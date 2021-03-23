Двое наемников РФ ликвидированы в районе ДАПа, - Necro Mancer
Боевики "ДНР" заявили о потерях в своих рядах в районе Донецкого аэропорта якобы в результате обстрелов позиций "Народной милиции" со стороны украинских воинов.
Об этом сообщил в Твиттере блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
"В результате украинской агрессии в районе ДАП погибли 2 члена", - цитирует он российского пропагандиста Александра Сладкова.
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+32 Гельдрих
показать весь комментарий23.03.2021 10:29
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показать весь комментарий23.03.2021 10:31
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А де інформація про це від прес-служби ЗСУ та так званих ЗМІ України???
что они нарушают "перемирие"?
Русня только и ждет этого чтобы развоняться...
ну собстно все характеристика
а шо делать? весна...
Надеюсь, яйца им тоже оторвало...
Удобрим почву РОДИНЫ...