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Мендель задекларировала 684 тыс. грн зарплаты и новую Suzuki Vitara

Мендель задекларировала 684 тыс. грн зарплаты и новую Suzuki Vitara

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель задекларировала 684 тыс. грн заработной платы за 2020 год и новый автомобиль Suzuki.

Об этом свидетельствуют данные ежегодной декларации, обнародованной в реестре НАПК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно декларации, зарплата Мендель в 2020 году, полученная по основному месту работы в Государственном управлении делами, составляла 684 тыс. 48 грн.

Пресс-секретарь президента задекларировала также новый автомобиль Suzuki Vitara, приобретенный в декабре прошлого года за 605,9 тыс. грн. В то же время среди финансовых обязательств она указала получение 388 тыс. 901 грн кредита на автомобиль.

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Кроме того, в собственности пресс-секретаря президента есть квартира в Киеве площадью 48,5 кв.м, приобретенная еще в 2018 году.

Как сообщал Укринформ, ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что получает зарплату на уровне 1,5 тыс. долларов, что, по ее словам, меньше, чем она зарабатывала на предыдущем месте работы.

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Также пресс-секретарь главы государства проинформировала, что закрыла ипотеку и приобрела в кредит машину.

декларация (1356) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+35
Мендель задекларировала 684 тыс. грн зарплаты и новую Suzuki Vitara - Цензор.НЕТ 2362
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23.03.2021 16:39
+22
У Мандели 60 000 зарплата? Ни в одной бардели нет таких расценок.... На расслабляющий массаж...
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23.03.2021 16:38
+19
На окружній раніше видно працювала.
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23.03.2021 16:38
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На окружній раніше видно працювала.
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23.03.2021 16:38 Ответить
В Москві на раша-тудей.
Мендель задекларувала 684 тис. грн зарплати і нову Suzuki Vitara - Цензор.НЕТ 2330
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23.03.2021 17:18 Ответить
Мендель задекларувала 684 тис. грн зарплати і нову Suzuki Vitara - Цензор.НЕТ 1260
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23.03.2021 18:11 Ответить
Скорее работала в ФСБ РФ
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23.03.2021 18:23 Ответить
Suzuki Vitara

Мендель задекларувала 684 тис. грн зарплати і нову Suzuki Vitara - Цензор.НЕТ 6829

Мендель задекларувала 684 тис. грн зарплати і нову Suzuki Vitara - Цензор.НЕТ 5555
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23.03.2021 20:25 Ответить
Кремлівський Червоний горобець.
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23.03.2021 18:25 Ответить
ВЭБкой она работала
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23.03.2021 18:39 Ответить
У Мандели 60 000 зарплата? Ни в одной бардели нет таких расценок.... На расслабляющий массаж...
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23.03.2021 16:38 Ответить
Пендель! Вернись на старую работу! Эта тупая хабалка с интеллектом рыбки гупи в кокошнике задрала просто
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23.03.2021 17:45 Ответить
Мендель задекларировала 684 тыс. грн зарплаты и новую Suzuki Vitara - Цензор.НЕТ 2362
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23.03.2021 16:39 Ответить
😁
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23.03.2021 16:58 Ответить
Нищебродка! вот что значит не корабельная сосна а так пенек трухлявый!
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23.03.2021 16:39 Ответить
ана теле-дивой была один раз!!! так что не нужно аскарбля-ть
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23.03.2021 16:41 Ответить
Адын раз не теле-дива!
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23.03.2021 16:42 Ответить
... а подарили
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23.03.2021 16:40 Ответить
как-жеж мы таки рады, за талантливою девачку Цылю!!!
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23.03.2021 16:44 Ответить
То це ж мрія кожного хто живе на Україні. Як так "работать" щоб нічого не робити, щоб все було і за це нічого не було. Правда ж мрія наша кожного? Але не всім посміхається така вдача.
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23.03.2021 16:40 Ответить
Вітренко задекларував майже 12 мільйонів відсотків від банківських вкладів

