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Племянник Путина Путин создал Комитет поддержки Путина

Племянник Путина Путин создал Комитет поддержки Путина

Цель организации - контроль за реализацией реформ, которые проводит президент Российской Федерации, и за выполнением его указов.

Об этом сообщили в пресс-службе Романа Путина - двоюродного племянника президента РФ, основателя Комитета поддержки Путина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Роман Путин пояснил, что организация призвана объединить всех граждан, которые поддерживают взятый Путиным курс развития.

"Участники комитета будут контролировать исполнение президентских указов и непосредственно участвовать в решении важных для того или иного субъекта России вопросов", - утверждает он.

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По словам племянника Путина, отделения комитета будут созданы в каждом регионе и станут заниматься "наведением порядка" на местах в самых разных сферах - ЖКХ, медицина, образование, а также патриотическим и спортивным воспитанием молодежи и взаимодействием с властями всех уровней.

В декабре 2020 года сообщалось, что двоюродный племянник президента РФ Роман Путин создал политическую партию "Россия без коррупции", председателем партии был избран Путин. В списке зарегистрированных политических партий РФ на сайте Минюста "Россия без коррупции" этой партии нет.

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Автор: 

путин владимир (31252) россия (95502) русский мир (614)


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Топ комментарии
+25
Вся суть "международных организаций"...
Племянник Путина Путин создал Комитет поддержки Путина - Цензор.НЕТ 4611
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24.03.2021 01:55
+18
Племянник Путина Путин создал Комитет поддержки Путина - Цензор.НЕТ 5821
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24.03.2021 01:53
+15
""Россия без коррупции", председателем партии был избран Путин")))) Пчелы против меда?))) ***** 20 лет у власти и его племянник создает партию в поддержку ***** и против коррупции?))) Это как православные коммунисты?))) Та ну его нафиг, тут мозг сломать нужно, чтобы попытаться их понять)))Источник: https://censor.net/ru/n3255180
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24.03.2021 01:57
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Племянник Путина Путин создал Комитет поддержки Путина - Цензор.НЕТ 5821
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24.03.2021 01:53 Ответить
Как ни старались, как ни бились, - рабов с галеры не согнать.. (с)
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24.03.2021 01:54 Ответить
Племянник Путина Путин создал Комитет поддержки Путина имени В.В.Путина с целью спецнадзора и спецконтроля за всемерной реализацией мудрейших указов президента РФ В.В.Путина.
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24.03.2021 05:55 Ответить
Вся суть "международных организаций"...
Племянник Путина Путин создал Комитет поддержки Путина - Цензор.НЕТ 4611
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24.03.2021 01:55 Ответить
""Россия без коррупции", председателем партии был избран Путин")))) Пчелы против меда?))) ***** 20 лет у власти и его племянник создает партию в поддержку ***** и против коррупции?))) Это как православные коммунисты?))) Та ну его нафиг, тут мозг сломать нужно, чтобы попытаться их понять)))Источник: https://censor.net/ru/n3255180
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24.03.2021 01:57 Ответить
агент Смит размножается и пытается захватить Матрицу
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24.03.2021 05:26 Ответить
"председателем партии был избран Путин"
Неоднозначно как-то.
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24.03.2021 02:08 Ответить
***** № 2
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24.03.2021 08:29 Ответить
Прекрасно же! а говорили , что при Брежневе бал застой и болото)))
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24.03.2021 02:21 Ответить
Что-то нейтральненькое про убийцу нашлось и для этого ботодрома. Похвальненько.
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24.03.2021 04:34 Ответить
Это как в КНДР - Ын значится во все партиях и организациях членом номер ОДИН!
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24.03.2021 05:32 Ответить
це аналог нашого "Дякую"
одна школа
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24.03.2021 05:38 Ответить
А мені швидше ;ЗЕ!; нагадує.
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24.03.2021 06:18 Ответить
А тебе хтось дякувати заставляє? Дякують за те, що не заставили всіх говормти "спасибо".
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24.03.2021 08:39 Ответить
Ху?лик долго прыгал,чтобы его заметили,и наконец-то его заметили! Сейчас он уже не рад того,что его заметили,-и сейчас он понял,что его конец близок. Но уже поздно про Боржоми думать! Так что племяничек -поддержай -не поддержуй, все ровно конец будет один и тот же -развал! На дальнем Востоке процент китайцев среди численности "коренного" населения ДВ неумолимо растет,-а мы тем временем ждем начало действий с Кавказа.
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24.03.2021 05:39 Ответить
Чему уже удивляться на козлорылии?
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24.03.2021 06:23 Ответить
ПаБЕДА бессие РАБссии с 1945 года не окончится и через 100 веков стране баранов и дураков
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24.03.2021 07:53 Ответить
Племянник Путина Путин создал Комитет поддержки Путина - Цензор.НЕТ 3504
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24.03.2021 07:54 Ответить
Двоюродный племянник, это как - пятое ребро от сраки?
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24.03.2021 07:58 Ответить
Тепер без "поддєржкі" той путін геть не тримається? Цілим комітетом тре тримати?
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24.03.2021 08:16 Ответить
Племянник Путина Путин создал Комитет поддержки Путина - Цензор.НЕТ 9317
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24.03.2021 08:36 Ответить
Ехал грека через реку
Видит грека в реке путин
Сунул путин путин в путин
***** ***** ***** *****...
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24.03.2021 09:00 Ответить
уточните какой "клон" путина и от какого клона племянник
а то че то "оригинал" детей своих не признает
непонятно
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24.03.2021 09:05 Ответить
Дебил, б(#)я, старый, трусливый, больной маразматик, всюду таскающий с собой персональный сортир и кружкуПлемінник Путіна Путін створив Комітет підтримки Путіна - Цензор.НЕТ 1450
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24.03.2021 09:16 Ответить
КПП
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24.03.2021 09:33 Ответить
*********** ****** в России.
Извините за мой французский.
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24.03.2021 10:16 Ответить
Как правильно ***** в кубе или кубическое *****?
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24.03.2021 10:31 Ответить
"Восток- дело тонкое")
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24.03.2021 11:36 Ответить
интересно, у нашего гаранта есть родня которая по примеру х у й ловских родственников создала бы "комитет поддержки зеленского и каломыйского"? или представьте себе дятлов из "отрядов зеленского"? хотя чего там представлять , их итак каждый день по ящику показуют - мендельша, арахимия, люсик, шифер, ермак и др.
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24.03.2021 12:13 Ответить
Мля, де чистота ? де ікєбана? скрізь одна муйня! навкруги одні пі.ораси! (Л.Подеревянський)
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24.03.2021 12:19 Ответить
 
 