59% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС, - опрос "Центра Разумкова"

Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 59% респондентов, 26% придерживаются противоположной точки зрения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

При этом доля тех, кто придерживается мнения, что Украине нужно вступать в ЕС, превышает долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения, в Западном регионе (соответственно 84% и 8,5%) и в Центральном регионе (соответствующая 63% и 19% ). В Восточном регионе несколько больше тех, кто считает, что не нужно вступать ( соответственно 38,5% и 46%), а в Южном регионе доли первых и вторых статистически значимо не отличаются (соответственно 41,5% и 42%).

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По данным опроса, чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто считает, что нужно вступать в ЕС (доля таких возрастает от 44% среди тех, кому 60 и более лет, до 76% среди тех, кому от 18 до 29 лет ). При этом во всех возрастных группах доля тех, кто выступает за вступление в ЕС, превышает долю тех, кто выступает против.

В случае проведения референдума о вступлении Украины в ЕС, 59% всех опрошенных (или 80% среди тех, кто намерен принять участие в референдуме) проголосовали бы за вступление, и соответственно 26% и 17% - против вступления. При этом если среди сторонников вступления в ЕС 96% выразили намерение принять участие в таком референдуме, то среди противников - только 46% (примерно столько же, сколько и тех, кто не намерен принять в нем участие - 47%).

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Доля тех, кто намерен голосовать за вступление в ЕС, превышает долю тех, кто намерен голосовать против, в Западном регионе (соответственно 84% и 8%) и в Центральном регионе (соответствующая 64% и 18%), в Восточном регионе несколько больше тех, кто собирается голосовать против вступления (соответственно 39% и 46%), а в Южном регионе доли первых и вторых одинаковы (по 42%).

Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто намерен проголосовать за вступление в ЕС (их доля возрастает от 44% среди тех, кому 60 и более лет, до 75% среди тех, кому от 18 до 29 лет). Среди представителей электората партии "Европейская солидарность" 91% намерены голосовать за вступление в ЕС (против - 5%). Среди на парламентских выборах намерен голосовать за партию "Слуга народа" - соответственно 78% и 13%, за ВО "Батькивщина" - соответственно 60% и 21%. Тогда как среди представителей электората партии "Оппозиционная платформа - За життя" подавляющее большинство проголосовало бы против - соответственно 15% и 73%.

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При этом граждане Украины со сдержанным оптимизмом оценивают перспективы развития отношений Украины и Европейского Союза на ближайшие годы: чаще (39%) они считают, что эти отношения останутся без изменений, 26% придерживаются мнения, что они улучшатся, а 10% - что ухудшатся.

Доля тех, кто считает, что они улучшатся, самая высокая в Западном регионе (34,5%), ниже в Центральном (27,5%) и самая низкая - в Южном (22%) и Восточном (17,5%) регионах. В этой же региональной последовательности растет доля тех, кто считает, что они ухудшатся (соответственно 4%, 6%, 15% и 21%). Доля "еврооптимистов" тем выше, чем моложе респонденты (она растет от 19% среди тех, кому 60 и более лет, до 34% среди тех, кому от 18 до 29 лет).

Больше всего "еврооптимистов" среди представителей электората партии "Слуга народа" (48%). Среди на парламентских выборах намерен голосовать за партию "Европейская солидарность", их 38%, за ВО "Батькивщина" - 23%, за партию "Оппозиционная платформа - За життя" - только 8%, сообщают социологи.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.