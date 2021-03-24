Племінник Путіна Путін створив Комітет підтримки Путіна

Мета організації - контроль за реалізацією реформ, які проводить президент Російської Федерації, і за виконанням його указів.

Про це повідомили в пресслужбі Романа Путіна - двоюрідного племінника президента РФ, засновника Комітету підтримки Путіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Роман Путін пояснив, що організація покликана об'єднати всіх громадян, які підтримують взятий Путіним курс розвитку.

"Учасники комітету контролюватимуть виконання президентських указів і безпосередньо братимуть участь у вирішенні важливих для того чи іншого суб'єкта Росії питань", - стверджує він.

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За словами племінника Путіна, відділення комітету будуть створені в кожному регіоні і стануть займатися "наведенням порядку" на місцях у різних сферах - ЖКГ, медицина, освіта, а також патріотичним і спортивним вихованням молоді і взаємодією з владою всіх рівнів.

У грудні 2020 року повідомлялося, що двоюрідний племінник президента РФ Роман Путін створив політичну партію "Росія без корупції", головою партії був обраний Путін. У списку зареєстрованих політичних партій РФ на сайті Мін'юсту "Росія без корупції" цієї партії немає.