Львовская область с 25 марта - в "красной" карантинной зоне

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела "красный" уровень эпидемической опасности во Львовской области с 25 марта.

Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 25 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красный" уровень эпидемической опасности", - написал он.

Ранее о том, что Львовская область превысила индикаторы для попадания в "красную" зоны эпидемической опасности, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Киеве введены большие ограничения, чем рекомендовал Кабмин, - Немчинов

По состоянию на 23 марта в "красной" зоне эпидопасности находятся Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская, Черновицкая области.

В "оранжевой" зоне - 15 областей: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская.

Также на Цензор.НЕТ: Третья волна коронавируса будет намного тяжелее для системы здравоохранения Украины, - Степанов