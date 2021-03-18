Ветерану 93-ї бригади, "кіборгу" Ігорю Гофману потрібна допомога в лікуванні раку горла: він перебуває в реанімації

Ветеран 93-ї ОМБр, кіборг Ігор Гофман потребує допомоги в боротьбі з онкологією - рак горла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост сина Ігоря Гофмана на сторінці батька в соцмережі Facebook.

Ветеран 93-ї бригади, кіборг Ігор Гофман псевдо Упир з 2020 року бореться з онкологічним захворюванням - раком горла. Він і його рідні закликають українців допомогти ветерану в лікуванні.

"Добрий всім день, на прохання батька, для всіх небайдужих, розміщую маленький звіт про його місцезнаходження і здоров'я. Увечері, в четвер 11 березня, на реанімобілі вдалося з мінімальними наслідками для здоров'я дістатися до Лісод. Варіант з поїздом відпав через сходи на Київському вокзалі, які на даний момент абсолютно нездоланна перешкода, плюс відкрилася кровотеча незрозумілого походження з трахеостоми.

Також читайте: Ветеран 93-ї ОМБр, кіборг Ігор Гофман вдячний всім, хто фінансово підтримує його в боротьбі з раком, але йому все ще потрібна допомога

На цей момент він у реанімації онкоклініки Лісод під постійним наглядом лікарів, паралельно проходячи обстеження в спробах виявити джерело кровотечі. Іншого варіанту немає, наші місцеві лікарі просто розводять руками і кажуть про "що ж ви від нас хочете, ми не маємо права приймати за вас рішення", деякі просто пишаються тим, що вони нічим не можуть допомогти.

Лікарі Лісод оцінюють стан як некритичний, але перебування в реанімації вже третій день, саме по собі говорить про його стан. Всі ресурси вже вичерпуються: і моральні, і фізичні, і матеріальні, але він "тримається" і це головне.

Один день перебування в клініці стартує від 10 000 гривень (це без процедур, аналізів і препаратів), так уже в перший день виставлення чеки перевищили 70 тисяч ", - розповів син Гофмана.

Раніше Цензор.НЕТ розповідав історію Ігоря Гофмана, який бореться з онкологією.

Картки для допомоги Ігорю Гофману: 5168742714617473 Приват Банк, 5168757417711167 для переказів з-за кордону. Обидві карти - на його ім'я.