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Зеленський вивів з-під санкцій РНБО братів Ананьєвих на прохання РПЦ, - Денисенко

Зеленський вивів з-під санкцій РНБО братів Ананьєвих на прохання РПЦ, - Денисенко

Президент Володимир Зеленський своїм указом виключив з списку санкцій громадян РФ Олексія та Дмитра Ананьєвих, які є великими спонсорами Російської православної церкви.

Про це в коментарі "ДС" повідомив директор Українського інституту майбутнього, політолог Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, брати Ананьєви є одними із великих спонсорів Російської православної церкви. Так, вони долучалися до організації перебування мощей Андрія Первозванного в Росії та Україні у 2003 році. "Зеленського про те, аби зняти санкції, попросила саме церква", — відзначив політолог.

Як зазначає видання, 23 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким, зокрема, виключив із санкційного списку Олексія та Дмитра Ананьєвих. Обидва були власниками російського Промсвязьбанка. Санкції проти них були введені 19 березня 2019 року терміном на три роки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський увів у дію санкції РНБО проти росЗМІ, компаній і фізосіб

Примітно, що днями Басманний райсуд Москви задовольнив клопотання ГСУ СК Росії про заочний арешт подільників колишніх власників Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитра та Олексія Ананьєвих — Батраза Плієва і громадянина України Івана Підлужного, обвинувачених в розтраті коштів банку на суму понад 87,2 млрд руб. Як пише 24 березня російське видання "Комерсант", за версією слідства, на початку грудня 2017 року брати Дмитро і Олексій Ананьєви, які, до речі, оголошені в міжнародний розшук, будучи головами правління і ради директорів ПСБ, створили організовану групу для розкрадання грошових коштів з банку, у звʼязку з тим що Центробанк РФ в ході перевірки виявила численні порушення, повʼязані з кредитуванням.

Зеленський вивів з-під санкцій РНБО братів Ананьєвих на прохання РПЦ, - Денисенко 01

Громадяни РФ Олексій і Дмитро Ананьєви

У грудні 2020 року Окружний суд Лімасола (Кіпр) заарештував активи колишніх співвласників Промсвязьбанка Дмитра та Олексія Ананьєва та їхніх дружин Людмили і Дарʼї на суму до € 267 млн, пише російський Forbes.

Зауважимо, що Дмитро Ананьєв, зокрема, входив до опікунської ради Російської православної церкви. Навесні 2006 року він був членом з оргкомітету по перебуванню в Росії мощей апостола Андрія Первозванного.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) РПЦ (512) санкції (11824) РНБО (2281) Денисенко Вадим (119)


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Топ коментарі
+49
Вони і ментально свої для офісу єрмака-татарова-зеленського.
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24.03.2021 09:54
+35
Наверное, РПЦ передала мзду от братиков
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24.03.2021 09:52
+25
Це якийсь відвертий піпец.
Зеленский вывел из-под санкций СНБО братьев Ананьевых по просьбе РПЦ, - Денисенко - Цензор.НЕТ 6611
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24.03.2021 10:12
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Это кого-то удивляет?... Эти фамилии не фигурируют в санкционном списке США, поэтому...
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24.03.2021 09:52 Відповісти
Странно, что их кырыла не отмазал
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24.03.2021 10:17 Відповісти
- «А святой отец? - подумал он, ехидствуя. - Дурак, - дураком остался. Не видать ему стульев, как своей бороды».(c)
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24.03.2021 10:38 Відповісти
ананьевы - друзья и спонсоры зеленой шмаркли, рпц и квартала95..
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24.03.2021 13:56 Відповісти
Наверное, РПЦ передала мзду от братиков
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24.03.2021 09:52 Відповісти
Вони і ментально свої для офісу єрмака-татарова-зеленського.
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24.03.2021 09:54 Відповісти
Так там зам в офисе Шевченко - любитель секты гундявых
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24.03.2021 10:00 Відповісти
Мабудь Кирил Тимошенко, сектант РПЦ.
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24.03.2021 10:07 Відповісти
Он самый
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24.03.2021 10:10 Відповісти
Це той, що на фото - крайній праворуч?
Сектанти РПЦ - вони такі...

