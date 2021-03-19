Проросійському пропагандисту Шпіру повідомлено про підозру, - СБУ. ВIДЕО
Служба безпеки України оголосила про підозру проросійському пропагандисту і "політтехнологу" Михайлу Шпіру. Він публічно ставив під сумнів суб'єктність України і закликав до офіційного припинення її існування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники СБУ встановили, що так званий "політичний експерт" цілеспрямовано просуває в інформаційному просторі наративи держави-агресора. У своїх виступах на російських телеканалах, інтерв’ю в проросійських ЗМІ та дописах у соцмережах він тривалий час послідовно висловлював тези, що принижують Україну, її державні символи, мову, історію, героїв та народ.
"Проросійський політтехнолог брав участь у спланованих та скоординованих інформаційних операціях проти України. Зокрема, підтримував акцію, організовану однією з парламентських партій під посольством США. Він як "експерт" в ефірі одного з телеканалів, який зараз перебуває під санкціями, неодноразово просував тезу про нібито перебування України "під зовнішнім управлінням"", - йдеться в повідомленні.
В СБУ зазначили, що активно використовують російські пропагандистські структури. Він неодноразово виступав на телеканалі "Россия 24", до якого на території України введено санкції, та на "News Front", який діє на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО і пропагує ідеї сепаратизму.
Експертизи засвідчили, що пропагандист просуває систему поглядів, яка цілеспрямовано прищеплює аудиторії ідею неповноцінності України, необхідності її демонтажу. Він популяризує ідеї створити на її місці інші суб’єкти, а частину території приєднати до РФ.
Фігурант публічно закликав до розправ над учасниками Революції Гідності та АТО/ООС і їхніми родинами. Глузував над загибеллю активістки Катерини Гандзюк. Образливо відгукувався про громадян через їхню віру, глумився над релігійними символами і вимагав ввести кримінальну відповідальність за сповідування християнства. Він також висловлював симпатії до нацистів, Адольфа Гітлера, Радянського Союзу, НКВД та політики Володимира Путіна.
Наразі у кримінальному провадженні проведено обшуки за місцем фактичного і тимчасового проживання фігуранта в Івано-Франківську та в Києві. За результатами слідчих дій йому повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 Кримінального кодексу України), порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст. 161 ККУ), виготовленні, поширенні комуністичної, нацистської символіки та пропаганді комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ст. 436-1 ККУ).
Триває досудове слідство.
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Замглавы ОПы Татаров тоже рассказывает, что Украина под внешним управлением. И где уголовное дело против него?
https://www.wz.lviv.ua/news/419184-u-lvovi-daly-prochukhanky-ukrainofobu-z-bazy-myrotvortsia
26.08.2020
У Львові пoбили українофоба Михайла Шпіра, який на День Незалежності прогулювався Івано-Франківськом і нецензурно обзивав ветеранів АТО та місцевих жителів
«Сільське народне гуляння. Всі, б*я, у вишиванках. Такі серйозні люди, святкують Дєнь Нєзалєжності, та мені по**й. Який п**дець», - говорив він, ідучи посеред Івано-Франківська під час головного державного свята.
У соцмережі користувачі оприлюднили його персональну інформацію: адресу проживання, номери телефонів і навіть серію та номер паспорта. З'ясувалось, що чоловік родом із села Крехівці під Івано-Франківськом.
Водночас, за непідтвердженою інформацією, у Львові він нібито спровокував конфлікт, який і призвів до побиття.
«Весело проводимо час у Львові», - так прокоментував події автор відео, котрий став свідком бійки.
Пізніше Шпір підтвердив це й заявив, що не залишить ситуацію без реакції - звернеться до правоохоронців і підкріпить справу депутатськими запитами.
«Львівські рагулі, ви глибоко помиляєтеся, якщо думаєте, що на вулиці не було камер відеоспостереження і що цю справа не буде посилено численними депутатськими запитами. Вічна слава!» - написав він після інциденту у Facebook.
Зазначимо, що Михайло Шпір, 1986 року народження, значиться в списку бази «Миротворець» ще з 2017 року. За даними центру, він «антиукраїнський пропагандист» і «провокатор»
«Поширення інформації антиукраїнського змісту; розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Є одним із кандидатів від політичної платформи Медведчука "Опозиційна платформа - За життя". Місце народження: м. Івано-Франківськ. Місце роботи: ТОВ» Керуюча компанія «Системи», генеральний директор; 2009 - редактор журналів «Сноб» і «Золота каста», - йдеться в інформації про нього на сайті «Миротворця».
У меня был знакомый, его отец нквдист в 1949 женился на гуцулке. От така метаморфоза
А ви дальше вірте "звєрствам бандєровцев". Коротше - продажне бидло, хоча б той кацаба, котрого ніяк не можуть засудити - портновські, зажопісти і мертведчуки відкупили від суду.