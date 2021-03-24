Зеленський вивів з-під санкцій РНБО братів Ананьєвих на прохання РПЦ, - Денисенко

Президент Володимир Зеленський своїм указом виключив з списку санкцій громадян РФ Олексія та Дмитра Ананьєвих, які є великими спонсорами Російської православної церкви.

Про це в коментарі "ДС" повідомив директор Українського інституту майбутнього, політолог Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, брати Ананьєви є одними із великих спонсорів Російської православної церкви. Так, вони долучалися до організації перебування мощей Андрія Первозванного в Росії та Україні у 2003 році. "Зеленського про те, аби зняти санкції, попросила саме церква", — відзначив політолог.

Як зазначає видання, 23 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким, зокрема, виключив із санкційного списку Олексія та Дмитра Ананьєвих. Обидва були власниками російського Промсвязьбанка. Санкції проти них були введені 19 березня 2019 року терміном на три роки.

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Примітно, що днями Басманний райсуд Москви задовольнив клопотання ГСУ СК Росії про заочний арешт подільників колишніх власників Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитра та Олексія Ананьєвих — Батраза Плієва і громадянина України Івана Підлужного, обвинувачених в розтраті коштів банку на суму понад 87,2 млрд руб. Як пише 24 березня російське видання "Комерсант", за версією слідства, на початку грудня 2017 року брати Дмитро і Олексій Ананьєви, які, до речі, оголошені в міжнародний розшук, будучи головами правління і ради директорів ПСБ, створили організовану групу для розкрадання грошових коштів з банку, у звʼязку з тим що Центробанк РФ в ході перевірки виявила численні порушення, повʼязані з кредитуванням.

Громадяни РФ Олексій і Дмитро Ананьєви

У грудні 2020 року Окружний суд Лімасола (Кіпр) заарештував активи колишніх співвласників Промсвязьбанка Дмитра та Олексія Ананьєва та їхніх дружин Людмили і Дарʼї на суму до € 267 млн, пише російський Forbes.

Зауважимо, що Дмитро Ананьєв, зокрема, входив до опікунської ради Російської православної церкви. Навесні 2006 року він був членом з оргкомітету по перебуванню в Росії мощей апостола Андрія Первозванного.