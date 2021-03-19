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Проросійському пропагандисту Шпіру повідомлено про підозру, - СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки України оголосила про підозру проросійському пропагандисту і "політтехнологу" Михайлу Шпіру. Він публічно ставив під сумнів суб'єктність України і закликав до офіційного припинення її існування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що так званий "політичний експерт" цілеспрямовано просуває в інформаційному просторі наративи держави-агресора. У своїх виступах на російських телеканалах, інтерв’ю в проросійських ЗМІ та дописах у соцмережах він тривалий час послідовно висловлював тези, що принижують Україну, її державні символи, мову, історію, героїв та народ.

"Проросійський політтехнолог брав участь у спланованих та скоординованих інформаційних операціях проти України. Зокрема, підтримував акцію, організовану однією з парламентських партій під посольством США. Він як "експерт" в ефірі одного з телеканалів, який зараз перебуває під санкціями, неодноразово просував тезу про нібито перебування України "під зовнішнім управлінням"", - йдеться в повідомленні.

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В СБУ зазначили, що активно використовують російські пропагандистські структури. Він неодноразово виступав на телеканалі "Россия 24", до якого на території України введено санкції, та на "News Front", який діє на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО і пропагує ідеї сепаратизму.

Експертизи засвідчили, що пропагандист просуває систему поглядів, яка цілеспрямовано прищеплює аудиторії ідею неповноцінності України, необхідності її демонтажу. Він популяризує ідеї створити на її місці інші суб’єкти, а частину території приєднати до РФ.

Фігурант публічно закликав до розправ над учасниками Революції Гідності та АТО/ООС і їхніми родинами. Глузував над загибеллю активістки Катерини Гандзюк. Образливо відгукувався про громадян через їхню віру, глумився над релігійними символами і вимагав ввести кримінальну відповідальність за сповідування християнства. Він також висловлював симпатії до нацистів, Адольфа Гітлера, Радянського Союзу, НКВД та політики Володимира Путіна.

Дивіться також: "Ми готові бомбити українські міста, якщо Україна атакує Крим, Донбас і буде знищувати громадян Росії?" - на шоу пропагандиста Соловйова обговорюють війну з "державою-агресором". ВIДЕО

Наразі у кримінальному провадженні проведено обшуки за місцем фактичного і тимчасового проживання фігуранта в Івано-Франківську та в Києві. За результатами слідчих дій йому повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 Кримінального кодексу України), порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст. 161 ККУ), виготовленні, поширенні комуністичної, нацистської символіки та пропаганді комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ст. 436-1 ККУ).

Триває досудове слідство.

Автор: 

пропаганда (2802) СБУ (12821)


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Топ коментарі
+31
"Он как "эксперт" в эфире одного из телеканалов, который сейчас находится под санкциями неоднократно продвигал тезис о якобы пребывании Украины "под внешним управлением"

Замглавы ОПы Татаров тоже рассказывает, что Украина под внешним управлением. И где уголовное дело против него?
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19.03.2021 14:25
+17
И оно, живя на западе Украины, смогло дожить до этого времени с такой позицией???
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19.03.2021 14:26
+15
когда сажать в тюрьму их будут??? всех подозревают и никого не сажают - симуляция действенности, а по факту никого не сажают из коллаборатов и полная бездеятельность! Нужно все новое создавать, чтобы коллаборантов сажали, как в США, что там считается гос измена страшнейшим преступлением и карается смертной казнью или пожизненным лишением свободы без права на досрочное освобождение. А в Украине все гос изменники даже до тюрьмы не довозятся, а только подозрение сраное. Проще Суд Линча народу провести будет, чем дождаться, когда предателей посадят.
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19.03.2021 14:34
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"Он как "эксперт" в эфире одного из телеканалов, который сейчас находится под санкциями неоднократно продвигал тезис о якобы пребывании Украины "под внешним управлением"

