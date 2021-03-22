З півночі в Одеській області - "червона зона"

В Одеській області з півночі 23 березня введуть "червону зону" епідеміологічної небезпеки у зв'язку з високою смертністю жителів і великим зростанням захворюваності на COVID-19 серед усіх вікових категорій громадян.

Про це повідомила пресслужба Одеської обласної державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"З 00:00 23 березня на території Одеської області ... введуть "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в цей період обмежується:

- прийом відвідувачів у закладах громадського харчування;

- робота торгово-розважальних центрів та інших розважальних закладів;

- робота непродовольчих магазинів і непродовольчих ринків;

- робота закладів культури;

- проведення масових заходів;

- спортивні матчі з глядачами;

- відвідування навчальних закладів крім дитсадків, спеціальних навчальних закладів і учнів 1-4 класів установ загальної середньої освіти.

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При цьому дозволено перевозити пасажирів залізничним транспортом і пасажирів на автобусних маршрутах.

Поліцейським дозволили застосовувати жорсткі заходи до порушників за недотримання норм і вимог обмежувальних заходів.

"Мною дано доручення правоохоронним органам вживати жорстких заходів щодо виявлення порушення недотримання норм і вимог обмежувальних заходів у "червоному" рівні епідемічної небезпеки", - цитує пресслужба слова голови ОДА Сергія Гриневецького.

Він зазначив, що тільки за минулу добу виявлено 745 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з яких 26 дітей і 13 медичних працівників.

"Якщо минулого тижня ми щодоби реєстрували по 500 випадків, то зараз - близько тисячі", - повідомив голова ОДА.

Гриневецький додав, що "підстави, які призвели до такої критичної ситуації - результат байдужості і безвідповідальності населення, недотримання умов самоізоляції хворими СОVID-19, несвоєчасне звернення хворих по медичну допомогу, самолікування й ігнорування елементарних методів особистого захисту в публічних місцях, щоденне масове скупчення людей у нічних клубах, кафе і ресторанах, повне ігнорування носіння масок у громадському транспорті".