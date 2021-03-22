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Новини Коронавірус і карантин
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Гриневецький (10) карантин (18171) ОДА (1623) Одеська область (3003) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

З півночі в Одеській області - "червона зона"

З півночі в Одеській області -

В Одеській області з півночі 23 березня введуть "червону зону" епідеміологічної небезпеки у зв'язку з високою смертністю жителів і великим зростанням захворюваності на COVID-19 серед усіх вікових категорій громадян.

Про це повідомила пресслужба Одеської обласної державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"З 00:00 23 березня на території Одеської області ... введуть "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в цей період обмежується:

- прийом відвідувачів у закладах громадського харчування;

- робота торгово-розважальних центрів та інших розважальних закладів;

- робота непродовольчих магазинів і непродовольчих ринків;

- робота закладів культури;

- проведення масових заходів;

- спортивні матчі з глядачами;

- відвідування навчальних закладів крім дитсадків, спеціальних навчальних закладів і учнів 1-4 класів установ загальної середньої освіти.

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При цьому дозволено перевозити пасажирів залізничним транспортом і пасажирів на автобусних маршрутах.

Поліцейським дозволили застосовувати жорсткі заходи до порушників за недотримання норм і вимог обмежувальних заходів.

"Мною дано доручення правоохоронним органам вживати жорстких заходів щодо виявлення порушення недотримання норм і вимог обмежувальних заходів у "червоному" рівні епідемічної небезпеки", - цитує пресслужба слова голови ОДА Сергія Гриневецького.

Він зазначив, що тільки за минулу добу виявлено 745 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з яких 26 дітей і 13 медичних працівників.

"Якщо минулого тижня ми щодоби реєстрували по 500 випадків, то зараз - близько тисячі", - повідомив голова ОДА.

Гриневецький додав, що "підстави, які призвели до такої критичної ситуації - результат байдужості і безвідповідальності населення, недотримання умов самоізоляції хворими СОVID-19, несвоєчасне звернення хворих по медичну допомогу, самолікування й ігнорування елементарних методів особистого захисту в публічних місцях, щоденне масове скупчення людей у нічних клубах, кафе і ресторанах, повне ігнорування носіння масок у громадському транспорті".
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Топ коментарі
+4
Зєля взагалі ні в чому не винний. Воно повний нуль і за нього керують дорослі дяді- Портнов, Єрмак, Коломойський.
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22.03.2021 23:36
+2
Вы еще не знаете, почему вы вакцинируетесь Ковишилдом, а передовые страны - Pfizer?
Премьер-министр Израиля Нетаньяху начал активно интересоваться вакциной сразу после ее анонсирования с июня 2020-го. Сам глава Pfizer Бурла признался, что Нетаньяху буквально обрывал телефон, звонил более 30 раз. Он расспрашивал о вакцине, о побочных эффектах, искренне интересовался как идет прогресс.
Глава Pfizer иногда возмущался - «Вы звоните мне в три часа ночи», а он отвечал - «Подождите три часа ночи, но объясните, что делать? Цена моего звонка жизни тысяч женщин и детей». Премьер Израиля звонил и рассказывал о своих детях или детях Израиля, которым надо идти в школу, или говорил о беременных женщинах. Именно так он убеждал предоставить преференции в предоставлении вакцин Израилю.
Именно так лидеры стран защищают интересы своих граждан. Именно лидеры, а не клоуны, которые гордятся очередным дорогостоящим видеороликом.
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23.03.2021 00:18
+1
Їх проблема. Чи в цьому Буковель та ЗЕ винні?)))
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22.03.2021 23:25
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Їх проблема. Чи в цьому Буковель та ЗЕ винні?)))
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22.03.2021 23:25 Відповісти
Зєля взагалі ні в чому не винний. Воно повний нуль і за нього керують дорослі дяді- Портнов, Єрмак, Коломойський.
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22.03.2021 23:36 Відповісти
Хто заважав поліції, охороні в публічних місцях, контролювати дотримання санітарних правил громадянами??? Чому гріня не ганяв поліцію, з цього приводу???
І де,пляха,вакцина???
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22.03.2021 23:29 Відповісти
так прививают же население ускоренными темпами по 20 человек в день.
в Одессе в маршрутках вы не найдете человека в маске. быдло дышит друг на друга полной грудью.

люди заболевают, часть умирает, часть выздоравливает. правительство суетится изо всех сил. вводит карантины, отменяет, вылавливает одиноких спортсменов-пловцов из воды в составе ударной группы спецназа, выделяет деньги на борьбу с ковидом, потом перераспределяет по другим направлениям. идет грандиозный распил нашего бабла.

