С полуночи в Одесской области - "красная зона"

В Одесской области с полуночи 23 марта введут "красную зону" эпидемиологической опасности в связи с высокой смертностью жителей и большим ростом заболеваемости COVID-19 среди всех возрастных категорий граждан.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"С 00:00 23 марта на территории Одесской области… введут "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот период ограничивается:

- прием посетителей в заведениях общественного питания;

- работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений;

- работа непродовольственных магазинов и непродовольственных рынков;

- работа учреждений культуры;

- проведение массовых мероприятий;

- спортивные матчи со зрителями;

- посещение учебных заведений кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1- 4 классов учреждений общего среднего образования.

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При этом разрешено перевозить пассажиром на железнодорожном транспорте пассажиров на автобусных маршрутах.

Полицейским разрешили применять жесткие меры к нарушителям за несоблюдение норм и требований ограничительных мер.

"Мною дано поручение правоохранительным органам принимать жесткие меры по выявлению нарушения несоблюдение норм и требований ограничительных мер в "красном" уровне эпидемической опасности", - цитирует пресс-служба слова главы ОГА Сергея Гриневецкого.

Он отметил, что только за минувшие сутки выявлено 745 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 26 детей и 13 медицинских работников.

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"Если на прошлой неделе мы ежесуточно регистрировали по 500 случаев, то сейчас - около тысячи", - сообщил глава ОГА.

Гриневецкий добавил, что "основания, которые привели к такой критической ситуации - результат равнодушия и безответственности населения, несоблюдение условий самоизоляции больными СОVID-19, несвоевременное обращение больных за медицинской помощью, самолечение и игнорирование элементарных методов личной защиты в публичных местах, ежедневное массовое скопление людей в ночных клубах, кафе и ресторанах, полное игнорирование ношение масок в общественном транспорте".