На выборах ректора университета Шевченко победил профессор Бугров
По результатам второго тура выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (КНУ) победил кандидат философских наук, профессор, действующий проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Бугров набрал 74,31% голосов, а его ближайший соперник, доктор экономических наук, профессор, проректор по научно-педагогической работе КНУ Александр Рожко – 12,39% голосов.
Таким образом, Бугров избран новым ректором университета, так как на выборах побеждает тот кандидат, который набирает более 50% от явки избирателей.
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Бугров родился 10 ноября 1967 года. В 1991 году окончил отделение философии философского факультета КНУ им.Шевченко и поступил в аспирантуру на кафедру философии философского факультета КНУ им. Шевченко, которую закончил в 1995 году по специальности "онтология, гносеология, феноменология". С ноября 1995 по сентябрь 1998 года - ассистент кафедры философии и методологии науки философского факультета КНУ им. Шевченко.
В июне 1996 года защитил кандидатскую диссертацию на тему "Язык и символ в контексте проблемы понимания". С октября 1998 года - доцент кафедры истории философии философского факультета КНУ им.Шевченко. Ученое звание доцента присвоено в 2000 году.
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С ноября 1998 года по января 2009 года - заместитель декана по научной работе философского факультета. В январе 2009 года назначен на должность проректора по научно-педагогической работе.
С февраля 2013 - профессор кафедры истории философии философского факультета. Ученое звание профессора присвоено в мае 2014 года.
С июня 2014 исполняет обязанности заведующего кафедрой истории философии философского факультета.
Как сообщалось, нынешний и.о. ректора Леонид Губерский был назначен на должность ректора 29 октября 2015 года сроком на 5 лет, и на данный момент его полномочия истекли.
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Про це https://censor.net/ua повідомляє з посиланням на https://www.bbc.com/ukrainian/features-56427890?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=twitter&at_campaign=64&at_custom4=897B6FBA-8739-11**-87D0-FE9F4744363C&at_medium=custom7&at_custom3=BBC+UA "BBC News Україна".
Лідерами голосування стали проректор КНУ Володимир Бугров і Олександр Рожко. Вони набрали відповідно близько 44% і 15%. Джерело: https://censor.net/ua/n3253999
Их же тоже немало в научном мире водится.
По-друге, Філософія не псевдо - , а паразитична наука, яка намагається збити в кучу всі науки. Цікаво, але толку небагато).
і
"проректор з науково-педагогічної роботі КНУ Олександр Рожко"
Один по четным, а второй - по нечетным?