Кабмін затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року
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Під час засідання 3 березня Кабінет Міністрів затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року з доопрацюванням.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Національна економічна стратегія-2030 - це комплексний документ, який повинен привести Україну до клубу розвинених та успішних країн. Стратегія розроблена із залученням експертів, науковців, чиновників, народних депутатів. Це стане вагомим внеском у розвиток успішної, заможної європейської України", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що це перший такий фундаментальний документ за всю історію України.
Документ визначає стратегічні кроки для розвитку промисловості, агросектора, видобутку, інфраструктури, транспорту, енергетичного сектора, інформаційно-комунікаційних технологій, креативних індустрій і сфери послуг. Також Стратегія враховує важливі наскрізні напрямки - діджіталізацію, "зелений" курс, розвиток підприємництва і збалансований регіональний розвиток.
Серед принципів, на яких базується Національна економічна стратегія - європейська та євроатлантична інтеграція, недоторканність приватної власності, верховенство права, нетерпимість до корупції, вільна і чесна конкуренція, рівний доступ для бізнесу.
У створенні НЕС-2030 брали участь понад 500 учасників: представники понад 20 аналітичних центрів, понад 30 бізнес-асоціацій, 40 органів виконавчої влади, експертного середовища та громадянського суспільства, народні депутати.
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3 ч. ·
Министр энергетики Юрий Витренко для развития газового рынка предложил ввести коммунизм:
в срок до 04.03.2021(то есть завтра), чтобы МЭРТ дал проектное решение на Кабмин, которе бы обязывало дочернюю компанию Нафтогаза Укргазвыдобування продать за МАРТ облгазсбытам, ТЕЦ и прочим поставщикам ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ИХ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ФИКСИРОВАННОЙ ЦЕНЕ.
За остаток месяца. Годовой объем. За остаток месяца.
Я не шучу, сам не поверил, послушал своим ухом заседание Кабмина.
продати у березні 2021 року постачальникам природного газу та виробникам теплової енергії для потреб споживачів з фіксованою ціною на строк від 1.04.2021 року і до 30.04.2022 року та в обсягах які необхідні для задоволення потреб на означений термін.
И это НЕ ОГОВОРКА - если посмотреть видео заседания целиком, то становится понятно что речь идет именно о продаже из УГВ всего в рынок, чтобы типа газ "релиз сделать".
Я помню такое у Чавеса было. Когда он, возмущенный ценами на оргтехнику, ввел армию в супермаркеты и продал все их запасы по директивной цене. Фор зе грейт джастис.
Демпинг по установленным государством ценам, знаете ли, очень развивает рынок. Пздц.
Мощная кампания по дискредитации Юрия Витренко продолжается и только что Юрий Юрьевич нанес Витренко неслабый удар ниже ватерлинии.
Там еще много предложений от Витренко, но до этого они не дотягивают.
Ссылка на видос: https://www.hashcut.com/v/xusYays
Чтобы вы понимали. Теперь весь объем газа(годовой!!!) выброшенный на рынок скупят трейдеры и Фирташ. И фактически имплементация рынка газа остановится, потому что за счет государственного УГВ всем установят одинаковые условия. Фирташ прикурит минимум 10% на реализации. А ведь есть еще усушкау, утруска, мертвые души - пиши потребителей из головыи получай гах по фиксированной цене. Газ который идет на потери ВТВ(фактически разворовывается) он для нужд же потребителей идет? Это дотирование крупных трейдеров и Фирташа, у кого итак есть деньги на покупку годовых запасов газа для всех своих бытовых клиентов(потому что они будут выкупать все объемы на все деньги). А потом они поставлять по какой угодно цене.
За 3 мес подорожало на 1109 грн такого еще никогда небыло.
БАНДУ ГЕТЬ!