Зеленский вывел из-под санкций СНБО братьев Ананьевых по просьбе РПЦ, - Денисенко
Президент Владимир Зеленский своим указом исключил из санкционного списка граждан РФ Алексея и Дмитрия Ананьевых, которые являются крупными спонсорами Русской православной церкви.
Об этом в комментарии "ДС" сообщил директор Украинского института будущего, политолог Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, братья Ананьевы являются одними из крупнейших спонсоров Русской православной церкви. Так, они приобщались к организации пребывания мощей Андрея Первозванного в России и Украине в 2003 году. "Зеленского о том, чтобы снять санкции, попросила именно церковь", — отметил политолог.
Как отмечает издание, 23 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым, в частности, исключил из санкционного списка Алексея и Дмитрия Ананьевых. Оба были владельцами российского Промсвязьбанка. Санкции против них были введены 19 марта 2019 сроком на три года.
Примечательно, что на днях Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР о заочном аресте подельников бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых — Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного, обвиняемых в растрате средств банка на сумму более 87,2 млрд руб. Как пишет 24 марта российское издание "Коммерсант", по версии следствия, в начале декабря 2017 года братья Дмитрий и Алексей Ананьевы (объявлены в международный розыск), будучи председателями правления и совета директоров ПСБ, создали организованную группу для хищения денежных средств из банка, в связи с тем что Центробанк в ходе проверки выявил многочисленные нарушения, связанные с кредитованием.
Граждане РФ Алексей и Дмитрий Ананьевы
В декабре 2020 года Окружной суд Лимасола (Кипр) арестовал активы бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилы и Дарьи на сумму до € 267 млн, пишет российский Forbes.
Отметим, что Дмитрий Ананьев, в частности, входил в попечительский совет Русской православной церкви. Весной 2006 года он был членом оргкомитета по пребыванию в России мощей апостола Андрея Первозванного.
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Сектанти РПЦ - вони такі...
И кстати - яка вона на смак ?
Экс-владелец Промсвязьбанка был признан банкротом в Арбитражном суде столицы. Теперь его имущество будет выставлено на торги. Инициатором банкротства бывшего миллиардера стала зерновая компания «Настюша», потребовавшая ранее от Ананьева 2,9 млрд рублей.
Активная благотворительная деятельность Ананьевых в пользу РПЦ, значительные субсидии, выделяемые на постройку православных монастырей и новых храмов, стали причиной того, что пресса окрестила бывших владельцев Промсвязьбанка «православными олигархами».
https://rusbankrot.ru/bankruptcy-and-liquidation/pravoslavnyy-oligarkh-dmitriy-ananev-stal-bankrotom/
Украина ввела новые санкции против России. Ограничения коснулись российских компаний, бизнесменов, депутатов, силовиков, причастных, по версии Киева, к инциденту в Керченском проливе, строительству Крымского моста и проведению выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
Новые ограничения коснулись 294 юридических и 848 физических лиц. В их числе компании, бизнесмены, политики и работники силовых структур, которые, по версии СНБО, «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».
Под санкциями со стороны Киева оказались спикер https://www.gazeta.ru/tags/organization/gosduma.shtml Госдумы https://www.gazeta.ru/tags/person/vyacheslav_volodin.shtml Вячеслав Володин , вице-премьер по ТЭК https://www.gazeta.ru/tags/person/dmitrii_kozak.shtml Дмитрий Козак , спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_ivanov.shtml Сергей Иванов , секретарь генсовета https://www.gazeta.ru/tags/organization/edinaya_rossiya.shtml «Единой России» https://www.gazeta.ru/tags/person/andrei_turchak.shtml Андрей Турчак , лидер самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник, помощник президента России https://www.gazeta.ru/tags/person/andrei_fursenko.shtml Андрей Фурсенко , экс-глава https://www.gazeta.ru/tags/organization/rzhd.shtml РЖД https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_yakunin.shtml Владимир Якунин , первый зампредседателя комитета https://www.gazeta.ru/tags/organization/sovet_federatsii.shtml Совета Федерации по обороне и безопасности https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_kozhin.shtml Владимир Кожин , начальник пограничного управления https://www.gazeta.ru/tags/organization/fsb.shtml ФСБ по Крыму контр-адмирал https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_stankevich.shtml Сергей Станкевич .
Ограничительные меры введены против главного исполнительного директора https://www.gazeta.ru/tags/organization/rosneft.shtml «Роснефти» https://www.gazeta.ru/tags/person/igor_sechin.shtml Игоря Сечина , бывших совладельцев https://www.gazeta.ru/tags/organization/promsvyazbank.shtml Промсвязьбанка братьев https://www.gazeta.ru/tags/person/dmitrii_ananev.shtml Дмитрия и https://www.gazeta.ru/tags/person/aleksei_ananev.shtml Алексея Ананьевых , гендиректора https://www.gazeta.ru/tags/organization/rosteh.shtml «Ростеха» https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_chemezov.shtml Сергея Чемезова , основателя инвесткомпании Marshall Capital https://www.gazeta.ru/tags/person/konstantin_malofeev.shtml Константина Малофеева .
Шах вам порохоботы и мат 😄
Хотя те Кто ворует бюджет расиси казачки на задание - это как и Крым , который Украина отправила на задание , чтобы подорвать бюджет раССиси 🙂
у Карабаса-барабаса не забалуешь
Так кто барыги?!
Те, кто ввел санкции против русских или те, кто их снял?!
Вон только один боцман попытался , что то слабо вякнуть , а Танька лайф ему лайкнула
А если серьезно, то это полный ПИСЕЦ!!! Нет слов...