти
Расскажи это Коалиции против нацистов в середине прошлого века. И задно своей коханой русне сегодня.
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22.03.2021 19:15 Відповісти
Не, я не блукаю, Саша. Для меня русня как была врагом, так и осталась.
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22.03.2021 19:21 Відповісти
Ты про тот "мирняк", который до сих пор верещит "крымнаш"? Или про тот "мирняк", который собирал зверье для отправки в Украину?Может, ты про тот "мирняк" который обсуждает, какой силы ракетный удар надо нанести по Киеву? Ковыряйся сам в сортах дерьма, это вопрос личного воспитания и гигиены. Мне брезгливо.
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22.03.2021 19:44 Відповісти
Угу. Еще тогда, когда Моника услаждал русню по саунах за срублишки. А когда Моника за срублишки рассказывал, шо "никакой войны нет, просто московия отодвигает свои границы", деньги для добробатов собирал. И никогда не визжал, шо в стране-помойке есть люди.
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22.03.2021 19:59 Відповісти
Шо за Дружок?
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22.03.2021 18:02 Відповісти
Дружко - кто это ?
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22.03.2021 18:04 Відповісти
вот Шарика знаю, а это кто такой ?
просто даже в перечне программ таких нет
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22.03.2021 18:06 Відповісти
Необъяснимо, но факт
Сериал, 2005-2008
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22.03.2021 18:08 Відповісти
Герой мемів.
МКИП внес российского телеведущего Дружко в перечень угрожающих нацбезопасности лиц - Цензор.НЕТ 9467
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22.03.2021 18:06 Відповісти
***.ько. И не важно Сергей ли...
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22.03.2021 18:40 Відповісти
а с этого начинали...вещал про потустороннее и необьяснимое.расшатывал психику и критическое мышление.создавал фкндамент легковерности.
теперь на этом фундаменте можно строить какие хош кострукции из альтернативной истории,географии и прочих наук.
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22.03.2021 18:08 Відповісти
и вы всё это смотрели ?
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22.03.2021 18:10 Відповісти
йожык,то твой кадр .тебе чаще приходится его продукты потреблять,даже не зная,кто автор
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22.03.2021 18:16 Відповісти
ну лучше скажу так, не смотрю я ТВ.
есть программа для звука, при поедании пищи.
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22.03.2021 18:26 Відповісти
Новость должна быть короткой как выстрел, иначе времени на отдых не останется
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22.03.2021 18:28 Відповісти
вот-вот...такие как он как раз и перестреляли практически весь ватостан .
там теперь только громкие заголовки читают
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22.03.2021 18:30 Відповісти
МКИП внес российского телеведущего Дружко в перечень угрожающих нацбезопасности лиц.

Необъяснимо, но факт.
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22.03.2021 18:15 Відповісти
да этож наш хлопец, криворожский...приехал в Москву, обтерся, вылез на ТВ, забыл корни и мову...
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22.03.2021 18:20 Відповісти
не, он в Казахстане родился. Там многно украинцев было когда-то.
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22.03.2021 18:43 Відповісти
МКІП вніс російського телеведучого Дружка в перелік осіб, які загрожують нацбезпеці - Цензор.НЕТ 4958.
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22.03.2021 18:21 Відповісти
классный комент
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22.03.2021 18:31 Відповісти
Ведмедику, я знаю, чому ти москалів не їси. Бо вони вже гівно!
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22.03.2021 18:38 Відповісти
МКІП вніс російського телеведучого Дружка в перелік осіб, які загрожують нацбезпеці - Цензор.НЕТ 1017
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22.03.2021 18:28 Відповісти
ну и Аллах с ним!
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22.03.2021 18:36 Відповісти
Необъяснимо, но факт

Даты выхода: 3 Mar 2005 - 19 Jul 2008
Страна: https://myshows.me/search/all/?country=RU Россия
Канал: https://myshows.me/search/all/?country=RU&network=295 ТНТ RU
https://myshows.me/view/49170/
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22.03.2021 18:36 Відповісти
той ще чорд...
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22.03.2021 19:18 Відповісти
..кива...
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23.03.2021 00:08 Відповісти
 
 