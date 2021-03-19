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Пророссийскому пропагандисту Шпиру сообщено о подозрении, - СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности Украины объявила о подозрении пророссийскому пропагандисту и "политтехнологу" Михаилу Шпиру. Он публично ставил под сомнение субъектность Украины и призвал к официальному прекращению ее существования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники СБУ установили, что так называемый "политический эксперт" целенаправленно продвигает в информационном пространстве нарративы государства-агрессора. В своих выступлениях на российских телеканалах, интервью в российским СМИ и сообщениях в соцсетях он долгое время последовательно выражал тезисы, которые унижают Украину, ее государственные символы, язык, историю, героев и народ.

"Пророссийский политтехнолог принимал участие в спланированных и скоординированных информационных операциях против Украины. В частности, поддерживал акцию, организованную одной из парламентских партий под посольством США. Он как "эксперт" в эфире одного из телеканалов, который сейчас находится под санкциями неоднократно продвигал тезис о якобы пребывании Украины "под внешним управлением", - говорится в сообщении.

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В СБУ отметили, что злоумышленника активно используют российские пропагандистские структуры. Он неоднократно выступал на телеканале "Россия 24", в отношении которого на территории Украины введены санкции, и на "News Front", который действует на временно оккупированных территориях ОРДЛО и пропагандирует идеи сепаратизма.

Экспертизы показали, что пропагандист продвигает систему взглядов, которая целенаправленно прививает аудитории идею неполноценности Украины, необходимости ее демонтажа. Он популяризирует идеи создать на ее месте другие субъекты, а часть территории присоединить к РФ.

Фигурант публично призывал к расправам над участниками революции Достоинства и АТО/ООС и их семьями. Смеялся над гибелью активистки Екатерины Гандзюк. Оскорбительно отзывался о гражданах из-за веры, глумился над религиозными символами и требовал ввести уголовную ответственность за исповедание христианства. Он также выражал симпатии к нацистам, Адольфу Гитлеру, Советскому Союзу, НКВД и политике Владимира Путина.

Сейчас в уголовном производстве проведены обыски по месту фактического и временного проживания фигуранта в Ивано-Франковске и в Киеве. По результатам следственных действий ему сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 Уголовного кодекса Украины), нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ст. 161 УК) , изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (ст. 436-1 УК). Продолжается досудебное следствие.

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Автор: 

пропаганда (3676) СБУ (19898)


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Топ комментарии
+31
"Он как "эксперт" в эфире одного из телеканалов, который сейчас находится под санкциями неоднократно продвигал тезис о якобы пребывании Украины "под внешним управлением"

Замглавы ОПы Татаров тоже рассказывает, что Украина под внешним управлением. И где уголовное дело против него?
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19.03.2021 14:25
+17
И оно, живя на западе Украины, смогло дожить до этого времени с такой позицией???
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19.03.2021 14:26
+15
когда сажать в тюрьму их будут??? всех подозревают и никого не сажают - симуляция действенности, а по факту никого не сажают из коллаборатов и полная бездеятельность! Нужно все новое создавать, чтобы коллаборантов сажали, как в США, что там считается гос измена страшнейшим преступлением и карается смертной казнью или пожизненным лишением свободы без права на досрочное освобождение. А в Украине все гос изменники даже до тюрьмы не довозятся, а только подозрение сраное. Проще Суд Линча народу провести будет, чем дождаться, когда предателей посадят.
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19.03.2021 14:34
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"Он как "эксперт" в эфире одного из телеканалов, который сейчас находится под санкциями неоднократно продвигал тезис о якобы пребывании Украины "под внешним управлением"

