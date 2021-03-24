Зеленский вывел из-под санкций СНБО братьев Ананьевых по просьбе РПЦ, - Денисенко

Президент Владимир Зеленский своим указом исключил из санкционного списка граждан РФ Алексея и Дмитрия Ананьевых, которые являются крупными спонсорами Русской православной церкви.

Об этом в комментарии "ДС" сообщил директор Украинского института будущего, политолог Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, братья Ананьевы являются одними из крупнейших спонсоров Русской православной церкви. Так, они приобщались к организации пребывания мощей Андрея Первозванного в России и Украине в 2003 году. "Зеленского о том, чтобы снять санкции, попросила именно церковь", — отметил политолог.

Как отмечает издание, 23 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым, в частности, исключил из санкционного списка Алексея и Дмитрия Ананьевых. Оба были владельцами российского Промсвязьбанка. Санкции против них были введены 19 марта 2019 сроком на три года.

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Примечательно, что на днях Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР о заочном аресте подельников бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых — Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного, обвиняемых в растрате средств банка на сумму более 87,2 млрд руб. Как пишет 24 марта российское издание "Коммерсант", по версии следствия, в начале декабря 2017 года братья Дмитрий и Алексей Ананьевы (объявлены в международный розыск), будучи председателями правления и совета директоров ПСБ, создали организованную группу для хищения денежных средств из банка, в связи с тем что Центробанк в ходе проверки выявил многочисленные нарушения, связанные с кредитованием.

Граждане РФ Алексей и Дмитрий Ананьевы

В декабре 2020 года Окружной суд Лимасола (Кипр) арестовал активы бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилы и Дарьи на сумму до € 267 млн, пишет российский Forbes.

Отметим, что Дмитрий Ананьев, в частности, входил в попечительский совет Русской православной церкви. Весной 2006 года он был членом оргкомитета по пребыванию в России мощей апостола Андрея Первозванного.