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Завдяки дефібрилятору в столичному метро врятували 56-річного чоловіка

Завдяки дефібрилятору в столичному метро врятували 56-річного чоловіка

22 березня в приймальне відділення кардіології Олександрівської клінічної лікарні Києва бригада екстреної медичної допомоги доставила 56-річного чоловіка після успішної реанімації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила Христина Ярмоліна.

Зазначають, що успішну реанімацію з використанням дефібрилятора провів поліцейський на станції метро "Палац Спорту".

"Через 10 годин із моменту події пацієнт орієнтований у часі, просторі, власній особі, без проявів неврологічного дефіциту. Що це означає? Своєчасно і правильно надана невідкладна допомога. Хворий продовжує лікування у відділенні реанімації та інтенсивної терапії і питає: "Коли вже додому?", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на платформах 19 станцій київського метро встановили дефібрилятори.

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Наконец-то хорошие новости!
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23.03.2021 10:17 Відповісти
Если без кислородного голодания получилось спасти, то это просто здорово. Респект полицейскому и тем кто помогал.
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23.03.2021 10:53 Відповісти
Не тягне навіть на іронічну посмішку. Але це для тих, хто розуміє, що таке "реанімація" і "дефібрилятор"...
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23.03.2021 18:07 Відповісти
 
 