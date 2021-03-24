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Зеленский вывел из-под санкций СНБО братьев Ананьевых по просьбе РПЦ, - Денисенко

Зеленский вывел из-под санкций СНБО братьев Ананьевых по просьбе РПЦ, - Денисенко

Президент Владимир Зеленский своим указом исключил из санкционного списка граждан РФ Алексея и Дмитрия Ананьевых, которые являются крупными спонсорами Русской православной церкви.

Об этом в комментарии "ДС" сообщил директор Украинского института будущего, политолог Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, братья Ананьевы являются одними из крупнейших спонсоров Русской православной церкви. Так, они приобщались к организации пребывания мощей Андрея Первозванного в России и Украине в 2003 году. "Зеленского о том, чтобы снять санкции, попросила именно церковь", — отметил политолог.

Как отмечает издание, 23 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым, в частности, исключил из санкционного списка Алексея и Дмитрия Ананьевых. Оба были владельцами российского Промсвязьбанка. Санкции против них были введены 19 марта 2019 сроком на три года.

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Примечательно, что на днях Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР о заочном аресте подельников бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых — Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного, обвиняемых в растрате средств банка на сумму более 87,2 млрд руб. Как пишет 24 марта российское издание "Коммерсант", по версии следствия, в начале декабря 2017 года братья Дмитрий и Алексей Ананьевы (объявлены в международный розыск), будучи председателями правления и совета директоров ПСБ, создали организованную группу для хищения денежных средств из банка, в связи с тем что Центробанк в ходе проверки выявил многочисленные нарушения, связанные с кредитованием.

Зеленский вывел из-под санкций СНБО братьев Ананьевых по просьбе РПЦ, - Денисенко 01

Граждане РФ Алексей и Дмитрий Ананьевы

В декабре 2020 года Окружной суд Лимасола (Кипр) арестовал активы бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилы и Дарьи на сумму до € 267 млн, пишет российский Forbes.

Отметим, что Дмитрий Ананьев, в частности, входил в попечительский совет Русской православной церкви. Весной 2006 года он был членом оргкомитета по пребыванию в России мощей апостола Андрея Первозванного.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) РПЦ (744) санкции (11288) СНБО (4432) Денисенко Вадим (96)


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Топ комментарии
+49
Вони і ментально свої для офісу єрмака-татарова-зеленського.
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24.03.2021 09:54
+35
Наверное, РПЦ передала мзду от братиков
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24.03.2021 09:52
+25
Це якийсь відвертий піпец.
Зеленский вывел из-под санкций СНБО братьев Ананьевых по просьбе РПЦ, - Денисенко - Цензор.НЕТ 6611
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24.03.2021 10:12
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Правила форума Совет форумчан
Это кого-то удивляет?... Эти фамилии не фигурируют в санкционном списке США, поэтому...
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24.03.2021 09:52 Ответить
Странно, что их кырыла не отмазал
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24.03.2021 10:17 Ответить
- «А святой отец? - подумал он, ехидствуя. - Дурак, - дураком остался. Не видать ему стульев, как своей бороды».(c)
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24.03.2021 10:38 Ответить
ананьевы - друзья и спонсоры зеленой шмаркли, рпц и квартала95..
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24.03.2021 13:56 Ответить
Наверное, РПЦ передала мзду от братиков
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24.03.2021 09:52 Ответить
Вони і ментально свої для офісу єрмака-татарова-зеленського.
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24.03.2021 09:54 Ответить
Так там зам в офисе Шевченко - любитель секты гундявых
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24.03.2021 10:00 Ответить
Мабудь Кирил Тимошенко, сектант РПЦ.
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24.03.2021 10:07 Ответить
Он самый
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24.03.2021 10:10 Ответить
Це той, що на фото - крайній праворуч?
Сектанти РПЦ - вони такі...

