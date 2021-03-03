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Кабмін затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Кабмін затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року

Під час засідання 3 березня Кабінет Міністрів затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року з доопрацюванням.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Національна економічна стратегія-2030 - це комплексний документ, який повинен привести Україну до клубу розвинених та успішних країн. Стратегія розроблена із залученням експертів, науковців, чиновників, народних депутатів. Це стане вагомим внеском у розвиток успішної, заможної європейської України", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що це перший такий фундаментальний документ за всю історію України.

Документ визначає стратегічні кроки для розвитку промисловості, агросектора, видобутку, інфраструктури, транспорту, енергетичного сектора, інформаційно-комунікаційних технологій, креативних індустрій і сфери послуг. Також Стратегія враховує важливі наскрізні напрямки - діджіталізацію, "зелений" курс, розвиток підприємництва і збалансований регіональний розвиток.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська економічна стратегія-2030 ґрунтуватиметься на 30-ти векторах, - Шмигаль

Серед принципів, на яких базується Національна економічна стратегія - європейська та євроатлантична інтеграція, недоторканність приватної власності, верховенство права, нетерпимість до корупції, вільна і чесна конкуренція, рівний доступ для бізнесу.

У створенні НЕС-2030 брали участь понад 500 учасників: представники понад 20 аналітичних центрів, понад 30 бізнес-асоціацій, 40 органів виконавчої влади, експертного середовища та громадянського суспільства, народні депутати.

Також читайте: Стратегія енергетичної безпеки України буде розроблена до 14 березня. Один із головних чинників - усунення енергозалежності від країни-агресора, - Данілов
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Топ коментарі
+4
Это как Насреддин осла взялся учить говорить...
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03.03.2021 16:54
+2
Эти эксперты давно в магазине были ? Устал от их стратегий .
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03.03.2021 16:54
+2
"зеленый" курс - это курс выкачки бюджетных миллиардов в карман Ахметова?
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03.03.2021 16:56
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Это как Насреддин осла взялся учить говорить...
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03.03.2021 16:54 Відповісти
Эти эксперты давно в магазине были ? Устал от их стратегий .
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03.03.2021 16:54 Відповісти
и полетов мысли...параллельных действительности..
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03.03.2021 16:58 Відповісти
Ахметов в этой стратегии до 2030 года, по версии ахметовской шестерки Шмыгаля, какое место занимает?
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03.03.2021 16:55 Відповісти
так..этот....консультант..или стратег )))
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03.03.2021 16:59 Відповісти
"зеленый" курс - это курс выкачки бюджетных миллиардов в карман Ахметова?
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03.03.2021 16:56 Відповісти
Ага. А сурикаты написали "Войну и мир"
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03.03.2021 16:56 Відповісти
Стесняюсь спросить, эта стратегия имеет формат разноцветных графиков и картинок, таких как рисовал Степанов, рассказывая как мы, то есть они, героически одержали победу над вирусом?
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03.03.2021 16:59 Відповісти
естественно... картинки-раскраски - уровень "стратегов" (тем более с пафосными заявами - это первый такой фундаментальный документ за всю историю Украины (с).... )))))
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03.03.2021 17:01 Відповісти
Возможно они и правы, скорее всего он таки первый такой!
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03.03.2021 17:02 Відповісти
но от скромности не умрут )))
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03.03.2021 17:08 Відповісти
Больше ОВГЗ хороших и разных . Чем больше, тем лучше.
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03.03.2021 17:02 Відповісти
Якщо ніфіга не вмієш робити то, розповідай про світле майбутнє комунізма.
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03.03.2021 17:13 Відповісти
Кабмін затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року - Цензор.НЕТ 2890А более приземленного ничего нет?
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03.03.2021 17:13 Відповісти
У 2030 році буде зібраний перший урожай кукурудзи українцями на Марсі. Збирати його буде орендований у США ровер Кьюріосіті. Кабмін затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року - Цензор.НЕТ 7112
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03.03.2021 17:17 Відповісти
Ничему вас так Зебилов в Трускавце на лекциях по Икономике так и не научили...и не научат уже !!! Правильно говорят - Дураков учить - только портить... Все страны планируют на ГОД максимум в связи с вызовами мирового кризиса а эти стратеги кварталовские как не от мира сего...
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03.03.2021 17:18 Відповісти
Тю! Они не первые такие фантазёры! Дайте ваш докУмент почитать Юле и держите голы!
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03.03.2021 17:19 Відповісти
Anton Shvets

3 ч. ·

Министр энергетики Юрий Витренко для развития газового рынка предложил ввести коммунизм:

в срок до 04.03.2021(то есть завтра), чтобы МЭРТ дал проектное решение на Кабмин, которе бы обязывало дочернюю компанию Нафтогаза Укргазвыдобування продать за МАРТ облгазсбытам, ТЕЦ и прочим поставщикам ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ИХ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ФИКСИРОВАННОЙ ЦЕНЕ.

За остаток месяца. Годовой объем. За остаток месяца.

Я не шучу, сам не поверил, послушал своим ухом заседание Кабмина.

продати у березні 2021 року постачальникам природного газу та виробникам теплової енергії для потреб споживачів з фіксованою ціною на строк від 1.04.2021 року і до 30.04.2022 року та в обсягах які необхідні для задоволення потреб на означений термін.

И это НЕ ОГОВОРКА - если посмотреть видео заседания целиком, то становится понятно что речь идет именно о продаже из УГВ всего в рынок, чтобы типа газ "релиз сделать".

Я помню такое у Чавеса было. Когда он, возмущенный ценами на оргтехнику, ввел армию в супермаркеты и продал все их запасы по директивной цене. Фор зе грейт джастис.

Демпинг по установленным государством ценам, знаете ли, очень развивает рынок. Пздц.

Мощная кампания по дискредитации Юрия Витренко продолжается и только что Юрий Юрьевич нанес Витренко неслабый удар ниже ватерлинии.

Там еще много предложений от Витренко, но до этого они не дотягивают.

Ссылка на видос: https://www.hashcut.com/v/xusYays

Чтобы вы понимали. Теперь весь объем газа(годовой!!!) выброшенный на рынок скупят трейдеры и Фирташ. И фактически имплементация рынка газа остановится, потому что за счет государственного УГВ всем установят одинаковые условия. Фирташ прикурит минимум 10% на реализации. А ведь есть еще усушкау, утруска, мертвые души - пиши потребителей из головыи получай гах по фиксированной цене. Газ который идет на потери ВТВ(фактически разворовывается) он для нужд же потребителей идет? Это дотирование крупных трейдеров и Фирташа, у кого итак есть деньги на покупку годовых запасов газа для всех своих бытовых клиентов(потому что они будут выкупать все объемы на все деньги). А потом они поставлять по какой угодно цене.
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03.03.2021 18:18 Відповісти
стратегия такова - листопад 2020 опалення 42м2 1838 грн, грудень 2375грн, сичень 2021г -2418грн, лютий 28 дней 2747грн от и не вся стратегия Шмыргаля который трубил что газ в лютому по 6,99грн а не по 10.
За 3 мес подорожало на 1109 грн такого еще никогда небыло.
БАНДУ ГЕТЬ!
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04.03.2021 00:12 Відповісти
 
 