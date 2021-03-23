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Мендель задекларувала 684 тис. грн зарплати і нову Suzuki Vitara

Мендель задекларувала 684 тис. грн зарплати і нову Suzuki Vitara

Прессекретар президента Юлія Мендель задекларувала 684 тис. грн заробітної плати за 2020 рік і нове авто Suzuki.

Про це свідчать дані щорічної декларації, оприлюдненої в реєстрі НАЗК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з декларацією, зарплата Мендель у 2020 році, отримана за основним місцем роботи в Державному управлінні справами, становила 684 тис. 48 грн.

Прессекретар Президента задекларувала також новий автомобіль Suzuki Vitara, придбаний у грудні минулого року за 605,9 тис. грн. У той же час серед фінансових зобов'язань вона вказала отримання 388 тис. 901 грн кредиту на авто.

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Крім того, у власності прессекретаря президента є квартира в Києві площею 48,5 кв.м, придбана ще в 2018 році.

Як повідомляв Укрінформ, раніше прессекретар президента Юлія Мендель розповіла, що отримує зарплату на рівні 1,5 тис. доларів, що, за її словами, менше, ніж вона заробляла на попередньому місці роботи.

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Також прессекретар глави держави поінформувала, що закрила іпотеку і придбала в кредит машину.

декларація (1416) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+35
Мендель задекларировала 684 тыс. грн зарплаты и новую Suzuki Vitara - Цензор.НЕТ 2362
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23.03.2021 16:39
+22
У Мандели 60 000 зарплата? Ни в одной бардели нет таких расценок.... На расслабляющий массаж...
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23.03.2021 16:38
+19
На окружній раніше видно працювала.
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23.03.2021 16:38
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На окружній раніше видно працювала.
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23.03.2021 16:38 Відповісти
В Москві на раша-тудей.
Мендель задекларувала 684 тис. грн зарплати і нову Suzuki Vitara - Цензор.НЕТ 2330
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23.03.2021 17:18 Відповісти
Мендель задекларувала 684 тис. грн зарплати і нову Suzuki Vitara - Цензор.НЕТ 1260
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23.03.2021 18:11 Відповісти
Скорее работала в ФСБ РФ
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23.03.2021 18:23 Відповісти
Suzuki Vitara

Мендель задекларувала 684 тис. грн зарплати і нову Suzuki Vitara - Цензор.НЕТ 6829

Мендель задекларувала 684 тис. грн зарплати і нову Suzuki Vitara - Цензор.НЕТ 5555
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23.03.2021 20:25 Відповісти
Кремлівський Червоний горобець.
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23.03.2021 18:25 Відповісти
ВЭБкой она работала
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23.03.2021 18:39 Відповісти
У Мандели 60 000 зарплата? Ни в одной бардели нет таких расценок.... На расслабляющий массаж...
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23.03.2021 16:38 Відповісти
Пендель! Вернись на старую работу! Эта тупая хабалка с интеллектом рыбки гупи в кокошнике задрала просто
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23.03.2021 17:45 Відповісти
Мендель задекларировала 684 тыс. грн зарплаты и новую Suzuki Vitara - Цензор.НЕТ 2362
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23.03.2021 16:39 Відповісти
😁
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23.03.2021 16:58 Відповісти
Нищебродка! вот что значит не корабельная сосна а так пенек трухлявый!
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23.03.2021 16:39 Відповісти
ана теле-дивой была один раз!!! так что не нужно аскарбля-ть
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23.03.2021 16:41 Відповісти
Адын раз не теле-дива!
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23.03.2021 16:42 Відповісти
... а подарили
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23.03.2021 16:40 Відповісти
как-жеж мы таки рады, за талантливою девачку Цылю!!!
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23.03.2021 16:44 Відповісти
То це ж мрія кожного хто живе на Україні. Як так "работать" щоб нічого не робити, щоб все було і за це нічого не було. Правда ж мрія наша кожного? Але не всім посміхається така вдача.
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23.03.2021 16:40 Відповісти
Вітренко задекларував майже 12 мільйонів відсотків від банківських вкладів