Зеленський вивів з-під санкцій РНБО братів Ананьєвих на прохання РПЦ, - Денисенко - Цензор.НЕТ 543
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24.03.2021 16:59 Ответить
Він.
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24.03.2021 17:06 Ответить
от же ж урод
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24.03.2021 09:53 Ответить
так и Херсонскую область по просьбе можно передать. А что? Добрый чел...
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24.03.2021 09:55 Ответить
Типова "сенсаційна новина" від чергового політолога (колишнього депутата БПП) починається голосно, а закінчується як завжди - "по его словам".
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24.03.2021 09:55 Ответить
Ну озвуч свою версию - почему он снял санкции с воров и любителей секты гундявых
И кстати - яка вона на смак ?
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24.03.2021 09:59 Ответить

Экс-владелец Промсвязьбанка был признан банкротом в Арбитражном суде столицы. Теперь его имущество будет выставлено на торги. Инициатором банкротства бывшего миллиардера стала зерновая компания «Настюша», потребовавшая ранее от Ананьева 2,9 млрд рублей.

Активная благотворительная деятельность Ананьевых в пользу РПЦ, значительные субсидии, выделяемые на постройку православных монастырей и новых храмов, стали причиной того, что пресса окрестила бывших владельцев Промсвязьбанка «православными олигархами».


https://rusbankrot.ru/bankruptcy-and-liquidation/pravoslavnyy-oligarkh-dmitriy-ananev-stal-bankrotom/


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24.03.2021 10:03 Ответить
санкции на них были наложены в начале 2019 года за причастность к строительству крымского моста
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24.03.2021 09:56 Ответить
20.03.2019

Украина ввела новые санкции против России. Ограничения коснулись российских компаний, бизнесменов, депутатов, силовиков, причастных, по версии Киева, к инциденту в Керченском проливе, строительству Крымского моста и проведению выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.

Новые ограничения коснулись 294 юридических и 848 физических лиц. В их числе компании, бизнесмены, политики и работники силовых структур, которые, по версии СНБО, «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

