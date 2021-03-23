УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5143 відвідувача онлайн
Новини
19 749 220

Поліцейського, який вдарив жінку в столичному супермаркеті, звільнили, - Нацполіція

Поліцейського, який вдарив жінку в столичному супермаркеті, звільнили, - Нацполіція

Поліцейського, який застосував силу до відвідувачки київського супермаркету, звільнили. Крім того, його безпосереднього керівника зняли з посади, а начальнику столичного управління поліції охорони оголошено догану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Такі ганебні дії поліцейського нічим не можуть бути виправдані. Тому за даним фактом призначено службове розслідування. Поліцейського, який застосував силу до відвідувачки супермаркету, звільнили. Також знято з посади його безпосереднього керівника та оголошено догану начальнику столичного управління поліції охорони", - йдеться в повідомленні.

Проведення ретельної перевірки подій у супермаркеті доручено співробітникам внутрішньої безпеки Нацполіції.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео, на якому чоловік у формі поліцейського завдав кілька ударів жінці під час конфлікту в супермаркеті на вулиці Берковецькій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці оголосили про підозру лідерові руху "Гонор" Філімонову за статтею "хуліганство" через події під Офісом президента, - Нацполіція (оновлено)

жінки (625) побиття (934) Київ (19461) Нацполіція (15163) звільнення (2675)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
Уволили» ??? Він курва повинен під суд йти !
показати весь коментар
23.03.2021 12:39
+22
Авакова у відставку.
показати весь коментар
23.03.2021 12:38
+15
Когда он поднял руку на человека у него моментально слетели погоны, по традиции вчерашним числом.
показати весь коментар
23.03.2021 12:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
А если я мусору дам люлей ,меня тоже просто уволят ??? На НАРЫ и только на НАРЫ ...
показати весь коментар
23.03.2021 13:31 Відповісти
15 лет тебе дадут
показати весь коментар
23.03.2021 15:02 Відповісти
Русский челюсть бабушка напал на порлиция.
показати весь коментар
23.03.2021 13:52 Відповісти
соупадение...)(
не думал, что у того кипиша, который устроила охране "Ашана" на входе эта тётка (не вникал, прошёл мимо, но походу она не собиралась надевать маску, хотя в аптеке, тут же, охранник уже даже покупал ей эту маску, стоял за мной и я слышал панику администрации по рации: "она нам тут сейчас устроит"), будет такой финал..
надеюсь, если полицая и уволили, хоть реально было за что, а не как обычно кто-то блатной просто отомстил полиции за свою тёлку..
показати весь коментар
23.03.2021 13:57 Відповісти
Дайте угадаю, очередная ватная свидетельница Полезной Майской Пневмонии отказалась одевать "намордник" ???
показати весь коментар
23.03.2021 14:02 Відповісти
в вакансиях полиции охраны на олх который год пишут шо служба в армии не нужна)та и не в этом дело ..понабирают дээээээээээээбилов)
показати весь коментар
23.03.2021 14:07 Відповісти
Бей бабу молотом - будет баба золотом. Зря уволили.
показати весь коментар
23.03.2021 14:59 Відповісти
завтра от твоей матери, жене или дочке втащит по ипальнику и будешь радоваться.
показати весь коментар
23.03.2021 19:54 Відповісти
Ну теперь дебилы и дебильши могут дальше инфекцию разносить.
показати весь коментар
23.03.2021 15:05 Відповісти
я бы безмасочников сам пистил бы хорошенько... куча уродов думает, что они бессмертные, на них то пох, пусть дохнут, но они при этом и других заражают, поэтому бить их надо нещадно.
показати весь коментар
23.03.2021 15:09 Відповісти
а может они уже переболели - вон Жулька Капительман ходит в Раде без маски ,уже 1, 5 млн. официально переболели! а сколько нерегистрировались или бессимптомно!! еще 5 млн.
показати весь коментар
23.03.2021 15:36 Відповісти