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко задекларував 11,754 млн грн відсотків, нарахованих за вкладами в Ощадбанку.
Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни у майновому стані від 20 березня 2021 року.
Зокрема, Вітренко повідомив про отриманий 10 березня дохід в 11 754 943 гривень відсотків від Ощадбанку.
Відповідно до декларацій, у 2019 році Вітренко мав в Ощадбанку 12 рахунків - на частині з них кошти зберігаються в іноземній валюті.
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23.03.2021 16:40 Відповісти
Юристи виграли справу проти газпрому. Яку роль відігравав Ю. Вітренко в цій перемозі. Ну яку . Поясніть?!
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23.03.2021 16:54 Відповісти
от Ви питаннячко ставите... яку? то ніхто не може пояснити яку...(може не заважав юристам)))
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23.03.2021 17:29 Відповісти
ну вот, "честно" заработал, на депозите за 100 мильёнов лежит, нахрена еще куда-то лезть? так нет #лять, мало.
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23.03.2021 17:58 Відповісти
все мало...аппетит приходит во время еды...
а жажда больших и очень больших денег уходит с последним выдохом...
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23.03.2021 18:22 Відповісти
Не родись красивой .
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23.03.2021 16:40 Відповісти
Ты это о манделе???
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23.03.2021 21:48 Відповісти
ЗеБидло могло б задекларувати кокс, але біда таку цінну річ в Україні ще не декларують

P.S .. ЗЕБидло це той чувак, що кричав про реформи і посадки якоїсь весни, але як виявилось це ЧМО яке називає себе президентом - звичайнісіньке сміття..
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23.03.2021 16:43 Відповісти
Нормально насосала
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23.03.2021 16:44 Відповісти
Да и главное, не подавилась же...
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23.03.2021 21:50 Відповісти
Мендель задекларировала 684 тыс. грн зарплаты и новую Suzuki Vitara/ Мало. Эти шедевры стоят дороже.Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель./ Мендель рассказала о реакции Зеленского на слухи о ее беременности от него / Зеленский второй год подряд признан политиком года, - Мендель.
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23.03.2021 16:45 Відповісти
Жидовня работаит ..
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23.03.2021 16:46 Відповісти
Ґешефти крутити вміють, це у них у крові.
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23.03.2021 17:01 Відповісти
*****, за что??? Насос...сорри, наговорила?
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23.03.2021 16:47 Відповісти
И ей наплевать на всё нытье, главное чтобы клоуну нравилось. А пока, права она или нет отстаивает ли интересы народа пофигу лижбы зп была. И пусть вся Украина подождёт.
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23.03.2021 16:49 Відповісти
Сэкономила на яйцах ... шестого "ведмедика"

Мендель задекларувала 684 тис. грн зарплати і нову Suzuki Vitara - Цензор.НЕТ 9252
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23.03.2021 16:50 Відповісти
хазяйка она видимо так себе. но не ошибается тот - кто ничего не делает
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23.03.2021 16:53 Відповісти
Нагадався давній, не дуже пристойний анекдот (пані та панночки, я попередив).

Зустрілись двоє давніх друзяк. Один каже:
- Чув, ти одружився.
Другий:
- То правда.
- Гарна дружина?
- Та так собі.
- А чи добре готує?
- Та так собі.
- А, перепрошую, в ліжку як?
- Та так собі.