если всю эту суету прекратить, то что будет? да то же самое. люди будут заболевать, часть будет умирать, часть выздоравливать. никакой разницы. единственный эффект - свора ублюдков при власти разбогатеет, и накупит себе еще ылитных жыпов и курточек по миллиону гривен за штуку
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23.03.2021 12:46 Відповісти
Выход есть. Он медленый---но нет других вариантов. Под жёстким контролем закупить вакцину из числа уже провереных на Западе и в аптечную сеть по усреднённой наценке. У кого есть деньги, пусть вакцинируются в лабораториях поликлиник и больниц. Если у частного бизнеса есть возможность---то часть расходов пусть берут на себя для сотрудников. При любой цене это выгоднее чем лечь с этой дрянью в больницу. Есть и иные варианты оплаты или помощи при покупке вакцины в рознице. Выезд в пятницу с бухлом на 5 взрослых на дачу со жратвой и ценой бензина равно одной дозы вакцины---ну пусть примерно. А комедию записыватся. ждать, проверять, звонить в регистратуру и прочая мура---передохнем к осени сильно.
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22.03.2021 23:42 Відповісти
А чай сухой?
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22.03.2021 23:43 Відповісти
Тему уразумел по чаю. Но с 22 августа по 5 сентября 2020г в 22 инфекционной областной в Харькове в 67 лет чуть попил чайку. Больше не шучу с чаем. Двое на моих глазах рядом не успели чайку хватнуть. Прямо на глазах у все палаты. Рекомендовать не стану другим чаю. Право выбора--право конституционное. Кто не спрятался---я не виноват.
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23.03.2021 00:48 Відповісти
Блины ели?Их тоже было мало?
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23.03.2021 10:14 Відповісти
Ну теперь вторично---скучно в смысле. Это уже вопрос к товарищу Зигмунду Ф. Он выступал сильно когда то по психоанализу.
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23.03.2021 19:49 Відповісти
А судьи кто?
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23.03.2021 19:55 Відповісти
Воскликнул Чацкий по тексту книжки *Горе от ума* что Грибоедов написал. Ох давно я школу закончил и на тройки---в 1970г. На этом тему и закроем.
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23.03.2021 22:04 Відповісти
В жодній краіні світу вакцин нема у вільному продажу. Тому що весь світ вважає, що для вакцинування достатньо державних лікарень. А в нас то бронікі за своі, то каліматори, то тепер вакцини. Чи не занадто "особый путь"? може хай наш уряд тоді піде по "особому адресу"? В район спеціального пальця для піаніно.
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22.03.2021 23:53 Відповісти
Не знаток конечно аптечных мировых сетей. Но выход и такой возможен. Так вроде я как вариант предлагал. А ждать по правительству так было и при других правительствах такое же. А как с Польши с двумя брониками ходили один на себя, другой в руках я чуть знаю. Не товарное количество. Можно и по две ходки в сутки делать и делали. Но ведь кто то же с броником поехал на восток, а вот кто то нет.
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23.03.2021 00:54 Відповісти
Одессу может быть и не закрыли,но так как в Киеве красная зона,они чтоб потусить лоиануться в Одессу,уже знакомые киевляне хотели на локдаун в Одессу приехать! А тут и так уже пипец в больницах!
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22.03.2021 23:48 Відповісти
Одессу , вроде, не закрыли, только область.
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23.03.2021 06:38 Відповісти
Да, Одесса тихо сидит в оранжевой зоне. Но все без масок. Из-за тотального пофигизма опять загремим в локдаун.
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23.03.2021 06:50 Відповісти
Вы еще не знаете, почему вы вакцинируетесь Ковишилдом, а передовые страны - Pfizer?
Премьер-министр Израиля Нетаньяху начал активно интересоваться вакциной сразу после ее анонсирования с июня 2020-го. Сам глава Pfizer Бурла признался, что Нетаньяху буквально обрывал телефон, звонил более 30 раз. Он расспрашивал о вакцине, о побочных эффектах, искренне интересовался как идет прогресс.
Глава Pfizer иногда возмущался - «Вы звоните мне в три часа ночи», а он отвечал - «Подождите три часа ночи, но объясните, что делать? Цена моего звонка жизни тысяч женщин и детей». Премьер Израиля звонил и рассказывал о своих детях или детях Израиля, которым надо идти в школу, или говорил о беременных женщинах. Именно так он убеждал предоставить преференции в предоставлении вакцин Израилю.
Именно так лидеры стран защищают интересы своих граждан. Именно лидеры, а не клоуны, которые гордятся очередным дорогостоящим видеороликом.
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23.03.2021 00:18 Відповісти
Кстати, в Израиле не прекращаются протесты против политики Нетаньяху. Именно израильтяне недовольны методами борьбы с ковид. Скоро переизберут его, а парламент уже распущен. А самого премьера обвиняют в коррупции
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23.03.2021 06:43 Відповісти
А я где-то сказала, что Нетаньяху ангел?
По-моему, пост о том, ЧТО делал руководитель страны для спасения своего народа от заразы и , соответственно, что мог и должен был делать, но НЕ делал найвелычныйший лидер современности)))
Кстати, я уверена, что если бы были Порох и Супрун на своих местах, были бы у нас и тесты, и кислород, и зарплата у медперсонала(ковидного) нормальная, а не уволившихся 100 000, 66 000 из которых уехала на Запад,и вакцина была бы у нас вчасно, и не китайско-индийский шмурдяк, а Пфайзер.
Но мудрый нарид любит ходить по граблям...
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23.03.2021 21:44 Відповісти
дегенерат зэ довел страну до ручки
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23.03.2021 01:22 Відповісти
З півночі в Одеській області - "червона зона" - Цензор.НЕТ 9618
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23.03.2021 07:30 Відповісти
Сергей Гриневецкий дал выход Молдове к Дунаю, теперь там практически российский порт, он же отдал землю в районе с. Удобное-Паланка, но Украина так и не получила в собственность дорогу проходящей по территории Молдовы.
И вот он опять губер.
Что у нас красная зона уз6аю от Цензора, но никак от местных властей! В общем у нас все работает, ездит, учится за редким исключением, масок в переполнных автобусах практически не вижу!
Коронавирус живет и процветает
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23.03.2021 08:56 Відповісти
Люди думают, что о них кто-то там наверху заботиться и переживает. Мда ... клиника
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23.03.2021 10:37 Відповісти
 
 