Замглавы ОПы Татаров тоже рассказывает, что Украина под внешним управлением. И где уголовное дело против него?
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19.03.2021 14:25 Відповісти
И оно, живя на западе Украины, смогло дожить до этого времени с такой позицией???
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19.03.2021 14:26 Відповісти
а що тут дивного он , нестор шуфрич , скільки років пи....ть і нічого йому має.ну один раз в одесі в морду заїхали , але то таке
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19.03.2021 15:20 Відповісти
І дійсно, а чому саме в Одесі? Там що, концентрація бандерівців вища?
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19.03.2021 17:03 Відповісти
депутат Волошин аналочно куарекает и обзывает, бандюки Рабиновичи - и им ничего, только зелёнкой по роже получили.
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19.03.2021 18:26 Відповісти
рабинович не бандюк. аферист на довіру .тьолочку розвести на бабло чи на медальки ну таке . тут вирішив попробувати по крупному , наї бати цілу країну
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19.03.2021 20:47 Відповісти
Оно так прописано, не живет
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19.03.2021 19:56 Відповісти
Он там в вышиванке ходил и Слава Украине кричал.
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20.03.2021 22:39 Відповісти
Мир стане чистішим!
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19.03.2021 14:26 Відповісти
Про Байдена вже було, ніт ???
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19.03.2021 14:27 Відповісти
Що це щє за півень?
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19.03.2021 14:27 Відповісти
Проросійському пропагандисту Шпіру повідомлено про підозру, - СБУ - Цензор.НЕТ 8112
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19.03.2021 14:29 Відповісти
когда сажать в тюрьму их будут??? всех подозревают и никого не сажают - симуляция действенности, а по факту никого не сажают из коллаборатов и полная бездеятельность! Нужно все новое создавать, чтобы коллаборантов сажали, как в США, что там считается гос измена страшнейшим преступлением и карается смертной казнью или пожизненным лишением свободы без права на досрочное освобождение. А в Украине все гос изменники даже до тюрьмы не довозятся, а только подозрение сраное. Проще Суд Линча народу провести будет, чем дождаться, когда предателей посадят.
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19.03.2021 14:34 Відповісти
у нас сначала нужно президента проукраинского выбрать.а затем всё остальное.был шанс шо В.Черновол станет президентом но Кучма с кацапами подсуетились падлы.
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19.03.2021 18:13 Відповісти
Шпиру есть что сказать в ответ Баканову: Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Об этом сообщила Мендель. Жена Баканова - гражданка России.
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19.03.2021 14:35 Відповісти
сажайте, а потом разберемся, на рачке с проукраинскими людьми никто не цацкается
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19.03.2021 14:35 Відповісти
https://www.wz.lviv.ua/news/419184-u-lvovi-daly-prochukhanky-ukrainofobu-z-bazy-myrotvortsia У Львові дали прочуханки українофобу з бази "Миротворця"

https://www.wz.lviv.ua/news/419184-u-lvovi-daly-prochukhanky-ukrainofobu-z-bazy-myrotvortsia

26.08.2020

У Львові пoбили українофоба Михайла Шпіра, який на День Незалежності прогулювався Івано-Франківськом і нецензурно обзивав ветеранів АТО та місцевих жителів

«Сільське народне гуляння. Всі, б*я, у вишиванках. Такі серйозні люди, святкують Дєнь Нєзалєжності, та мені по**й. Який п**дець», - говорив він, ідучи посеред Івано-Франківська під час головного державного свята.
У соцмережі користувачі оприлюднили його персональну інформацію: адресу проживання, номери телефонів і навіть серію та номер паспорта. З'ясувалось, що чоловік родом із села Крехівці під Івано-Франківськом.

Проросійському пропагандисту Шпіру повідомлено про підозру, - СБУ - Цензор.НЕТ 6238

Водночас, за непідтвердженою інформацією, у Львові він нібито спровокував конфлікт, який і призвів до побиття.
«Весело проводимо час у Львові», - так прокоментував події автор відео, котрий став свідком бійки.
Пізніше Шпір підтвердив це й заявив, що не залишить ситуацію без реакції - звернеться до правоохоронців і підкріпить справу депутатськими запитами.
«Львівські рагулі, ви глибоко помиляєтеся, якщо думаєте, що на вулиці не було камер відеоспостереження і що цю справа не буде посилено численними депутатськими запитами. Вічна слава!» - написав він після інциденту у Facebook.

