Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer

Бойовики "ДНР" заявили про втрати в своїх лавах у районі Донецького аеропорту нібито внаслідок обстрілів позицій "Народної міліції" з боку українських воїнів.

Про це повідомив у Твіттері блогер Necro Mancer‏, передає Цензор.НЕТ.

"Унаслідок української агресії в районі ДАП загинули 2 члени", - цитує він російського пропагандиста Олександра Сладкова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ на Донбасі все частіше глушать безпілотники спостерігачів ОБСЄ, - українська сторона СЦКК