Под санкциями со стороны Киева оказались спикер https://www.gazeta.ru/tags/organization/gosduma.shtml Госдумы https://www.gazeta.ru/tags/person/vyacheslav_volodin.shtml Вячеслав Володин , вице-премьер по ТЭК https://www.gazeta.ru/tags/person/dmitrii_kozak.shtml Дмитрий Козак , спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_ivanov.shtml Сергей Иванов , секретарь генсовета https://www.gazeta.ru/tags/organization/edinaya_rossiya.shtml «Единой России» https://www.gazeta.ru/tags/person/andrei_turchak.shtml Андрей Турчак , лидер самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник, помощник президента России https://www.gazeta.ru/tags/person/andrei_fursenko.shtml Андрей Фурсенко , экс-глава https://www.gazeta.ru/tags/organization/rzhd.shtml РЖД https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_yakunin.shtml Владимир Якунин , первый зампредседателя комитета https://www.gazeta.ru/tags/organization/sovet_federatsii.shtml Совета Федерации по обороне и безопасности https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_kozhin.shtml Владимир Кожин , начальник пограничного управления https://www.gazeta.ru/tags/organization/fsb.shtml ФСБ по Крыму контр-адмирал https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_stankevich.shtml Сергей Станкевич .
Ограничительные меры введены против главного исполнительного директора https://www.gazeta.ru/tags/organization/rosneft.shtml «Роснефти» https://www.gazeta.ru/tags/person/igor_sechin.shtml Игоря Сечина , бывших совладельцев https://www.gazeta.ru/tags/organization/promsvyazbank.shtml Промсвязьбанка братьев https://www.gazeta.ru/tags/person/dmitrii_ananev.shtml Дмитрия и https://www.gazeta.ru/tags/person/aleksei_ananev.shtml Алексея Ананьевых , гендиректора https://www.gazeta.ru/tags/organization/rosteh.shtml «Ростеха» https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_chemezov.shtml Сергея Чемезова , основателя инвесткомпании Marshall Capital https://www.gazeta.ru/tags/person/konstantin_malofeev.shtml Константина Малофеева .
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24.03.2021 10:03 Ответить
треба Америці ввести санкції проти зеленського його рідні і всього зеленого шобла
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24.03.2021 09:56 Ответить
Эту гэбэшную падаль давить надо, а оно им способствует! Выродок!
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24.03.2021 09:56 Ответить
А в початковій версії серіалу він цього не робив. Продюсери, верніть попередній сценарій, а то за поточним презедент все більше схожий на агента ворожої країни.
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24.03.2021 09:56 Ответить
Это всё Петя врёт , через Денисенко , что по просьбе рпц , а на самом деле - это засланные казачки , которые уничтожают бюджет расиси с помощью воровства
Шах вам порохоботы и мат 😄
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24.03.2021 09:57 Ответить
За твоєю логікою,з УСІХ державних олігархів рф треба зняти санкції.(А з найбільшого-в першу чергу,бо вкрав найбільше).
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24.03.2021 10:17 Ответить
Это не за моей - это логика преЗедента
Хотя те Кто ворует бюджет расиси казачки на задание - это как и Крым , который Украина отправила на задание , чтобы подорвать бюджет раССиси 🙂
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24.03.2021 10:24 Ответить
Клован-днище.
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24.03.2021 09:58 Ответить
Молодец, все класс......нахера нужен был этот спектакль?
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24.03.2021 09:58 Ответить
Зеленский вывел из-под санкций СНБО братьев Ананьевых по просьбе РПЦ, - Денисенко - Цензор.НЕТ 3865
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24.03.2021 10:08 Ответить
Зробив це разом!
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24.03.2021 12:53 Ответить
РПЦ=ФСБ
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24.03.2021 10:08 Ответить
Це якийсь відвертий піпец.
Зеленский вывел из-под санкций СНБО братьев Ананьевых по просьбе РПЦ, - Денисенко - Цензор.НЕТ 6611
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24.03.2021 10:12 Ответить
наволоч
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24.03.2021 10:27 Ответить
Вместо того чтобы объявить РПЦ в Украине террористической организацией целый президент заботится об исключении спонсоров террористической организации из списка санкционных лиц!!! Господа, это какой то Квартал 95!!! ))
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24.03.2021 10:12 Ответить
Але зелебобы что скажете, наверное Порошенко виноват?
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24.03.2021 10:13 Ответить
Шо кураторы приказали, тот клован и исполнил, подневольный он, а
у Карабаса-барабаса не забалуешь
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24.03.2021 10:14 Ответить
Вы абсолютно правы - гундосый абсолютно всё делает, чтобы нагадить нашему врагу - паРаше.... Он так глубоко засовывает язык кремлёвской крысе в анус, что тому уже , скорее, больно, чем приятно....А теперь он решил и гундяю "насРать" на рясу - защитить спонсоров терроризма и кремлёвской поповской агентуры ....
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24.03.2021 10:15 Ответить
Цирк на дроти
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24.03.2021 10:15 Ответить
И абсолютно бескорыстно!
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24.03.2021 10:15 Ответить
Санкции против них были введены 19 марта 2019 сроком на три года.Источник: https://censor.net/ru/n3255213

Так кто барыги?!
Те, кто ввел санкции против русских или те, кто их снял?!
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24.03.2021 10:18 Ответить
зеля не може навіть при застосуванні протиросійських санкцій не прогнутися перед кацапією
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24.03.2021 10:22 Ответить
Да ЗЕ просто листок на ветру сказали попросили сделал студень
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24.03.2021 10:25 Ответить
Зеленський вивів з-під санкцій РНБО братів Ананьєвих на прохання РПЦ, - Денисенко - Цензор.НЕТ 3279
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24.03.2021 10:26 Ответить


