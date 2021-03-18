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Ветерану 93-ї бригади, "кіборгу" Ігорю Гофману потрібна допомога в лікуванні раку горла: він перебуває в реанімації

Ветерану 93-ї бригади,

Ветеран 93-ї ОМБр, кіборг Ігор Гофман потребує допомоги в боротьбі з онкологією - рак горла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост сина Ігоря Гофмана на сторінці батька в соцмережі Facebook.

Ветеран 93-ї бригади, кіборг Ігор Гофман псевдо Упир з 2020 року бореться з онкологічним захворюванням - раком горла. Він і його рідні закликають українців допомогти ветерану в лікуванні.

"Добрий всім день, на прохання батька, для всіх небайдужих, розміщую маленький звіт про його місцезнаходження і здоров'я. Увечері, в четвер 11 березня, на реанімобілі вдалося з мінімальними наслідками для здоров'я дістатися до Лісод. Варіант з поїздом відпав через сходи на Київському вокзалі, які на даний момент абсолютно нездоланна перешкода, плюс відкрилася кровотеча незрозумілого походження з трахеостоми.

Також читайте: Ветеран 93-ї ОМБр, кіборг Ігор Гофман вдячний всім, хто фінансово підтримує його в боротьбі з раком, але йому все ще потрібна допомога

На цей момент він у реанімації онкоклініки Лісод під постійним наглядом лікарів, паралельно проходячи обстеження в спробах виявити джерело кровотечі. Іншого варіанту немає, наші місцеві лікарі просто розводять руками і кажуть про "що ж ви від нас хочете, ми не маємо права приймати за вас рішення", деякі просто пишаються тим, що вони нічим не можуть допомогти.

Лікарі Лісод оцінюють стан як некритичний, але перебування в реанімації вже третій день, саме по собі говорить про його стан. Всі ресурси вже вичерпуються: і моральні, і фізичні, і матеріальні, але він "тримається" і це головне.

Один день перебування в клініці стартує від 10 000 гривень (це без процедур, аналізів і препаратів), так уже в перший день виставлення чеки перевищили 70 тисяч ", - розповів син Гофмана.

Раніше Цензор.НЕТ розповідав історію Ігоря Гофмана, який бореться з онкологією.

Картки для допомоги Ігорю Гофману: 5168742714617473 Приват Банк, 5168757417711167 для переказів з-за кордону. Обидві карти - на його ім'я.

Ветерану 93-ї бригади, кіборгу Ігорю Гофману потрібна допомога в лікуванні раку горла: він перебуває в реанімації 01

Автор: 

благодійність (568) хвороба (303) ветерани (1068) допомога (8328) рак (80) онкологія (134) 93 окрема механізована бригада (293)


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Топ коментарі
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Государству у которого больше генералов чем у всего НАТО срочно нужны были добровольцы для отбития агрессии врага, теперь нужна помощь людей чтобы помочь. У нас вообще есть государство? Или есть только кучка ворья разворовывающая наши налоги!?
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18.03.2021 11:03
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18.03.2021 10:50
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18.03.2021 10:53
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при всем моем сочувствии и сожалении, но если уже началось кровотечение.. тут только на обезболивающее можно скинуться.

Ну и лучше долечиваться не в Лисоде, а в Инновации - там условия такие же, но персонал человечнее. Ну и чуть дешевле.

А лечение везде будет одинаковое, т.к. лечат везде по одинаковым протоколам - операция, химия в зависимости от состояния пациента и потом, в конце - аппаратура, поддерживающая основные функции организма - дыхание, давление, почки.. Если из реанимации переводят в обычную палату - значит, счет пошел на часы...
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18.03.2021 10:22 Відповісти
Потрібно боротись до кінця, а для цього потрібні гроші! Він боровся за нас, тепер ми маємо скинутись йому попри всі прогнози лікарів. Лікарі це тільки статисти, які констатують стан хворого, а все вирішується на небі і від нашої підтримки залежить ітогове рішення.
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19.03.2021 17:24 Відповісти
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18.03.2021 10:50 Відповісти
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18.03.2021 10:53 Відповісти
Государству у которого больше генералов чем у всего НАТО срочно нужны были добровольцы для отбития агрессии врага, теперь нужна помощь людей чтобы помочь. У нас вообще есть государство? Или есть только кучка ворья разворовывающая наши налоги!?
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18.03.2021 11:03 Відповісти
Всем известно, что рак развивается в кислой среде, в щелочной он погибает (основная причина, почему некоторые люди годами ощелачивают кровь удерживают развитие рака). Вывод прост - надо защелачивать кровь!

рН выше 7,4 единицы - появившаяся опухоль способна рассосаться.

Есть много способов, но самым мощным природным минералом, который помогает поддерживать щелочность крови является кальций (кстати говоря, у раковых больных его огромный дефицит!). Принимая кальций в достаточном количестве вы сдвинете реакцию крови с кислой на щелочную и тем самым раковые клетки не смогут развиваться и начнут погибать.
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18.03.2021 11:04 Відповісти
Кальций - самый сложно усвояемый минерал! Это одна из причин, почему его нам все время не хватает. Вторая причина, почему он вообще не усваивается у нас - огромный дефицит магния - кальций усваивается только в присутствии магния, в соотношении 1 (магния) к 2 (кальция)
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18.03.2021 11:04 Відповісти
Принимайте комплексы кальция с обязательным содержанием магния и обязательно в ионной форме, а не в виде карбоната.
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18.03.2021 11:06 Відповісти
Карбонат кальция требует очень много желудочного сока для усвоения, у кого проблемы с желудком,% усвоения падает в 4 раза по сравнению к примеру с цитратом кальция.
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18.03.2021 11:07 Відповісти
Селен - предотвращает раковые заболевания
Рак может возникнуть по нескольким причинам, одной из причин является вторжение в организм различных канцерогенов, окружающих нас, другой же причиной является действие свободных радикалов.
Микроэлемент селен оказывает сильные антиоксидантные действия - профилактика онкологических заболеваний, угнетение роста злокачественных новообразований.
Кроме этого селен снижает вредное воздействие на организм радиоактивных излучений (при использовании метода лучевой терапии) и нейтрализует вредное поточное воздействие на организм химических ядов (при использовании метода химиотерапии).
Селен также оказывает ярко выраженный обезболивающий эффект на организм на поздних стадиях раковых заболеваний; обладает спазмолитическим действием, сглаживающим резкие боли.
Как выяснилось в ходе исследований, поступление селена с пищей помогает снизить случаи развития рака на 40%, а смертность от этого ужасного заболевания снижается на 50%.
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18.03.2021 11:20 Відповісти
Сера органическая

Структурно и функционально органическая сера важна для 150 соединений организма, включая гормоны, ферменты, антиоксиданты и прочее. МСМ обеспечивает часть органической серы, которая нужна для организма.Известно, что главные "пособники" онкозаболеваний - это свободные радикалы. Терапия при помощи продуктов и препаратов, обогащённых серой, - современный и перспективный метод борьбы с онкозаболеваниями.
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18.03.2021 11:22 Відповісти
Опухоль тает на глазах: как при помощи йода лечат онкологию щитовидной железы.

Как клетки щитовидной железы, так и клетки высокодифференцированного рака активно накапливают йод. Один-два курса терапии йодом - и клетки убираются полностью. При метастазах даем большую дозу, проводим несколько курсов. В 98 процентах случаев лечение успешное.

Ветерану 93-ї бригади, "кіборгу" Ігорю Гофману потрібна допомога в лікуванні раку горла: він перебуває в реанімації - Цензор.НЕТ 8930
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18.03.2021 12:13 Відповісти
 
 