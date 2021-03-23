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59% українців підтримують вступ України в ЄС, - опитування "Центру Разумкова"

59% українців підтримують вступ України в ЄС, - опитування

Вступ України до Європейського Союзу підтримують 59% респондентів, 26% дотримуються протилежної точки зору.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

При цьому частка тих, хто дотримується думки, що Україні потрібно вступати до ЄС, перевищує частку тих, хто дотримується протилежної точки зору, у Західному регіоні (відповідно 84% і 8,5%) та у Центральному регіоні (відповідна 63% і 19%). У Східному регіоні дещо більше тих, хто вважає, що не потрібно вступати (відповідно 38,5% і 46%), а у Південному регіоні частки перших і других статистично значуще не відрізняються (відповідно 41,5% і 42%).

За даними опитування, чим молодші респонденти, тим більше серед них тих, хто вважає, що потрібно вступати до ЄС (частка таких зростає від 44% серед тих, кому 60 і більше років, до 76% серед тих, кому від 18 до 29 років). При цьому у всіх вікових групах частка тих, хто виступає за вступ до ЄС, перевищує частку тих, хто виступає проти.

У випадку проведення референдуму стосовно вступу України до ЄС, 59% серед усіх опитаних (або 80% серед тих, хто має намір взяти участь у референдумі) проголосували би за вступ, і відповідно 26% і 17% - проти вступу. При цьому якщо серед прихильників вступу до ЄC 96% висловили намір взяти участь в такому референдумі, то серед противників - лише 46% (приблизно стільки ж, скільки і тих, хто не має наміру взяти в ньому участь - 47%).

Частка тих, хто має намір голосувати за вступ до ЄС, перевищує частку тих, хто має намір голосувати проти, у Західному регіоні (відповідно 84% і 8%) та у Центральному регіоні (відповідна 64% і 18%), у Східному регіоні дещо більше тих, хто збирається голосувати проти вступу (відповідно 39% і 46%), а у Південному регіоні частки перших і других є однаковими (по 42%).

Що молодші респонденти, то більше серед них тих, хто має намір проголосувати за вступ до ЄС (їх частка зростає від 44% серед тих, кому 60 і більше років, до 75% серед тих, кому від 18 до 29 років). Серед представників електорату партії "Європейська солідарність" 91% мають намір голосувати за вступ до ЄС (проти - 5%). Серед тих, хто на парламентських виборах має намір голосувати за партію "Слуга народу" - відповідно 78% і 13%, за ВО "Батьківщина" - відповідно 60% і 21%. Тоді як серед представників електорату партії "Опозиційна платформа - за життя" переважна більшість проголосувала би проти - відповідно 15% і 73%.

При цьому громадяни України зі стриманим оптимізмом оцінюють перспективи розвитку відносин України і Європейського Союзу на найближчі роки: частіше (39%) вони вважають, що ці відносини залишаться без змін, 26% дотримуються думки, що вони покращаться, а 10% - що погіршаться.

Читайте також: У 38% українців Зеленський викликає переважно негативні емоції, - опитування "Центру Разумкова"

Частка тих, хто вважає, що вони покращаться, найвища у Західному регіоні (34,5%), нижча у Центральному (27,5%) і найнижча - у Південному (22%) і Східному (17,5%) регіонах. У цій же регіональній послідовності зростає частка тих, хто вважає, що вони погіршаться (відповідно 4%, 6%, 15% і 21%). Частка "єврооптимістів" тим вища, чим молодші респонденти (вона зростає від 19% серед тих, кому 60 і більше років, до 34% серед тих, кому від 18 до 29 років).

