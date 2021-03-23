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Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer

Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer

Бойовики "ДНР" заявили про втрати в своїх лавах у районі Донецького аеропорту нібито внаслідок обстрілів позицій "Народної міліції" з боку українських воїнів.

Про це повідомив у Твіттері блогер Necro Mancer‏, передає Цензор.НЕТ.

"Унаслідок української агресії в районі ДАП загинули 2 члени", - цитує він російського пропагандиста Олександра Сладкова.

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Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer 01
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Топ коментарі
+32
погибли 2 члена" гарні новини із самого ранку! яке чудове самогубство!!!
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23.03.2021 10:29
+27
Танцуют все!!!
Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 7228
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23.03.2021 10:36
+19
хорошая новость... побольше бы таких... чем больше мудаков подохнет, тем лучше...
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23.03.2021 10:31
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Его за Чечню нужно ещё было казнить
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23.03.2021 10:28 Відповісти
+ + +
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23.03.2021 10:28 Відповісти
Танцуют все!!!
Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 7228
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23.03.2021 10:36 Відповісти
Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 259
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23.03.2021 10:41 Відповісти
погибли 2 члена" гарні новини із самого ранку! яке чудове самогубство!!!
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23.03.2021 10:29 Відповісти
От "синей пули"...скорее всего..
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23.03.2021 10:42 Відповісти
Такої ???

Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 3606
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23.03.2021 10:55 Відповісти
Может и от такой, но разрывной...
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23.03.2021 10:59 Відповісти
З усього видно, що Ви, шановний, гурман та естет...
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23.03.2021 11:01 Відповісти
изрешетили всего насмерть
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23.03.2021 11:05 Відповісти
#Сладков_минус хочу)))
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23.03.2021 10:30 Відповісти
Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 6977
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23.03.2021 10:45 Відповісти
хорошая новость... побольше бы таких... чем больше мудаков подохнет, тем лучше...
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23.03.2021 10:31 Відповісти
а в чем народность этой тн "милиции" ?
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23.03.2021 10:32 Відповісти
Кумедно - в якості джерела інформації про втрати з боку окупантів виступають їхні інформаційні смітники.

А де інформація про це від прес-служби ЗСУ та так званих ЗМІ України???
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23.03.2021 10:34 Відповісти
Ты хочешь чтобы ВСУ отчитались перед всеми
что они нарушают "перемирие"?
Русня только и ждет этого чтобы развоняться...
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23.03.2021 10:50 Відповісти
Выпускайте танцующего енота!
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23.03.2021 10:35 Відповісти
Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 4541
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23.03.2021 10:42 Відповісти
Когда ты обдолбыш, делать селфи в руинах ДАПа в невменяемом состоянии не очень хорошая затея, даже опасная для здоровья.
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23.03.2021 10:36 Відповісти
Зеля изъял все патроны гранаты и снаряды и даже солярку с бензином...,чем там гатят бандеровцы Крыс Путлера непонятно...
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23.03.2021 10:37 Відповісти
Заплевали, наверное
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23.03.2021 10:48 Відповісти
Трофейное...
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23.03.2021 11:08 Відповісти
Лайк однозначно.
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23.03.2021 10:39 Відповісти
Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 6466
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23.03.2021 11:05 Відповісти
погибло два ЧЛЕНА...
ну собстно все характеристика
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23.03.2021 10:39 Відповісти
Ну і член з ними.
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23.03.2021 10:39 Відповісти
Не факт...можливо його вибухвою волною віднесло кудись)))
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23.03.2021 11:48 Відповісти
Хоча б на лоб іншому "члену".
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23.03.2021 13:24 Відповісти
Добрі новини - добрий ранок
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23.03.2021 10:39 Відповісти
пагыбшие члены)
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23.03.2021 10:39 Відповісти
16-й батальон? У них бригады по примеру Китая сформированы?
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23.03.2021 10:40 Відповісти
Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 2592
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23.03.2021 10:40 Відповісти
Раза три перечитав , так сподобалася новина .. )
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23.03.2021 10:42 Відповісти
вносят наши потихоньку удобрение в украинскую землю...
а шо делать? весна...
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23.03.2021 10:48 Відповісти
"Запрітілі стрілять, здают страну путєну, капутуляція!!!"
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23.03.2021 10:54 Відповісти
Так это не благодаря ЗЕ, а вопреки ему под страхом наказания и уголовной ответственности за защиту Украины.
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23.03.2021 11:16 Відповісти
"В результате украинской агрессии в районе ДАП погибли 2 члена"

Надеюсь, яйца им тоже оторвало...
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23.03.2021 10:57 Відповісти
******, сльозі мєшайут мнє ґаваріть...
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23.03.2021 10:59 Відповісти
Эти члены больше никогда не встанут против нас
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23.03.2021 11:07 Відповісти
Раз пять прочитал С ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕМ, и такое тепло по телу прошло)) Что может быть приятнее, когда украинская армия уничтожает козломордых?!)
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23.03.2021 11:14 Відповісти
Главное, чтобы ЗЕ-предатель не узнал героев, которые сепарню упокоили.
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23.03.2021 11:15 Відповісти
Маловато будет ... но всё равно приятно ...
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23.03.2021 11:19 Відповісти
Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 1659
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23.03.2021 11:47 Відповісти
Погибли ДВА УБЛЮДКА, а не два человека.
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23.03.2021 11:30 Відповісти
погибло два куска оккупационно-колаборантного дерьма...
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23.03.2021 11:33 Відповісти
Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 392
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23.03.2021 11:52 Відповісти
лайк по любомуДвох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 1931
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23.03.2021 11:38 Відповісти
цікаво, зе-пі@ор не висловив "соболєзнованія" сем'ям "пагібших" даунбасніков? нажаль, не думаю, що відповідь така вже й однозначна...
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23.03.2021 11:45 Відповісти
Называйте вещи своими именами.@уйла @уйлом значит можно называть,а почему 2 @уя @уями нельзя назвать?
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23.03.2021 11:48 Відповісти
Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 9686
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23.03.2021 11:50 Відповісти
Отлично.
Удобрим почву РОДИНЫ...
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23.03.2021 12:15 Відповісти
Ну зачем же так? "Это же наши люди.."
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23.03.2021 12:47 Відповісти
Получили абонемент на концерты Кобздона
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23.03.2021 12:51 Відповісти
 
 