Замглавы ОПы Татаров тоже рассказывает, что Украина под внешним управлением. И где уголовное дело против него?
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19.03.2021 14:25 Ответить
И оно, живя на западе Украины, смогло дожить до этого времени с такой позицией???
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19.03.2021 14:26 Ответить
а що тут дивного он , нестор шуфрич , скільки років пи....ть і нічого йому має.ну один раз в одесі в морду заїхали , але то таке
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19.03.2021 15:20 Ответить
І дійсно, а чому саме в Одесі? Там що, концентрація бандерівців вища?
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19.03.2021 17:03 Ответить
депутат Волошин аналочно куарекает и обзывает, бандюки Рабиновичи - и им ничего, только зелёнкой по роже получили.
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19.03.2021 18:26 Ответить
рабинович не бандюк. аферист на довіру .тьолочку розвести на бабло чи на медальки ну таке . тут вирішив попробувати по крупному , наї бати цілу країну
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19.03.2021 20:47 Ответить
Оно так прописано, не живет
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19.03.2021 19:56 Ответить
Он там в вышиванке ходил и Слава Украине кричал.
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20.03.2021 22:39 Ответить
Мир стане чистішим!
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19.03.2021 14:26 Ответить
Про Байдена вже було, ніт ???
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19.03.2021 14:27 Ответить
Що це щє за півень?
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19.03.2021 14:27 Ответить
Проросійському пропагандисту Шпіру повідомлено про підозру, - СБУ - Цензор.НЕТ 8112
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19.03.2021 14:29 Ответить
когда сажать в тюрьму их будут??? всех подозревают и никого не сажают - симуляция действенности, а по факту никого не сажают из коллаборатов и полная бездеятельность! Нужно все новое создавать, чтобы коллаборантов сажали, как в США, что там считается гос измена страшнейшим преступлением и карается смертной казнью или пожизненным лишением свободы без права на досрочное освобождение. А в Украине все гос изменники даже до тюрьмы не довозятся, а только подозрение сраное. Проще Суд Линча народу провести будет, чем дождаться, когда предателей посадят.
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19.03.2021 14:34 Ответить
у нас сначала нужно президента проукраинского выбрать.а затем всё остальное.был шанс шо В.Черновол станет президентом но Кучма с кацапами подсуетились падлы.
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19.03.2021 18:13 Ответить
Шпиру есть что сказать в ответ Баканову: Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Об этом сообщила Мендель. Жена Баканова - гражданка России.
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19.03.2021 14:35 Ответить
сажайте, а потом разберемся, на рачке с проукраинскими людьми никто не цацкается
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19.03.2021 14:35 Ответить
https://www.wz.lviv.ua/news/419184-u-lvovi-daly-prochukhanky-ukrainofobu-z-bazy-myrotvortsia У Львові дали прочуханки українофобу з бази "Миротворця"

https://www.wz.lviv.ua/news/419184-u-lvovi-daly-prochukhanky-ukrainofobu-z-bazy-myrotvortsia

26.08.2020

У Львові пoбили українофоба Михайла Шпіра, який на День Незалежності прогулювався Івано-Франківськом і нецензурно обзивав ветеранів АТО та місцевих жителів

«Сільське народне гуляння. Всі, б*я, у вишиванках. Такі серйозні люди, святкують Дєнь Нєзалєжності, та мені по**й. Який п**дець», - говорив він, ідучи посеред Івано-Франківська під час головного державного свята.
У соцмережі користувачі оприлюднили його персональну інформацію: адресу проживання, номери телефонів і навіть серію та номер паспорта. З'ясувалось, що чоловік родом із села Крехівці під Івано-Франківськом.

Проросійському пропагандисту Шпіру повідомлено про підозру, - СБУ - Цензор.НЕТ 6238

Водночас, за непідтвердженою інформацією, у Львові він нібито спровокував конфлікт, який і призвів до побиття.
«Весело проводимо час у Львові», - так прокоментував події автор відео, котрий став свідком бійки.
Пізніше Шпір підтвердив це й заявив, що не залишить ситуацію без реакції - звернеться до правоохоронців і підкріпить справу депутатськими запитами.
«Львівські рагулі, ви глибоко помиляєтеся, якщо думаєте, що на вулиці не було камер відеоспостереження і що цю справа не буде посилено численними депутатськими запитами. Вічна слава!» - написав він після інциденту у Facebook.