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко задекларував 11,754 млн грн відсотків, нарахованих за вкладами в Ощадбанку.
Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни у майновому стані від 20 березня 2021 року.
Зокрема, Вітренко повідомив про отриманий 10 березня дохід в 11 754 943 гривень відсотків від Ощадбанку.
Відповідно до декларацій, у 2019 році Вітренко мав в Ощадбанку 12 рахунків - на частині з них кошти зберігаються в іноземній валюті.
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23.03.2021 16:40 Ответить
Юристи виграли справу проти газпрому. Яку роль відігравав Ю. Вітренко в цій перемозі. Ну яку . Поясніть?!
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23.03.2021 16:54 Ответить
от Ви питаннячко ставите... яку? то ніхто не може пояснити яку...(може не заважав юристам)))
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23.03.2021 17:29 Ответить
ну вот, "честно" заработал, на депозите за 100 мильёнов лежит, нахрена еще куда-то лезть? так нет #лять, мало.
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23.03.2021 17:58 Ответить
все мало...аппетит приходит во время еды...
а жажда больших и очень больших денег уходит с последним выдохом...
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23.03.2021 18:22 Ответить
Не родись красивой .
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23.03.2021 16:40 Ответить
Ты это о манделе???
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23.03.2021 21:48 Ответить
ЗеБидло могло б задекларувати кокс, але біда таку цінну річ в Україні ще не декларують

P.S .. ЗЕБидло це той чувак, що кричав про реформи і посадки якоїсь весни, але як виявилось це ЧМО яке називає себе президентом - звичайнісіньке сміття..
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23.03.2021 16:43 Ответить
Нормально насосала
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23.03.2021 16:44 Ответить
Да и главное, не подавилась же...
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23.03.2021 21:50 Ответить
Мендель задекларировала 684 тыс. грн зарплаты и новую Suzuki Vitara/ Мало. Эти шедевры стоят дороже.Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель./ Мендель рассказала о реакции Зеленского на слухи о ее беременности от него / Зеленский второй год подряд признан политиком года, - Мендель.
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23.03.2021 16:45 Ответить
Жидовня работаит ..
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23.03.2021 16:46 Ответить
Ґешефти крутити вміють, це у них у крові.
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23.03.2021 17:01 Ответить
*****, за что??? Насос...сорри, наговорила?
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23.03.2021 16:47 Ответить
И ей наплевать на всё нытье, главное чтобы клоуну нравилось. А пока, права она или нет отстаивает ли интересы народа пофигу лижбы зп была. И пусть вся Украина подождёт.
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23.03.2021 16:49 Ответить
Сэкономила на яйцах ... шестого "ведмедика"

Мендель задекларувала 684 тис. грн зарплати і нову Suzuki Vitara - Цензор.НЕТ 9252
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23.03.2021 16:50 Ответить
хазяйка она видимо так себе. но не ошибается тот - кто ничего не делает
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23.03.2021 16:53 Ответить
Нагадався давній, не дуже пристойний анекдот (пані та панночки, я попередив).

Зустрілись двоє давніх друзяк. Один каже:
- Чув, ти одружився.
Другий:
- То правда.
- Гарна дружина?
- Та так собі.
- А чи добре готує?
- Та так собі.
- А, перепрошую, в ліжку як?
- Та так собі.

