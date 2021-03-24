На виборах ректора університету Шевченка переміг професор Бугров

За результатами другого туру виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ) переміг кандидат філософських наук, професор, чинний проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Бугров набрав 74,31% голосів, а його найближчий суперник, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботі КНУ Олександр Рожко - 12,39% голосів.

Отже, Бугров обраний новим ректором університету, оскільки на виборах перемагає той кандидат, який набирає понад 50% від явки виборців.

Бугров народився 10 листопада 1967 року. У 1991 році закінчив відділення філософії філософського факультету КНУ ім. Шевченка і вступив до аспірантури на кафедру філософії філософського факультету КНУ ім. Шевченка, яку закінчив у 1995 році за спеціальністю "онтологія, гносеологія, феноменологія". З листопада 1995 року до вересня 1998 року - асистент кафедри філософії та методології науки філософського факультету КНУ ім. Шевченка.

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У червні 1996 року захистив кандидатську дисертацію на тему "Мова та символ в контексті проблеми розуміння". З жовтня 1998 року - доцент кафедри історії філософії філософського факультету КНУ ім. Шевченка. Вчене звання доцента присвоєно у 2000 році.

З листопада 1998 року до січня 2009 року - заступник декана з наукової роботи філософського факультету. У січні 2009 року призначений на посаду проректора з науково-педагогічної роботи.

З лютого 2013 року - професор кафедри історії філософії філософського факультету. Вчене звання професора присвоєно у травні 2014 року.

З червня 2014 року виконує обов'язки завідувача кафедри історії філософії філософського факультету.

Як повідомлялося, нинішній в. о. ректора Леонід Губерський був призначений на посаду ректора 29 жовтня 2015 року терміном на п’ять років, і на сьогодні його повноваження закінчились.