Найбільший у Чернівцях Калинівський ринок закривають на карантин

Від завтра, 24 березня найбільший комунальний ринок Чернівців "Калинівський ринок" закриють на карантин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Чернівецької міськради.

"Відповідно до змін, внесених Кабінетом міністрів України з постановою №1236 від 9 грудня 2020 року, забороняється робота всіх ринків крім продовольчих у "червоній" карантинній зоні. Завтра, 24 березня, Калинівський ринок йде на карантин", - зазначив директор ринку Олег Гульпак у своєму зверненні до підприємців.

Станом на 23 березня в Чернівецькій області зафіксували 66 518 випадків інфікування COVID-19. З них 48 566 пацієнтів одужали, 1262 людини померли.

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