- То навіщо її тобі?
- На її хробаків добре карась іде...
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23.03.2021 21:08 Відповісти
и у шестого медвежонка и у шестого нашего президента есть кое что общее . им обоим не хватает яиц
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23.03.2021 17:00 Відповісти
Мендель задекларувала 684 тис. грн зарплати і нову Suzuki Vitara - Цензор.НЕТ 8135
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23.03.2021 18:05 Відповісти
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23.03.2021 21:02 Відповісти
Мандель, падлюка такая насрала...
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23.03.2021 21:54 Відповісти
Народ разрешил чиновникам получать высокие зарплаты, лишь бы ему "жить стало немного лучше и веселее". Последнее пока-что откладывается на неопределённое время.
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23.03.2021 16:50 Відповісти
Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.

https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
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23.03.2021 16:52 Відповісти
Метаморфозы !?! Совсем недалекая ссыкушка стала владычицей морскою не побыв даже владелицей новой избы ?? Дорогу молодым! Они такого натворят.....
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23.03.2021 16:56 Відповісти
так бы и написали . новая машина . пальто Степанова и 64 тысячи гривен
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23.03.2021 16:57 Відповісти
О чем новости куда исчезли новости тарифа экономики грабежа народа

https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1374368671296983044 24 мин Суд став на сторону Ахметова (спонсора тероризму) в позові Укренерго на 651 млн грн
ДТЕК Ахметова-найбільший експортер е\е Перестав платити тариф на передачу е\е при її експорті
Посилаючись на те,що експортери в країнах ЄС не платять тариф на передачу
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23.03.2021 17:01 Відповісти
А це той кінець епохи бідності за який проголосувало бидло73% у 2019 році.
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23.03.2021 17:20 Відповісти
Мендель задекларировала 684 тыс. грн зарплаты и новую Suzuki Vitara 584 900 грн.

Согласно декларации, зарплата Мендель в 2020 году, полученная по основному месту работы в Государственном управлении делами, составляла 684 тыс. 48 грн. - Кроме основного места работы, где она ещё подрабатывает? Беременна Мендель от Зеленского или не беременна?
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23.03.2021 17:20 Відповісти
Мандель заработала упорным трудом на своем военном передке, а может, на задке.
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23.03.2021 17:24 Відповісти
Кто она?откуда вылезла?
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23.03.2021 18:10 Відповісти
Ну как, откуда вылезла - с п#зды, откуда же ещё, правда она еврейка, так что могла и с оппы вылезти...
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23.03.2021 22:02 Відповісти
М енд ель（корабельная сосна）
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23.03.2021 18:14 Відповісти
Ха ха зеленые лошары исправно платят на логи для этой шлюхи на зарплату
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23.03.2021 18:33 Відповісти
3ещеканка ванильная шоб ты жрала ролтон веками и запивала с лужи и робила на ликарства у белых тапках
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23.03.2021 19:15 Відповісти
Кинэць эпохи бидности. Нелох сказал - нелох сделал!
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23.03.2021 19:24 Відповісти
"баба да баба да"
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23.03.2021 19:32 Відповісти
ЯНИНАСАСАЛА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.03.2021 19:49 Відповісти
Молодец! А когда начнешь сосать?
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23.03.2021 20:00 Відповісти
Откуда такая ненависть к женщине? Вы что тут все гомики?
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23.03.2021 20:01 Відповісти
Дело не в том что она женщина, а в том что полная, набитая дура.
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23.03.2021 20:23 Відповісти
Сузуки Витара надежный и не дорогой автомобиль,правда грубоватый и больше для мужчин.
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23.03.2021 20:03 Відповісти
Пресс-секретарь получает зарплату 57000 в месяц как какой нибудь министр кабинета министров? Она что, совмещает свои основные обязанности с подработкой во внеурочное время?
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23.03.2021 20:22 Відповісти
она её для мамы купила, а сама ездит как и Арахамия на Toyota Landcrusier Prado 200 - 20го г.в. т.е. новой
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23.03.2021 20:24 Відповісти
Оцей?
Мендель задекларувала 684 тис. грн зарплати і нову Suzuki Vitara - Цензор.НЕТ 9742
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23.03.2021 20:28 Відповісти
ТАК
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23.03.2021 20:54 Відповісти
Гроші задекларувала, автівку... а про найголовніше, паршивка, змовчала: про мітлу, на якій ночами літає...
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23.03.2021 21:00 Відповісти
мандЕль однако!
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23.03.2021 21:26 Відповісти
 
 