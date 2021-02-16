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Ветеран 93-ї ОМБр, кіборг Ігор Гофман вдячний всім, хто фінансово підтримує його в боротьбі з раком, але йому все ще потрібна допомога

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ветеран 93-ї ОМБр, кіборг Ігор Гофман вдячний всім, хто фінансово підтримує його в боротьбі з раком, але йому все ще потрібна допомога

Ветеран 93-ї ОМБр, кіборг Ігор Гофман, як і раніше потребує допомоги в боротьбі з онкологією - рак горла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Гофмана в соцмережі Facebook.

"Всім тим, хто по пів сотні, сотні гривень продовжує підтримку мого лікування - Дякую. Вони вирішують завдання в моїх питаннях", - написав ветеран.

Гофман зазначив, що поряд зі звичайною медициною йому доводиться вирішувати низку інших проблем: "Рахунок за дихальну трубочку. Рвуться, вже третя за два місяці. Рветься петелька за яку її потрібно міняти. Потім неможливо вийняти. Ще таке ж поточне - пластирі для перев'язок 8х10. До них мазі типу Пантестин та інші дрібниці аптечні, яких десяток".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кіборг Ігор Гофман продовжує боротьбу з раком, бракує коштів, потрібна допомога

"Прохання пропозиції щодо їжі не надсилати. У нас призначене харчування і ми від нього відступити не можемо. Регулювати коли, скільки і яке тут не має сенсу - політику диктують лікарі і показники крові, а ось кількість простіше регулювати самим купуючи стільки, скільки потрібно. У кого залишилося зайве від свого лікування направте в госпіталь Дніпра їх там два як мінімум. Дякую ще раз", - додав ветеран.

Раніше Цензор.НЕТ розповідав історію Ігоря Гофмана, який бореться з онкологією.

Ветеран 93-ї ОМБр, кіборг Ігор Гофман вдячний всім, хто фінансово підтримує його в боротьбі з раком, але йому все ще потрібна допомога 01

Автор: Анастасія Потіха
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С карточки привата на р/р привата нет опции послать.
Может я делаю что-то не правильно, но после ввода р/р выбивает Клиника лисод: медуслуги, спорт. клубы и СТО пакетные платежи.
И что делать?
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16.02.2021 09:19 Відповісти
под статьей есть ссылки на предыдущие новости об этом человеке- там есть его личные реквизиты.
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16.02.2021 09:39 Відповісти
Спасибо! Не догадалась))
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16.02.2021 09:55 Відповісти
+.Борись із заразою,ще треба по 50 грам на нашій Перемозі...
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16.02.2021 09:47 Відповісти
держись синку...не всі євреї маланці,бубочка запам'ятай...
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16.02.2021 09:58 Відповісти
+. Сподіваюсь, що ваша картка Привата працює. Одужуйте.
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16.02.2021 10:06 Відповісти
+
Тримайся та видужуй!
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16.02.2021 22:11 Відповісти
 
 