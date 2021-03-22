МКИП внес российского телеведущего Дружко в перечень угрожающих нацбезопасности лиц
Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло в перечень представляющих угрозу национальной безопасности лиц российского телеведущего Сергея Дружко - бывшего ведущего телепрограммы "Необъяснимо, но факт".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 179 человек.
Издание напоминает, с момента создания перечня представляющих угрозу национальной безопасности лиц, из него было исключено четыре человека: российский актер Федор Добронравов, итальянский певец Альбано Карризи (творческий псевдоним Аль Бано), российская актриса, телеведущая и комик Екатерина Варнава и российский исполнитель Василий Вакуленко (творческий псевдоним "Баста").
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просто даже в перечне программ таких нет
Сериал, 2005-2008
теперь на этом фундаменте можно строить какие хош кострукции из альтернативной истории,географии и прочих наук.
есть программа для звука, при поедании пищи.
там теперь только громкие заголовки читают
Необъяснимо, но факт.
Даты выхода: 3 Mar 2005 - 19 Jul 2008
Страна: https://myshows.me/search/all/?country=RU Россия
Канал: https://myshows.me/search/all/?country=RU&network=295 ТНТ RU
https://myshows.me/view/49170/