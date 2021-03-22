МКІП вніс російського телеведучого Дружка в перелік осіб, які загрожують нацбезпеці
Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України внесло до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, російського телеведучого Сергія Дружка - колишнього ведучого телепрограми "Необъяснимо, но факт".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
На даний момент у цьому переліку 179 осіб.
Видання нагадує, що з моменту створення переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, з нього було виключено чотири людини: російський актор Федір Добронравов, італійський співак Альбано Каррізі (творчий псевдонім Аль Бано), російська актриса, телеведуча і комік Катерина Варнава та російський виконавець Василь Вакуленко (творчий псевдонім "Баста").
Топ коментарі
+19 Maksim Perepelitca
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+9 Коцапам Тут Не Место
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+8 Гыг с Вами
показати весь коментар22.03.2021 18:08
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Будь ласка, зачекайте...
просто даже в перечне программ таких нет
Сериал, 2005-2008
теперь на этом фундаменте можно строить какие хош кострукции из альтернативной истории,географии и прочих наук.
есть программа для звука, при поедании пищи.
там теперь только громкие заголовки читают
Необъяснимо, но факт.
Даты выхода: 3 Mar 2005 - 19 Jul 2008
Страна: https://myshows.me/search/all/?country=RU Россия
Канал: https://myshows.me/search/all/?country=RU&network=295 ТНТ RU
https://myshows.me/view/49170/