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Дніпропетровщина (3261) Бутусов Юрій (3481) Філатов (462) ДФС (4040)

ДФС Дніпропетровщини очолив Баско, який не пройшов спецперевірки і жодного дня не працював в органах, - Філатов. ДОКУМЕНТ

ДФС Дніпропетровщини очолив Баско, який не пройшов спецперевірки і жодного дня не працював в органах, - Філатов. ДОКУМЕНТ

За даними мера Дніпра, під час виборів Андрій Баско був секретарем міської виборчої комісії.

Про це мер Дніпра Борис Філатов написав у коментарях на сторінці головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова в фейсбуці.

"Вони у нас в області поставили ТВО (начальника. - Ред.) податкової міліції (мається на увазі ДФС. - Ред.) "на час карантину" людину, яка жодного дня не працювала в органах і не пройшла спецперевірки! Спочатку записали його на посаду завгоспа, а потім перевели на начальника внутрішнім наказом. Тупо Кисіль і Мельник продали посаду. Виродки", - написав Філатов.

ДФС Дніпропетровщини очолив Баско, який не пройшов спецперевірки і жодного дня не працював в органах, - Філатов 01

Глава організації "Рада громадського контролю" Олег Шрам опублікував у коментарях накази глави ДФС Вадима Мельника про призначення Андрія Баска.

З документів видно, що 5 березня Баска призначили на посаду заступника начальника ГУ ДФС в Дніпропетровській області. А через тиждень, 12 березня тимчасово поклали на нього виконання обов'язків начальника ГУ ДФС Дніпропетровщини.

Читайте також: Нардеп Герман: податківець Тетера є обвинуваченим у вимаганні хабара, це - не перший такий випадок в його кар'єрі, але його все одно призначили на високу посаду в ДФС

ДФС Дніпропетровщини очолив Баско, який не пройшов спецперевірки і жодного дня не працював в органах, - Філатов 02ДФС Дніпропетровщини очолив Баско, який не пройшов спецперевірки і жодного дня не працював в органах, - Філатов 03ДФС Дніпропетровщини очолив Баско, який не пройшов спецперевірки і жодного дня не працював в органах, - Філатов 04
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Топ коментарі
+18
вывод: Ермак в открытую торгует должностями..
как вы думаете, кто заплатил больших денех Ермаку, что бы назначить "временного фунта" на должность нач ГФС Днепр обл?!..
ииииИИ!.. Бинго!.. это конвертаторы (или скрутчики), которые за шесть месяца, заработают 100 млн баксов, за счет экономики Украины..
а возможен такой зароботок, когда руководство ГФС Украины непосредственно строит эту конвертационную схему в масштабах страны..
а возможно это, когда глава Офиса перЗедента прямо крышует создание таких схем..
шах и мат, Зелебобики и другие дауны, топившие за Зе..
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22.03.2021 23:03
+16
ГФС Днепропетровщины возглавил не прошедший спецпроверку и ни дня не работавший в органах Баско, - Филатов - Цензор.НЕТ 4179
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22.03.2021 23:02
+9
Слуги від безкарності вже тупо звіріють.
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22.03.2021 23:03
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Хлопчик для битья?
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22.03.2021 22:59 Відповісти
Да. Для битья нас ради обжорства их.
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22.03.2021 23:06 Відповісти
ГФС Днепропетровщины возглавил не прошедший спецпроверку и ни дня не работавший в органах Баско, - Филатов - Цензор.НЕТ 4179
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22.03.2021 23:02 Відповісти
Слуги від безкарності вже тупо звіріють.
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22.03.2021 23:03 Відповісти
вывод: Ермак в открытую торгует должностями..
как вы думаете, кто заплатил больших денех Ермаку, что бы назначить "временного фунта" на должность нач ГФС Днепр обл?!..
ииииИИ!.. Бинго!.. это конвертаторы (или скрутчики), которые за шесть месяца, заработают 100 млн баксов, за счет экономики Украины..
а возможен такой зароботок, когда руководство ГФС Украины непосредственно строит эту конвертационную схему в масштабах страны..
а возможно это, когда глава Офиса перЗедента прямо крышует создание таких схем..
шах и мат, Зелебобики и другие дауны, топившие за Зе..
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22.03.2021 23:03 Відповісти
Не верьте вы Филатову. Это все междуусобица. Баско в горсовете был еще до Филатова.
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23.03.2021 10:49 Відповісти
Филатов, мочи ЗЕгыдоту!
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22.03.2021 23:04 Відповісти
ГФС Днепропетровщины возглавил не прошедший спецпроверку и ни дня не работавший в органах Баско, - Филатов - Цензор.НЕТ 175
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22.03.2021 23:04 Відповісти
ГФС Днепропетровщины возглавил не прошедший спецпроверку и ни дня не работавший в органах Баско, - Филатов - Цензор.НЕТ 8337
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22.03.2021 23:06 Відповісти
Ви хоть уявляєте що з вами зробе 73% бидло яке за вас проголосувало,ні хлопці там буде набагато гірше.
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22.03.2021 23:10 Відповісти
ну и шо, шо трускавецких академиев не кончали? зато это будет первая запись в его "трудовой" ))
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22.03.2021 23:13 Відповісти
З квартаоу, чи весільний фотограф???
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22.03.2021 23:40 Відповісти
Було б краще якби він "працював в органах" за часів Януковича? Що б тоді казав Філатов?
Чи може треба призначати кадри Порошенка-Філатова, а у випадку "фак-апу" - вони ж самі будуть кивати на центральну владу.
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22.03.2021 23:42 Відповісти
А Татаров не працював в органах за часів Януковича?
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22.03.2021 23:47 Відповісти
Ну так ви вже визначились що краще - працювати в органах за часів Януковича чи взагалі не працювати в органах до отримання посади?
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22.03.2021 23:53 Відповісти
Просто ты странный аргумент привел. В #ОПе сидит руснявая мразь Татаров, и тебя это устраивает. А тут ты вдруг забеспокоился.
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22.03.2021 23:56 Відповісти
Без спецперевірки навіть в якості охоронника на роботу не приймають. Видно пройшов особливу "спецперевірку" через брата одного із завгоспів.
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23.03.2021 06:45 Відповісти
 
 