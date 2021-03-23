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Двое наемников РФ ликвидированы в районе ДАПа, - Necro Mancer

Двое наемников РФ ликвидированы в районе ДАПа, - Necro Mancer

Боевики "ДНР" заявили о потерях в своих рядах в районе Донецкого аэропорта якобы в результате обстрелов позиций "Народной милиции" со стороны украинских воинов.

Об этом сообщил в Твиттере блогер Necro Mancer‏, передает Цензор.НЕТ.

"В результате украинской агрессии в районе ДАП погибли 2 члена", - цитирует он российского пропагандиста Александра Сладкова.

Читайте также: В феврале на Донбассе умерли 19 наемников РФ, 18 - ранены

Двое наемников РФ ликвидированы в районе ДАПа, - Necro Mancer 01

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Топ комментарии
+32
погибли 2 члена" гарні новини із самого ранку! яке чудове самогубство!!!
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23.03.2021 10:29
+27
Танцуют все!!!
Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 7228
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23.03.2021 10:36
+19
хорошая новость... побольше бы таких... чем больше мудаков подохнет, тем лучше...
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23.03.2021 10:31
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Его за Чечню нужно ещё было казнить
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23.03.2021 10:28 Ответить
+ + +
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23.03.2021 10:28 Ответить
Танцуют все!!!
Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 7228
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23.03.2021 10:36 Ответить
Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 259
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23.03.2021 10:41 Ответить
погибли 2 члена" гарні новини із самого ранку! яке чудове самогубство!!!
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23.03.2021 10:29 Ответить
От "синей пули"...скорее всего..
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23.03.2021 10:42 Ответить
Такої ???

Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 3606
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23.03.2021 10:55 Ответить
Может и от такой, но разрывной...
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23.03.2021 10:59 Ответить
З усього видно, що Ви, шановний, гурман та естет...
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23.03.2021 11:01 Ответить
изрешетили всего насмерть
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23.03.2021 11:05 Ответить
#Сладков_минус хочу)))
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23.03.2021 10:30 Ответить
Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 6977
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23.03.2021 10:45 Ответить
хорошая новость... побольше бы таких... чем больше мудаков подохнет, тем лучше...
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23.03.2021 10:31 Ответить
а в чем народность этой тн "милиции" ?
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23.03.2021 10:32 Ответить
Кумедно - в якості джерела інформації про втрати з боку окупантів виступають їхні інформаційні смітники.

А де інформація про це від прес-служби ЗСУ та так званих ЗМІ України???
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23.03.2021 10:34 Ответить
Ты хочешь чтобы ВСУ отчитались перед всеми
что они нарушают "перемирие"?
Русня только и ждет этого чтобы развоняться...
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23.03.2021 10:50 Ответить
Выпускайте танцующего енота!
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23.03.2021 10:35 Ответить
Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 4541
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23.03.2021 10:42 Ответить
Когда ты обдолбыш, делать селфи в руинах ДАПа в невменяемом состоянии не очень хорошая затея, даже опасная для здоровья.
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23.03.2021 10:36 Ответить
Зеля изъял все патроны гранаты и снаряды и даже солярку с бензином...,чем там гатят бандеровцы Крыс Путлера непонятно...
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23.03.2021 10:37 Ответить
Заплевали, наверное
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23.03.2021 10:48 Ответить
Трофейное...
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23.03.2021 11:08 Ответить
Лайк однозначно.
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23.03.2021 10:39 Ответить
Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 6466
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23.03.2021 11:05 Ответить
погибло два ЧЛЕНА...
ну собстно все характеристика
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23.03.2021 10:39 Ответить
Ну і член з ними.
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23.03.2021 10:39 Ответить
Не факт...можливо його вибухвою волною віднесло кудись)))
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23.03.2021 11:48 Ответить
Хоча б на лоб іншому "члену".
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23.03.2021 13:24 Ответить
Добрі новини - добрий ранок
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23.03.2021 10:39 Ответить
пагыбшие члены)
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23.03.2021 10:39 Ответить
16-й батальон? У них бригады по примеру Китая сформированы?
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23.03.2021 10:40 Ответить
Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 2592
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23.03.2021 10:40 Ответить
Раза три перечитав , так сподобалася новина .. )
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23.03.2021 10:42 Ответить
вносят наши потихоньку удобрение в украинскую землю...
а шо делать? весна...
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23.03.2021 10:48 Ответить
"Запрітілі стрілять, здают страну путєну, капутуляція!!!"
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23.03.2021 10:54 Ответить
Так это не благодаря ЗЕ, а вопреки ему под страхом наказания и уголовной ответственности за защиту Украины.
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23.03.2021 11:16 Ответить
"В результате украинской агрессии в районе ДАП погибли 2 члена"

Надеюсь, яйца им тоже оторвало...
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23.03.2021 10:57 Ответить
******, сльозі мєшайут мнє ґаваріть...
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23.03.2021 10:59 Ответить
Эти члены больше никогда не встанут против нас
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23.03.2021 11:07 Ответить
Раз пять прочитал С ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕМ, и такое тепло по телу прошло)) Что может быть приятнее, когда украинская армия уничтожает козломордых?!)
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23.03.2021 11:14 Ответить
Главное, чтобы ЗЕ-предатель не узнал героев, которые сепарню упокоили.
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23.03.2021 11:15 Ответить
Маловато будет ... но всё равно приятно ...
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23.03.2021 11:19 Ответить
Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 1659
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23.03.2021 11:47 Ответить
Погибли ДВА УБЛЮДКА, а не два человека.
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23.03.2021 11:30 Ответить
погибло два куска оккупационно-колаборантного дерьма...
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23.03.2021 11:33 Ответить
Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 392
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23.03.2021 11:52 Ответить
лайк по любомуДвох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 1931
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23.03.2021 11:38 Ответить
цікаво, зе-пі@ор не висловив "соболєзнованія" сем'ям "пагібших" даунбасніков? нажаль, не думаю, що відповідь така вже й однозначна...
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23.03.2021 11:45 Ответить
Называйте вещи своими именами.@уйла @уйлом значит можно называть,а почему 2 @уя @уями нельзя назвать?
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23.03.2021 11:48 Ответить
Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 9686
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23.03.2021 11:50 Ответить
Отлично.
Удобрим почву РОДИНЫ...
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23.03.2021 12:15 Ответить
Ну зачем же так? "Это же наши люди.."
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23.03.2021 12:47 Ответить
Получили абонемент на концерты Кобздона
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23.03.2021 12:51 Ответить
 
 