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Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer
Бойовики "ДНР" заявили про втрати в своїх лавах у районі Донецького аеропорту нібито внаслідок обстрілів позицій "Народної міліції" з боку українських воїнів.
Про це повідомив у Твіттері блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.
"Унаслідок української агресії в районі ДАП загинули 2 члени", - цитує він російського пропагандиста Олександра Сладкова.
Топ коментарі
+32 Гельдрих
показати весь коментар23.03.2021 10:29
+27 Підлога Маккартні
показати весь коментар23.03.2021 10:36
+19 Joshua Merlin
показати весь коментар23.03.2021 10:31
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Будь ласка, зачекайте...
А де інформація про це від прес-служби ЗСУ та так званих ЗМІ України???
что они нарушают "перемирие"?
Русня только и ждет этого чтобы развоняться...
ну собстно все характеристика
а шо делать? весна...
Надеюсь, яйца им тоже оторвало...
Удобрим почву РОДИНЫ...