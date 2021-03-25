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Чернігівщина за крок від "червоної" зони. Можливі жорсткі обмеження, - голова ОДА Коваленко

Чернігівщина за крок від

Чернігівська область за індикаторними показниками МОЗ наближається до "червоної" зони з поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це заявила голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко 24 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

Станом на 24 березня коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування становив 16,6% за граничного показника 20%.

"В області перевищений показник рівня госпіталізації понад 80%, і він постійно зростає. На сьогодні у медзакладах на лікуванні перебуває 736 осіб. Зайнято 61% ліжкомісць визначених для лікування хворих на коронавірус. Завантаженість ліжок з киснем становить 55%" , - сказала вона.

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За її словами, для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 в 18 лікарнях області підготовлено ​​1621 ліжко, з них понад 88% забезпечені подачею кисню.

"Наразі область перебуває у "помаранчевій зоні". Це означає, що ми на межі з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки. Якщо динаміка захворюваності буде збережена, то будемо змушені вводити жорсткі карантинні обмеження", - додала вона.

Голова облдержадміністрації також зазначила, що в регіоні триває імунізаційна компанія проти коронавірусної інфекції і щеплення отримали 2965 осіб.

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Топ коментарі
+2
В школе каникулы и ты решил тут писать свой подростковый бред?
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25.03.2021 09:02
+2
Чому в Польщі вакцинація іде повним ходом, а Польща зараз має найбільше заражень в Європі?
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25.03.2021 09:07
+1
ВООЗ: "Людство, у тебе два шляхи: або колотись експериментальною гидотою, або сидіти в нескінченому лохдауні".
Хіба це не шантаж? Людей узяли в заручники. Але найгірше, що у більшості спрацював Стокгольмський синдром.
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25.03.2021 09:00
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ВООЗ: "Людство, у тебе два шляхи: або колотись експериментальною гидотою, або сидіти в нескінченому лохдауні".
Хіба це не шантаж? Людей узяли в заручники. Але найгірше, що у більшості спрацював Стокгольмський синдром.
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25.03.2021 09:00 Відповісти
В школе каникулы и ты решил тут писать свой подростковый бред?
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25.03.2021 09:02 Відповісти
Дивно читати про "підліткову маячню" від істоти, яка не познайомилася в школі із правилами синтаксису.
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25.03.2021 09:05 Відповісти
Вася, кто тебе сказал что я в школе учился! Давай свой вопрос про Степанова !
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25.03.2021 09:10 Відповісти
ааа, не вчився? то це все пояснює
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25.03.2021 09:12 Відповісти
Это плохо? Тебе же вон школа не помогает мысли заканчивать формулировать. Второй день одну и ту же хрень копипастишь. Меняй Ник ты спалился!
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25.03.2021 09:17 Відповісти
Це не погано. Це достатньо. Достатньо, щоб кожному усвідомити, що твоя суб'єктивна некомпетентна неадекватна безграмотна ідіотська точка зору не має привертати увагу. Далі ігнор, дурник без освіти.
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25.03.2021 09:20 Відповісти
Ну ты же булькаешь что то
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25.03.2021 09:22 Відповісти
Чому в Польщі вакцинація іде повним ходом, а Польща зараз має найбільше заражень в Європі?
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25.03.2021 09:07 Відповісти
70 % из всех заболевших ковидом и умерших в реальности померли не от вируса, а просто от усёрного страха:

и это при том, что вовсе не так страшен этот ковидный чёрт, как его малюют. Самая старая жительница Франции, которой сейчас 117 лет, заболела ковидом в январе этого года, полежала неделю в клинике и вышла оттуда живая и здоровая, как новенькая.

Житель из Ивано-Франковской области за год эпидемии заболел уже в третий раз ковидом и в третий раз благополучно вылечился, сейчас уже опять работает на полном рабочем дне.

Что за паника? Ведь в Черниговской области даже в разгар эпидемии 50 % коек с кислородом свободны. Всем хватит кислорода.
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25.03.2021 09:12 Відповісти
Панікери ніколи не цікавилися, що щороку кілька мільйонів людей помирає від пневмонії. Їм було все одно. Але тут раптом в дебіловізорі дали команду боятися.
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25.03.2021 09:16 Відповісти
Совершенно согласен с Вами, уважаемый пан Андрий.

У меня все мои трое детей каждый день ходят в школу с 1 сентября 2020 года:

правительство Франции решило не обрушивать учебный процесс никакими локдаунами, никаким дистанционным обучением, которое является дурной тратой времени.

И что в итоге? А в итоге никакой эпидемической катастрофы не произошло:
дети прекрасно учатся в режиме полноценного контактного обучения, за эти полгода заболели меньше 0,4 % учеников. То есть в разгар пандемии, длящейся шесть месяцев, 99,6 % детей НЕ заболели никаким ковидом.
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25.03.2021 09:26 Відповісти
Два троля это сила!
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25.03.2021 09:28 Відповісти
Як і в скандинавських країнах. Як і в США в тих штатах, де губернаторам вистачило розуму не закривати школи.
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25.03.2021 09:28 Відповісти
В октябре 2020 года мой 14-летний сын ездил в Стокгольм на международную детско-юношескую конференцию по вопросам школьного образования и развития новых форм ученического самоуправления. Ни один из 640 делегатов не заболел ковидом.
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25.03.2021 09:33 Відповісти
14-летний сын ездил в Стокгольм на международную детско-юношескую конференцию по вопросам школьного образования и развития новых форм ученического самоуправления.

Будьте осторожны, влияние Айкоса на мозг до конца не изучено!
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25.03.2021 10:00 Відповісти
Ты задрал! Сколько можно одно и те же писать! Обнови методичку, имей уважение!
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25.03.2021 09:27 Відповісти
 
 