Завдяки дефібрилятору в столичному метро врятували 56-річного чоловіка
22 березня в приймальне відділення кардіології Олександрівської клінічної лікарні Києва бригада екстреної медичної допомоги доставила 56-річного чоловіка після успішної реанімації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила Христина Ярмоліна.
Зазначають, що успішну реанімацію з використанням дефібрилятора провів поліцейський на станції метро "Палац Спорту".
"Через 10 годин із моменту події пацієнт орієнтований у часі, просторі, власній особі, без проявів неврологічного дефіциту. Що це означає? Своєчасно і правильно надана невідкладна допомога. Хворий продовжує лікування у відділенні реанімації та інтенсивної терапії і питає: "Коли вже додому?", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на платформах 19 станцій київського метро встановили дефібрилятори.
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