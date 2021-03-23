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59% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС, - опрос "Центра Разумкова"

59% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС, - опрос

Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 59% респондентов, 26% придерживаются противоположной точки зрения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

При этом доля тех, кто придерживается мнения, что Украине нужно вступать в ЕС, превышает долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения, в Западном регионе (соответственно 84% и 8,5%) и в Центральном регионе (соответствующая 63% и 19% ). В Восточном регионе несколько больше тех, кто считает, что не нужно вступать ( соответственно 38,5% и 46%), а в Южном регионе доли первых и вторых статистически значимо не отличаются (соответственно 41,5% и 42%).

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По данным опроса, чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто считает, что нужно вступать в ЕС (доля таких возрастает от 44% среди тех, кому 60 и более лет, до 76% среди тех, кому от 18 до 29 лет ). При этом во всех возрастных группах доля тех, кто выступает за вступление в ЕС, превышает долю тех, кто выступает против.

В случае проведения референдума о вступлении Украины в ЕС, 59% всех опрошенных (или 80% среди тех, кто намерен принять участие в референдуме) проголосовали бы за вступление, и соответственно 26% и 17% - против вступления. При этом если среди сторонников вступления в ЕС 96% выразили намерение принять участие в таком референдуме, то среди противников - только 46% (примерно столько же, сколько и тех, кто не намерен принять в нем участие - 47%).

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Доля тех, кто намерен голосовать за вступление в ЕС, превышает долю тех, кто намерен голосовать против, в Западном регионе (соответственно 84% и 8%) и в Центральном регионе (соответствующая 64% и 18%), в Восточном регионе несколько больше тех, кто собирается голосовать против вступления (соответственно 39% и 46%), а в Южном регионе доли первых и вторых одинаковы (по 42%).

Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто намерен проголосовать за вступление в ЕС (их доля возрастает от 44% среди тех, кому 60 и более лет, до 75% среди тех, кому от 18 до 29 лет). Среди представителей электората партии "Европейская солидарность" 91% намерены голосовать за вступление в ЕС (против - 5%). Среди на парламентских выборах намерен голосовать за партию "Слуга народа" - соответственно 78% и 13%, за ВО "Батькивщина" - соответственно 60% и 21%. Тогда как среди представителей электората партии "Оппозиционная платформа - За життя" подавляющее большинство проголосовало бы против - соответственно 15% и 73%.

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При этом граждане Украины со сдержанным оптимизмом оценивают перспективы развития отношений Украины и Европейского Союза на ближайшие годы: чаще (39%) они считают, что эти отношения останутся без изменений, 26% придерживаются мнения, что они улучшатся, а 10% - что ухудшатся.

Доля тех, кто считает, что они улучшатся, самая высокая в Западном регионе (34,5%), ниже в Центральном (27,5%) и самая низкая - в Южном (22%) и Восточном (17,5%) регионах. В этой же региональной последовательности растет доля тех, кто считает, что они ухудшатся (соответственно 4%, 6%, 15% и 21%). Доля "еврооптимистов" тем выше, чем моложе респонденты (она растет от 19% среди тех, кому 60 и более лет, до 34% среди тех, кому от 18 до 29 лет).

Больше всего "еврооптимистов" среди представителей электората партии "Слуга народа" (48%). Среди на парламентских выборах намерен голосовать за партию "Европейская солидарность", их 38%, за ВО "Батькивщина" - 23%, за партию "Оппозиционная платформа - За життя" - только 8%, сообщают социологи.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

опрос (2826) Центр Разумкова (229) Евросоюз (17118)


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Топ комментарии
+3
так тебе уже провели. как самочувствие? у него на рыле написано, что "нелох" всех считает лохами...
59% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 7410
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23.03.2021 16:31
+3
ОК. Верю. Еще и в НАТО. Только без Разумкова, Зеленского, Ермака и прочей нечисти...
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23.03.2021 17:54
+2
Среди представителей электората партии "Европейская солидарность" 91% (!!!) намерены голосовать за вступление в ЕС.
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23.03.2021 17:33
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Правила форума Совет форумчан
Ближе к выборам презедента Разумков нарисует себе нужные рейтинги
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23.03.2021 16:26 Ответить
уже нет, подрезали на взлете.))))))))))))
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23.03.2021 16:36 Ответить
Потрібно проводити референдум з цих питань, а не сумнівні опитування......
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23.03.2021 16:26 Ответить
так тебе уже провели. как самочувствие? у него на рыле написано, что "нелох" всех считает лохами...
59% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 7410
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23.03.2021 16:31 Ответить
Это они каждый месяц опрашивают?!ждет когда на убыль пойдет.чтоб опять в кацапию тянуть?мрази зеленые
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23.03.2021 16:27 Ответить
Я бы не спешил . У нас и так уже тарифы на газ и электричество как в ЕС , только доходы , как в Украине .
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23.03.2021 16:29 Ответить
В этом виноват не ЕС, поверь.
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23.03.2021 16:49 Ответить
Бредовый опрос. Кто не хочет халявной жизни. Но дело ведь совсем не в этом, а в европейцах, которые как бы не хотят Украину.
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23.03.2021 16:30 Ответить
P.S. халявной жизни за счет немцев.
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23.03.2021 16:32 Ответить
Это у вас халявная жизнь ?
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23.03.2021 16:52 Ответить
а ты точно немец? здаётся мне что маланец или марамоец
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23.03.2021 20:52 Ответить
ЕС может падаждать, а вот вступление в НАТО нет!.
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23.03.2021 16:34 Ответить
https://censor.net/ru/news/3255033/*************************************************************************************************
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23.03.2021 16:42 Ответить
Горит свеча печальным светом, урканы спят тревожным сном, майдан несется полным ходом,стучит машина под полОм./ Коломойский: Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС 02.12.10
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23.03.2021 16:35 Ответить
14:01 https://censor.net/ru/news/3255047/vhojdenie_ukrainy_v_shengenskuyu_zonu_segodnya_ne_na_povestke_dnya_vitsepremer_stefanishina
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23.03.2021 16:40 Ответить
Я бы сказал не на повестке десятилетия
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23.03.2021 16:54 Ответить
а 40 процентов хотят в рашку?сколько ватников в стране-
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23.03.2021 16:47 Ответить
Среди представителей электората партии "Европейская солидарность" 91% (!!!) намерены голосовать за вступление в ЕС.
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23.03.2021 17:33 Ответить
А 91% в курсе, что в ЕС нас не зовут? Или свиночолий гецьман не просветил, что за 5 лет ЕС НИЧЕГО не сделала.
Кратко ЕЕСНУТЫМ. При ВАС, все, все 5 лет сатаниские кубла игральных залов разрослись по всей стране черной чумой. Ваши сектанты делали вид что их нет. Они были, был и закон, но ЕС и закон - димаетральные вещи. Так что тихо обтекайте. Вы ничтожны и немощны, продажны и лживые.
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23.03.2021 18:06 Ответить
ОК. Верю. Еще и в НАТО. Только без Разумкова, Зеленского, Ермака и прочей нечисти...
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23.03.2021 17:54 Ответить
А эрмак против, как же так родную россию гонят а этих принимают ? непорядок.
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23.03.2021 18:05 Ответить
На Востоке повышенная концентрация идиотов
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23.03.2021 18:44 Ответить
Ого, батькившина бооее проросийская, чем слуги! Пока не передохнут все совки в Україні не будет ни попядка ни мира.
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23.03.2021 18:46 Ответить
Только дебилы не хотят
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24.03.2021 08:33 Ответить
 
 