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Племінник Путіна Путін створив Комітет підтримки Путіна

Племінник Путіна Путін створив Комітет підтримки Путіна

Мета організації - контроль за реалізацією реформ, які проводить президент Російської Федерації, і за виконанням його указів.

Про це повідомили в пресслужбі Романа Путіна - двоюрідного племінника президента РФ, засновника Комітету підтримки Путіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Роман Путін пояснив, що організація покликана об'єднати всіх громадян, які підтримують взятий Путіним курс розвитку.

"Учасники комітету контролюватимуть виконання президентських указів і безпосередньо братимуть участь у вирішенні важливих для того чи іншого суб'єкта Росії питань", - стверджує він.

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За словами племінника Путіна, відділення комітету будуть створені в кожному регіоні і стануть займатися "наведенням порядку" на місцях у різних сферах - ЖКГ, медицина, освіта, а також патріотичним і спортивним вихованням молоді і взаємодією з владою всіх рівнів.

У грудні 2020 року повідомлялося, що двоюрідний племінник президента РФ Роман Путін створив політичну партію "Росія без корупції", головою партії був обраний Путін. У списку зареєстрованих політичних партій РФ на сайті Мін'юсту "Росія без корупції" цієї партії немає.

Автор: 

путін володимир (23803) росія (65129) русский мир (452)


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Топ коментарі
+25
Вся суть "международных организаций"...
Племянник Путина Путин создал Комитет поддержки Путина - Цензор.НЕТ 4611
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24.03.2021 01:55
+18
Племянник Путина Путин создал Комитет поддержки Путина - Цензор.НЕТ 5821
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24.03.2021 01:53
+15
""Россия без коррупции", председателем партии был избран Путин")))) Пчелы против меда?))) ***** 20 лет у власти и его племянник создает партию в поддержку ***** и против коррупции?))) Это как православные коммунисты?))) Та ну его нафиг, тут мозг сломать нужно, чтобы попытаться их понять)))Источник: https://censor.net/ru/n3255180
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24.03.2021 01:57
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Племянник Путина Путин создал Комитет поддержки Путина - Цензор.НЕТ 5821
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24.03.2021 01:53 Відповісти
Как ни старались, как ни бились, - рабов с галеры не согнать.. (с)
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24.03.2021 01:54 Відповісти
Племянник Путина Путин создал Комитет поддержки Путина имени В.В.Путина с целью спецнадзора и спецконтроля за всемерной реализацией мудрейших указов президента РФ В.В.Путина.
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24.03.2021 05:55 Відповісти
Вся суть "международных организаций"...
Племянник Путина Путин создал Комитет поддержки Путина - Цензор.НЕТ 4611
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24.03.2021 01:55 Відповісти
""Россия без коррупции", председателем партии был избран Путин")))) Пчелы против меда?))) ***** 20 лет у власти и его племянник создает партию в поддержку ***** и против коррупции?))) Это как православные коммунисты?))) Та ну его нафиг, тут мозг сломать нужно, чтобы попытаться их понять)))Источник: https://censor.net/ru/n3255180
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24.03.2021 01:57 Відповісти
агент Смит размножается и пытается захватить Матрицу
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24.03.2021 05:26 Відповісти
"председателем партии был избран Путин"
Неоднозначно как-то.
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24.03.2021 02:08 Відповісти
***** № 2
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24.03.2021 08:29 Відповісти
Прекрасно же! а говорили , что при Брежневе бал застой и болото)))
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24.03.2021 02:21 Відповісти
Что-то нейтральненькое про убийцу нашлось и для этого ботодрома. Похвальненько.
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24.03.2021 04:34 Відповісти
Это как в КНДР - Ын значится во все партиях и организациях членом номер ОДИН!
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24.03.2021 05:32 Відповісти
це аналог нашого "Дякую"
одна школа
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24.03.2021 05:38 Відповісти
А мені швидше ;ЗЕ!; нагадує.
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24.03.2021 06:18 Відповісти
А тебе хтось дякувати заставляє? Дякують за те, що не заставили всіх говормти "спасибо".
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24.03.2021 08:39 Відповісти
Ху?лик долго прыгал,чтобы его заметили,и наконец-то его заметили! Сейчас он уже не рад того,что его заметили,-и сейчас он понял,что его конец близок. Но уже поздно про Боржоми думать! Так что племяничек -поддержай -не поддержуй, все ровно конец будет один и тот же -развал! На дальнем Востоке процент китайцев среди численности "коренного" населения ДВ неумолимо растет,-а мы тем временем ждем начало действий с Кавказа.
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24.03.2021 05:39 Відповісти
Чему уже удивляться на козлорылии?
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24.03.2021 06:23 Відповісти
ПаБЕДА бессие РАБссии с 1945 года не окончится и через 100 веков стране баранов и дураков
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24.03.2021 07:53 Відповісти
Племянник Путина Путин создал Комитет поддержки Путина - Цензор.НЕТ 3504
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24.03.2021 07:54 Відповісти
Двоюродный племянник, это как - пятое ребро от сраки?
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24.03.2021 07:58 Відповісти
Тепер без "поддєржкі" той путін геть не тримається? Цілим комітетом тре тримати?
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24.03.2021 08:16 Відповісти
Племянник Путина Путин создал Комитет поддержки Путина - Цензор.НЕТ 9317
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24.03.2021 08:36 Відповісти
Ехал грека через реку
Видит грека в реке путин
Сунул путин путин в путин
***** ***** ***** *****...
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24.03.2021 09:00 Відповісти
уточните какой "клон" путина и от какого клона племянник
а то че то "оригинал" детей своих не признает
непонятно
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24.03.2021 09:05 Відповісти
Дебил, б(#)я, старый, трусливый, больной маразматик, всюду таскающий с собой персональный сортир и кружкуПлемінник Путіна Путін створив Комітет підтримки Путіна - Цензор.НЕТ 1450
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24.03.2021 09:16 Відповісти
КПП
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24.03.2021 09:33 Відповісти
*********** ****** в России.
Извините за мой французский.
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24.03.2021 10:16 Відповісти
Как правильно ***** в кубе или кубическое *****?
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24.03.2021 10:31 Відповісти
"Восток- дело тонкое")
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24.03.2021 11:36 Відповісти
интересно, у нашего гаранта есть родня которая по примеру х у й ловских родственников создала бы "комитет поддержки зеленского и каломыйского"? или представьте себе дятлов из "отрядов зеленского"? хотя чего там представлять , их итак каждый день по ящику показуют - мендельша, арахимия, люсик, шифер, ермак и др.
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24.03.2021 12:13 Відповісти
Мля, де чистота ? де ікєбана? скрізь одна муйня! навкруги одні пі.ораси! (Л.Подеревянський)
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24.03.2021 12:19 Відповісти
 
 