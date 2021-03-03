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Кабмин (13803) стратегия (180) Шмыгаль Денис (2327)

Кабмин утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Кабмин утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года

Во время заседания 3 марта Кабинет Министров утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года с доработкой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Национальная экономическая стратегия-2030 - это комплексный документ, который должен привести Украину в клуб развитых и успешных стран. Стратегия разработана с привлечением экспертов, ученых, чиновников, народных депутатов. Это станет весомым вкладом в развитие успешной, богатой европейской Украине ", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что это первый такой фундаментальный документ за всю историю Украины.

Документ определяет стратегические шаги для развития промышленности, агросектора, добычи, инфраструктуры, транспорта, энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и сферы услуг. Также Стратегия учитывает важные сквозные направления - диджитализацию, "зеленый" курс, развитие предпринимательства и сбалансированный региональное развитие.

Также читайте: Украинская экономическая стратегия-2030 будет основываться на 30-ти векторах, - Шмыгаль

Среди принципов, на которых строится Национальная экономическая стратегия - европейская и евроатлантическая интеграция, неприкосновенность частной собственности, верховенство права, нетерпимость к коррупции, свободная и честная конкуренция, равный доступ для бизнеса.

В создании НЭС-2030 принимали участие более 500 участников: представители более 20 аналитических центров, более 30 бизнес-ассоциаций, 40 органов исполнительной власти, экспертной среды и гражданского общества, народные депутаты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стратегия энергетической безопасности Украины будет разработана до 14 марта. Один из главных факторов - устранение энергозависимости от страны-агрессора, - Данилов

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
Это как Насреддин осла взялся учить говорить...
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03.03.2021 16:54
+2
Эти эксперты давно в магазине были ? Устал от их стратегий .
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03.03.2021 16:54
+2
"зеленый" курс - это курс выкачки бюджетных миллиардов в карман Ахметова?
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03.03.2021 16:56
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Это как Насреддин осла взялся учить говорить...
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03.03.2021 16:54 Ответить
Эти эксперты давно в магазине были ? Устал от их стратегий .
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03.03.2021 16:54 Ответить
и полетов мысли...параллельных действительности..
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03.03.2021 16:58 Ответить
Ахметов в этой стратегии до 2030 года, по версии ахметовской шестерки Шмыгаля, какое место занимает?
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03.03.2021 16:55 Ответить
так..этот....консультант..или стратег )))
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03.03.2021 16:59 Ответить
"зеленый" курс - это курс выкачки бюджетных миллиардов в карман Ахметова?
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03.03.2021 16:56 Ответить
Ага. А сурикаты написали "Войну и мир"
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03.03.2021 16:56 Ответить
Стесняюсь спросить, эта стратегия имеет формат разноцветных графиков и картинок, таких как рисовал Степанов, рассказывая как мы, то есть они, героически одержали победу над вирусом?
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03.03.2021 16:59 Ответить
естественно... картинки-раскраски - уровень "стратегов" (тем более с пафосными заявами - это первый такой фундаментальный документ за всю историю Украины (с).... )))))
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03.03.2021 17:01 Ответить
Возможно они и правы, скорее всего он таки первый такой!
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03.03.2021 17:02 Ответить
но от скромности не умрут )))
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03.03.2021 17:08 Ответить
Больше ОВГЗ хороших и разных . Чем больше, тем лучше.
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03.03.2021 17:02 Ответить
Якщо ніфіга не вмієш робити то, розповідай про світле майбутнє комунізма.
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03.03.2021 17:13 Ответить
Кабмін затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року - Цензор.НЕТ 2890А более приземленного ничего нет?
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03.03.2021 17:13 Ответить
У 2030 році буде зібраний перший урожай кукурудзи українцями на Марсі. Збирати його буде орендований у США ровер Кьюріосіті. Кабмін затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року - Цензор.НЕТ 7112
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03.03.2021 17:17 Ответить
Ничему вас так Зебилов в Трускавце на лекциях по Икономике так и не научили...и не научат уже !!! Правильно говорят - Дураков учить - только портить... Все страны планируют на ГОД максимум в связи с вызовами мирового кризиса а эти стратеги кварталовские как не от мира сего...
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03.03.2021 17:18 Ответить
Тю! Они не первые такие фантазёры! Дайте ваш докУмент почитать Юле и держите голы!
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03.03.2021 17:19 Ответить
Anton Shvets

3 ч. ·

Министр энергетики Юрий Витренко для развития газового рынка предложил ввести коммунизм:

в срок до 04.03.2021(то есть завтра), чтобы МЭРТ дал проектное решение на Кабмин, которе бы обязывало дочернюю компанию Нафтогаза Укргазвыдобування продать за МАРТ облгазсбытам, ТЕЦ и прочим поставщикам ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ИХ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ФИКСИРОВАННОЙ ЦЕНЕ.

За остаток месяца. Годовой объем. За остаток месяца.

Я не шучу, сам не поверил, послушал своим ухом заседание Кабмина.

продати у березні 2021 року постачальникам природного газу та виробникам теплової енергії для потреб споживачів з фіксованою ціною на строк від 1.04.2021 року і до 30.04.2022 року та в обсягах які необхідні для задоволення потреб на означений термін.

И это НЕ ОГОВОРКА - если посмотреть видео заседания целиком, то становится понятно что речь идет именно о продаже из УГВ всего в рынок, чтобы типа газ "релиз сделать".

Я помню такое у Чавеса было. Когда он, возмущенный ценами на оргтехнику, ввел армию в супермаркеты и продал все их запасы по директивной цене. Фор зе грейт джастис.

Демпинг по установленным государством ценам, знаете ли, очень развивает рынок. Пздц.

Мощная кампания по дискредитации Юрия Витренко продолжается и только что Юрий Юрьевич нанес Витренко неслабый удар ниже ватерлинии.

Там еще много предложений от Витренко, но до этого они не дотягивают.

Ссылка на видос: https://www.hashcut.com/v/xusYays

Чтобы вы понимали. Теперь весь объем газа(годовой!!!) выброшенный на рынок скупят трейдеры и Фирташ. И фактически имплементация рынка газа остановится, потому что за счет государственного УГВ всем установят одинаковые условия. Фирташ прикурит минимум 10% на реализации. А ведь есть еще усушкау, утруска, мертвые души - пиши потребителей из головыи получай гах по фиксированной цене. Газ который идет на потери ВТВ(фактически разворовывается) он для нужд же потребителей идет? Это дотирование крупных трейдеров и Фирташа, у кого итак есть деньги на покупку годовых запасов газа для всех своих бытовых клиентов(потому что они будут выкупать все объемы на все деньги). А потом они поставлять по какой угодно цене.
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03.03.2021 18:18 Ответить
стратегия такова - листопад 2020 опалення 42м2 1838 грн, грудень 2375грн, сичень 2021г -2418грн, лютий 28 дней 2747грн от и не вся стратегия Шмыргаля который трубил что газ в лютому по 6,99грн а не по 10.
За 3 мес подорожало на 1109 грн такого еще никогда небыло.
БАНДУ ГЕТЬ!
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04.03.2021 00:12 Ответить
 
 