Зазначимо, що Михайло Шпір, 1986 року народження, значиться в списку бази «Миротворець» ще з 2017 року. За даними центру, він «антиукраїнський пропагандист» і «провокатор»
«Поширення інформації антиукраїнського змісту; розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Є одним із кандидатів від політичної платформи Медведчука "Опозиційна платформа - За життя". Місце народження: м. Івано-Франківськ. Місце роботи: ТОВ» Керуюча компанія «Системи», генеральний директор; 2009 - редактор журналів «Сноб» і «Золота каста», - йдеться в інформації про нього на сайті «Миротворця».
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19.03.2021 14:41 Відповісти
Він психічно неповноцінний.
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19.03.2021 14:55 Відповісти
он просто еврей - такие же Рабинович, Мертвячук, Портянкин, Лукаш, Добкин , Гужва Каломой - самые ярые ненавистники всего украинского всегда еврей, даже больше чем кацапы.!
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19.03.2021 18:24 Відповісти
еще Дубинский и Бужанский
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19.03.2021 18:28 Відповісти
це жидокацапи на відміну від жидобендерівців
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19.03.2021 20:00 Відповісти
Не, не просто. Скорее всего потомок нквдистов, которых с 1945 года кацапы посылали в западную Украину для борьбы с УПА. Часть из них там осело по разным стечениям обстоятельств.
У меня был знакомый, его отец нквдист в 1949 женился на гуцулке. От така метаморфоза
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19.03.2021 20:03 Відповісти
Багато мєсних нероб тоді записувалось в істребки (истребительние отряди - добровільні посібники нквд за пайку і паспорт). УПА і ОУН могли ще довго оперувати по всій Україні (не тільки в західних областях), але весь рух провалився через "уставших" - мужики ховались в ямах (не хотіли йти в упа), а баби йшли домовлятись з "опєрупалнамочєнним" - тіпа він здається, але ви його самі видєрніть, ще й здавали учасників підпілля. Хлопці ходили в ліс на вишкіл - там давали їсти, одяг. Коли призначалась бойова операція то нікого не могли зібрати.
А ви дальше вірте "звєрствам бандєровцев". Коротше - продажне бидло, хоча б той кацаба, котрого ніяк не можуть засудити - портновські, зажопісти і мертведчуки відкупили від суду.
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20.03.2021 09:05 Відповісти
да мы и евреев любим, а вот тех кто Украину разрушает-не любим, и не важно , еврей или жид, или прсто дурак,
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19.03.2021 22:04 Відповісти
я еврей, дальше что? тебе украинцев этнических, ненавистников всего украинского перечислить?
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22.03.2021 07:51 Відповісти
Заждался передачи "Из зала суда"....когда же их сажать начнут..
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19.03.2021 14:47 Відповісти
Не дайте втекти гниді!
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19.03.2021 14:56 Відповісти
еще один жидогитлеровец? миша шо за фашистские идеи? вы же еврей , вам шо не стыдно? или вы решили уподобится рашистскому пропагандону соловьеву котопый не смотря на свое еврейское происхождение сильно нахваливает гитлера? я поражен, кого только на этом свете не бывает!!!!!
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19.03.2021 15:22 Відповісти
Огласили подозрение. И дали шанс встать на лыжню. Вот так и живем....
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19.03.2021 15:38 Відповісти
шарій, шпір, шука - і все на "ш"
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19.03.2021 15:44 Відповісти
шнапс, шамогон, шо-попало, и все на "ш"
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19.03.2021 22:06 Відповісти
"требовал ввести уголовную ответственность за исповедание христианства. Он также выражал симпатии к нацистам, Адольфу Гитлеру, Советскому Союзу, НКВД"----у козламордого жиденыша вообще скрепы попутались,прошивка дала сбой.Источник: https://censor.net/ru/v3254418
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19.03.2021 22:23 Відповісти
Еще бы Монтян припекли бы.
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20.03.2021 08:04 Відповісти
С"ка , тут даже по Е"алу видно что оно козломордое !))
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21.03.2021 03:40 Відповісти
ах уже это заголодоморенные "украинцы" шарий, шпир, шнырь, упырь... ну есть же цивилизованные инструменты воздействия - шамает же это что шпир... ну дайте ему покушать слабительное со снотворным и все снимите на камеру... покажите откуда у этого чамыдлы рождаются идеи...или как на провокации против участников марша в поддержку Стерненко есть и силы, и пропагандоны в лице херащенко, а как обесчестить шпира - и ума нет, и силы нет...
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21.03.2021 07:24 Відповісти
 
 