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На виборах ректора університету Шевченка переміг професор Бугров

На виборах ректора університету Шевченка переміг професор Бугров

За результатами другого туру виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ) переміг кандидат філософських наук, професор, чинний проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Бугров набрав 74,31% голосів, а його найближчий суперник, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботі КНУ Олександр Рожко - 12,39% голосів.

Отже, Бугров обраний новим ректором університету, оскільки на виборах перемагає той кандидат, який набирає понад 50% від явки виборців.

Бугров народився 10 листопада 1967 року. У 1991 році закінчив відділення філософії філософського факультету КНУ ім. Шевченка і вступив до аспірантури на кафедру філософії філософського факультету КНУ ім. Шевченка, яку закінчив у 1995 році за спеціальністю "онтологія, гносеологія, феноменологія". З листопада 1995 року до вересня 1998 року - асистент кафедри філософії та методології науки філософського факультету КНУ ім. Шевченка.

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У червні 1996 року захистив кандидатську дисертацію на тему "Мова та символ в контексті проблеми розуміння". З жовтня 1998 року - доцент кафедри історії філософії філософського факультету КНУ ім. Шевченка. Вчене звання доцента присвоєно у 2000 році.

З листопада 1998 року до січня 2009 року - заступник декана з наукової роботи філософського факультету. У січні 2009 року призначений на посаду проректора з науково-педагогічної роботи.

З лютого 2013 року - професор кафедри історії філософії філософського факультету. Вчене звання професора присвоєно у травні 2014 року.

З червня 2014 року виконує обов'язки завідувача кафедри історії філософії філософського факультету.

Як повідомлялося, нинішній в. о. ректора Леонід Губерський був призначений на посаду ректора 29 жовтня 2015 року терміном на п’ять років, і на сьогодні його повноваження закінчились.
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Топ коментарі
+12
Не забуду его перл...У зв'язку з вакантною посадою декана факультету кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитися в деканаті
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24.03.2021 18:59
+11
Ну хоч Литвин у моєму рідному універі пролетів...
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24.03.2021 18:54
+8
Не знаю, як щодо порохоботів, але зелених у науковому середовищі не *******. Це я кажу, як людина із родини вчених. Все-таки науковці та професура вміють думати і поважають, передусім, розумних людей.
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24.03.2021 19:10
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Ну хоч Литвин у моєму рідному універі пролетів...
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24.03.2021 18:54 Відповісти
Не забуду его перл...У зв'язку з вакантною посадою декана факультету кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитися в деканаті
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24.03.2021 18:59 Відповісти
Ага, а ще було "Країні потрібен Литвин"... Виявилося, що він і універ не потрібен... Хоча він викладачем в КНУ лише числився на папері - на пари тупо не приходив і ставили завжди заміну.
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24.03.2021 19:02 Відповісти
а где ты видело там Литвина ?
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24.03.2021 19:06 Відповісти
Колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин посів під час голосування четверте місце, отримавши лише 4% голосів.
Про це https://censor.net/ua повідомляє з посиланням на https://www.bbc.com/ukrainian/features-56427890?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=twitter&at_campaign=64&at_custom4=897B6FBA-8739-11**-87D0-FE9F4744363C&at_medium=custom7&at_custom3=BBC+UA "BBC News Україна".
Лідерами голосування стали проректор КНУ Володимир Бугров і Олександр Рожко. Вони набрали відповідно близько 44% і 15%. Джерело: https://censor.net/ua/n3253999
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24.03.2021 19:07 Відповісти
Поздравляю. Надеюсь, хороший чел и патриот. Здорово, что не Литвин.
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24.03.2021 18:57 Відповісти
Он зебил или порохобот?
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24.03.2021 18:59 Відповісти
Порохоботи тількі на Цензорі існують
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24.03.2021 19:01 Відповісти
Не знаю, як щодо порохоботів, але зелених у науковому середовищі не *******. Це я кажу, як людина із родини вчених. Все-таки науковці та професура вміють думати і поважають, передусім, розумних людей.
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24.03.2021 19:10 Відповісти
Спросите у родичей про порохоботов.
Их же тоже немало в научном мире водится.
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24.03.2021 19:15 Відповісти
Я знаю серед професури прихильників Петі, Юлі, Гриценка, націоналістичних сил... Прихильників Зе - не знаю!
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24.03.2021 19:16 Відповісти
Строго говоря, уровень "95-го квартала" - это уровень ниже плинтуса. Интеллектуального, этического и эстетического. Соответствует, кстати 73%.
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24.03.2021 19:34 Відповісти
Це хто науковець? Оцей хвілозоп Хома Брут радянського розливу? І які це в нього досягнення в цій псевдо-науці "хвілозопії"? "Переписка Маркса с Каутским"? І ці цифри 74% також наводять на не дуже веселі думки. Якби це був фізик, математик чи хімік, я б з вами погодився, а так, фуфлижник від фуфлижної псевдонауки...
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24.03.2021 20:54 Відповісти
Нууу. По перше він 1967 р.н. В 1991 році тільки універ закінчив. Не знаю про нього особисто но в "революції на граніті" "філософи" були досить активні.
По-друге, Філософія не псевдо - , а паразитична наука, яка намагається збити в кучу всі науки. Цікаво, але толку небагато).
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25.03.2021 05:26 Відповісти
Вам и правда это важно?
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24.03.2021 19:18 Відповісти
Что за хр с бугра,кто знает?
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24.03.2021 19:13 Відповісти
Норм чел, найкращий варіант для КНУ - кажу, як людина, яка навчалась в Шевченка...
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24.03.2021 19:15 Відповісти
я знаю. Бугров хоть имеет внешность космополитическую, но, между тем, это предельно умный с переходом в мудрый, человек, с внутренним стержнем, который во времена Зеленского будет ставить на первое место интересы Университета, и может полностью полагаться на нашу поддержку. Хорошо, что так сложилось, уж очень не хотела зеленая власть, чтобы ректором стал Бугров.
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24.03.2021 19:21 Відповісти
Ага, стільки разів переголосовували - мабуть Литвина хотіли просунути...
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24.03.2021 19:28 Відповісти
Тогда , хоть одна хорошая новость!
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24.03.2021 19:43 Відповісти
конгратс
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24.03.2021 19:15 Відповісти
"чинний проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров".
і
"проректор з науково-педагогічної роботі КНУ Олександр Рожко"

Один по четным, а второй - по нечетным?
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24.03.2021 19:49 Відповісти
Ви ще династії псевдонауковців в інших ВНЗ не знаєте... Там горизонти ширші.. А це ще дитячі забавки)))
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24.03.2021 19:55 Відповісти
Дядько із завезених, з вологодських. Вони усі ефесбешні саяніми...
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24.03.2021 20:01 Відповісти
Народився 10 листопада 1967 року в Бучачі, районному центрі Тернопільської області
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24.03.2021 20:16 Відповісти
философия - это глобальная вечная наука. Он Диоген, даже сидя в бочке, фылософствовал о бытие и о сознании. А зеленая масть была против из спортивного интереса ведь порткова бездипломного юриста уже не поставишь заведовать кафедрой государственного права, а ведь 4 года был даже дохтурскую защитил, профессором тоже был и даже деньги получал. А куда проректора смотрели. А вы говорите, ученые. Вообще ученым нечего делать на должности ректора
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25.03.2021 01:29 Відповісти
 
 