Зеленський вивів з-під санкцій РНБО братів Ананьєвих на прохання РПЦ, - Денисенко - Цензор.НЕТ 6615
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24.03.2021 17:08 Ответить
Й на правнуках це клеймо пробиватись буде.Заслужили,наголосували!!!!!
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24.03.2021 20:08 Ответить
Зеленский вывел из-под санкций СНБО братьев Ананьевых по просьбе РПЦ... но не выпустил из тюрьмы Рифмастера по просьбе украинских депутатов.
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24.03.2021 10:31 Ответить
Зебилятки, шо скажете? Медведчук, кстати, тоже крупный спонсор рпц
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24.03.2021 10:33 Ответить
И Новинский...
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24.03.2021 10:40 Ответить
Да, он тоже. Редкая сук@ рпцшная
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24.03.2021 10:41 Ответить
Очевидно, що він це робить з подачі тих самих людей, що порадили завалити справу вагнерівців. Зовсім не має здового глузду. Сумно.
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24.03.2021 10:35 Ответить
Ау, зедебіли...? А у відповідь тиша....
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24.03.2021 10:43 Ответить
Да читают они , но молчат - обтекая зелёной субстанцией
Вон только один боцман попытался , что то слабо вякнуть , а Танька лайф ему лайкнула
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24.03.2021 10:50 Ответить
лик "зе " святой криворожский" обеспечен.Гундяй поспособствуеть
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24.03.2021 11:01 Ответить
ананьїст...
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24.03.2021 11:19 Ответить
у зели договорняки с коцапами
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24.03.2021 11:19 Ответить
кретин зеленый.....
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24.03.2021 11:34 Ответить
РПЦ как агентурное прикрытие.. По идее в наших украинских реалиях " особая связь" с РПЦ в Украине должна рассматриваться как дополнительное подтверждения факта связи фигурантов с ФСБ, ГРУ и непосредственно с ОПГ "убийцы". ( именно такой у него теперь позывной), а не наоборот. Зеля по прежнему пытается усидеть на " двух стульях" и при этом еще и "играть" на рояле.. А ведь в такой позе он ни когда не станет " своим" не для одних, ни для других.. и даже для третьих.. Так и зависнет в шпагате в воздухе.
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24.03.2021 11:43 Ответить
Тобто це ніщо вивело з під санкцій спонсорів міжнародного тероризму якою за суттю є рпц-фсб! Ну що тут сказати - це зелене лайно само скоро опиниться під санкціями, Байден все бачить.
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24.03.2021 11:47 Ответить
Зеленский вывел из-под санкций/ Моника отдаёт долги. Расследование центра «Миротворец»: Кампания Зеленского финансируется ФСБ России. 7 апр. 2019 г.
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24.03.2021 11:47 Ответить
Сама велика ворожа агітаційна і підривна мереже російських спецслужб в України - РПЦ. Через неї проходять кошти на підтримку терористичних режимів на дакнбасі "ДНР" і "ЛНР", ідею "русского мира" в Україні, переміщення ГРУ і ФСБ, підбурювання прихожан проти України та збір великих коштів на потреби росії. Назвіть мені хоч одного зеленого "патріота" із офісу президента, спец служб, які є прихожанами ПЦУ. Немає і не було, вони всі є прихожанами ворожої московської церкви на территорії України.
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24.03.2021 11:53 Ответить
Предатель!...РПЦ - агентура рашенфашиста.
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24.03.2021 12:39 Ответить
Джерело фінансування відділень фсб не постраждало.
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24.03.2021 12:40 Ответить
Это вам не барыга шоколадный! Учитесь как надо, соя!
А если серьезно, то это полный ПИСЕЦ!!! Нет слов...
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24.03.2021 12:49 Ответить
воры и убийцы строят церкви. рпц не правда и Закон Божий нужен, а телец золотой. лицемерие
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24.03.2021 13:17 Ответить
Смердюк
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24.03.2021 13:53 Ответить
КОНЧИЛИСЬ БАБКИ НА ЗАРПЛАТУ АГЕНТАМ ФСБ, А С БЮДЖЕТА УКРАИНЫ НЕ ПЕРЕЧИСЛИШЬ?!
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24.03.2021 14:02 Ответить
Зеленський - де товарищує зі своїм мозоком
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24.03.2021 14:19 Ответить
 
 