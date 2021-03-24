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На выборах ректора университета Шевченко победил профессор Бугров

На выборах ректора университета Шевченко победил профессор Бугров

По результатам второго тура выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (КНУ) победил кандидат философских наук, профессор, действующий проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Бугров набрал 74,31% голосов, а его ближайший соперник, доктор экономических наук, профессор, проректор по научно-педагогической работе КНУ Александр Рожко – 12,39% голосов.

Таким образом, Бугров избран новым ректором университета, так как на выборах побеждает тот кандидат, который набирает более 50% от явки избирателей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Литвин проиграл выборы ректора КНУ, во второй тур вышли Бугров и Рожко

Бугров родился 10 ноября 1967 года. В 1991 году окончил отделение философии философского факультета КНУ им.Шевченко и поступил в аспирантуру на кафедру философии философского факультета КНУ им. Шевченко, которую закончил в 1995 году по специальности "онтология, гносеология, феноменология". С ноября 1995 по сентябрь 1998 года - ассистент кафедры философии и методологии науки философского факультета КНУ им. Шевченко.

В июне 1996 года защитил кандидатскую диссертацию на тему "Язык и символ в контексте проблемы понимания". С октября 1998 года - доцент кафедры истории философии философского факультета КНУ им.Шевченко. Ученое звание доцента присвоено в 2000 году.

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С ноября 1998 года по января 2009 года - заместитель декана по научной работе философского факультета. В январе 2009 года назначен на должность проректора по научно-педагогической работе.

С февраля 2013 - профессор кафедры истории философии философского факультета. Ученое звание профессора присвоено в мае 2014 года.

С июня 2014 исполняет обязанности заведующего кафедрой истории философии философского факультета.

Как сообщалось, нынешний и.о. ректора Леонид Губерский был назначен на должность ректора 29 октября 2015 года сроком на 5 лет, и на данный момент его полномочия истекли.

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Топ комментарии
+12
Не забуду его перл...У зв'язку з вакантною посадою декана факультету кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитися в деканаті
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24.03.2021 18:59
+11
Ну хоч Литвин у моєму рідному універі пролетів...
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24.03.2021 18:54
+8
Не знаю, як щодо порохоботів, але зелених у науковому середовищі не *******. Це я кажу, як людина із родини вчених. Все-таки науковці та професура вміють думати і поважають, передусім, розумних людей.
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24.03.2021 19:10
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Ну хоч Литвин у моєму рідному універі пролетів...
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24.03.2021 18:54 Ответить
Не забуду его перл...У зв'язку з вакантною посадою декана факультету кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитися в деканаті
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24.03.2021 18:59 Ответить
Ага, а ще було "Країні потрібен Литвин"... Виявилося, що він і універ не потрібен... Хоча він викладачем в КНУ лише числився на папері - на пари тупо не приходив і ставили завжди заміну.
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24.03.2021 19:02 Ответить
а где ты видело там Литвина ?
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24.03.2021 19:06 Ответить
Колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин посів під час голосування четверте місце, отримавши лише 4% голосів.
Про це https://censor.net/ua повідомляє з посиланням на https://www.bbc.com/ukrainian/features-56427890?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=twitter&at_campaign=64&at_custom4=897B6FBA-8739-11**-87D0-FE9F4744363C&at_medium=custom7&at_custom3=BBC+UA "BBC News Україна".
Лідерами голосування стали проректор КНУ Володимир Бугров і Олександр Рожко. Вони набрали відповідно близько 44% і 15%. Джерело: https://censor.net/ua/n3253999
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24.03.2021 19:07 Ответить
Поздравляю. Надеюсь, хороший чел и патриот. Здорово, что не Литвин.
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24.03.2021 18:57 Ответить
Он зебил или порохобот?
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24.03.2021 18:59 Ответить
Порохоботи тількі на Цензорі існують
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24.03.2021 19:01 Ответить
Не знаю, як щодо порохоботів, але зелених у науковому середовищі не *******. Це я кажу, як людина із родини вчених. Все-таки науковці та професура вміють думати і поважають, передусім, розумних людей.
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24.03.2021 19:10 Ответить
Спросите у родичей про порохоботов.
Их же тоже немало в научном мире водится.
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24.03.2021 19:15 Ответить
Я знаю серед професури прихильників Петі, Юлі, Гриценка, націоналістичних сил... Прихильників Зе - не знаю!
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24.03.2021 19:16 Ответить
Строго говоря, уровень "95-го квартала" - это уровень ниже плинтуса. Интеллектуального, этического и эстетического. Соответствует, кстати 73%.
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24.03.2021 19:34 Ответить
Це хто науковець? Оцей хвілозоп Хома Брут радянського розливу? І які це в нього досягнення в цій псевдо-науці "хвілозопії"? "Переписка Маркса с Каутским"? І ці цифри 74% також наводять на не дуже веселі думки. Якби це був фізик, математик чи хімік, я б з вами погодився, а так, фуфлижник від фуфлижної псевдонауки...
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24.03.2021 20:54 Ответить
Нууу. По перше він 1967 р.н. В 1991 році тільки універ закінчив. Не знаю про нього особисто но в "революції на граніті" "філософи" були досить активні.
По-друге, Філософія не псевдо - , а паразитична наука, яка намагається збити в кучу всі науки. Цікаво, але толку небагато).
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25.03.2021 05:26 Ответить
Вам и правда это важно?
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24.03.2021 19:18 Ответить
Что за хр с бугра,кто знает?
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24.03.2021 19:13 Ответить
Норм чел, найкращий варіант для КНУ - кажу, як людина, яка навчалась в Шевченка...
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24.03.2021 19:15 Ответить
я знаю. Бугров хоть имеет внешность космополитическую, но, между тем, это предельно умный с переходом в мудрый, человек, с внутренним стержнем, который во времена Зеленского будет ставить на первое место интересы Университета, и может полностью полагаться на нашу поддержку. Хорошо, что так сложилось, уж очень не хотела зеленая власть, чтобы ректором стал Бугров.
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24.03.2021 19:21 Ответить
Ага, стільки разів переголосовували - мабуть Литвина хотіли просунути...
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24.03.2021 19:28 Ответить
Тогда , хоть одна хорошая новость!
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24.03.2021 19:43 Ответить
конгратс
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24.03.2021 19:15 Ответить
"чинний проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров".
і
"проректор з науково-педагогічної роботі КНУ Олександр Рожко"

Один по четным, а второй - по нечетным?
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24.03.2021 19:49 Ответить
Ви ще династії псевдонауковців в інших ВНЗ не знаєте... Там горизонти ширші.. А це ще дитячі забавки)))
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24.03.2021 19:55 Ответить
Дядько із завезених, з вологодських. Вони усі ефесбешні саяніми...
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24.03.2021 20:01 Ответить
Народився 10 листопада 1967 року в Бучачі, районному центрі Тернопільської області
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24.03.2021 20:16 Ответить
философия - это глобальная вечная наука. Он Диоген, даже сидя в бочке, фылософствовал о бытие и о сознании. А зеленая масть была против из спортивного интереса ведь порткова бездипломного юриста уже не поставишь заведовать кафедрой государственного права, а ведь 4 года был даже дохтурскую защитил, профессором тоже был и даже деньги получал. А куда проректора смотрели. А вы говорите, ученые. Вообще ученым нечего делать на должности ректора
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25.03.2021 01:29 Ответить
 
 