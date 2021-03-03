Кабмін затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року

Під час засідання 3 березня Кабінет Міністрів затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року з доопрацюванням.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Національна економічна стратегія-2030 - це комплексний документ, який повинен привести Україну до клубу розвинених та успішних країн. Стратегія розроблена із залученням експертів, науковців, чиновників, народних депутатів. Це стане вагомим внеском у розвиток успішної, заможної європейської України", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що це перший такий фундаментальний документ за всю історію України.

Документ визначає стратегічні кроки для розвитку промисловості, агросектора, видобутку, інфраструктури, транспорту, енергетичного сектора, інформаційно-комунікаційних технологій, креативних індустрій і сфери послуг. Також Стратегія враховує важливі наскрізні напрямки - діджіталізацію, "зелений" курс, розвиток підприємництва і збалансований регіональний розвиток.

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Серед принципів, на яких базується Національна економічна стратегія - європейська та євроатлантична інтеграція, недоторканність приватної власності, верховенство права, нетерпимість до корупції, вільна і чесна конкуренція, рівний доступ для бізнесу.

У створенні НЕС-2030 брали участь понад 500 учасників: представники понад 20 аналітичних центрів, понад 30 бізнес-асоціацій, 40 органів виконавчої влади, експертного середовища та громадянського суспільства, народні депутати.

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