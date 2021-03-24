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Зеленський (22399) права людини (604) стратегія (196)

Зеленський затвердив Національну стратегію у сфері прав людини

Зеленський затвердив Національну стратегію у сфері прав людини

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив Національну стратегію у сфері прав людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Стратегія спрямована на об'єднання суспільства у питаннях цінностей прав і свобод людини, що забезпечуються та захищаються на основі принципів рівності та недискримінації. Документ зосереджений на розв'язанні основних системних проблем у сфері забезпечення, реалізації та захисту прав і свобод людини в умовах нових викликів, що постали перед суспільством", - говориться в повідомленні.

Передбачено, що його реалізація здійснюється за 27 стратегічними напрямами, серед яких, зокрема: запобігання катуванню та жорстокому поводженню з людьми; забезпечення права на справедливий суд; забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань; запобігання та протидія дискримінації; забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків; протидія домашньому насильству; забезпечення прав корінних народів і національних меншин; забезпечення прав дитини, екологічних прав, прав ветеранів війни, зокрема тих, хто брав участь у заходах з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України.

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Також реалізація стратегії передбачає відновлення прав осіб, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації частини території України; забезпечення прав осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та членів їхніх сімей; подолання негативних наслідків конфлікту, спричиненого збройною агресією РФ.

Результатом реалізації Стратегії має стати запровадження системного підходу до забезпечення прав і свобод людини, узгодженості дій органів державної влади та місцевого самоврядування, громадянського суспільства й бізнесу та створення в Україні ефективного механізму реалізації та захисту прав і свобод людини.

Крім того, реалізація Стратегії має забезпечити прогрес у виконанні міжнародних договорів України у сфері прав людини, зокрема Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також сприятиме реалізації Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, а також поліпшенню позицій нашої країни в міжнародних рейтингах з прав людини.
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Топ коментарі
+10
Зеленский утвердил Национальную стратегию в сфере прав человека - Цензор.НЕТ 1862
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24.03.2021 20:10
+5
Це що дублікат Конституціі??? Це все є в Конституціі,це елементарні права громадян !!!)))
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24.03.2021 20:11
+5
Російською це звучить так-"Толочь воду в ступе" !!!)))
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24.03.2021 20:12
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За два года привел страну в упадок
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24.03.2021 20:04 Відповісти
ну слава Богу... может и Антоненко (например) теперь на что-то имеет права ?
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24.03.2021 20:08 Відповісти
Нічого надзвичайного,імітація бурхливої діяльності триває !!!))))
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24.03.2021 20:13 Відповісти
Бонапарт ,гігант думки,найгеніальніший стратег !!!!))))
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24.03.2021 20:09 Відповісти
Сталинская Конституция ему в помощь... ...брежневская не катит -- застой от неё случился и перестройка.
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24.03.2021 20:09 Відповісти
Зеленский утвердил Национальную стратегию в сфере прав человека - Цензор.НЕТ 1862
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24.03.2021 20:10 Відповісти
Це що дублікат Конституціі??? Це все є в Конституціі,це елементарні права громадян !!!)))
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24.03.2021 20:11 Відповісти
Російською це звучить так-"Толочь воду в ступе" !!!)))
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24.03.2021 20:12 Відповісти
Этот поц ваапще читал,что ему дали подписать?
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24.03.2021 20:13 Відповісти
Уровень типичного жлоба.
Если просто сказать, что на данный момент Украина не является правовым государством, что права и свободы граждан не соблюдаются, тк законы, попросту не исполняются, это будет банально, очевидно и никто внимания не обратит.
Поэтому, надо накидать модных и сильных словечек, что бы это звучало, привлекало внимание прессы и избирателей.
А то, что это начало процесса изобретения велосипеда, дело второстепенное.
Все равно, завтра про эту "декларацию" уже никто и не вспомнит.
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24.03.2021 20:17 Відповісти
Які є пропозиції?
Звездіти - не мішки ворочати.
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24.03.2021 20:27 Відповісти
Собственно, эти предложения уже давно озвучены: борьба с коррупцией, реформа правоохранительных органов, судебная реформа.
Но это все так банально и прозаично...
Вот декларации озвучивать, это дело другое!
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24.03.2021 20:32 Відповісти
Ущерб кто возместит за уже содеянное и далее творящее? Вопрос к нацполиции, я их хотел бы и их родственников, но не могу по закону
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24.03.2021 20:19 Відповісти
Зеленский утвердил- Наконец то результат а не кукареканье. Зеленский: смогут получать/ должны разработать, - Зеленский/ Я горжусь результатами работы СНБО, - Зеленский/ должны давать результат, - Зеленский/будет продолжаться, - Зеленский/ необходима более решительная реакция международного сообщества, - Зеленский/ будет определена, - Зеленский/ Зеленский: "Перекроем кислород всем, кто разрушает независимость Украины"/я не вижу, - Зеленский/должна быть, - Зеленский
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24.03.2021 20:19 Відповісти
как нащот прав на медицину на основе принципов равенства и недискриминации?в ксловиях пандемии
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24.03.2021 20:22 Відповісти
Для этого отдельная декларация будет.
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24.03.2021 20:25 Відповісти
Самый лучший показатель по правам человека который ты нам чучело показываешь это продажа Украинской земли не спросив Нас - а хотим ли Мы чтобы ты ее продал !? (референдум)
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24.03.2021 20:23 Відповісти
Піди в верховний суд її розкажи.
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24.03.2021 20:53 Відповісти
А мені пофік, хто буде наступним президентом, чи Порох, чи Порошенко, чи Петро Олексійович...
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24.03.2021 20:56 Відповісти
Той, хто публічно обзивав Україну курвою, щось там утвєрділ?
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24.03.2021 21:20 Відповісти
ГЛАВНОЕ НЕ ЗАБЫВАТЬ ПРО ПРЕСТУПЛЕНИЯ СДЕЛАННЫЕ ДО МАЙДАНА И НЕ ДУМАТЬ, ЧТО ВСЕ ПРОЙДЕТ САМО СОБОЙ !!!
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24.03.2021 21:30 Відповісти
Право ********** отравлять общество читается между строк.
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24.03.2021 22:17 Відповісти
 
 