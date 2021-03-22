С полуночи в Одесской области - "красная зона"
В Одесской области с полуночи 23 марта введут "красную зону" эпидемиологической опасности в связи с высокой смертностью жителей и большим ростом заболеваемости COVID-19 среди всех возрастных категорий граждан.
Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.
"С 00:00 23 марта на территории Одесской области… введут "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот период ограничивается:
- прием посетителей в заведениях общественного питания;
- работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений;
- работа непродовольственных магазинов и непродовольственных рынков;
- работа учреждений культуры;
- проведение массовых мероприятий;
- спортивные матчи со зрителями;
- посещение учебных заведений кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1- 4 классов учреждений общего среднего образования.
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При этом разрешено перевозить пассажиром на железнодорожном транспорте пассажиров на автобусных маршрутах.
Полицейским разрешили применять жесткие меры к нарушителям за несоблюдение норм и требований ограничительных мер.
"Мною дано поручение правоохранительным органам принимать жесткие меры по выявлению нарушения несоблюдение норм и требований ограничительных мер в "красном" уровне эпидемической опасности", - цитирует пресс-служба слова главы ОГА Сергея Гриневецкого.
Он отметил, что только за минувшие сутки выявлено 745 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 26 детей и 13 медицинских работников.
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"Если на прошлой неделе мы ежесуточно регистрировали по 500 случаев, то сейчас - около тысячи", - сообщил глава ОГА.
Гриневецкий добавил, что "основания, которые привели к такой критической ситуации - результат равнодушия и безответственности населения, несоблюдение условий самоизоляции больными СОVID-19, несвоевременное обращение больных за медицинской помощью, самолечение и игнорирование элементарных методов личной защиты в публичных местах, ежедневное массовое скопление людей в ночных клубах, кафе и ресторанах, полное игнорирование ношение масок в общественном транспорте".
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І де,пляха,вакцина???
в Одессе в маршрутках вы не найдете человека в маске. быдло дышит друг на друга полной грудью.
люди заболевают, часть умирает, часть выздоравливает. правительство суетится изо всех сил. вводит карантины, отменяет, вылавливает одиноких спортсменов-пловцов из воды в составе ударной группы спецназа, выделяет деньги на борьбу с ковидом, потом перераспределяет по другим направлениям. идет грандиозный распил нашего бабла.
если всю эту суету прекратить, то что будет? да то же самое. люди будут заболевать, часть будет умирать, часть выздоравливать. никакой разницы. единственный эффект - свора ублюдков при власти разбогатеет, и накупит себе еще ылитных жыпов и курточек по миллиону гривен за штуку
Премьер-министр Израиля Нетаньяху начал активно интересоваться вакциной сразу после ее анонсирования с июня 2020-го. Сам глава Pfizer Бурла признался, что Нетаньяху буквально обрывал телефон, звонил более 30 раз. Он расспрашивал о вакцине, о побочных эффектах, искренне интересовался как идет прогресс.
Глава Pfizer иногда возмущался - «Вы звоните мне в три часа ночи», а он отвечал - «Подождите три часа ночи, но объясните, что делать? Цена моего звонка жизни тысяч женщин и детей». Премьер Израиля звонил и рассказывал о своих детях или детях Израиля, которым надо идти в школу, или говорил о беременных женщинах. Именно так он убеждал предоставить преференции в предоставлении вакцин Израилю.
Именно так лидеры стран защищают интересы своих граждан. Именно лидеры, а не клоуны, которые гордятся очередным дорогостоящим видеороликом.
По-моему, пост о том, ЧТО делал руководитель страны для спасения своего народа от заразы и , соответственно, что мог и должен был делать, но НЕ делал найвелычныйший лидер современности)))
Кстати, я уверена, что если бы были Порох и Супрун на своих местах, были бы у нас и тесты, и кислород, и зарплата у медперсонала(ковидного) нормальная, а не уволившихся 100 000, 66 000 из которых уехала на Запад,и вакцина была бы у нас вчасно, и не китайско-индийский шмурдяк, а Пфайзер.
Но мудрый нарид любит ходить по граблям...
И вот он опять губер.
Что у нас красная зона уз6аю от Цензора, но никак от местных властей! В общем у нас все работает, ездит, учится за редким исключением, масок в переполнных автобусах практически не вижу!
Коронавирус живет и процветает