Чернігівщина за крок від "червоної" зони. Можливі жорсткі обмеження, - голова ОДА Коваленко
Чернігівська область за індикаторними показниками МОЗ наближається до "червоної" зони з поширення коронавірусної інфекції COVID-19.
Про це заявила голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко 24 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.
Станом на 24 березня коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування становив 16,6% за граничного показника 20%.
"В області перевищений показник рівня госпіталізації понад 80%, і він постійно зростає. На сьогодні у медзакладах на лікуванні перебуває 736 осіб. Зайнято 61% ліжкомісць визначених для лікування хворих на коронавірус. Завантаженість ліжок з киснем становить 55%" , - сказала вона.
За її словами, для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 в 18 лікарнях області підготовлено 1621 ліжко, з них понад 88% забезпечені подачею кисню.
"Наразі область перебуває у "помаранчевій зоні". Це означає, що ми на межі з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки. Якщо динаміка захворюваності буде збережена, то будемо змушені вводити жорсткі карантинні обмеження", - додала вона.
Голова облдержадміністрації також зазначила, що в регіоні триває імунізаційна компанія проти коронавірусної інфекції і щеплення отримали 2965 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Хіба це не шантаж? Людей узяли в заручники. Але найгірше, що у більшості спрацював Стокгольмський синдром.
и это при том, что вовсе не так страшен этот ковидный чёрт, как его малюют. Самая старая жительница Франции, которой сейчас 117 лет, заболела ковидом в январе этого года, полежала неделю в клинике и вышла оттуда живая и здоровая, как новенькая.
Житель из Ивано-Франковской области за год эпидемии заболел уже в третий раз ковидом и в третий раз благополучно вылечился, сейчас уже опять работает на полном рабочем дне.
Что за паника? Ведь в Черниговской области даже в разгар эпидемии 50 % коек с кислородом свободны. Всем хватит кислорода.
У меня все мои трое детей каждый день ходят в школу с 1 сентября 2020 года:
правительство Франции решило не обрушивать учебный процесс никакими локдаунами, никаким дистанционным обучением, которое является дурной тратой времени.
И что в итоге? А в итоге никакой эпидемической катастрофы не произошло:
дети прекрасно учатся в режиме полноценного контактного обучения, за эти полгода заболели меньше 0,4 % учеников. То есть в разгар пандемии, длящейся шесть месяцев, 99,6 % детей НЕ заболели никаким ковидом.
Будьте осторожны, влияние Айкоса на мозг до конца не изучено!