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Крупнейший в Черновцах "Калиновский рынок" закрывают на карантин
С завтрашнего дня, 24 марта самый крупный коммунальный рынок Черновцов "Калиновский рынок" закроют на карантин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Черновицкого горсовета.
"В соответствии с изменениями, внесенными Кабинетом министров Украины с постановлением №1236 от 9 декабря 2020 года, запрещается работа всех рынков кроме продовольственных в "красной" карантинной зоне. Завтра, 24 марта, "Калиновский рынок" идет на карантин", - отметил директор рынка Олег Гульпак в своем обращении к предпринимателям.
По состоянию на 23 марта в Черновицкой области зафиксировали 66 518 случаев инфицирования COVID-19. Из них 48 566 пациентов выздоровели, 1262 человека умерли.
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почему нету такой истерики по поводу гриппа?
за январь от короновируса по статистике умерло 3820 человек, от гриппа 1499
З цією зеленою цвіллю Україна заходить знову в лохдаун, щоб таки добити до ручки всю економіку, заодно ще і встигнути прибарахлатися на проекті "велике крадівцтво"(