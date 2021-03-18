Ветерану 93-й бригады, "киборгу" Игорю Гофману нужна помощь в лечении рака горла: он находится в реанимации

Ветеран 93-й ОМБр, киборг Игорь Гофман, нуждается в помощи в борьбе с онкологией - раком горла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост сына Игоря Гофмана на странице отца в соцсети Facebook.

Ветеран 93-й бригады, киборг Игорь Гофман псевдо Упырь с 2020 года борется с онкологическим заболеванием - раком горла. Он и его родные призывают украинцев помочь ветерану в лечении.

"Добрый всем день, по просьбе отца, для всех неравнодушных, размещаю маленький отчет о его местонахождении и здоровье. Вечером, в четверг 11 марта, на реанимобиле удалось с минимальными последствиями для здоровья добраться до Лисода. Вариант с поездом отпал из-за лестниц на Киевском вокзале, которые на данный момент абсолютно непреодолимое препятствие, плюс открылось кровотечение непонятного происхождения из трахеостомы.

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На данный момент он находится в реанимации онко-клиники Лисод под постоянным наблюдением врачей, параллельно проходя обследование в попытках обнаружить источник кровотечения. Другого варианта нет, наши местные врачи просто разводят руками и говорят о "что ж вы от нас хотите, мы не вправе принимать за вас решения", некоторые просто гордятся тем, что они ничем не могут помочь.

Врачи Лисод оценивают состояние как некритичное, но нахождение в реанимации уже третий день, само по себе говорит о его состоянии. Все ресурсы уже на исходе и моральные, и физические, и материальные, но он "держится" и это главное.

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Один день нахождения в клинике стартует от 10 000 гривен (это без процедур, анализов и препаратов), так уже в первый день выставленные чеки превысили 70 тысяч", - рассказал сын Гофмана.

Ранее Цензор.НЕТ рассказывал историю Игоря Гофмана, который борется с онкологией.

Карточки для помощи Игорю Гофману: 5168742714617473 Приват Банк, 5168757417711167 для переводов из-за рубежа. Обе карты - на его имя.