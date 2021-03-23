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Благодаря дефибриллятору в столичном метро спасли 56-летнего мужчину

Благодаря дефибриллятору в столичном метро спасли 56-летнего мужчину

22 марта в приемное отделение кардиологии Александровской клинической больницы Киева бригада экстренной медпомощи доставила 56-летнего мужчину после успешной реанимации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила Кристина Ярмолина.

Отмечается, что успешную реанимацию с использованием дефибриллятора провел полицейский на станции метро "Дворец Спорта".

"Через 10 часов с момента происшествия пациент ориентирован во времени, пространстве, собственной личности, без проявлений неврологического дефицита. Что это значит? Своевременно и правильно оказана неотложная помощь. Больной продолжает лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии и спрашивает: "Когда уже домой?", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на платформах 19 станций киевского метро установили дефибрилляторы.

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Наконец-то хорошие новости!
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23.03.2021 10:17 Ответить
Если без кислородного голодания получилось спасти, то это просто здорово. Респект полицейскому и тем кто помогал.
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23.03.2021 10:53 Ответить
Не тягне навіть на іронічну посмішку. Але це для тих, хто розуміє, що таке "реанімація" і "дефібрилятор"...
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23.03.2021 18:07 Ответить
 
 