- То навіщо її тобі?
- На її хробаків добре карась іде...
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23.03.2021 21:08 Ответить
и у шестого медвежонка и у шестого нашего президента есть кое что общее . им обоим не хватает яиц
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23.03.2021 17:00 Ответить
Мендель задекларувала 684 тис. грн зарплати і нову Suzuki Vitara - Цензор.НЕТ 8135
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23.03.2021 18:05 Ответить
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23.03.2021 21:02 Ответить
Мандель, падлюка такая насрала...
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23.03.2021 21:54 Ответить
Народ разрешил чиновникам получать высокие зарплаты, лишь бы ему "жить стало немного лучше и веселее". Последнее пока-что откладывается на неопределённое время.
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23.03.2021 16:50 Ответить
Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.

https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
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23.03.2021 16:52 Ответить
Метаморфозы !?! Совсем недалекая ссыкушка стала владычицей морскою не побыв даже владелицей новой избы ?? Дорогу молодым! Они такого натворят.....
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23.03.2021 16:56 Ответить
так бы и написали . новая машина . пальто Степанова и 64 тысячи гривен
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23.03.2021 16:57 Ответить
О чем новости куда исчезли новости тарифа экономики грабежа народа

https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1374368671296983044 24 мин Суд став на сторону Ахметова (спонсора тероризму) в позові Укренерго на 651 млн грн
ДТЕК Ахметова-найбільший експортер е\е Перестав платити тариф на передачу е\е при її експорті
Посилаючись на те,що експортери в країнах ЄС не платять тариф на передачу
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23.03.2021 17:01 Ответить
А це той кінець епохи бідності за який проголосувало бидло73% у 2019 році.
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23.03.2021 17:20 Ответить
Мендель задекларировала 684 тыс. грн зарплаты и новую Suzuki Vitara 584 900 грн.

Согласно декларации, зарплата Мендель в 2020 году, полученная по основному месту работы в Государственном управлении делами, составляла 684 тыс. 48 грн. - Кроме основного места работы, где она ещё подрабатывает? Беременна Мендель от Зеленского или не беременна?
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23.03.2021 17:20 Ответить
Мандель заработала упорным трудом на своем военном передке, а может, на задке.
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23.03.2021 17:24 Ответить
Кто она?откуда вылезла?
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23.03.2021 18:10 Ответить
Ну как, откуда вылезла - с п#зды, откуда же ещё, правда она еврейка, так что могла и с оппы вылезти...
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23.03.2021 22:02 Ответить
М енд ель（корабельная сосна）
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23.03.2021 18:14 Ответить
Ха ха зеленые лошары исправно платят на логи для этой шлюхи на зарплату
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23.03.2021 18:33 Ответить
3ещеканка ванильная шоб ты жрала ролтон веками и запивала с лужи и робила на ликарства у белых тапках
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23.03.2021 19:15 Ответить
Кинэць эпохи бидности. Нелох сказал - нелох сделал!
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23.03.2021 19:24 Ответить
"баба да баба да"
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23.03.2021 19:32 Ответить
ЯНИНАСАСАЛА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.03.2021 19:49 Ответить
Молодец! А когда начнешь сосать?
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23.03.2021 20:00 Ответить
Откуда такая ненависть к женщине? Вы что тут все гомики?
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23.03.2021 20:01 Ответить
Дело не в том что она женщина, а в том что полная, набитая дура.
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23.03.2021 20:23 Ответить
Сузуки Витара надежный и не дорогой автомобиль,правда грубоватый и больше для мужчин.
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23.03.2021 20:03 Ответить
Пресс-секретарь получает зарплату 57000 в месяц как какой нибудь министр кабинета министров? Она что, совмещает свои основные обязанности с подработкой во внеурочное время?
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23.03.2021 20:22 Ответить
она её для мамы купила, а сама ездит как и Арахамия на Toyota Landcrusier Prado 200 - 20го г.в. т.е. новой
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23.03.2021 20:24 Ответить
Оцей?
Мендель задекларувала 684 тис. грн зарплати і нову Suzuki Vitara - Цензор.НЕТ 9742
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23.03.2021 20:28 Ответить
ТАК
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23.03.2021 20:54 Ответить
Гроші задекларувала, автівку... а про найголовніше, паршивка, змовчала: про мітлу, на якій ночами літає...
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23.03.2021 21:00 Ответить
мандЕль однако!
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23.03.2021 21:26 Ответить
 
 