Зеленський вивів з-під санкцій РНБО братів Ананьєвих на прохання РПЦ, - Денисенко
Президент Володимир Зеленський своїм указом виключив з списку санкцій громадян РФ Олексія та Дмитра Ананьєвих, які є великими спонсорами Російської православної церкви.
Про це в коментарі "ДС" повідомив директор Українського інституту майбутнього, політолог Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, брати Ананьєви є одними із великих спонсорів Російської православної церкви. Так, вони долучалися до організації перебування мощей Андрія Первозванного в Росії та Україні у 2003 році. "Зеленського про те, аби зняти санкції, попросила саме церква", — відзначив політолог.
Як зазначає видання, 23 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким, зокрема, виключив із санкційного списку Олексія та Дмитра Ананьєвих. Обидва були власниками російського Промсвязьбанка. Санкції проти них були введені 19 березня 2019 року терміном на три роки.
Примітно, що днями Басманний райсуд Москви задовольнив клопотання ГСУ СК Росії про заочний арешт подільників колишніх власників Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитра та Олексія Ананьєвих — Батраза Плієва і громадянина України Івана Підлужного, обвинувачених в розтраті коштів банку на суму понад 87,2 млрд руб. Як пише 24 березня російське видання "Комерсант", за версією слідства, на початку грудня 2017 року брати Дмитро і Олексій Ананьєви, які, до речі, оголошені в міжнародний розшук, будучи головами правління і ради директорів ПСБ, створили організовану групу для розкрадання грошових коштів з банку, у звʼязку з тим що Центробанк РФ в ході перевірки виявила численні порушення, повʼязані з кредитуванням.
Громадяни РФ Олексій і Дмитро Ананьєви
У грудні 2020 року Окружний суд Лімасола (Кіпр) заарештував активи колишніх співвласників Промсвязьбанка Дмитра та Олексія Ананьєва та їхніх дружин Людмили і Дарʼї на суму до € 267 млн, пише російський Forbes.
Зауважимо, що Дмитро Ананьєв, зокрема, входив до опікунської ради Російської православної церкви. Навесні 2006 року він був членом з оргкомітету по перебуванню в Росії мощей апостола Андрія Первозванного.
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Сектанти РПЦ - вони такі...
И кстати - яка вона на смак ?
Экс-владелец Промсвязьбанка был признан банкротом в Арбитражном суде столицы. Теперь его имущество будет выставлено на торги. Инициатором банкротства бывшего миллиардера стала зерновая компания «Настюша», потребовавшая ранее от Ананьева 2,9 млрд рублей.
Активная благотворительная деятельность Ананьевых в пользу РПЦ, значительные субсидии, выделяемые на постройку православных монастырей и новых храмов, стали причиной того, что пресса окрестила бывших владельцев Промсвязьбанка «православными олигархами».
https://rusbankrot.ru/bankruptcy-and-liquidation/pravoslavnyy-oligarkh-dmitriy-ananev-stal-bankrotom/
Украина ввела новые санкции против России. Ограничения коснулись российских компаний, бизнесменов, депутатов, силовиков, причастных, по версии Киева, к инциденту в Керченском проливе, строительству Крымского моста и проведению выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
Новые ограничения коснулись 294 юридических и 848 физических лиц. В их числе компании, бизнесмены, политики и работники силовых структур, которые, по версии СНБО, «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».
Под санкциями со стороны Киева оказались спикер https://www.gazeta.ru/tags/organization/gosduma.shtml Госдумы https://www.gazeta.ru/tags/person/vyacheslav_volodin.shtml Вячеслав Володин , вице-премьер по ТЭК https://www.gazeta.ru/tags/person/dmitrii_kozak.shtml Дмитрий Козак , спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_ivanov.shtml Сергей Иванов , секретарь генсовета https://www.gazeta.ru/tags/organization/edinaya_rossiya.shtml «Единой России» https://www.gazeta.ru/tags/person/andrei_turchak.shtml Андрей Турчак , лидер самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник, помощник президента России https://www.gazeta.ru/tags/person/andrei_fursenko.shtml Андрей Фурсенко , экс-глава https://www.gazeta.ru/tags/organization/rzhd.shtml РЖД https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_yakunin.shtml Владимир Якунин , первый зампредседателя комитета https://www.gazeta.ru/tags/organization/sovet_federatsii.shtml Совета Федерации по обороне и безопасности https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_kozhin.shtml Владимир Кожин , начальник пограничного управления https://www.gazeta.ru/tags/organization/fsb.shtml ФСБ по Крыму контр-адмирал https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_stankevich.shtml Сергей Станкевич .
Ограничительные меры введены против главного исполнительного директора https://www.gazeta.ru/tags/organization/rosneft.shtml «Роснефти» https://www.gazeta.ru/tags/person/igor_sechin.shtml Игоря Сечина , бывших совладельцев https://www.gazeta.ru/tags/organization/promsvyazbank.shtml Промсвязьбанка братьев https://www.gazeta.ru/tags/person/dmitrii_ananev.shtml Дмитрия и https://www.gazeta.ru/tags/person/aleksei_ananev.shtml Алексея Ананьевых , гендиректора https://www.gazeta.ru/tags/organization/rosteh.shtml «Ростеха» https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_chemezov.shtml Сергея Чемезова , основателя инвесткомпании Marshall Capital https://www.gazeta.ru/tags/person/konstantin_malofeev.shtml Константина Малофеева .
Шах вам порохоботы и мат 😄
Хотя те Кто ворует бюджет расиси казачки на задание - это как и Крым , который Украина отправила на задание , чтобы подорвать бюджет раССиси 🙂
у Карабаса-барабаса не забалуешь
Так кто барыги?!
Те, кто ввел санкции против русских или те, кто их снял?!
Вон только один боцман попытался , что то слабо вякнуть , а Танька лайф ему лайкнула
А если серьезно, то это полный ПИСЕЦ!!! Нет слов...