Поліцейського, який вдарив жінку в столичному супермаркеті, звільнили, - Нацполіція

Поліцейського, який застосував силу до відвідувачки київського супермаркету, звільнили. Крім того, його безпосереднього керівника зняли з посади, а начальнику столичного управління поліції охорони оголошено догану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Такі ганебні дії поліцейського нічим не можуть бути виправдані. Тому за даним фактом призначено службове розслідування. Поліцейського, який застосував силу до відвідувачки супермаркету, звільнили. Також знято з посади його безпосереднього керівника та оголошено догану начальнику столичного управління поліції охорони", - йдеться в повідомленні.

Проведення ретельної перевірки подій у супермаркеті доручено співробітникам внутрішньої безпеки Нацполіції.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео, на якому чоловік у формі поліцейського завдав кілька ударів жінці під час конфлікту в супермаркеті на вулиці Берковецькій.

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