Зеленський вивів з-під санкцій РНБО братів Ананьєвих на прохання РПЦ, - Денисенко - Цензор.НЕТ 543
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24.03.2021 16:59 Відповісти
Він.
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24.03.2021 17:06 Відповісти
от же ж урод
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24.03.2021 09:53 Відповісти
так и Херсонскую область по просьбе можно передать. А что? Добрый чел...
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24.03.2021 09:55 Відповісти
Типова "сенсаційна новина" від чергового політолога (колишнього депутата БПП) починається голосно, а закінчується як завжди - "по его словам".
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24.03.2021 09:55 Відповісти
Ну озвуч свою версию - почему он снял санкции с воров и любителей секты гундявых
И кстати - яка вона на смак ?
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24.03.2021 09:59 Відповісти

Экс-владелец Промсвязьбанка был признан банкротом в Арбитражном суде столицы. Теперь его имущество будет выставлено на торги. Инициатором банкротства бывшего миллиардера стала зерновая компания «Настюша», потребовавшая ранее от Ананьева 2,9 млрд рублей.

Активная благотворительная деятельность Ананьевых в пользу РПЦ, значительные субсидии, выделяемые на постройку православных монастырей и новых храмов, стали причиной того, что пресса окрестила бывших владельцев Промсвязьбанка «православными олигархами».


https://rusbankrot.ru/bankruptcy-and-liquidation/pravoslavnyy-oligarkh-dmitriy-ananev-stal-bankrotom/


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24.03.2021 10:03 Відповісти
санкции на них были наложены в начале 2019 года за причастность к строительству крымского моста
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24.03.2021 09:56 Відповісти
20.03.2019

Украина ввела новые санкции против России. Ограничения коснулись российских компаний, бизнесменов, депутатов, силовиков, причастных, по версии Киева, к инциденту в Керченском проливе, строительству Крымского моста и проведению выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.

Новые ограничения коснулись 294 юридических и 848 физических лиц. В их числе компании, бизнесмены, политики и работники силовых структур, которые, по версии СНБО, «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

