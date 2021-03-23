У межах ініціативи "Допомога Схід" Дніпропетровська обласна дитяча лікарня отримала наркозно-дихальний апарат "Draeger Primus", - Наєв

У межах міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід" в Дніпропетровську обласну дитячу клінічну лікарню передано сучасний наркозно-дихальний апарат "Draeger Primus".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє служба зі зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України в Facebook.

За словами командувача об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, даний апарат інгаляційної анестезії з високоточною системою контролю параметрів дихання і дозування анестетика забезпечить як безпеку пацієнтів, так і підвищить ефективність роботи лікаря-анестезіолога.

"Необхідність використання даного апарата в цій лікарні вже доведена низкою складних хірургічних втручань", — наголосив Сергій Наєв.

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До речі, у проведенні операцій крім вітчизняних фахівців також брав участь дитячий пластичний хірург клініки Аджібадем (Туреччина) професор Хакан Агір.

"Обласна дитяча лікарня отримала сучасне, навіть унікальне обладнання, яке, я сподіваюсь, допоможе лікарям врятувати не одне дитяче життя, — підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв. — Ми ж своєю чергою будемо й надалі підтримувати заклад — задля того, щоб кожна дитина мала змогу отримувати якісні медичні послуги".

Варто зазначити, що обласна клінічна дитяча лікарня обслуговує не лише маленьких мешканців області. Лікарі закладу неодноразово надавали висококваліфіковану медичну допомогу дітям з населених пунктів Донбасу, що наближені до лінії зіткнення. Зокрема, міст Красногорівка, Мар’їнка, Курахове, Селидове та Авдіївка. Лише в рамках спільного гуманітарного проєкту "Допомога йде" протягом 2016 – 2018 років на базі медичного закладу було успішно проліковано майже 100 дітей, багатьом з них було врятоване життя.

Нагадаємо, що в Україну наркозно-дихальний апарат "Draeger Primus" доставлено з Франції завдяки підтримці з боку Асоціації "Медична та благодійна допомога Франція - Україна" (віцепрезидент Діана Дольс) та Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (президент Леонід Костюченко).

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