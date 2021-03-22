ДФС Дніпропетровщини очолив Баско, який не пройшов спецперевірки і жодного дня не працював в органах, - Філатов. ДОКУМЕНТ
За даними мера Дніпра, під час виборів Андрій Баско був секретарем міської виборчої комісії.
Про це мер Дніпра Борис Філатов написав у коментарях на сторінці головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова в фейсбуці.
"Вони у нас в області поставили ТВО (начальника. - Ред.) податкової міліції (мається на увазі ДФС. - Ред.) "на час карантину" людину, яка жодного дня не працювала в органах і не пройшла спецперевірки! Спочатку записали його на посаду завгоспа, а потім перевели на начальника внутрішнім наказом. Тупо Кисіль і Мельник продали посаду. Виродки", - написав Філатов.
Глава організації "Рада громадського контролю" Олег Шрам опублікував у коментарях накази глави ДФС Вадима Мельника про призначення Андрія Баска.
З документів видно, що 5 березня Баска призначили на посаду заступника начальника ГУ ДФС в Дніпропетровській області. А через тиждень, 12 березня тимчасово поклали на нього виконання обов'язків начальника ГУ ДФС Дніпропетровщини.
Будь ласка, зачекайте...
как вы думаете, кто заплатил больших денех Ермаку, что бы назначить "временного фунта" на должность нач ГФС Днепр обл?!..
ииииИИ!.. Бинго!.. это конвертаторы (или скрутчики), которые за шесть месяца, заработают 100 млн баксов, за счет экономики Украины..
а возможен такой зароботок, когда руководство ГФС Украины непосредственно строит эту конвертационную схему в масштабах страны..
а возможно это, когда глава Офиса перЗедента прямо крышует создание таких схем..
шах и мат, Зелебобики и другие дауны, топившие за Зе..
Чи може треба призначати кадри Порошенка-Філатова, а у випадку "фак-апу" - вони ж самі будуть кивати на центральну владу.