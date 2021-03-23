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Новости Коронавирус и карантин
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Крупнейший в Черновцах "Калиновский рынок" закрывают на карантин

Крупнейший в Черновцах

С завтрашнего дня, 24 марта самый крупный коммунальный рынок Черновцов "Калиновский рынок" закроют на карантин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Черновицкого горсовета.

"В соответствии с изменениями, внесенными Кабинетом министров Украины с постановлением №1236 от 9 декабря 2020 года, запрещается работа всех рынков кроме продовольственных в "красной" карантинной зоне. Завтра, 24 марта, "Калиновский рынок" идет на карантин", - отметил директор рынка Олег Гульпак в своем обращении к предпринимателям. 

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По состоянию на 23 марта в Черновицкой области зафиксировали 66 518 случаев инфицирования COVID-19. Из них 48 566 пациентов выздоровели, 1262 человека умерли.

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Буковина (894) карантин (16729) рынок (532) Черновцы (676) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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23.03.2021 18:56 Ответить
Ну що, хто там редиску ще на olx не продає?
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23.03.2021 19:05 Ответить
Сеньор Ковідомор
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23.03.2021 19:06 Ответить
Маразм крепчает
почему нету такой истерики по поводу гриппа?
за январь от короновируса по статистике умерло 3820 человек, от гриппа 1499
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23.03.2021 19:40 Ответить
Чернофчане аплодируют стоя
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23.03.2021 19:41 Ответить
Да правильно и сделали !
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23.03.2021 20:00 Ответить
так їх! повторимо голодомор 1933го
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23.03.2021 20:06 Ответить
Давно надо было закрыть.почему только сейчас когда уже поздно .,???
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23.03.2021 21:03 Ответить
Після закриття Буковеля, підприємці Калинівського ринка просто немають морального права працювати)

З цією зеленою цвіллю Україна заходить знову в лохдаун, щоб таки добити до ручки всю економіку, заодно ще і встигнути прибарахлатися на проекті "велике крадівцтво"(
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23.03.2021 23:21 Ответить
 
 