Мендель задекларувала 684 тис. грн зарплати і нову Suzuki Vitara
Прессекретар президента Юлія Мендель задекларувала 684 тис. грн заробітної плати за 2020 рік і нове авто Suzuki.
Про це свідчать дані щорічної декларації, оприлюдненої в реєстрі НАЗК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Згідно з декларацією, зарплата Мендель у 2020 році, отримана за основним місцем роботи в Державному управлінні справами, становила 684 тис. 48 грн.
Прессекретар Президента задекларувала також новий автомобіль Suzuki Vitara, придбаний у грудні минулого року за 605,9 тис. грн. У той же час серед фінансових зобов'язань вона вказала отримання 388 тис. 901 грн кредиту на авто.
Крім того, у власності прессекретаря президента є квартира в Києві площею 48,5 кв.м, придбана ще в 2018 році.
Як повідомляв Укрінформ, раніше прессекретар президента Юлія Мендель розповіла, що отримує зарплату на рівні 1,5 тис. доларів, що, за її словами, менше, ніж вона заробляла на попередньому місці роботи.
Також прессекретар глави держави поінформувала, що закрила іпотеку і придбала в кредит машину.
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В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко задекларував 11,754 млн грн відсотків, нарахованих за вкладами в Ощадбанку.
Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни у майновому стані від 20 березня 2021 року.
Зокрема, Вітренко повідомив про отриманий 10 березня дохід в 11 754 943 гривень відсотків від Ощадбанку.
Відповідно до декларацій, у 2019 році Вітренко мав в Ощадбанку 12 рахунків - на частині з них кошти зберігаються в іноземній валюті.
а жажда больших и очень больших денег уходит с последним выдохом...
P.S .. ЗЕБидло це той чувак, що кричав про реформи і посадки якоїсь весни, але як виявилось це ЧМО яке називає себе президентом - звичайнісіньке сміття..
Зустрілись двоє давніх друзяк. Один каже:
- Чув, ти одружився.
Другий:
- То правда.
- Гарна дружина?
- Та так собі.
- А чи добре готує?
- Та так собі.
- А, перепрошую, в ліжку як?
- Та так собі.
- То навіщо її тобі?
- На її хробаків добре карась іде...
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·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1374368671296983044 24 мин Суд став на сторону Ахметова (спонсора тероризму) в позові Укренерго на 651 млн грн
ДТЕК Ахметова-найбільший експортер е\е Перестав платити тариф на передачу е\е при її експорті
Посилаючись на те,що експортери в країнах ЄС не платять тариф на передачу
Согласно декларации, зарплата Мендель в 2020 году, полученная по основному месту работы в Государственном управлении делами, составляла 684 тыс. 48 грн. - Кроме основного места работы, где она ещё подрабатывает? Беременна Мендель от Зеленского или не беременна?