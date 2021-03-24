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Зеленский (19011) права человека (981) стратегия (189)

Зеленский утвердил Национальную стратегию в сфере прав человека

Зеленский утвердил Национальную стратегию в сфере прав человека

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утверждается Национальная стратегия в сфере прав человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Стратегия направлена на объединение общества в вопросах ценностей прав и свобод человека, которые обеспечиваются и защищаются на основе принципов равенства и недискриминации. Документ сосредоточен на решении основных системных проблем в сфере обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека в условиях новых вызовов, стоящих перед обществом", - говорится в сообщении.

Предусматривается, что реализация стратегии будет осуществляться по 27 основным направлениям, среди которых предотвращение пыток и жестокого обращения с людьми, обеспечение права на справедливый суд, обеспечение свободы мирных собраний и объединений, предотвращение и противодействие дискриминации, обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин, противодействие домашнему насилию, обеспечение прав коренных народов и национальных меньшинств, обеспечение прав ребенка, экологических прав, прав ветеранов войны, прав внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих на оккупированных территориях Украины.

Также читайте: Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма

Также реализация стратегии предусматривает восстановление прав лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации части территории, обеспечение прав лиц, исчезнувших без вести при особых обстоятельствах, и членов их семей, преодоление негативных последствий конфликта, вызванного вооруженной агрессией РФ.

Результатом реализации стратегии должно стать внедрение системного подхода к обеспечению прав и свобод человека, а также согласованность действий органов власти, гражданского общества и бизнеса и создание в Украине эффективного механизма реализации и защиты прав и свобод человека.

Кроме того, реализация стратегии должна обеспечить прогресс в выполнении международных договоров Украины в сфере прав человека, в частности Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, а также посодействовать реализации Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года и улучшению позиций страны в международных рейтингах по правам человека.

Читайте: Кабмин утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года

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Топ комментарии
+10
Зеленский утвердил Национальную стратегию в сфере прав человека - Цензор.НЕТ 1862
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24.03.2021 20:10
+5
Це що дублікат Конституціі??? Це все є в Конституціі,це елементарні права громадян !!!)))
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24.03.2021 20:11
+5
Російською це звучить так-"Толочь воду в ступе" !!!)))
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24.03.2021 20:12
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За два года привел страну в упадок
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24.03.2021 20:04 Ответить
ну слава Богу... может и Антоненко (например) теперь на что-то имеет права ?
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24.03.2021 20:08 Ответить
Нічого надзвичайного,імітація бурхливої діяльності триває !!!))))
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24.03.2021 20:13 Ответить
Бонапарт ,гігант думки,найгеніальніший стратег !!!!))))
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24.03.2021 20:09 Ответить
Сталинская Конституция ему в помощь... ...брежневская не катит -- застой от неё случился и перестройка.
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24.03.2021 20:09 Ответить
Зеленский утвердил Национальную стратегию в сфере прав человека - Цензор.НЕТ 1862
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24.03.2021 20:10 Ответить
Це що дублікат Конституціі??? Це все є в Конституціі,це елементарні права громадян !!!)))
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24.03.2021 20:11 Ответить
Російською це звучить так-"Толочь воду в ступе" !!!)))
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24.03.2021 20:12 Ответить
Этот поц ваапще читал,что ему дали подписать?
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24.03.2021 20:13 Ответить
Уровень типичного жлоба.
Если просто сказать, что на данный момент Украина не является правовым государством, что права и свободы граждан не соблюдаются, тк законы, попросту не исполняются, это будет банально, очевидно и никто внимания не обратит.
Поэтому, надо накидать модных и сильных словечек, что бы это звучало, привлекало внимание прессы и избирателей.
А то, что это начало процесса изобретения велосипеда, дело второстепенное.
Все равно, завтра про эту "декларацию" уже никто и не вспомнит.
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24.03.2021 20:17 Ответить
Які є пропозиції?
Звездіти - не мішки ворочати.
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24.03.2021 20:27 Ответить
Собственно, эти предложения уже давно озвучены: борьба с коррупцией, реформа правоохранительных органов, судебная реформа.
Но это все так банально и прозаично...
Вот декларации озвучивать, это дело другое!
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24.03.2021 20:32 Ответить
Ущерб кто возместит за уже содеянное и далее творящее? Вопрос к нацполиции, я их хотел бы и их родственников, но не могу по закону
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24.03.2021 20:19 Ответить
Зеленский утвердил- Наконец то результат а не кукареканье. Зеленский: смогут получать/ должны разработать, - Зеленский/ Я горжусь результатами работы СНБО, - Зеленский/ должны давать результат, - Зеленский/будет продолжаться, - Зеленский/ необходима более решительная реакция международного сообщества, - Зеленский/ будет определена, - Зеленский/ Зеленский: "Перекроем кислород всем, кто разрушает независимость Украины"/я не вижу, - Зеленский/должна быть, - Зеленский
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24.03.2021 20:19 Ответить
как нащот прав на медицину на основе принципов равенства и недискриминации?в ксловиях пандемии
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24.03.2021 20:22 Ответить
Для этого отдельная декларация будет.
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24.03.2021 20:25 Ответить
Самый лучший показатель по правам человека который ты нам чучело показываешь это продажа Украинской земли не спросив Нас - а хотим ли Мы чтобы ты ее продал !? (референдум)
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24.03.2021 20:23 Ответить
Піди в верховний суд її розкажи.
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24.03.2021 20:53 Ответить
А мені пофік, хто буде наступним президентом, чи Порох, чи Порошенко, чи Петро Олексійович...
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24.03.2021 20:56 Ответить
Той, хто публічно обзивав Україну курвою, щось там утвєрділ?
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24.03.2021 21:20 Ответить
ГЛАВНОЕ НЕ ЗАБЫВАТЬ ПРО ПРЕСТУПЛЕНИЯ СДЕЛАННЫЕ ДО МАЙДАНА И НЕ ДУМАТЬ, ЧТО ВСЕ ПРОЙДЕТ САМО СОБОЙ !!!
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24.03.2021 21:30 Ответить
Право ********** отравлять общество читается между строк.
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24.03.2021 22:17 Ответить
 
 