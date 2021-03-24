Племянник Путина Путин создал Комитет поддержки Путина

Цель организации - контроль за реализацией реформ, которые проводит президент Российской Федерации, и за выполнением его указов.

Об этом сообщили в пресс-службе Романа Путина - двоюродного племянника президента РФ, основателя Комитета поддержки Путина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Роман Путин пояснил, что организация призвана объединить всех граждан, которые поддерживают взятый Путиным курс развития.

"Участники комитета будут контролировать исполнение президентских указов и непосредственно участвовать в решении важных для того или иного субъекта России вопросов", - утверждает он.

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По словам племянника Путина, отделения комитета будут созданы в каждом регионе и станут заниматься "наведением порядка" на местах в самых разных сферах - ЖКХ, медицина, образование, а также патриотическим и спортивным воспитанием молодежи и взаимодействием с властями всех уровней.

В декабре 2020 года сообщалось, что двоюродный племянник президента РФ Роман Путин создал политическую партию "Россия без коррупции", председателем партии был избран Путин. В списке зарегистрированных политических партий РФ на сайте Минюста "Россия без коррупции" этой партии нет.

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