Львівська область з 25 березня - в "червоній" карантинній зоні

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) ввела "червоний" рівень епідемічної небезпеки у Львівській області з 25 березня.

Про це повідомив у Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00:00 25 березня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області та застосувати на території Львівської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - написав він.

Раніше про те, що Львівська область перевищила індикатори для потрапляння в "червону" зону епідемічної небезпеки, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Читайте також: Львівщина за показниками МОЗ перейшла в "червону" зону, - Степанов

Станом на 23 березня в "червоній" зоні епіднебезпеки перебувають Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська, Чернівецька області.

У "помаранчевій" зоні - 15 областей: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська.