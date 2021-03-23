Мендель задекларувала 684 тис. грн зарплати і нову Suzuki Vitara

Прессекретар президента Юлія Мендель задекларувала 684 тис. грн заробітної плати за 2020 рік і нове авто Suzuki.

Про це свідчать дані щорічної декларації, оприлюдненої в реєстрі НАЗК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з декларацією, зарплата Мендель у 2020 році, отримана за основним місцем роботи в Державному управлінні справами, становила 684 тис. 48 грн.

Прессекретар Президента задекларувала також новий автомобіль Suzuki Vitara, придбаний у грудні минулого року за 605,9 тис. грн. У той же час серед фінансових зобов'язань вона вказала отримання 388 тис. 901 грн кредиту на авто.

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Крім того, у власності прессекретаря президента є квартира в Києві площею 48,5 кв.м, придбана ще в 2018 році.

Як повідомляв Укрінформ, раніше прессекретар президента Юлія Мендель розповіла, що отримує зарплату на рівні 1,5 тис. доларів, що, за її словами, менше, ніж вона заробляла на попередньому місці роботи.

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Також прессекретар глави держави поінформувала, що закрила іпотеку і придбала в кредит машину.