З півночі в Одеській області - "червона зона"
В Одеській області з півночі 23 березня введуть "червону зону" епідеміологічної небезпеки у зв'язку з високою смертністю жителів і великим зростанням захворюваності на COVID-19 серед усіх вікових категорій громадян.
Про це повідомила пресслужба Одеської обласної державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
"З 00:00 23 березня на території Одеської області ... введуть "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що в цей період обмежується:
- прийом відвідувачів у закладах громадського харчування;
- робота торгово-розважальних центрів та інших розважальних закладів;
- робота непродовольчих магазинів і непродовольчих ринків;
- робота закладів культури;
- проведення масових заходів;
- спортивні матчі з глядачами;
- відвідування навчальних закладів крім дитсадків, спеціальних навчальних закладів і учнів 1-4 класів установ загальної середньої освіти.
При цьому дозволено перевозити пасажирів залізничним транспортом і пасажирів на автобусних маршрутах.
Поліцейським дозволили застосовувати жорсткі заходи до порушників за недотримання норм і вимог обмежувальних заходів.
"Мною дано доручення правоохоронним органам вживати жорстких заходів щодо виявлення порушення недотримання норм і вимог обмежувальних заходів у "червоному" рівні епідемічної небезпеки", - цитує пресслужба слова голови ОДА Сергія Гриневецького.
Він зазначив, що тільки за минулу добу виявлено 745 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з яких 26 дітей і 13 медичних працівників.
"Якщо минулого тижня ми щодоби реєстрували по 500 випадків, то зараз - близько тисячі", - повідомив голова ОДА.
Гриневецький додав, що "підстави, які призвели до такої критичної ситуації - результат байдужості і безвідповідальності населення, недотримання умов самоізоляції хворими СОVID-19, несвоєчасне звернення хворих по медичну допомогу, самолікування й ігнорування елементарних методів особистого захисту в публічних місцях, щоденне масове скупчення людей у нічних клубах, кафе і ресторанах, повне ігнорування носіння масок у громадському транспорті".
Будь ласка, зачекайте...
І де,пляха,вакцина???
в Одессе в маршрутках вы не найдете человека в маске. быдло дышит друг на друга полной грудью.
люди заболевают, часть умирает, часть выздоравливает. правительство суетится изо всех сил. вводит карантины, отменяет, вылавливает одиноких спортсменов-пловцов из воды в составе ударной группы спецназа, выделяет деньги на борьбу с ковидом, потом перераспределяет по другим направлениям. идет грандиозный распил нашего бабла.
если всю эту суету прекратить, то что будет? да то же самое. люди будут заболевать, часть будет умирать, часть выздоравливать. никакой разницы. единственный эффект - свора ублюдков при власти разбогатеет, и накупит себе еще ылитных жыпов и курточек по миллиону гривен за штуку
Премьер-министр Израиля Нетаньяху начал активно интересоваться вакциной сразу после ее анонсирования с июня 2020-го. Сам глава Pfizer Бурла признался, что Нетаньяху буквально обрывал телефон, звонил более 30 раз. Он расспрашивал о вакцине, о побочных эффектах, искренне интересовался как идет прогресс.
Глава Pfizer иногда возмущался - «Вы звоните мне в три часа ночи», а он отвечал - «Подождите три часа ночи, но объясните, что делать? Цена моего звонка жизни тысяч женщин и детей». Премьер Израиля звонил и рассказывал о своих детях или детях Израиля, которым надо идти в школу, или говорил о беременных женщинах. Именно так он убеждал предоставить преференции в предоставлении вакцин Израилю.
Именно так лидеры стран защищают интересы своих граждан. Именно лидеры, а не клоуны, которые гордятся очередным дорогостоящим видеороликом.
По-моему, пост о том, ЧТО делал руководитель страны для спасения своего народа от заразы и , соответственно, что мог и должен был делать, но НЕ делал найвелычныйший лидер современности)))
Кстати, я уверена, что если бы были Порох и Супрун на своих местах, были бы у нас и тесты, и кислород, и зарплата у медперсонала(ковидного) нормальная, а не уволившихся 100 000, 66 000 из которых уехала на Запад,и вакцина была бы у нас вчасно, и не китайско-индийский шмурдяк, а Пфайзер.
Но мудрый нарид любит ходить по граблям...
И вот он опять губер.
Что у нас красная зона уз6аю от Цензора, но никак от местных властей! В общем у нас все работает, ездит, учится за редким исключением, масок в переполнных автобусах практически не вижу!
Коронавирус живет и процветает