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Ветерану 93-й бригады, "киборгу" Игорю Гофману нужна помощь в лечении рака горла: он находится в реанимации

Ветерану 93-й бригады,

Ветеран 93-й ОМБр, киборг Игорь Гофман, нуждается в помощи в борьбе с онкологией - раком горла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост сына Игоря Гофмана на странице отца в соцсети Facebook.

Ветеран 93-й бригады, киборг Игорь Гофман псевдо Упырь с 2020 года борется с онкологическим заболеванием - раком горла. Он и его родные призывают украинцев помочь ветерану в лечении.

"Добрый всем день, по просьбе отца, для всех неравнодушных, размещаю маленький отчет о его местонахождении и здоровье. Вечером, в четверг 11 марта, на реанимобиле удалось с минимальными последствиями для здоровья добраться до Лисода. Вариант с поездом отпал из-за лестниц на Киевском вокзале, которые на данный момент абсолютно непреодолимое препятствие, плюс открылось кровотечение непонятного происхождения из трахеостомы.

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На данный момент он находится в реанимации онко-клиники Лисод под постоянным наблюдением врачей, параллельно проходя обследование в попытках обнаружить источник кровотечения. Другого варианта нет, наши местные врачи просто разводят руками и говорят о "что ж вы от нас хотите, мы не вправе принимать за вас решения", некоторые просто гордятся тем, что они ничем не могут помочь.

Врачи Лисод оценивают состояние как некритичное, но нахождение в реанимации уже третий день, само по себе говорит о его состоянии. Все ресурсы уже на исходе и моральные, и физические, и материальные, но он "держится" и это главное.

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Один день нахождения в клинике стартует от 10 000 гривен (это без процедур, анализов и препаратов), так уже в первый день выставленные чеки превысили 70 тысяч", - рассказал сын Гофмана.

Ранее Цензор.НЕТ рассказывал историю Игоря Гофмана, который борется с онкологией.

Карточки для помощи Игорю Гофману: 5168742714617473 Приват Банк, 5168757417711167 для переводов из-за рубежа. Обе карты - на его имя.

Ветерану 93-й бригады, киборгу Игорю Гофману нужна помощь в лечении рака горла: он находится в реанимации 01

Автор: 

благотворительность (611) болезнь (589) ветераны (1106) помощь (7789) рак (112) онкология (147) 93 отдельная механизированная бригада (293)


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Топ комментарии
+3
Государству у которого больше генералов чем у всего НАТО срочно нужны были добровольцы для отбития агрессии врага, теперь нужна помощь людей чтобы помочь. У нас вообще есть государство? Или есть только кучка ворья разворовывающая наши налоги!?
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18.03.2021 11:03
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18.03.2021 10:50
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18.03.2021 10:53
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Правила форума Совет форумчан
при всем моем сочувствии и сожалении, но если уже началось кровотечение.. тут только на обезболивающее можно скинуться.

Ну и лучше долечиваться не в Лисоде, а в Инновации - там условия такие же, но персонал человечнее. Ну и чуть дешевле.

А лечение везде будет одинаковое, т.к. лечат везде по одинаковым протоколам - операция, химия в зависимости от состояния пациента и потом, в конце - аппаратура, поддерживающая основные функции организма - дыхание, давление, почки.. Если из реанимации переводят в обычную палату - значит, счет пошел на часы...
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18.03.2021 10:22 Ответить
Потрібно боротись до кінця, а для цього потрібні гроші! Він боровся за нас, тепер ми маємо скинутись йому попри всі прогнози лікарів. Лікарі це тільки статисти, які констатують стан хворого, а все вирішується на небі і від нашої підтримки залежить ітогове рішення.
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19.03.2021 17:24 Ответить
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18.03.2021 10:50 Ответить
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18.03.2021 10:53 Ответить
Государству у которого больше генералов чем у всего НАТО срочно нужны были добровольцы для отбития агрессии врага, теперь нужна помощь людей чтобы помочь. У нас вообще есть государство? Или есть только кучка ворья разворовывающая наши налоги!?
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18.03.2021 11:03 Ответить
Всем известно, что рак развивается в кислой среде, в щелочной он погибает (основная причина, почему некоторые люди годами ощелачивают кровь удерживают развитие рака). Вывод прост - надо защелачивать кровь!

рН выше 7,4 единицы - появившаяся опухоль способна рассосаться.

Есть много способов, но самым мощным природным минералом, который помогает поддерживать щелочность крови является кальций (кстати говоря, у раковых больных его огромный дефицит!). Принимая кальций в достаточном количестве вы сдвинете реакцию крови с кислой на щелочную и тем самым раковые клетки не смогут развиваться и начнут погибать.
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18.03.2021 11:04 Ответить
Кальций - самый сложно усвояемый минерал! Это одна из причин, почему его нам все время не хватает. Вторая причина, почему он вообще не усваивается у нас - огромный дефицит магния - кальций усваивается только в присутствии магния, в соотношении 1 (магния) к 2 (кальция)
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18.03.2021 11:04 Ответить
Принимайте комплексы кальция с обязательным содержанием магния и обязательно в ионной форме, а не в виде карбоната.
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18.03.2021 11:06 Ответить
Карбонат кальция требует очень много желудочного сока для усвоения, у кого проблемы с желудком,% усвоения падает в 4 раза по сравнению к примеру с цитратом кальция.
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18.03.2021 11:07 Ответить
Селен - предотвращает раковые заболевания
Рак может возникнуть по нескольким причинам, одной из причин является вторжение в организм различных канцерогенов, окружающих нас, другой же причиной является действие свободных радикалов.
Микроэлемент селен оказывает сильные антиоксидантные действия - профилактика онкологических заболеваний, угнетение роста злокачественных новообразований.
Кроме этого селен снижает вредное воздействие на организм радиоактивных излучений (при использовании метода лучевой терапии) и нейтрализует вредное поточное воздействие на организм химических ядов (при использовании метода химиотерапии).
Селен также оказывает ярко выраженный обезболивающий эффект на организм на поздних стадиях раковых заболеваний; обладает спазмолитическим действием, сглаживающим резкие боли.
Как выяснилось в ходе исследований, поступление селена с пищей помогает снизить случаи развития рака на 40%, а смертность от этого ужасного заболевания снижается на 50%.
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18.03.2021 11:20 Ответить
Сера органическая

Структурно и функционально органическая сера важна для 150 соединений организма, включая гормоны, ферменты, антиоксиданты и прочее. МСМ обеспечивает часть органической серы, которая нужна для организма.Известно, что главные "пособники" онкозаболеваний - это свободные радикалы. Терапия при помощи продуктов и препаратов, обогащённых серой, - современный и перспективный метод борьбы с онкозаболеваниями.
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18.03.2021 11:22 Ответить
Опухоль тает на глазах: как при помощи йода лечат онкологию щитовидной железы.

Как клетки щитовидной железы, так и клетки высокодифференцированного рака активно накапливают йод. Один-два курса терапии йодом - и клетки убираются полностью. При метастазах даем большую дозу, проводим несколько курсов. В 98 процентах случаев лечение успешное.

Ветерану 93-ї бригади, "кіборгу" Ігорю Гофману потрібна допомога в лікуванні раку горла: він перебуває в реанімації - Цензор.НЕТ 8930
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18.03.2021 12:13 Ответить
 
 