Найбільше "єврооптимістів" серед представників електорату партії "Слуга народу" (48%). Серед тих, хто на парламентських виборах має намір голосувати за партію "Європейська солідарність", їх 38%, за ВО "Батьківщина" - 23%, за партію "Опозиційна платформа - за життя" - лише 8%, повідомляють соціологи.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Автор: 

опитування (1934) Центр Разумкова (209) Євросоюз (13399)


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Топ коментарі
+3
так тебе уже провели. как самочувствие? у него на рыле написано, что "нелох" всех считает лохами...
59% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 7410
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23.03.2021 16:31
+3
ОК. Верю. Еще и в НАТО. Только без Разумкова, Зеленского, Ермака и прочей нечисти...
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23.03.2021 17:54
+2
Среди представителей электората партии "Европейская солидарность" 91% (!!!) намерены голосовать за вступление в ЕС.
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23.03.2021 17:33
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Ближе к выборам презедента Разумков нарисует себе нужные рейтинги
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23.03.2021 16:26 Відповісти
уже нет, подрезали на взлете.))))))))))))
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23.03.2021 16:36 Відповісти
Потрібно проводити референдум з цих питань, а не сумнівні опитування......
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23.03.2021 16:26 Відповісти
так тебе уже провели. как самочувствие? у него на рыле написано, что "нелох" всех считает лохами...
59% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 7410
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23.03.2021 16:31 Відповісти
Это они каждый месяц опрашивают?!ждет когда на убыль пойдет.чтоб опять в кацапию тянуть?мрази зеленые
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23.03.2021 16:27 Відповісти
Я бы не спешил . У нас и так уже тарифы на газ и электричество как в ЕС , только доходы , как в Украине .
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23.03.2021 16:29 Відповісти
В этом виноват не ЕС, поверь.
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23.03.2021 16:49 Відповісти
Бредовый опрос. Кто не хочет халявной жизни. Но дело ведь совсем не в этом, а в европейцах, которые как бы не хотят Украину.
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23.03.2021 16:30 Відповісти
P.S. халявной жизни за счет немцев.
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23.03.2021 16:32 Відповісти
Это у вас халявная жизнь ?
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23.03.2021 16:52 Відповісти
а ты точно немец? здаётся мне что маланец или марамоец
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23.03.2021 20:52 Відповісти
ЕС может падаждать, а вот вступление в НАТО нет!.
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23.03.2021 16:34 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3255033/*************************************************************************************************
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23.03.2021 16:42 Відповісти
Горит свеча печальным светом, урканы спят тревожным сном, майдан несется полным ходом,стучит машина под полОм./ Коломойский: Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС 02.12.10
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23.03.2021 16:35 Відповісти
14:01 https://censor.net/ru/news/3255047/vhojdenie_ukrainy_v_shengenskuyu_zonu_segodnya_ne_na_povestke_dnya_vitsepremer_stefanishina
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23.03.2021 16:40 Відповісти
Я бы сказал не на повестке десятилетия
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23.03.2021 16:54 Відповісти
а 40 процентов хотят в рашку?сколько ватников в стране-
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23.03.2021 16:47 Відповісти
Среди представителей электората партии "Европейская солидарность" 91% (!!!) намерены голосовать за вступление в ЕС.
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23.03.2021 17:33 Відповісти
А 91% в курсе, что в ЕС нас не зовут? Или свиночолий гецьман не просветил, что за 5 лет ЕС НИЧЕГО не сделала.
Кратко ЕЕСНУТЫМ. При ВАС, все, все 5 лет сатаниские кубла игральных залов разрослись по всей стране черной чумой. Ваши сектанты делали вид что их нет. Они были, был и закон, но ЕС и закон - димаетральные вещи. Так что тихо обтекайте. Вы ничтожны и немощны, продажны и лживые.
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23.03.2021 18:06 Відповісти
ОК. Верю. Еще и в НАТО. Только без Разумкова, Зеленского, Ермака и прочей нечисти...
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23.03.2021 17:54 Відповісти
А эрмак против, как же так родную россию гонят а этих принимают ? непорядок.
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23.03.2021 18:05 Відповісти
На Востоке повышенная концентрация идиотов
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23.03.2021 18:44 Відповісти
Ого, батькившина бооее проросийская, чем слуги! Пока не передохнут все совки в Україні не будет ни попядка ни мира.
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23.03.2021 18:46 Відповісти
Только дебилы не хотят
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24.03.2021 08:33 Відповісти
 
 