Зазначимо, що Михайло Шпір, 1986 року народження, значиться в списку бази «Миротворець» ще з 2017 року. За даними центру, він «антиукраїнський пропагандист» і «провокатор»
«Поширення інформації антиукраїнського змісту; розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Є одним із кандидатів від політичної платформи Медведчука "Опозиційна платформа - За життя". Місце народження: м. Івано-Франківськ. Місце роботи: ТОВ» Керуюча компанія «Системи», генеральний директор; 2009 - редактор журналів «Сноб» і «Золота каста», - йдеться в інформації про нього на сайті «Миротворця».
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19.03.2021 14:41 Ответить
Він психічно неповноцінний.
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19.03.2021 14:55 Ответить
он просто еврей - такие же Рабинович, Мертвячук, Портянкин, Лукаш, Добкин , Гужва Каломой - самые ярые ненавистники всего украинского всегда еврей, даже больше чем кацапы.!
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19.03.2021 18:24 Ответить
еще Дубинский и Бужанский
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19.03.2021 18:28 Ответить
це жидокацапи на відміну від жидобендерівців
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19.03.2021 20:00 Ответить
Не, не просто. Скорее всего потомок нквдистов, которых с 1945 года кацапы посылали в западную Украину для борьбы с УПА. Часть из них там осело по разным стечениям обстоятельств.
У меня был знакомый, его отец нквдист в 1949 женился на гуцулке. От така метаморфоза
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19.03.2021 20:03 Ответить
Багато мєсних нероб тоді записувалось в істребки (истребительние отряди - добровільні посібники нквд за пайку і паспорт). УПА і ОУН могли ще довго оперувати по всій Україні (не тільки в західних областях), але весь рух провалився через "уставших" - мужики ховались в ямах (не хотіли йти в упа), а баби йшли домовлятись з "опєрупалнамочєнним" - тіпа він здається, але ви його самі видєрніть, ще й здавали учасників підпілля. Хлопці ходили в ліс на вишкіл - там давали їсти, одяг. Коли призначалась бойова операція то нікого не могли зібрати.
А ви дальше вірте "звєрствам бандєровцев". Коротше - продажне бидло, хоча б той кацаба, котрого ніяк не можуть засудити - портновські, зажопісти і мертведчуки відкупили від суду.
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20.03.2021 09:05 Ответить
да мы и евреев любим, а вот тех кто Украину разрушает-не любим, и не важно , еврей или жид, или прсто дурак,
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19.03.2021 22:04 Ответить
я еврей, дальше что? тебе украинцев этнических, ненавистников всего украинского перечислить?
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22.03.2021 07:51 Ответить
Заждался передачи "Из зала суда"....когда же их сажать начнут..
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19.03.2021 14:47 Ответить
Не дайте втекти гниді!
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19.03.2021 14:56 Ответить
еще один жидогитлеровец? миша шо за фашистские идеи? вы же еврей , вам шо не стыдно? или вы решили уподобится рашистскому пропагандону соловьеву котопый не смотря на свое еврейское происхождение сильно нахваливает гитлера? я поражен, кого только на этом свете не бывает!!!!!
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19.03.2021 15:22 Ответить
Огласили подозрение. И дали шанс встать на лыжню. Вот так и живем....
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19.03.2021 15:38 Ответить
шарій, шпір, шука - і все на "ш"
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19.03.2021 15:44 Ответить
шнапс, шамогон, шо-попало, и все на "ш"
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19.03.2021 22:06 Ответить
"требовал ввести уголовную ответственность за исповедание христианства. Он также выражал симпатии к нацистам, Адольфу Гитлеру, Советскому Союзу, НКВД"----у козламордого жиденыша вообще скрепы попутались,прошивка дала сбой.Источник: https://censor.net/ru/v3254418
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19.03.2021 22:23 Ответить
Еще бы Монтян припекли бы.
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20.03.2021 08:04 Ответить
С"ка , тут даже по Е"алу видно что оно козломордое !))
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21.03.2021 03:40 Ответить
ах уже это заголодоморенные "украинцы" шарий, шпир, шнырь, упырь... ну есть же цивилизованные инструменты воздействия - шамает же это что шпир... ну дайте ему покушать слабительное со снотворным и все снимите на камеру... покажите откуда у этого чамыдлы рождаются идеи...или как на провокации против участников марша в поддержку Стерненко есть и силы, и пропагандоны в лице херащенко, а как обесчестить шпира - и ума нет, и силы нет...
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21.03.2021 07:24 Ответить
 
 