Под санкциями со стороны Киева оказались спикер https://www.gazeta.ru/tags/organization/gosduma.shtml Госдумы https://www.gazeta.ru/tags/person/vyacheslav_volodin.shtml Вячеслав Володин , вице-премьер по ТЭК https://www.gazeta.ru/tags/person/dmitrii_kozak.shtml Дмитрий Козак , спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_ivanov.shtml Сергей Иванов , секретарь генсовета https://www.gazeta.ru/tags/organization/edinaya_rossiya.shtml «Единой России» https://www.gazeta.ru/tags/person/andrei_turchak.shtml Андрей Турчак , лидер самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник, помощник президента России https://www.gazeta.ru/tags/person/andrei_fursenko.shtml Андрей Фурсенко , экс-глава https://www.gazeta.ru/tags/organization/rzhd.shtml РЖД https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_yakunin.shtml Владимир Якунин , первый зампредседателя комитета https://www.gazeta.ru/tags/organization/sovet_federatsii.shtml Совета Федерации по обороне и безопасности https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_kozhin.shtml Владимир Кожин , начальник пограничного управления https://www.gazeta.ru/tags/organization/fsb.shtml ФСБ по Крыму контр-адмирал https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_stankevich.shtml Сергей Станкевич .
Ограничительные меры введены против главного исполнительного директора https://www.gazeta.ru/tags/organization/rosneft.shtml «Роснефти» https://www.gazeta.ru/tags/person/igor_sechin.shtml Игоря Сечина , бывших совладельцев https://www.gazeta.ru/tags/organization/promsvyazbank.shtml Промсвязьбанка братьев https://www.gazeta.ru/tags/person/dmitrii_ananev.shtml Дмитрия и https://www.gazeta.ru/tags/person/aleksei_ananev.shtml Алексея Ананьевых , гендиректора https://www.gazeta.ru/tags/organization/rosteh.shtml «Ростеха» https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_chemezov.shtml Сергея Чемезова , основателя инвесткомпании Marshall Capital https://www.gazeta.ru/tags/person/konstantin_malofeev.shtml Константина Малофеева .
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24.03.2021 10:03 Відповісти
треба Америці ввести санкції проти зеленського його рідні і всього зеленого шобла
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24.03.2021 09:56 Відповісти
Эту гэбэшную падаль давить надо, а оно им способствует! Выродок!
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24.03.2021 09:56 Відповісти
А в початковій версії серіалу він цього не робив. Продюсери, верніть попередній сценарій, а то за поточним презедент все більше схожий на агента ворожої країни.
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24.03.2021 09:56 Відповісти
Это всё Петя врёт , через Денисенко , что по просьбе рпц , а на самом деле - это засланные казачки , которые уничтожают бюджет расиси с помощью воровства
Шах вам порохоботы и мат 😄
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24.03.2021 09:57 Відповісти
За твоєю логікою,з УСІХ державних олігархів рф треба зняти санкції.(А з найбільшого-в першу чергу,бо вкрав найбільше).
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24.03.2021 10:17 Відповісти
Это не за моей - это логика преЗедента
Хотя те Кто ворует бюджет расиси казачки на задание - это как и Крым , который Украина отправила на задание , чтобы подорвать бюджет раССиси 🙂
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24.03.2021 10:24 Відповісти
Клован-днище.
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24.03.2021 09:58 Відповісти
Молодец, все класс......нахера нужен был этот спектакль?
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24.03.2021 09:58 Відповісти
Зеленский вывел из-под санкций СНБО братьев Ананьевых по просьбе РПЦ, - Денисенко - Цензор.НЕТ 3865
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24.03.2021 10:08 Відповісти
Зробив це разом!
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24.03.2021 12:53 Відповісти
РПЦ=ФСБ
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24.03.2021 10:08 Відповісти
Це якийсь відвертий піпец.
Зеленский вывел из-под санкций СНБО братьев Ананьевых по просьбе РПЦ, - Денисенко - Цензор.НЕТ 6611
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24.03.2021 10:12 Відповісти
наволоч
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24.03.2021 10:27 Відповісти
Вместо того чтобы объявить РПЦ в Украине террористической организацией целый президент заботится об исключении спонсоров террористической организации из списка санкционных лиц!!! Господа, это какой то Квартал 95!!! ))
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24.03.2021 10:12 Відповісти
Але зелебобы что скажете, наверное Порошенко виноват?
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24.03.2021 10:13 Відповісти
Шо кураторы приказали, тот клован и исполнил, подневольный он, а
у Карабаса-барабаса не забалуешь
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24.03.2021 10:14 Відповісти
Вы абсолютно правы - гундосый абсолютно всё делает, чтобы нагадить нашему врагу - паРаше.... Он так глубоко засовывает язык кремлёвской крысе в анус, что тому уже , скорее, больно, чем приятно....А теперь он решил и гундяю "насРать" на рясу - защитить спонсоров терроризма и кремлёвской поповской агентуры ....
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24.03.2021 10:15 Відповісти
Цирк на дроти
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24.03.2021 10:15 Відповісти
И абсолютно бескорыстно!
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24.03.2021 10:15 Відповісти
Санкции против них были введены 19 марта 2019 сроком на три года.Источник: https://censor.net/ru/n3255213

Так кто барыги?!
Те, кто ввел санкции против русских или те, кто их снял?!
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24.03.2021 10:18 Відповісти
зеля не може навіть при застосуванні протиросійських санкцій не прогнутися перед кацапією
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24.03.2021 10:22 Відповісти
Да ЗЕ просто листок на ветру сказали попросили сделал студень
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24.03.2021 10:25 Відповісти
Зеленський вивів з-під санкцій РНБО братів Ананьєвих на прохання РПЦ, - Денисенко - Цензор.НЕТ 3279
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24.03.2021 10:26 Відповісти


