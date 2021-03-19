Пророссийскому пропагандисту Шпиру сообщено о подозрении, - СБУ. ВИДЕО
Служба безопасности Украины объявила о подозрении пророссийскому пропагандисту и "политтехнологу" Михаилу Шпиру. Он публично ставил под сомнение субъектность Украины и призвал к официальному прекращению ее существования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники СБУ установили, что так называемый "политический эксперт" целенаправленно продвигает в информационном пространстве нарративы государства-агрессора. В своих выступлениях на российских телеканалах, интервью в российским СМИ и сообщениях в соцсетях он долгое время последовательно выражал тезисы, которые унижают Украину, ее государственные символы, язык, историю, героев и народ.
"Пророссийский политтехнолог принимал участие в спланированных и скоординированных информационных операциях против Украины. В частности, поддерживал акцию, организованную одной из парламентских партий под посольством США. Он как "эксперт" в эфире одного из телеканалов, который сейчас находится под санкциями неоднократно продвигал тезис о якобы пребывании Украины "под внешним управлением", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что злоумышленника активно используют российские пропагандистские структуры. Он неоднократно выступал на телеканале "Россия 24", в отношении которого на территории Украины введены санкции, и на "News Front", который действует на временно оккупированных территориях ОРДЛО и пропагандирует идеи сепаратизма.
Экспертизы показали, что пропагандист продвигает систему взглядов, которая целенаправленно прививает аудитории идею неполноценности Украины, необходимости ее демонтажа. Он популяризирует идеи создать на ее месте другие субъекты, а часть территории присоединить к РФ.
Фигурант публично призывал к расправам над участниками революции Достоинства и АТО/ООС и их семьями. Смеялся над гибелью активистки Екатерины Гандзюк. Оскорбительно отзывался о гражданах из-за веры, глумился над религиозными символами и требовал ввести уголовную ответственность за исповедание христианства. Он также выражал симпатии к нацистам, Адольфу Гитлеру, Советскому Союзу, НКВД и политике Владимира Путина.
Сейчас в уголовном производстве проведены обыски по месту фактического и временного проживания фигуранта в Ивано-Франковске и в Киеве. По результатам следственных действий ему сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 Уголовного кодекса Украины), нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ст. 161 УК) , изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (ст. 436-1 УК). Продолжается досудебное следствие.
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Замглавы ОПы Татаров тоже рассказывает, что Украина под внешним управлением. И где уголовное дело против него?
https://www.wz.lviv.ua/news/419184-u-lvovi-daly-prochukhanky-ukrainofobu-z-bazy-myrotvortsia
26.08.2020
У Львові пoбили українофоба Михайла Шпіра, який на День Незалежності прогулювався Івано-Франківськом і нецензурно обзивав ветеранів АТО та місцевих жителів
«Сільське народне гуляння. Всі, б*я, у вишиванках. Такі серйозні люди, святкують Дєнь Нєзалєжності, та мені по**й. Який п**дець», - говорив він, ідучи посеред Івано-Франківська під час головного державного свята.
У соцмережі користувачі оприлюднили його персональну інформацію: адресу проживання, номери телефонів і навіть серію та номер паспорта. З'ясувалось, що чоловік родом із села Крехівці під Івано-Франківськом.
Водночас, за непідтвердженою інформацією, у Львові він нібито спровокував конфлікт, який і призвів до побиття.
«Весело проводимо час у Львові», - так прокоментував події автор відео, котрий став свідком бійки.
Пізніше Шпір підтвердив це й заявив, що не залишить ситуацію без реакції - звернеться до правоохоронців і підкріпить справу депутатськими запитами.
«Львівські рагулі, ви глибоко помиляєтеся, якщо думаєте, що на вулиці не було камер відеоспостереження і що цю справа не буде посилено численними депутатськими запитами. Вічна слава!» - написав він після інциденту у Facebook.
Зазначимо, що Михайло Шпір, 1986 року народження, значиться в списку бази «Миротворець» ще з 2017 року. За даними центру, він «антиукраїнський пропагандист» і «провокатор»
«Поширення інформації антиукраїнського змісту; розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Є одним із кандидатів від політичної платформи Медведчука "Опозиційна платформа - За життя". Місце народження: м. Івано-Франківськ. Місце роботи: ТОВ» Керуюча компанія «Системи», генеральний директор; 2009 - редактор журналів «Сноб» і «Золота каста», - йдеться в інформації про нього на сайті «Миротворця».
У меня был знакомый, его отец нквдист в 1949 женился на гуцулке. От така метаморфоза
А ви дальше вірте "звєрствам бандєровцев". Коротше - продажне бидло, хоча б той кацаба, котрого ніяк не можуть засудити - портновські, зажопісти і мертведчуки відкупили від суду.