недавно писали, что у большой части людей иммунитет не образовывается после болезни. а у тех, у кого образовался хватает максимум на 3-4 месяца. есть люди, которые уже по третьему кругу болеют, так что ходить без масок - не самая умная затея.
показати весь коментар
23.03.2021 17:24 Відповісти
А чого не ударили, а потом уволили ?
показати весь коментар
23.03.2021 15:43 Відповісти
Та істота, жінкою її назвати не можу, лізла в супермаркет без маски. Ви впевнені що вона не ковідна? Не бачили як такі в супермаркеті витирають рукою шмарклі, а потім цією рукою все на полиці перемацають? Хоча перед носом одноразові рукавички висять, а на зауваження розкажуть Вам про вашу рідню. Воно слів не розуміє і що по Вашому мав зробити коп? Поспішили в поліції. Коп зробив правильно!
показати весь коментар
23.03.2021 16:08 Відповісти
А посадити, кримінальні інстинкти заважають
показати весь коментар
23.03.2021 16:16 Відповісти
хоть что то полезное и справедливое от сопливой команды
показати весь коментар
23.03.2021 16:16 Відповісти
https://prm.ua/natspolitsiia-po-tykhomu-zakryla-kryminalne-provadzhennia-za-faktom-pobyttia-sylovykamy-zhurnalistky-priamoho-hanny-dzoby-pid-muzeiem-honchara/ Нацполіція "по тихому" закрила кримінальне провадження за фактом побиття силовиками журналістки "Прямого" Ганни Дзьоби під музеєм Гончара
https://prm.ua/natspolitsiia-po-tykhomu-zakryla-kryminalne-provadzhennia-za-faktom-pobyttia-sylovykamy-zhurnalistky-priamoho-hanny-dzoby-pid-muzeiem-honchara/
Національна поліція закрила кримінальне провадження щодо побиття журналістки телеканалу "Прямий" Ганни Дзьоби https://prm.ua/dbr-shturmuvalo-muzey-gonchara-video/ під час штурму силовиками Музею Гончара у травні 2020 року. Кримінальне провадження було відкрите на виконання рішення суду за статтею 171 ч.3 Кримінального кодексу України "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів". Утім, як стало відомо "Прямому", 16 березня 2021 року справу закрили.
Як відомо, 26 травня 2020 року силовики штурмували Музей Івана Гончара у Києві, де відкрилася виставка картин з родинної колекції подружжя Порошенків. Під час штурму силовики перешкоджали законній діяльності журналістів, народних депутатів та адвокатів. Журналістка телеканалу "Прямий" Ганна Дзьоба розповіла, що під час штурму ДБР музею Гончара отримала декілька ударів ліктями у живіт та груди.
"Особисто мене представники ДБР затисли між собою. Я не могла дихати. Під час цього я отримала декілька ударів ліктями у живіт і у груди. Просто мене звідти витягнули мене колеги. Якщо чесно, я зараз розповідаю - і мене просто трусить від самої патовості цієї ситуації. Я за свою кар'єру журналіста такого просто не пам'ятаю", - заявила Дзьоба.
Як повідомив у коментарі каналу "Прямий" адвокат Ігор Головань, представники правоохоронної системи вкотре демонструють подвійні стандарти. За його словами, після акції під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка поліцейське відомство проявляє неабиякий ентузіазм проти учасників суботніх подій, які протестували проти свавілля силовиків та несправедливого судочинства, знову призначає винних і навішує ярлики. Натомість грубі порушення закону проти журналістів, членів українського парламенту та адвокатів, як це було під час штурму Музею Гончара, "спускаються на гальмах", - резюмує Ігор Головань.
показати весь коментар
23.03.2021 17:18 Відповісти
Что значит уволен? А какое наказание понесёт эта мразь??
показати весь коментар
23.03.2021 17:55 Відповісти
сил и энергии дофига, шел бы горновым или вагоны разгружать, всегда поражало охрана поотьедала себе жопы и строят из себя суперменов, шел бы асфальт класть лентяй хренов
показати весь коментар
23.03.2021 17:59 Відповісти
по лицу бить конечно не прав, надо было балончиком нервнопаралетичесским в лицо без маски брызнуть.
показати весь коментар
23.03.2021 21:07 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 