Двое наемников РФ ликвидированы в районе ДАПа, - Necro Mancer

Боевики "ДНР" заявили о потерях в своих рядах в районе Донецкого аэропорта якобы в результате обстрелов позиций "Народной милиции" со стороны украинских воинов.

Об этом сообщил в Твиттере блогер Necro Mancer‏, передает Цензор.НЕТ.

"В результате украинской агрессии в районе ДАП погибли 2 члена", - цитирует он российского пропагандиста Александра Сладкова.

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