Мендель задекларировала 684 тыс. грн зарплаты и новую Suzuki Vitara

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель задекларировала 684 тыс. грн заработной платы за 2020 год и новый автомобиль Suzuki.

Об этом свидетельствуют данные ежегодной декларации, обнародованной в реестре НАПК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно декларации, зарплата Мендель в 2020 году, полученная по основному месту работы в Государственном управлении делами, составляла 684 тыс. 48 грн.

Пресс-секретарь президента задекларировала также новый автомобиль Suzuki Vitara, приобретенный в декабре прошлого года за 605,9 тыс. грн. В то же время среди финансовых обязательств она указала получение 388 тыс. 901 грн кредита на автомобиль.

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Кроме того, в собственности пресс-секретаря президента есть квартира в Киеве площадью 48,5 кв.м, приобретенная еще в 2018 году.

Как сообщал Укринформ, ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что получает зарплату на уровне 1,5 тыс. долларов, что, по ее словам, меньше, чем она зарабатывала на предыдущем месте работы.

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Также пресс-секретарь главы государства проинформировала, что закрыла ипотеку и приобрела в кредит машину.