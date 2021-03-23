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Новини Коронавірус і карантин
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Найбільший у Чернівцях Калинівський ринок закривають на карантин

Найбільший у Чернівцях Калинівський ринок закривають на карантин

Від завтра, 24 березня найбільший комунальний ринок Чернівців "Калинівський ринок" закриють на карантин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Чернівецької міськради.

"Відповідно до змін, внесених Кабінетом міністрів України з постановою №1236 від 9 грудня 2020 року, забороняється робота всіх ринків крім продовольчих у "червоній" карантинній зоні. Завтра, 24 березня, Калинівський ринок йде на карантин", - зазначив директор ринку Олег Гульпак у своєму зверненні до підприємців.

Станом на 23 березня в Чернівецькій області зафіксували 66 518 випадків інфікування COVID-19. З них 48 566 пацієнтів одужали, 1262 людини померли.

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Автор: 

Буковина (847) карантин (18172) ринок (458) Чернівці (561) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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23.03.2021 18:56 Відповісти
Ну що, хто там редиску ще на olx не продає?
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23.03.2021 19:05 Відповісти
Сеньор Ковідомор
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23.03.2021 19:06 Відповісти
Маразм крепчает
почему нету такой истерики по поводу гриппа?
за январь от короновируса по статистике умерло 3820 человек, от гриппа 1499
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23.03.2021 19:40 Відповісти
Чернофчане аплодируют стоя
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23.03.2021 19:41 Відповісти
Да правильно и сделали !
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23.03.2021 20:00 Відповісти
так їх! повторимо голодомор 1933го
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23.03.2021 20:06 Відповісти
Давно надо было закрыть.почему только сейчас когда уже поздно .,???
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23.03.2021 21:03 Відповісти
Після закриття Буковеля, підприємці Калинівського ринка просто немають морального права працювати)

З цією зеленою цвіллю Україна заходить знову в лохдаун, щоб таки добити до ручки всю економіку, заодно ще і встигнути прибарахлатися на проекті "велике крадівцтво"(
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23.03.2021 23:21 Відповісти
 
 