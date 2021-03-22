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МКИП внес российского телеведущего Дружко в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

МКИП внес российского телеведущего Дружко в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло в перечень представляющих угрозу национальной безопасности лиц российского телеведущего Сергея Дружко - бывшего ведущего телепрограммы "Необъяснимо, но факт".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 179 человек.

Издание напоминает, с момента создания перечня представляющих угрозу национальной безопасности лиц, из него было исключено четыре человека: российский актер Федор Добронравов, итальянский певец Альбано Карризи (творческий псевдоним Аль Бано), российская актриса, телеведущая и комик Екатерина Варнава и российский исполнитель Василий Вакуленко (творческий псевдоним "Баста").

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Топ комментарии
+19
МКІП вніс російського телеведучого Дружка в перелік осіб, які загрожують нацбезпеці - Цензор.НЕТ 4958.
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22.03.2021 18:21
+9
Можно было короче-весь куйлостан.Поддерживаю👍😂
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22.03.2021 18:04
+8
а с этого начинали...вещал про потустороннее и необьяснимое.расшатывал психику и критическое мышление.создавал фкндамент легковерности.
теперь на этом фундаменте можно строить какие хош кострукции из альтернативной истории,географии и прочих наук.
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22.03.2021 18:08
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Предлагаю внести в списки всех росийских актёров певцов артистов, ну и заодно и всех остальных - слесарей токарей сварщиков и тд
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22.03.2021 18:01 Ответить
Можно было короче-весь куйлостан.Поддерживаю👍😂
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22.03.2021 18:04 Ответить
В стране-помойке есть люди?
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22.03.2021 18:09 Ответить
Попытался,не получилось...И заодно вспомнил, какие ты текстики строчило 3 года назад, беспозвоночное
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22.03.2021 18:19 Ответить
Конечно не выйдет.По определению. Страну-помойку населяют дикие племена русни. Людей там нет.
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22.03.2021 18:58 Ответить
Где? Мне там не надо быть, шоб знать. Это беспозвоночные на 7-м годе войны с русней вдруг обнаруживают в стране-помойке людей. Ты, кстати, шо там делал?
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22.03.2021 19:03 Ответить
Да куда уж мне.У меня же не возникает желания разбираться в сортах руснявого дерьма. Это для беспозвоночных работа .
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22.03.2021 19:14 Ответить
Расскажи это Коалиции против нацистов в середине прошлого века. И задно своей коханой русне сегодня.
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22.03.2021 19:15 Ответить
Не, я не блукаю, Саша. Для меня русня как была врагом, так и осталась.
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22.03.2021 19:21 Ответить
Ты про тот "мирняк", который до сих пор верещит "крымнаш"? Или про тот "мирняк", который собирал зверье для отправки в Украину?Может, ты про тот "мирняк" который обсуждает, какой силы ракетный удар надо нанести по Киеву? Ковыряйся сам в сортах дерьма, это вопрос личного воспитания и гигиены. Мне брезгливо.
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22.03.2021 19:44 Ответить
Угу. Еще тогда, когда Моника услаждал русню по саунах за срублишки. А когда Моника за срублишки рассказывал, шо "никакой войны нет, просто московия отодвигает свои границы", деньги для добробатов собирал. И никогда не визжал, шо в стране-помойке есть люди.
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22.03.2021 19:59 Ответить
Шо за Дружок?
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22.03.2021 18:02 Ответить
Дружко - кто это ?
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22.03.2021 18:04 Ответить
вот Шарика знаю, а это кто такой ?
просто даже в перечне программ таких нет
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22.03.2021 18:06 Ответить
Необъяснимо, но факт
Сериал, 2005-2008
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22.03.2021 18:08 Ответить
Герой мемів.
МКИП внес российского телеведущего Дружко в перечень угрожающих нацбезопасности лиц - Цензор.НЕТ 9467
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22.03.2021 18:06 Ответить
***.ько. И не важно Сергей ли...
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22.03.2021 18:40 Ответить
а с этого начинали...вещал про потустороннее и необьяснимое.расшатывал психику и критическое мышление.создавал фкндамент легковерности.
теперь на этом фундаменте можно строить какие хош кострукции из альтернативной истории,географии и прочих наук.
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22.03.2021 18:08 Ответить
и вы всё это смотрели ?
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22.03.2021 18:10 Ответить
йожык,то твой кадр .тебе чаще приходится его продукты потреблять,даже не зная,кто автор
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22.03.2021 18:16 Ответить
ну лучше скажу так, не смотрю я ТВ.
есть программа для звука, при поедании пищи.
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22.03.2021 18:26 Ответить
Новость должна быть короткой как выстрел, иначе времени на отдых не останется
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22.03.2021 18:28 Ответить
вот-вот...такие как он как раз и перестреляли практически весь ватостан .
там теперь только громкие заголовки читают
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22.03.2021 18:30 Ответить
МКИП внес российского телеведущего Дружко в перечень угрожающих нацбезопасности лиц.

Необъяснимо, но факт.
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22.03.2021 18:15 Ответить
да этож наш хлопец, криворожский...приехал в Москву, обтерся, вылез на ТВ, забыл корни и мову...
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22.03.2021 18:20 Ответить
не, он в Казахстане родился. Там многно украинцев было когда-то.
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22.03.2021 18:43 Ответить
МКІП вніс російського телеведучого Дружка в перелік осіб, які загрожують нацбезпеці - Цензор.НЕТ 4958.
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22.03.2021 18:21 Ответить
классный комент
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22.03.2021 18:31 Ответить
Ведмедику, я знаю, чому ти москалів не їси. Бо вони вже гівно!
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22.03.2021 18:38 Ответить
МКІП вніс російського телеведучого Дружка в перелік осіб, які загрожують нацбезпеці - Цензор.НЕТ 1017
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22.03.2021 18:28 Ответить
ну и Аллах с ним!
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22.03.2021 18:36 Ответить
Необъяснимо, но факт

Даты выхода: 3 Mar 2005 - 19 Jul 2008
Страна: https://myshows.me/search/all/?country=RU Россия
Канал: https://myshows.me/search/all/?country=RU&network=295 ТНТ RU
https://myshows.me/view/49170/
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22.03.2021 18:36 Ответить
той ще чорд...
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22.03.2021 19:18 Ответить
..кива...
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23.03.2021 00:08 Ответить
 
 