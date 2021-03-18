Ветерану 93-ї бригади, "кіборгу" Ігорю Гофману потрібна допомога в лікуванні раку горла: він перебуває в реанімації
Ветеран 93-ї ОМБр, кіборг Ігор Гофман потребує допомоги в боротьбі з онкологією - рак горла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост сина Ігоря Гофмана на сторінці батька в соцмережі Facebook.
Ветеран 93-ї бригади, кіборг Ігор Гофман псевдо Упир з 2020 року бореться з онкологічним захворюванням - раком горла. Він і його рідні закликають українців допомогти ветерану в лікуванні.
"Добрий всім день, на прохання батька, для всіх небайдужих, розміщую маленький звіт про його місцезнаходження і здоров'я. Увечері, в четвер 11 березня, на реанімобілі вдалося з мінімальними наслідками для здоров'я дістатися до Лісод. Варіант з поїздом відпав через сходи на Київському вокзалі, які на даний момент абсолютно нездоланна перешкода, плюс відкрилася кровотеча незрозумілого походження з трахеостоми.
На цей момент він у реанімації онкоклініки Лісод під постійним наглядом лікарів, паралельно проходячи обстеження в спробах виявити джерело кровотечі. Іншого варіанту немає, наші місцеві лікарі просто розводять руками і кажуть про "що ж ви від нас хочете, ми не маємо права приймати за вас рішення", деякі просто пишаються тим, що вони нічим не можуть допомогти.
Лікарі Лісод оцінюють стан як некритичний, але перебування в реанімації вже третій день, саме по собі говорить про його стан. Всі ресурси вже вичерпуються: і моральні, і фізичні, і матеріальні, але він "тримається" і це головне.
Один день перебування в клініці стартує від 10 000 гривень (це без процедур, аналізів і препаратів), так уже в перший день виставлення чеки перевищили 70 тисяч ", - розповів син Гофмана.
Раніше Цензор.НЕТ розповідав історію Ігоря Гофмана, який бореться з онкологією.
Картки для допомоги Ігорю Гофману: 5168742714617473 Приват Банк, 5168757417711167 для переказів з-за кордону. Обидві карти - на його ім'я.
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Ну и лучше долечиваться не в Лисоде, а в Инновации - там условия такие же, но персонал человечнее. Ну и чуть дешевле.
А лечение везде будет одинаковое, т.к. лечат везде по одинаковым протоколам - операция, химия в зависимости от состояния пациента и потом, в конце - аппаратура, поддерживающая основные функции организма - дыхание, давление, почки.. Если из реанимации переводят в обычную палату - значит, счет пошел на часы...
рН выше 7,4 единицы - появившаяся опухоль способна рассосаться.
Есть много способов, но самым мощным природным минералом, который помогает поддерживать щелочность крови является кальций (кстати говоря, у раковых больных его огромный дефицит!). Принимая кальций в достаточном количестве вы сдвинете реакцию крови с кислой на щелочную и тем самым раковые клетки не смогут развиваться и начнут погибать.
Рак может возникнуть по нескольким причинам, одной из причин является вторжение в организм различных канцерогенов, окружающих нас, другой же причиной является действие свободных радикалов.
Микроэлемент селен оказывает сильные антиоксидантные действия - профилактика онкологических заболеваний, угнетение роста злокачественных новообразований.
Кроме этого селен снижает вредное воздействие на организм радиоактивных излучений (при использовании метода лучевой терапии) и нейтрализует вредное поточное воздействие на организм химических ядов (при использовании метода химиотерапии).
Селен также оказывает ярко выраженный обезболивающий эффект на организм на поздних стадиях раковых заболеваний; обладает спазмолитическим действием, сглаживающим резкие боли.
Как выяснилось в ходе исследований, поступление селена с пищей помогает снизить случаи развития рака на 40%, а смертность от этого ужасного заболевания снижается на 50%.
Структурно и функционально органическая сера важна для 150 соединений организма, включая гормоны, ферменты, антиоксиданты и прочее. МСМ обеспечивает часть органической серы, которая нужна для организма.Известно, что главные "пособники" онкозаболеваний - это свободные радикалы. Терапия при помощи продуктов и препаратов, обогащённых серой, - современный и перспективный метод борьбы с онкозаболеваниями.
Как клетки щитовидной железы, так и клетки высокодифференцированного рака активно накапливают йод. Один-два курса терапии йодом - и клетки убираются полностью. При метастазах даем большую дозу, проводим несколько курсов. В 98 процентах случаев лечение успешное.