Зеленський вивів з-під санкцій РНБО братів Ананьєвих на прохання РПЦ, - Денисенко - Цензор.НЕТ 6615
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24.03.2021 17:08 Відповісти
Й на правнуках це клеймо пробиватись буде.Заслужили,наголосували!!!!!
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24.03.2021 20:08 Відповісти
Зеленский вывел из-под санкций СНБО братьев Ананьевых по просьбе РПЦ... но не выпустил из тюрьмы Рифмастера по просьбе украинских депутатов.
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24.03.2021 10:31 Відповісти
Зебилятки, шо скажете? Медведчук, кстати, тоже крупный спонсор рпц
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24.03.2021 10:33 Відповісти
И Новинский...
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24.03.2021 10:40 Відповісти
Да, он тоже. Редкая сук@ рпцшная
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24.03.2021 10:41 Відповісти
Очевидно, що він це робить з подачі тих самих людей, що порадили завалити справу вагнерівців. Зовсім не має здового глузду. Сумно.
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24.03.2021 10:35 Відповісти
Ау, зедебіли...? А у відповідь тиша....
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24.03.2021 10:43 Відповісти
Да читают они , но молчат - обтекая зелёной субстанцией
Вон только один боцман попытался , что то слабо вякнуть , а Танька лайф ему лайкнула
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24.03.2021 10:50 Відповісти
лик "зе " святой криворожский" обеспечен.Гундяй поспособствуеть
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24.03.2021 11:01 Відповісти
ананьїст...
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24.03.2021 11:19 Відповісти
у зели договорняки с коцапами
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24.03.2021 11:19 Відповісти
кретин зеленый.....
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24.03.2021 11:34 Відповісти
РПЦ как агентурное прикрытие.. По идее в наших украинских реалиях " особая связь" с РПЦ в Украине должна рассматриваться как дополнительное подтверждения факта связи фигурантов с ФСБ, ГРУ и непосредственно с ОПГ "убийцы". ( именно такой у него теперь позывной), а не наоборот. Зеля по прежнему пытается усидеть на " двух стульях" и при этом еще и "играть" на рояле.. А ведь в такой позе он ни когда не станет " своим" не для одних, ни для других.. и даже для третьих.. Так и зависнет в шпагате в воздухе.
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24.03.2021 11:43 Відповісти
Тобто це ніщо вивело з під санкцій спонсорів міжнародного тероризму якою за суттю є рпц-фсб! Ну що тут сказати - це зелене лайно само скоро опиниться під санкціями, Байден все бачить.
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24.03.2021 11:47 Відповісти
Зеленский вывел из-под санкций/ Моника отдаёт долги. Расследование центра «Миротворец»: Кампания Зеленского финансируется ФСБ России. 7 апр. 2019 г.
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24.03.2021 11:47 Відповісти
Сама велика ворожа агітаційна і підривна мереже російських спецслужб в України - РПЦ. Через неї проходять кошти на підтримку терористичних режимів на дакнбасі "ДНР" і "ЛНР", ідею "русского мира" в Україні, переміщення ГРУ і ФСБ, підбурювання прихожан проти України та збір великих коштів на потреби росії. Назвіть мені хоч одного зеленого "патріота" із офісу президента, спец служб, які є прихожанами ПЦУ. Немає і не було, вони всі є прихожанами ворожої московської церкви на территорії України.
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24.03.2021 11:53 Відповісти
Предатель!...РПЦ - агентура рашенфашиста.
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24.03.2021 12:39 Відповісти
Джерело фінансування відділень фсб не постраждало.
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24.03.2021 12:40 Відповісти
Это вам не барыга шоколадный! Учитесь как надо, соя!
А если серьезно, то это полный ПИСЕЦ!!! Нет слов...
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24.03.2021 12:49 Відповісти
воры и убийцы строят церкви. рпц не правда и Закон Божий нужен, а телец золотой. лицемерие
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24.03.2021 13:17 Відповісти
Смердюк
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24.03.2021 13:53 Відповісти
КОНЧИЛИСЬ БАБКИ НА ЗАРПЛАТУ АГЕНТАМ ФСБ, А С БЮДЖЕТА УКРАИНЫ НЕ ПЕРЕЧИСЛИШЬ?!
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24.03.2021 14:02 Відповісти
Зеленський - де товарищує зі своїм мозоком
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24.03.2021 14:19 Відповісти
 
 