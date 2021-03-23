Крупнейший в Черновцах "Калиновский рынок" закрывают на карантин

С завтрашнего дня, 24 марта самый крупный коммунальный рынок Черновцов "Калиновский рынок" закроют на карантин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Черновицкого горсовета.

"В соответствии с изменениями, внесенными Кабинетом министров Украины с постановлением №1236 от 9 декабря 2020 года, запрещается работа всех рынков кроме продовольственных в "красной" карантинной зоне. Завтра, 24 марта, "Калиновский рынок" идет на карантин", - отметил директор рынка Олег Гульпак в своем обращении к предпринимателям.

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По состоянию на 23 марта в Черновицкой области зафиксировали 66 518 случаев инфицирования COVID-19. Из них 48 566 пациентов выздоровели, 1262 человека умерли.

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