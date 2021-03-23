Поліцейського, який вдарив жінку в столичному супермаркеті, звільнили, - Нацполіція
Поліцейського, який застосував силу до відвідувачки київського супермаркету, звільнили. Крім того, його безпосереднього керівника зняли з посади, а начальнику столичного управління поліції охорони оголошено догану.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Такі ганебні дії поліцейського нічим не можуть бути виправдані. Тому за даним фактом призначено службове розслідування. Поліцейського, який застосував силу до відвідувачки супермаркету, звільнили. Також знято з посади його безпосереднього керівника та оголошено догану начальнику столичного управління поліції охорони", - йдеться в повідомленні.
Проведення ретельної перевірки подій у супермаркеті доручено співробітникам внутрішньої безпеки Нацполіції.
Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео, на якому чоловік у формі поліцейського завдав кілька ударів жінці під час конфлікту в супермаркеті на вулиці Берковецькій.
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не думал, что у того кипиша, который устроила охране "Ашана" на входе эта тётка (не вникал, прошёл мимо, но походу она не собиралась надевать маску, хотя в аптеке, тут же, охранник уже даже покупал ей эту маску, стоял за мной и я слышал панику администрации по рации: "она нам тут сейчас устроит"), будет такой финал..
надеюсь, если полицая и уволили, хоть реально было за что, а не как обычно кто-то блатной просто отомстил полиции за свою тёлку..
https://prm.ua/natspolitsiia-po-tykhomu-zakryla-kryminalne-provadzhennia-za-faktom-pobyttia-sylovykamy-zhurnalistky-priamoho-hanny-dzoby-pid-muzeiem-honchara/
Національна поліція закрила кримінальне провадження щодо побиття журналістки телеканалу "Прямий" Ганни Дзьоби https://prm.ua/dbr-shturmuvalo-muzey-gonchara-video/ під час штурму силовиками Музею Гончара у травні 2020 року. Кримінальне провадження було відкрите на виконання рішення суду за статтею 171 ч.3 Кримінального кодексу України "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів". Утім, як стало відомо "Прямому", 16 березня 2021 року справу закрили.
Як відомо, 26 травня 2020 року силовики штурмували Музей Івана Гончара у Києві, де відкрилася виставка картин з родинної колекції подружжя Порошенків. Під час штурму силовики перешкоджали законній діяльності журналістів, народних депутатів та адвокатів. Журналістка телеканалу "Прямий" Ганна Дзьоба розповіла, що під час штурму ДБР музею Гончара отримала декілька ударів ліктями у живіт та груди.
"Особисто мене представники ДБР затисли між собою. Я не могла дихати. Під час цього я отримала декілька ударів ліктями у живіт і у груди. Просто мене звідти витягнули мене колеги. Якщо чесно, я зараз розповідаю - і мене просто трусить від самої патовості цієї ситуації. Я за свою кар'єру журналіста такого просто не пам'ятаю", - заявила Дзьоба.
Як повідомив у коментарі каналу "Прямий" адвокат Ігор Головань, представники правоохоронної системи вкотре демонструють подвійні стандарти. За його словами, після акції під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка поліцейське відомство проявляє неабиякий ентузіазм проти учасників суботніх подій, які протестували проти свавілля силовиків та несправедливого судочинства, знову призначає винних і навішує ярлики. Натомість грубі порушення закону проти журналістів, членів українського парламенту та адвокатів, як це було під час штурму Музею Гончара, "спускаються на гальмах", - резюмує Ігор Головань.