Мендель задекларировала 684 тыс. грн зарплаты и новую Suzuki Vitara
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель задекларировала 684 тыс. грн заработной платы за 2020 год и новый автомобиль Suzuki.
Об этом свидетельствуют данные ежегодной декларации, обнародованной в реестре НАПК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Согласно декларации, зарплата Мендель в 2020 году, полученная по основному месту работы в Государственном управлении делами, составляла 684 тыс. 48 грн.
Пресс-секретарь президента задекларировала также новый автомобиль Suzuki Vitara, приобретенный в декабре прошлого года за 605,9 тыс. грн. В то же время среди финансовых обязательств она указала получение 388 тыс. 901 грн кредита на автомобиль.
Кроме того, в собственности пресс-секретаря президента есть квартира в Киеве площадью 48,5 кв.м, приобретенная еще в 2018 году.
Как сообщал Укринформ, ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что получает зарплату на уровне 1,5 тыс. долларов, что, по ее словам, меньше, чем она зарабатывала на предыдущем месте работы.
Также пресс-секретарь главы государства проинформировала, что закрыла ипотеку и приобрела в кредит машину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко задекларував 11,754 млн грн відсотків, нарахованих за вкладами в Ощадбанку.
Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни у майновому стані від 20 березня 2021 року.
Зокрема, Вітренко повідомив про отриманий 10 березня дохід в 11 754 943 гривень відсотків від Ощадбанку.
Відповідно до декларацій, у 2019 році Вітренко мав в Ощадбанку 12 рахунків - на частині з них кошти зберігаються в іноземній валюті.
а жажда больших и очень больших денег уходит с последним выдохом...
P.S .. ЗЕБидло це той чувак, що кричав про реформи і посадки якоїсь весни, але як виявилось це ЧМО яке називає себе президентом - звичайнісіньке сміття..
Зустрілись двоє давніх друзяк. Один каже:
- Чув, ти одружився.
Другий:
- То правда.
- Гарна дружина?
- Та так собі.
- А чи добре готує?
- Та так собі.
- А, перепрошую, в ліжку як?
- Та так собі.
- То навіщо її тобі?
- На її хробаків добре карась іде...
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1374368671296983044 24 мин Суд став на сторону Ахметова (спонсора тероризму) в позові Укренерго на 651 млн грн
ДТЕК Ахметова-найбільший експортер е\е Перестав платити тариф на передачу е\е при її експорті
Посилаючись на те,що експортери в країнах ЄС не платять тариф на передачу
Согласно декларации, зарплата Мендель в 2020 году, полученная по основному месту работы в Государственном управлении делами, составляла 684 тыс. 48 грн. - Кроме основного места работы, где она ещё подрабатывает? Беременна Мендель от Зеленского или не беременна?