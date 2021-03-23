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Полицейского, ударившего женщину в столичном супермаркете, уволили, - Нацполиция

Полицейского, ударившего женщину в столичном супермаркете, уволили, - Нацполиция

Полицейского, который применил силу к посетительнице киевского супермаркета, уволили. Кроме того, его непосредственного руководителя сняли с должности, а начальнику столичного управления полиции охраны объявлен выговор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Такие позорные действия полицейского ничем не могут быть оправданы. Поэтому по данному факту назначено служебное расследование. Полицейского, который применил силу к посетительнице супермаркета, уволили. Также снят с должности его непосредственный руководитель и объявлен выговор начальнику столичного управления полиции охраны", - говорится в сообщении.

Проведение тщательной проверки событий в супермаркете поручено сотрудникам внутренней безопасности Нацполиции.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором сотрудник мужчина в форме полицейского нанес несколько ударов женщине во время конфликта в супермаркете на улице Берковецкой.

Читайте: Правоохранители объявили о подозрении лидеру движения "Гонор" Филимонову по статье "хулиганство" по событиям под Офисом президента, - Нацполиция (обновлено)

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Топ комментарии
+31
Уволили» ??? Він курва повинен під суд йти !
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23.03.2021 12:39
+22
Авакова у відставку.
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23.03.2021 12:38
+15
Когда он поднял руку на человека у него моментально слетели погоны, по традиции вчерашним числом.
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23.03.2021 12:38
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А если я мусору дам люлей ,меня тоже просто уволят ??? На НАРЫ и только на НАРЫ ...
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23.03.2021 13:31 Ответить
15 лет тебе дадут
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23.03.2021 15:02 Ответить
Русский челюсть бабушка напал на порлиция.
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23.03.2021 13:52 Ответить
соупадение...)(
не думал, что у того кипиша, который устроила охране "Ашана" на входе эта тётка (не вникал, прошёл мимо, но походу она не собиралась надевать маску, хотя в аптеке, тут же, охранник уже даже покупал ей эту маску, стоял за мной и я слышал панику администрации по рации: "она нам тут сейчас устроит"), будет такой финал..
надеюсь, если полицая и уволили, хоть реально было за что, а не как обычно кто-то блатной просто отомстил полиции за свою тёлку..
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23.03.2021 13:57 Ответить
Дайте угадаю, очередная ватная свидетельница Полезной Майской Пневмонии отказалась одевать "намордник" ???
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23.03.2021 14:02 Ответить
в вакансиях полиции охраны на олх который год пишут шо служба в армии не нужна)та и не в этом дело ..понабирают дээээээээээээбилов)
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23.03.2021 14:07 Ответить
Бей бабу молотом - будет баба золотом. Зря уволили.
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23.03.2021 14:59 Ответить
завтра от твоей матери, жене или дочке втащит по ипальнику и будешь радоваться.
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23.03.2021 19:54 Ответить
Ну теперь дебилы и дебильши могут дальше инфекцию разносить.
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23.03.2021 15:05 Ответить
я бы безмасочников сам пистил бы хорошенько... куча уродов думает, что они бессмертные, на них то пох, пусть дохнут, но они при этом и других заражают, поэтому бить их надо нещадно.
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23.03.2021 15:09 Ответить
а может они уже переболели - вон Жулька Капительман ходит в Раде без маски ,уже 1, 5 млн. официально переболели! а сколько нерегистрировались или бессимптомно!! еще 5 млн.
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23.03.2021 15:36 Ответить
недавно писали, что у большой части людей иммунитет не образовывается после болезни. а у тех, у кого образовался хватает максимум на 3-4 месяца. есть люди, которые уже по третьему кругу болеют, так что ходить без масок - не самая умная затея.
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23.03.2021 17:24 Ответить
А чого не ударили, а потом уволили ?
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23.03.2021 15:43 Ответить
Та істота, жінкою її назвати не можу, лізла в супермаркет без маски. Ви впевнені що вона не ковідна? Не бачили як такі в супермаркеті витирають рукою шмарклі, а потім цією рукою все на полиці перемацають? Хоча перед носом одноразові рукавички висять, а на зауваження розкажуть Вам про вашу рідню. Воно слів не розуміє і що по Вашому мав зробити коп? Поспішили в поліції. Коп зробив правильно!
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23.03.2021 16:08 Ответить
А посадити, кримінальні інстинкти заважають
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23.03.2021 16:16 Ответить
хоть что то полезное и справедливое от сопливой команды
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23.03.2021 16:16 Ответить
https://prm.ua/natspolitsiia-po-tykhomu-zakryla-kryminalne-provadzhennia-za-faktom-pobyttia-sylovykamy-zhurnalistky-priamoho-hanny-dzoby-pid-muzeiem-honchara/ Нацполіція "по тихому" закрила кримінальне провадження за фактом побиття силовиками журналістки "Прямого" Ганни Дзьоби під музеєм Гончара
https://prm.ua/natspolitsiia-po-tykhomu-zakryla-kryminalne-provadzhennia-za-faktom-pobyttia-sylovykamy-zhurnalistky-priamoho-hanny-dzoby-pid-muzeiem-honchara/
Національна поліція закрила кримінальне провадження щодо побиття журналістки телеканалу "Прямий" Ганни Дзьоби https://prm.ua/dbr-shturmuvalo-muzey-gonchara-video/ під час штурму силовиками Музею Гончара у травні 2020 року. Кримінальне провадження було відкрите на виконання рішення суду за статтею 171 ч.3 Кримінального кодексу України "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів". Утім, як стало відомо "Прямому", 16 березня 2021 року справу закрили.
Як відомо, 26 травня 2020 року силовики штурмували Музей Івана Гончара у Києві, де відкрилася виставка картин з родинної колекції подружжя Порошенків. Під час штурму силовики перешкоджали законній діяльності журналістів, народних депутатів та адвокатів. Журналістка телеканалу "Прямий" Ганна Дзьоба розповіла, що під час штурму ДБР музею Гончара отримала декілька ударів ліктями у живіт та груди.
"Особисто мене представники ДБР затисли між собою. Я не могла дихати. Під час цього я отримала декілька ударів ліктями у живіт і у груди. Просто мене звідти витягнули мене колеги. Якщо чесно, я зараз розповідаю - і мене просто трусить від самої патовості цієї ситуації. Я за свою кар'єру журналіста такого просто не пам'ятаю", - заявила Дзьоба.
Як повідомив у коментарі каналу "Прямий" адвокат Ігор Головань, представники правоохоронної системи вкотре демонструють подвійні стандарти. За його словами, після акції під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка поліцейське відомство проявляє неабиякий ентузіазм проти учасників суботніх подій, які протестували проти свавілля силовиків та несправедливого судочинства, знову призначає винних і навішує ярлики. Натомість грубі порушення закону проти журналістів, членів українського парламенту та адвокатів, як це було під час штурму Музею Гончара, "спускаються на гальмах", - резюмує Ігор Головань.
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23.03.2021 17:18 Ответить
Что значит уволен? А какое наказание понесёт эта мразь??
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23.03.2021 17:55 Ответить
сил и энергии дофига, шел бы горновым или вагоны разгружать, всегда поражало охрана поотьедала себе жопы и строят из себя суперменов, шел бы асфальт класть лентяй хренов
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23.03.2021 17:59 Ответить
по лицу бить конечно не прав, надо было балончиком нервнопаралетичесским в лицо без маски брызнуть.
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23.03.2021 21:07 Ответить
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